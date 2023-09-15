DevOps veya Geliştirme ve Operasyonlar, geliştirme ve BT operasyon ekipleri arasında güçlü bir işbirliği kurarak geliştirme yaşam döngüsünü kısaltmayı amaçlayan bir yazılım geliştirme ve BT operasyonları yaklaşımıdır. Bu işbirliği sayesinde DevOps, sürekli uygulama, entegrasyon, test ve devreye alma olanağı sağlar ve bu da sonuçta daha hızlı, daha verimli ve güvenilir uygulama geliştirme ve dağıtımını sağlar. Web sitesi geliştirme bağlamında DevOps, tekrarlanan görevlerin otomatikleştirilmesini, kod kalitesinin iyileştirilmesini ve web uygulamaları için geliştirmeden üretim ortamlarına sorunsuz bir geçiş sağlanmasını içerir; bu da daha hızlı özellik sürümleri ve daha iyi web sitesi performansı sağlar.

Müşterilerin görsel arayüzler aracılığıyla arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan no-code bir platform olan AppMaster, DevOps uygulamalarının web sitesi geliştirme alanında nasıl uygulanabileceğinin önemli bir örneğini sunuyor. AppMaster yaklaşımı, kullanıcıları için sürekli geliştirme, entegrasyon ve dağıtım hatları sağlayarak DevOps kültürünün somut bir örneğidir. Platform, derleme, test etme, Docker konteynerlerinde paketleme ve uygulamaları buluta dağıtma gibi çeşitli geliştirme aşamalarını otomatik olarak entegre eder.

Başarılı bir DevOps uygulaması için aşağıdakiler gibi çeşitli temel uygulamaların takip edilmesi gerekir:

Sürekli Entegrasyon (CI): Bu uygulama, farklı ekip üyelerinden gelen kod değişikliklerinin düzenli olarak entegre edilmesini, böylece entegrasyon çatışmalarının azaltılmasını ve potansiyel sorunların geliştirme yaşam döngüsünün erken safhalarında tespit edilmesini içerir. Ayrıca, ortamlar arasında tutarlı derlemeler sağlamak için güncel kaynak kodu depolarının ve otomatikleştirilmiş derleme süreçlerinin korunmasına da yardımcı olur. Sürekli Dağıtım (CD): Bu uygulama, derlenen kodu CI aşamasından alır ve test, hazırlama ve üretim de dahil olmak üzere üretim ortamının çeşitli aşamalarına otomatik olarak dağıtır. CD, kodu geliştirmeden üretime taşıma sürecini kolaylaştırır ve daha hızlı, daha öngörülebilir bir dağıtım hattı sağlar. Otomatik Test: CI/CD hattının ayrılmaz bir parçası olan otomatik test, geliştiricilerin kod değişikliklerinin kalitesi ve kararlılığı hakkında anında geri bildirim almalarına olanak tanır. Oluşturma sürecinin bir parçası olarak otomatik testler dahil edilerek, potansiyel sorunlar geliştirme yaşam döngüsünün başlarında belirlenip düzeltilebilir, böylece daha istikrarlı ve güvenilir bir son ürün elde edilebilir. Konfigürasyon Yönetimi: Bu uygulama, sistem veya uygulama konfigürasyonlarındaki değişiklikleri yönetme süreçlerini otomatikleştirmeye ve ortamlar arasında tutarlılık sağlamaya odaklanır. DevOps'ta Ansible, Chef ve Puppet gibi konfigürasyon yönetimi araçları, güncel ve tutarlı uygulama ortamlarının korunmasına yardımcı olarak dağıtım süreçlerini basitleştirir ve insan hatalarını azaltır. İzleme ve Günlüğe Kaydetme: Bir DevOps ortamında, izleme ve günlüğe kaydetme sistemleri, genel sistem sağlığı, performansı ve potansiyel iyileştirme alanlarına ilişkin öngörüler sağlamak için tüm uygulama yığınından verileri toplar ve analiz eder. Etkili izleme ve günlük kaydı, ekiplerin sorunları daha verimli bir şekilde tanımlamasına ve çözmesine yardımcı olarak son kullanıcı deneyimini geliştirir.

DevOps'u web geliştirme bağlamında uygulamak, yalnızca geliştirme ve BT operasyon ekiplerine değil aynı zamanda işletmenin geneline de çeşitli avantajlar sunar. Bu faydalar şunları içerir:

Hız: CI/CD ve otomatik test gibi DevOps uygulamaları, geliştirme yaşam döngüsünü önemli ölçüde hızlandırabilir ve özelliklerin daha sık yayınlanmasını sağlayarak işletmelerin giderek hızla gelişen dijital ortamda rekabetin önünde kalmasını sağlayabilir.

CI/CD ve otomatik test gibi DevOps uygulamaları, geliştirme yaşam döngüsünü önemli ölçüde hızlandırabilir ve özelliklerin daha sık yayınlanmasını sağlayarak işletmelerin giderek hızla gelişen dijital ortamda rekabetin önünde kalmasını sağlayabilir. Güvenilirlik: DevOps'un uygulanması, geliştirme süreci boyunca kod kalitesinin ve kararlılığının korunmasına yardımcı olur; hataları, kesinti süresini ve zaman alıcı ve pahalı hata düzeltme ihtiyacını azaltır.

DevOps'un uygulanması, geliştirme süreci boyunca kod kalitesinin ve kararlılığının korunmasına yardımcı olur; hataları, kesinti süresini ve zaman alıcı ve pahalı hata düzeltme ihtiyacını azaltır. Ölçeklenebilirlik: DevOps uygulamalarını bulut tabanlı altyapıyla entegre etmek, işletmelerin uygulamalarını zahmetsizce ölçeklendirmesine olanak tanıyarak artan kullanıcı trafiğini, veri depolama gereksinimlerini ve işlem gücü taleplerini karşılar. Bu, özellikle büyük veri ve sürekli büyüyen kullanıcı tabanları çağında önemlidir.

AppMaster, DevOps uygulamalarını no-code platformuna entegre ederek müşterilerinin en son web geliştirmenin gücünden yararlanmasına ve güvenilir, ölçeklenebilir ve zengin özelliklere sahip uygulamaları hızla dağıtmasına olanak tanır. AppMaster, DevOps kültürünü benimseyerek web sitesi geliştirme ortamında devrim yaratmaya yardımcı oldu ve her boyuttaki ve sektördeki işletmeler için uygulama geliştirmeyi 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getirdi.

Sonuç olarak DevOps, web sitesi geliştirme dünyasında, geliştirme ve BT operasyon ekipleri arasındaki boşluğu dolduran, daha iyi işbirliğini, otomasyonu ve yeniliği teşvik eden kritik bir metodolojidir. İşletmeler, DevOps uygulamalarını kullanarak daha hızlı geliştirme ve dağıtım döngüleri, gelişmiş uygulama kararlılığı ve iyileştirilmiş ölçeklenebilirlik elde edebilir; bunların tümü daha kusursuz, verimli ve keyifli bir kullanıcı deneyimine katkıda bulunur. AppMaster no-code platformu, DevOps'un gücünden etkili bir şekilde yararlanarak müşterilerinin sürekli gelişen dijital ortamda minimum teknik borç ve maksimum çeviklikle son teknoloji ürünü uygulamalar geliştirmelerine olanak tanır.