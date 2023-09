In der Welt der Website-Entwicklung ist Kubernetes eine bahnbrechende Open-Source-Container-Orchestrierungsplattform, die die Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung von Containeranwendungen automatisiert. Diese leistungsstarke Lösung, die ursprünglich von Google entwickelt wurde, wird jetzt von der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) verwaltet und spielt eine entscheidende Rolle bei der Vereinfachung der betrieblichen Herausforderungen bei der Ausführung komplexer Anwendungen in großem Maßstab. Damit ist sie unverzichtbar für Unternehmen, die den wachsenden Anforderungen gerecht werden möchten Anforderungen an eine effiziente und zuverlässige Softwareentwicklung.

Kubernetes bietet ein einheitliches Framework für die Verwaltung von Container-Clustern auf mehreren Hosts und ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen in kleinere Komponenten, sogenannte Microservices, aufzuteilen und diese als Container-basierte Einheiten bereitzustellen. Dieser Ansatz gewährleistet ein höheres Maß an Flexibilität, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit sowohl für die Anwendung als auch für ihre Infrastrukturkomponenten. Die Hauptvorteile von Kubernetes sind seine Fähigkeit, Container-Lebenszyklen zu verwalten, automatisierte Rollouts und Rollbacks für Container bereitzustellen, eine hohe Verfügbarkeit von Container-Diensten aufrechtzuerhalten und die effiziente Nutzung von Rechenressourcen durch die Optimierung der Lastverteilung zwischen Container-Instanzen zu erleichtern.

Zu den Kernbausteinen von Kubernetes gehören:

Knoten: Die Grundeinheit eines Kubernetes-Clusters. Ein Knoten ist eine physische oder virtuelle Maschine, auf der Container ausgeführt werden. Knoten können je nach Arbeitslastanforderungen problemlos zu einem Cluster hinzugefügt oder daraus entfernt werden.

Pods: Die kleinste und einfachste Einheit im Kubernetes-Objektmodell. Ein Pod stellt eine einzelne Instanz eines laufenden Prozesses dar und kann einen oder mehrere Container enthalten. Container innerhalb eines Pods teilen sich einen gemeinsamen Netzwerk-Namespace und Speichervolumes.

Dienste: Ein Kubernetes-Dienst ist eine Abstraktion, die einen logischen Satz von Pods und eine Netzwerkrichtlinie für den Zugriff darauf definiert. Dienste stellen eine stabile IP-Adresse und einen DNS-Namen bereit und ermöglichen so eine nahtlose Kommunikation zwischen verschiedenen Komponenten einer Anwendung.

Ingress: Ingress ist ein API-Objekt, das Regeln definiert, um externen Datenverkehr zu ermöglichen, die Dienste zu erreichen, die in einem Kubernetes-Cluster ausgeführt werden. Dies ermöglicht Lastausgleich, SSL-Terminierung und host- oder pfadbasiertes Routing für eingehenden Datenverkehr.

ConfigMaps und Secrets: ConfigMaps und Secrets sind Objekte, die Konfigurationsdaten bzw. vertrauliche Informationen speichern und es Entwicklern ermöglichen, anwendungsspezifische Einstellungen und Anmeldeinformationen getrennt von Container-Images zu verwalten.

Durch die Nutzung dieser Komponenten ermöglicht Kubernetes Anwendungsentwicklern die Bereitstellung und Verwaltung von Containeranwendungen, ohne sich Gedanken über die zugrunde liegende Infrastruktur machen zu müssen, die von DevOps und Infrastrukturteams verwaltet werden kann. Diese Trennung der Belange fördert schnellere Entwicklungszyklen und kürzere Markteinführungszeiten für Anwendungen.

Beispielsweise vereinfacht die no-code Plattform AppMaster den Prozess der Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen durch die visuelle Generierung von Datenmodellen und Geschäftslogik als Blaupausen. Wenn diese Blaupausen bereitgestellt werden, werden sie in voll funktionsfähige, containerisierte Anwendungen umgewandelt, die mit modernsten Technologien wie Go, Vue.js und Kotlin erstellt, in Docker-Containern gekapselt und in der Cloud bereitgestellt werden. Durch den Einsatz von Kubernetes als zugrundeliegende Container-Orchestrierungsplattform stellt AppMaster sicher, dass Anwendungen selbst unter den anspruchsvollsten Arbeitslasten und Nutzungsszenarien hoch skalierbar, belastbar und leistungsstark bleiben. Dieser umfassende Ansatz bietet Unternehmen eine zehnmal schnellere und dreimal kostengünstigere Möglichkeit, Anwendungen zu entwickeln, bereitzustellen und zu verwalten, ohne dass technische Schulden entstehen.

Laut einer aktuellen CNCF-Umfrage gaben fast 83 % der Befragten an, Kubernetes in Produktionsumgebungen zu verwenden, was die zunehmende Akzeptanz dieser leistungsstarken Orchestrierungsplattform widerspiegelt. Darüber hinaus ermöglicht die Erweiterbarkeit von Kubernetes die Integration in eine Vielzahl von Plattformen und Tools, darunter Cloud-Anbieter wie AWS, Azure und Google Cloud Platform sowie CI/CD-Pipelines und Überwachungssysteme.

Es ist wichtig zu beachten, dass Kubernetes zwar viele Vorteile bietet, aber auch eine steile Lernkurve mit sich bringt. Allerdings haben Unternehmen wie AppMaster die Komplexität von Kubernetes rationalisiert, indem sie ausgefeilte Plattformen bereitstellen, die die zugrunde liegende Technologie abstrahieren und es Entwicklern und Unternehmen ermöglichen, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kubernetes die Art und Weise revolutioniert hat, wie Containeranwendungen verwaltet, bereitgestellt und skaliert werden, und eine robuste und erweiterbare Container-Orchestrierungsplattform für Website-Entwicklungsexperten bietet. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von Kubernetes und die Nutzung der Einfachheit von Lösungen wie der no-code Plattform AppMaster können Unternehmen belastbare, skalierbare Anwendungen effizient entwickeln, bereitstellen und verwalten, und das in einem Bruchteil der Zeit und Kosten, die herkömmlicherweise bei Softwareentwicklungsprozessen anfallen.