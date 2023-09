W świecie tworzenia witryn internetowych Kubernetes to przełomowa platforma do orkiestracji kontenerów typu open source, która automatyzuje wdrażanie, skalowanie i zarządzanie aplikacjami kontenerowymi. To potężne rozwiązanie, pierwotnie opracowane przez Google, jest obecnie obsługiwane przez Cloud Native Computing Foundation (CNCF) i odgrywa kluczową rolę w upraszczaniu wyzwań operacyjnych związanych z uruchamianiem złożonych aplikacji na dużą skalę, co czyni je niezbędnym dla organizacji chcących sprostać rosnącym wymaganiom wymagania dotyczące wydajnego i niezawodnego tworzenia oprogramowania.

Kubernetes zapewnia ujednoliconą platformę do obsługi klastrów kontenerów na wielu hostach, umożliwiając programistom dzielenie aplikacji na mniejsze komponenty zwane mikrousługami i wdrażanie ich jako jednostek opartych na kontenerach. Takie podejście zapewnia wyższy stopień elastyczności, skalowalności i odporności zarówno aplikacji, jak i jej komponentów infrastruktury. Podstawowe zalety Kubernetes to możliwość zarządzania cyklami życia kontenerów, zapewniania automatycznych wdrożeń i wycofywania kontenerów, utrzymywania wysokiej dostępności usług kontenerowych oraz ułatwiania efektywnego wykorzystania zasobów obliczeniowych poprzez optymalizację rozkładu obciążenia pomiędzy instancjami kontenerów.

Podstawowe elementy Kubernetes obejmują:

Węzły: podstawowa jednostka klastra Kubernetes, węzeł, to maszyna fizyczna lub wirtualna, na której działają kontenery. Węzły można łatwo dodawać lub usuwać z klastra w zależności od wymagań dotyczących obciążenia.

Pody: najmniejsza i najprostsza jednostka w modelu obiektowym Kubernetes. Pod reprezentuje pojedynczą instancję działającego procesu i może zawierać jeden lub więcej kontenerów. Kontenery w obrębie kapsuły mają wspólną przestrzeń nazw sieciowych i woluminy pamięci.

Usługi: usługa Kubernetes to abstrakcja, która definiuje logiczny zestaw zasobników i zasady sieciowe umożliwiające dostęp do nich. Usługi zapewniają stabilny adres IP i nazwę DNS, umożliwiając bezproblemową komunikację pomiędzy różnymi komponentami aplikacji.

Ingress: Ingress to obiekt API, który definiuje reguły umożliwiające ruchowi zewnętrznemu docieranie do usług działających w klastrze Kubernetes. Umożliwia to równoważenie obciążenia, kończenie protokołu SSL oraz routing oparty na hoście lub ścieżce dla ruchu przychodzącego.

ConfigMaps i Secrets: ConfigMaps i Secrets to obiekty przechowujące odpowiednio dane konfiguracyjne i poufne informacje, umożliwiające programistom zarządzanie ustawieniami i poświadczeniami specyficznymi dla aplikacji niezależnie od obrazów kontenerów.

Wykorzystując te komponenty, Kubernetes umożliwia programistom aplikacji wdrażanie aplikacji kontenerowych i zarządzanie nimi bez martwienia się o podstawową infrastrukturę, którą mogą zarządzać DevOps i zespoły ds. infrastruktury. To rozdzielenie obaw sprzyja szybszym cyklom rozwoju i skróceniu czasu wprowadzania aplikacji na rynek.

Na przykład platforma AppMaster no-code upraszcza proces tworzenia aplikacji zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych poprzez wizualne generowanie modeli danych i logiki biznesowej w postaci planów. Po wdrożeniu te plany przekształcają się w w pełni funkcjonalne, skonteneryzowane aplikacje zbudowane przy użyciu najnowocześniejszych technologii, takich jak Go, Vue.js i Kotlin, zamknięte w kontenerach Docker i wdrożone w chmurze. Wykorzystując Kubernetes jako podstawową platformę do orkiestracji kontenerów, AppMaster gwarantuje, że aplikacje pozostaną wysoce skalowalne, odporne i wydajne, nawet w przypadku najbardziej wymagających obciążeń i scenariuszy użytkowania. To kompleksowe podejście zapewnia organizacjom 10 razy szybszy i 3 razy bardziej opłacalny sposób opracowywania, wdrażania i zarządzania aplikacjami bez narastającego długu technicznego.

Według niedawnej ankiety CNCF prawie 83% respondentów stwierdziło, że korzysta z Kubernetes w środowiskach produkcyjnych, co odzwierciedla rosnące wykorzystanie tej potężnej platformy orkiestracji. Co więcej, rozszerzalny charakter Kubernetesa umożliwia jego integrację z różnymi platformami i narzędziami, w tym z dostawcami usług w chmurze, takimi jak AWS, Azure i Google Cloud Platform, a także z potokami CI/CD i systemami monitorowania.

Należy zauważyć, że chociaż Kubernetes oferuje wiele korzyści, wiąże się również z intensywną krzywą uczenia się. Jednak firmy takie jak AppMaster uprościły złożoność Kubernetes, dostarczając wyrafinowane platformy, które abstrahują od podstawowej technologii, umożliwiając programistom i firmom skupienie się na swoich kluczowych kompetencjach.

Podsumowując, Kubernetes zrewolucjonizował sposób zarządzania, wdrażania i skalowania aplikacji kontenerowych, zapewniając solidną i rozszerzalną platformę orkiestracji kontenerów dla specjalistów zajmujących się tworzeniem witryn internetowych. Wykorzystując możliwości Kubernetes i prostotę rozwiązań, takich jak platforma no-code AppMaster, organizacje mogą efektywnie opracowywać, wdrażać i zarządzać odpornymi, skalowalnymi aplikacjami w ułamku czasu i kosztów tradycyjnie związanych z procesami tworzenia oprogramowania.