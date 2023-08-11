Kodsuz geliştirme bağlamında, bir "Bileşen", bir uygulama içindeki belirli bir işlevselliği veya kullanıcı arabirimi (UI) öğesini temsil eden önceden oluşturulmuş, yeniden kullanılabilir ve modüler bir öğedir. Bileşenler, geleneksel kodlama veya programlamaya ihtiyaç duymadan bir uygulamanın kullanıcı arabirimini ve arka uç mantığını oluşturmaya yönelik yapı taşlarıdır. Bu bileşenler, teknik olmayan geliştiricilerin hızlı yanıt veren ve ölçeklenebilir uygulamaları kolayca oluşturmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

AppMaster gibi no-code platformların ortaya çıkmasıyla bileşenler, işletmelerin ve geliştiricilerin zaman, maliyet ve karmaşıklık engellerini aşmasına yardımcı olur. Bileşenlerin no-code bir platforma entegrasyonu, uygulamaların hızlı bir şekilde oluşturulmasına ve kolayca sürdürülmesine olanak tanır. McKinsey and Company, no-code platformların uygulama geliştirme süresinde %50-90 ve toplam sahip olma maliyetinde %30-60 oranında azalma sağlayabildiğini bildiriyor.

AppMaster platformunda bulunan bileşenler çok yönlüdür ve çeşitli kullanım durumlarına ve sektörlere hitap edecek şekilde uyarlanabilir. Düğmeler, metin kutuları, etiketler ve açılır menüler gibi basit UI öğelerinden veri ızgaraları, çizelgeler, formlar, haritalar ve daha fazlası gibi gelişmiş yapılara kadar çeşitlilik gösterirler. Her bileşen genişletilebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve kullanıcı gereksinimlerine göre özelleştirmeye, tema oluşturmaya ve davranış değişikliğine izin verir.

Ayrıca, AppMaster gibi no-code platformlar alanında bileşenler, veri modelleri , iş mantığı, REST API, WebSockets ve iş akışları gibi arka uç işlevlerini de kapsayabilir. Bu arka uç bileşenleri, geliştiricilerin geleneksel programlamaya ihtiyaç duymadan karmaşık mantık oluşturmasına, süreçleri otomatikleştirmesine ve makine öğrenimi ve yapay zeka gibi gelişmiş özellikleri dahil etmesine olanak tanır. Ek olarak, no-code bileşenler, CRM sistemleri, ödeme ağ geçitleri ve sosyal medya platformları gibi üçüncü taraf uygulamaları ve veri kaynaklarıyla entegre olarak kullanımlarını genişletebilir.

AppMaster platformunda bulunabilen bazı no-code bileşen örnekleri şunları içerir:

Veri Modelleri: Bu bileşenler, kullanıcıların tablolar, alanlar, ilişkiler ve kısıtlamalar dahil olmak üzere uygulama verilerinin yapısını SQL ile etkileşime girmek veya herhangi bir kod yazmak zorunda kalmadan görsel ve sezgisel olarak tanımlamasına olanak tanır.

Bu bileşenler, kullanıcıların tablolar, alanlar, ilişkiler ve kısıtlamalar dahil olmak üzere uygulama verilerinin yapısını SQL ile etkileşime girmek veya herhangi bir kod yazmak zorunda kalmadan görsel ve sezgisel olarak tanımlamasına olanak tanır. İş Süreçleri: Bu bileşenler, uygulamanın işlevselliğinin omurgasını oluşturan eylemleri, koşulları, döngüleri ve karar noktalarını tanımlayan uygulamanın mantıksal akışını temsil eder. Kullanıcılar bu süreçleri görsel bir ortamda tasarlayabilir, canlı bir uygulamaya dağıtmadan önce mantıklarını simüle edebilir ve test edebilir.

Bu bileşenler, uygulamanın işlevselliğinin omurgasını oluşturan eylemleri, koşulları, döngüleri ve karar noktalarını tanımlayan uygulamanın mantıksal akışını temsil eder. Kullanıcılar bu süreçleri görsel bir ortamda tasarlayabilir, canlı bir uygulamaya dağıtmadan önce mantıklarını simüle edebilir ve test edebilir. REST API ve WebSocket Uç Noktaları: Bu bileşenler, uygulamaların harici sistemler ve hizmetlerle iletişim kurmasına izin vererek API'lerle sorunsuz entegrasyon ve gerçek zamanlı veri alışverişi sağlar. Ek olarak, kullanıcılar, yalnızca yetkili kullanıcıların ve uygulamaların kendi verilerine ve endpoints erişmesini sağlamak için kimlik doğrulama ve yetkilendirme kuralları ayarlayabilir.

Bu bileşenler, uygulamaların harici sistemler ve hizmetlerle iletişim kurmasına izin vererek API'lerle sorunsuz entegrasyon ve gerçek zamanlı veri alışverişi sağlar. Ek olarak, kullanıcılar, yalnızca yetkili kullanıcıların ve uygulamaların kendi verilerine ve erişmesini sağlamak için kimlik doğrulama ve yetkilendirme kuralları ayarlayabilir. Etkileşimli Kullanıcı Arabirimi Öğeleri: Form alanları, düğmeler ve menüler gibi bu bileşenler, bir uygulamanın kullanıcı arabiriminin temelini oluşturur. Herhangi bir uygulamanın marka bilinci oluşturma ve kullanıcı deneyimi gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir ve stillendirilebilirler.

no-code bileşenler kullanan uygulamalar oluşturmak, geleneksel kodlama yöntemlerine kıyasla geliştirme süresini önemli ölçüde azaltabilir. Forrester Research'ün Toplam Ekonomik Etki çalışmasına göre, no-code platformlar, geliştirme işçiliği maliyetlerinde %35, bakım işçiliği maliyetlerinde ise %12 azalma sağlayabilir.

AppMaster bulunan bileşenler birlikte, kullanıcıların işlevsellik, estetik, performans ve güvenlik açısından geleneksel olarak kodlanmış uygulamalarla rekabet edebilecek uygulamalar oluşturmasını sağlamak için no-code platformların tüm potansiyelini sergiliyor. Bu tür güçlendirici araç setleriyle, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar bile kolayca kapsamlı uygulamalar oluşturabilir ve işletmelerin uzun geliştirme döngüleri veya maliyetli mühendislik kaynakları yükü olmadan ürün ve hizmetlerini yenilemeye odaklanmalarına olanak tanır.

no-code bir bağlamdaki bileşenler, uygulama geliştirmede önemli bir paradigma değişimini temsil eder. Geleneksel kodlama olmaksızın karmaşık uygulamaların oluşturulmasına, geliştirmenin demokratikleştirilmesine ve işletmelerin giderek dijitalleşen bir dünyada çevik, yenilikçi ve rekabetçi kalmasına olanak tanırlar.