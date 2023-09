Software come servizio (SaaS) a basso codice

Il software SaaS (software as a service) Low-code si riferisce a un approccio basato sul cloud in cui le soluzioni software vengono sviluppate, distribuite e mantenute attraverso una quantità minima di programmazione manuale. Combina la potenza degli strumenti di sviluppo visivo, dell'automazione e dei componenti software avanzati per semplificare la creazione, l'integrazione e la distribuzione delle applicazioni. L'obiettivo principale delle piattaforme SaaS low-code è semplificare il processo di sviluppo dell'applicazione, rendendolo più veloce, più efficiente e accessibile a un pubblico più ampio, compresi gli sviluppatori cittadini e altri utenti non tecnici.

Una ricerca di Gartner prevede che il mercato delle piattaforme applicative low-code (LCAP) crescerà a un tasso annuo composto del 23% fino al 2025, evidenziando la rapida crescita dell’adozione di soluzioni low-code. Le piattaforme SaaS Low-code hanno guadagnato popolarità grazie alla loro capacità di consentire alle aziende, in particolare alle piccole e medie imprese, di creare applicazioni software su misura a una frazione del costo e del tempo necessari per i tradizionali metodi di sviluppo software.

AppMaster, un'importante piattaforma no-code, esemplifica le funzionalità delle soluzioni SaaS low-code. AppMaster offre una suite completa di strumenti per la creazione di applicazioni back-end, Web e mobili utilizzando tecniche di progettazione visiva e drag-and-drop. Gli utenti possono sviluppare modelli di dati, processi aziendali, API REST ed endpoints Web Socket Server (WSS), nonché generare, compilare e distribuire facilmente applicazioni in vari linguaggi. L'approccio basato su server consente ai clienti di aggiornare le applicazioni mobili senza inviare nuove versioni agli app store, mentre la generazione automatica di documentazione e script di migrazione garantisce un'integrazione perfetta e il controllo della versione.

Le piattaforme SaaS Low-code offrono in genere una gamma di funzionalità chiave progettate per semplificare e ottimizzare lo sviluppo delle applicazioni. Alcune di queste funzionalità includono:

Ambiente di sviluppo visivo: gli utenti possono progettare componenti dell'applicazione utilizzando strumenti drag-and-drop e modelli predefiniti, riducendo la necessità di codifica manuale.

gli utenti possono progettare componenti dell'applicazione utilizzando strumenti e modelli predefiniti, riducendo la necessità di codifica manuale. Riusabilità e librerie di componenti: le piattaforme SaaS Low-code spesso includono una libreria di componenti e moduli predefiniti che possono essere personalizzati e riutilizzati in più applicazioni, riducendo ulteriormente tempi e costi di sviluppo.

le piattaforme SaaS spesso includono una libreria di componenti e moduli predefiniti che possono essere personalizzati e riutilizzati in più applicazioni, riducendo ulteriormente tempi e costi di sviluppo. Integrazione e supporto API: le piattaforme Low-code forniscono una facile integrazione con una varietà di sistemi e servizi di terze parti tramite connettori, plug-in e supporto predefiniti per API standard del settore.

le piattaforme forniscono una facile integrazione con una varietà di sistemi e servizi di terze parti tramite connettori, plug-in e supporto predefiniti per API standard del settore. Collaborazione e controllo della versione: per supportare la collaborazione del team e prevenire conflitti tra sviluppatori, le soluzioni SaaS low-code offrono in genere il controllo della versione e funzionalità di editing collaborativo.

per supportare la collaborazione del team e prevenire conflitti tra sviluppatori, le soluzioni SaaS offrono in genere il controllo della versione e funzionalità di editing collaborativo. Sicurezza e conformità: le piattaforme SaaS Low-code spesso includono funzionalità di sicurezza integrate e conformità con gli standard normativi specifici del settore, consentendo lo sviluppo e l'implementazione sicuri di applicazioni in vari settori.

le piattaforme SaaS spesso includono funzionalità di sicurezza integrate e conformità con gli standard normativi specifici del settore, consentendo lo sviluppo e l'implementazione sicuri di applicazioni in vari settori. Scalabilità e prestazioni: le applicazioni create utilizzando piattaforme SaaS low-code possono essere facilmente scalate per soddisfare la crescente domanda. AppMaster , ad esempio, genera applicazioni senza alcun debito tecnico, garantendo prestazioni e scalabilità ottimali.

L'utilizzo di piattaforme SaaS low-code presenta numerosi vantaggi per le organizzazioni, tra cui:

Tempi di sviluppo ridotti: le piattaforme Low-code consentono un rapido sviluppo delle applicazioni, consentendo alle organizzazioni di portare le soluzioni sul mercato più rapidamente.

le piattaforme consentono un rapido sviluppo delle applicazioni, consentendo alle organizzazioni di portare le soluzioni sul mercato più rapidamente. Risparmio sui costi: sfruttando componenti predefiniti e automatizzando il processo di sviluppo, SaaS low-code può ridurre significativamente i costi di sviluppo rispetto agli approcci tradizionali.

sfruttando componenti predefiniti e automatizzando il processo di sviluppo, SaaS può ridurre significativamente i costi di sviluppo rispetto agli approcci tradizionali. Maggiore agilità: lo sviluppo e l'implementazione rapidi delle applicazioni consentono alle organizzazioni di adattare rapidamente le proprie soluzioni software in risposta alle mutevoli condizioni del mercato o alle esigenze dei clienti.

lo sviluppo e l'implementazione rapidi delle applicazioni consentono alle organizzazioni di adattare rapidamente le proprie soluzioni software in risposta alle mutevoli condizioni del mercato o alle esigenze dei clienti. Collaborazione e responsabilizzazione: con il software low-code che semplifica il processo di sviluppo, una gamma più ampia di membri del team, inclusi gli utenti non tecnici, può contribuire allo sviluppo delle applicazioni, promuovendo la collaborazione e la responsabilizzazione all'interno dell'organizzazione.

Tuttavia, è necessario considerare alcune sfide e limitazioni quando si adottano piattaforme SaaS low-code:

Complessità: per applicazioni altamente complesse o casi d'uso unici, le piattaforme SaaS low-code potrebbero non fornire la personalizzazione o il controllo necessari offerti dai metodi di sviluppo tradizionali.

per applicazioni altamente complesse o casi d'uso unici, le piattaforme SaaS potrebbero non fornire la personalizzazione o il controllo necessari offerti dai metodi di sviluppo tradizionali. Vincolo del fornitore: dipendere da una specifica piattaforma low-code può limitare la flessibilità, rendendo più difficile la transizione verso un'altra piattaforma o tecnologia in futuro.

dipendere da una specifica piattaforma può limitare la flessibilità, rendendo più difficile la transizione verso un'altra piattaforma o tecnologia in futuro. Costi a lungo termine: sebbene i costi di sviluppo iniziali possano essere più convenienti, le tariffe di abbonamento continue e le potenziali limitazioni della scalabilità possono contribuire ad aumentare i costi a lungo termine.

In conclusione, il SaaS (Software as a Service) low-code rappresenta un cambiamento di paradigma dirompente nello sviluppo delle applicazioni, consentendo alle organizzazioni di creare e distribuire soluzioni software in modo più rapido, efficiente e a costi inferiori rispetto ai metodi tradizionali. AppMaster è un esempio straordinario di piattaforma no-code che sfrutta i vantaggi della tecnologia SaaS low-code per potenziare sia gli sviluppatori che gli utenti non tecnici, semplificando il processo di sviluppo e riducendo al minimo il debito tecnico. Poiché il mercato delle soluzioni low-code continua a crescere, è essenziale che le organizzazioni considerino i vantaggi, le sfide e i potenziali limiti dell'adozione di piattaforme SaaS low-code, garantendo che sia adottata la giusta strategia per supportare i propri obiettivi aziendali.