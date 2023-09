Inkrementelle Low-code Entwicklung bezieht sich auf einen Anwendungsentwicklungsansatz, der die Erstellung, Änderung und Wartung von Softwareanwendungen vereinfacht und beschleunigt, indem er den Umfang der erforderlichen manuellen Codierung minimiert und gleichzeitig iterative und inkrementelle Verbesserungen unterstützt. Diese Methode ermöglicht Entwicklern die schnelle Erstellung von Anwendungen, rationalisiert Softwareentwicklungsprozesse und senkt die Entwicklungskosten durch den Einsatz visueller Tools, standardisierter Vorlagen und modularisierter Komponenten. Die inkrementelle Low-code Entwicklung hat in den letzten Jahren aufgrund der steigenden Nachfrage nach digitalen Diensten, des Mangels an qualifizierten Entwicklern und des Bedarfs an agilen, robusten und skalierbaren Anwendungen in verschiedenen Branchen an Bedeutung gewonnen.

Im Kern basiert die inkrementelle low-code Entwicklung auf dem Prinzip der Abstraktion, indem sie die zugrunde liegende Komplexität der Codierung verbirgt und die Erstellung von Anwendungslogik durch grafische Modelle, Flussdiagramme und drag-and-drop Schnittstellen erleichtert. Dieser Ansatz ermöglicht sowohl professionellen Entwicklern als auch Bürgerentwicklern – also technisch nicht versierten Benutzern – eine effektive Zusammenarbeit und die Umsetzung von Geschäftsanforderungen in funktionale Softwareanwendungen mit minimalem Aufwand. Darüber hinaus bieten low-code Plattformen eine modellgesteuerte Architektur, bei der Änderungen an den Anwendungs-Blueprints automatisch über alle Anwendungsebenen verbreitet werden, wodurch Konsistenz gewährleistet, die Fehlerwahrscheinlichkeit verringert und technische Schulden im Entwicklungsprozess beseitigt werden.

AppMaster, eine führende no-code Plattform, veranschaulicht die Leistungsfähigkeit der inkrementellen low-code Entwicklung, indem es eine umfassende Suite von Tools zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen bereitstellt. AppMaster bietet intuitive visuelle Designer zum Erstellen von Datenmodellen, Geschäftsprozessen, RESTful-APIs und WebSocket- endpoints für Backend-Anwendungen sowie drag-and-drop Schnittstellen zum Entwerfen von Benutzeroberflächen und Definieren der Komponentenlogik für Web- und mobile Anwendungen. Immer wenn der Kunde die Anwendungsentwürfe ändert und auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ klickt, generiert AppMaster den Quellcode, kompiliert, testet, verpackt und stellt die aktualisierte Anwendung in weniger als 30 Sekunden in der Cloud bereit und sorgt so für einen optimierten, agilen und effizienten Entwicklungslebenszyklus .

Einer der wesentlichen Vorteile der inkrementellen low-code Entwicklung ist ihre Fähigkeit, schnelles Prototyping und iterative Verbesserungen zu unterstützen. Entwickler können als Reaktion auf sich ändernde Geschäftsanforderungen, Kundenfeedback und Marktdynamik neue Anwendungsmerkmale oder -funktionen erstellen und testen und diese Verbesserungen dann nahtlos in die vorhandene Anwendung integrieren, ohne bestehende Funktionen zu beeinträchtigen oder das Benutzererlebnis zu beeinträchtigen. Darüber hinaus erleichtern low-code Plattformen Pipelines für kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD), sodass Unternehmen die Markteinführungszeit verkürzen, Test- und Bereitstellungsprozesse automatisieren und das Risiko von Produktionsproblemen aufgrund menschlicher Fehler minimieren können.

Darüber hinaus fördert die inkrementelle low-code Entwicklung die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Geschäftsbeteiligten, Entwicklern und IT-Betriebsteams, indem sie eine gemeinsame und standardisierte visuelle Sprache verwendet, Kommunikationslücken verringert und Geschäftsziele mit der technischen Implementierung in Einklang bringt. Dadurch ermöglichen low-code -Plattformen Unternehmen, eine DevOps-Kultur einzuführen, die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu fördern und den gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus von der Idee bis zur Produktion zu optimieren.

Darüber hinaus bieten inkrementelle low-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster Skalierbarkeits- und Leistungsvorteile, indem sie Anwendungen mit modernen, kompilierten Sprachen wie Go, Vue.js, Kotlin und SwiftUI generieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Anwendungen, die auf low-code Plattformen erstellt wurden, Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle bewältigen können und gleichzeitig eine nahtlose Integration mit gängigen Technologien, Frameworks und Datenbanken wie PostgreSQL ermöglichen, wodurch die Anbieterbindung verringert und die Erweiterbarkeit verbessert wird.

Die inkrementelle Low-code Entwicklung fördert außerdem die Wartbarkeit und Anpassungsfähigkeit von Anwendungen, indem sie die automatische Generierung von Dokumentation, Datenbankschema-Migrationsskripts und Unterstützung für Versionierung und Rollback bereitstellt. Dadurch sind low-code Anwendungen oft einfacher zu verwalten, zu warten und zu aktualisieren, was die Gesamtbetriebskosten (TCO) senkt und eine langfristige Nachhaltigkeit gewährleistet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die inkrementelle low-code Entwicklung als leistungsstarkes Paradigma für die agile, effiziente und kostengünstige Erstellung und Wartung von Softwareanwendungen herausgestellt hat. Durch die Nutzung visueller Tools, die Abstraktion von Programmierkomplexitäten und die Automatisierung wichtiger Entwicklungsprozesse ermöglichen low-code Plattformen wie AppMaster sowohl professionellen als auch privaten Entwicklern die Erstellung skalierbarer, leistungsstarker Anwendungen, die sich ändernden Geschäftsanforderungen mit minimalem technischem Aufwand gerecht werden. Daher ist die inkrementelle low-code Entwicklung gut positioniert, um branchen- und domänenübergreifend ein integraler Bestandteil der Zukunft der Softwareentwicklung zu werden.