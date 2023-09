Le développement incrémentiel Low-code fait référence à une approche de développement d'applications qui simplifie et accélère la création, la modification et la maintenance d'applications logicielles en minimisant la quantité de codage manuel requis tout en prenant en charge les améliorations itératives et incrémentielles. Cette méthode permet aux développeurs de créer rapidement des applications, de rationaliser les processus de développement logiciel et de réduire les coûts de développement en tirant parti d'outils visuels, de modèles standardisés et de composants modularisés. Le développement incrémental Low-code a pris de l'importance ces dernières années en raison de la demande croissante de services numériques, de la rareté de développeurs qualifiés et du besoin d'applications agiles, robustes et évolutives dans divers secteurs.

À la base, le développement incrémental low-code repose sur le principe d'abstraction, en masquant la complexité sous-jacente du codage et en facilitant la création d'une logique d'application via des modèles graphiques, des organigrammes et des interfaces drag-and-drop. Cette approche permet aux développeurs professionnels et aux développeurs citoyens (c'est-à-dire aux utilisateurs non techniques) de collaborer efficacement et de traduire les exigences métier en applications logicielles fonctionnelles avec un minimum d'effort. De plus, les plates-formes low-code fournissent une architecture basée sur des modèles, dans laquelle les modifications apportées aux plans d'application sont automatiquement propagées à toutes les couches d'application, garantissant ainsi la cohérence, réduisant le risque d'erreurs et éliminant la dette technique dans le processus de développement.

AppMaster, une plateforme no-code leader, illustre la puissance du développement incrémental low-code en fournissant une suite complète d'outils pour créer des applications backend, Web et mobiles. AppMaster propose des concepteurs visuels intuitifs pour créer des modèles de données, des processus métier, des API RESTful et endpoints WebSocket pour les applications backend, ainsi que des interfaces drag-and-drop pour concevoir des interfaces utilisateur et définir la logique des composants pour les applications Web et mobiles. Chaque fois que le client modifie les plans de l'application et appuie sur le bouton « Publier », AppMaster génère le code source, compile, teste, conditionne et déploie l'application mise à jour dans le cloud en moins de 30 secondes, garantissant ainsi un cycle de vie de développement rationalisé, agile et efficace. .

L’un des avantages majeurs du développement incrémental low-code est sa capacité à prendre en charge un prototypage rapide et des améliorations itératives. Les développeurs peuvent créer et tester de nouvelles caractéristiques ou fonctionnalités d'application en réponse à l'évolution des exigences commerciales, des commentaires des clients et de la dynamique du marché, puis intégrer de manière transparente ces améliorations dans l'application existante sans perturber les fonctionnalités existantes ni perturber l'expérience de l'utilisateur. De plus, les plates-formes low-code facilitent les pipelines d'intégration et de livraison continues (CI/CD), permettant aux organisations d'accélérer les délais de mise sur le marché, d'automatiser les processus de test et de déploiement et de minimiser le risque de problèmes de production dus à une erreur humaine.

De plus, le développement incrémental low-code favorise une collaboration transparente entre les parties prenantes de l'entreprise, les développeurs et les équipes d'exploitation informatique, en utilisant un langage visuel partagé et standardisé, en réduisant les écarts de communication et en alignant les objectifs commerciaux sur la mise en œuvre technique. En conséquence, les plates-formes low-code permettent aux organisations d'adopter une culture DevOps, favorisant la collaboration interfonctionnelle et optimisant l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel, de l'idéation à la production.

De plus, les plates-formes de développement incrémentiel low-code comme AppMaster offrent des avantages en termes d'évolutivité et de performances en générant des applications à l'aide de langages compilés modernes tels que Go, Vue.js, Kotlin et SwiftUI. Cela garantit que les applications créées à l'aide de plates-formes low-code peuvent gérer des cas d'utilisation d'entreprise et à forte charge tout en offrant une intégration transparente avec les technologies, les frameworks et les bases de données populaires tels que PostgreSQL, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis du fournisseur et améliorant l'extensibilité.

Le développement incrémentiel Low-code favorise également la maintenabilité et l'adaptabilité des applications en fournissant la génération automatique de documentation, des scripts de migration de schéma de base de données et la prise en charge de la gestion des versions et de la restauration. En conséquence, les applications low-code sont souvent plus faciles à gérer, à maintenir et à mettre à jour, ce qui réduit le coût total de possession (TCO) et garantit la durabilité à long terme.

En conclusion, le développement incrémental low-code est devenu un paradigme puissant pour créer et maintenir des applications logicielles de manière agile, efficace et rentable. En tirant parti des outils visuels, en faisant abstraction des complexités de codage et en automatisant les processus de développement clés, les plates-formes low-code telles AppMaster permettent aux développeurs professionnels et citoyens de créer des applications évolutives et hautes performances qui répondent aux besoins changeants des entreprises avec une dette technique minimale. En conséquence, le développement incrémental low-code est bien placé pour devenir une partie intégrante de l’avenir du développement logiciel dans tous les secteurs et domaines.