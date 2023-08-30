Devamlı dağıtım

Artımlı dağıtım olarak da bilinen sürekli dağıtım, mevcut uygulamalara yeni sürümlerin, güncellemelerin veya düzeltmelerin dağıtımının riskini ve etkisini en aza indirmeye odaklanan modern bir yazılım geliştirme ve sürüm metodolojisidir. Dağıtım bağlamında, sürekli dağıtım, bir uygulamanın sistem üzerinde herhangi bir kesintiye veya olumsuz etkiye neden olmadan güvenli ve sorunsuz bir şekilde üretime dahil edilebilmesini sağlar. Devamlı dağıtımın temel amacı, kesinti süresini azaltmak, sistem kararlılığını korumak ve son kullanıcılar için genel hizmet kalitesini iyileştirmektir.

Monolitik uygulamalar veya büyük ölçekli yükseltmeler gibi geleneksel dağıtım yöntemlerinde, güncelleme işlemi sırasında uygulamanın tamamı çevrimdışına alınır. Bu, geçici hizmet kaybına, uyumluluk sorunlarına veya azaltılması maliyetli ve zaman alıcı olabilecek diğer istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Sürekli dağıtım, uygulamayı küçük, artımlı adımlarla güncelleyerek bu sorunları giderir ve her güncellemenin sisteme tam olarak entegre edilmeden önce test edilmesine ve doğrulanmasına olanak tanır.

Devamlı dağıtımlar genellikle yeni özelliklerin ve hata düzeltmelerinin sürekli olarak entegre edildiği ve tamamlandıkça dağıtıldığı Sürekli Entegrasyon (CI) ve Sürekli Dağıtım (CD) gibi modern geliştirme uygulamalarıyla birlikte kullanılır. Bu, daha çevik bir geliştirme süreci, daha hızlı sürüm döngüleri ve geliştirme ile operasyon ekipleri arasında artan işbirliği ile sonuçlanır. Sonuç olarak kuruluşlar değişen pazar koşullarına daha hızlı yanıt verebilir ve kullanıcılara yeni özellikleri, geliştirmeleri ve düzeltmeleri hızla sunabilir.

Devamlı dağıtımların en önemli faydalarından biri, güncellemelerin ortamın veya kullanıcı tabanının belirli bir alt kümesine dağıtılabildiği hedefli dağıtımları gerçekleştirme yeteneğidir. Bu, geliştiricilerin tüm sistemi etkilemeden yeni özellikleri veya güncellemeleri gerçek zamanlı olarak test etmelerini ve izlemelerini sağlayabilir. Ek olarak bu, kuruluşların kademeli olarak yeni işlevler yayınlamasına, kullanıcılardan değerli geri bildirimler toplamasına ve yazılımı tüm kullanıcılara tam olarak sunulmadan önce sürekli olarak geliştirmesine olanak tanıyabilir.

AppMaster no-code platform bağlamında, sürekli dağıtım, müşterilerin kullanıcılarını veya iş operasyonlarını etkilemeden uygulamalarını sorunsuz bir şekilde güncelleyebilmelerini sağlamada çok önemli bir rol oynuyor. AppMaster, platform kullanılarak oluşturulan uygulamalara güncelleme dağıtmayla ilgili riskleri en aza indirmek için mavi-yeşil dağıtımlar ve kanarya sürümleri gibi gelişmiş dağıtım stratejilerini ve teknolojilerini kullanır. Mavi-yeşil dağıtımda, biri güncellenirken diğeri aktif ortam olarak hizmet veren iki özdeş ortam oluşturulur. Güncellemeler doğrulandıktan ve yayınlanmaya hazır hale geldikten sonra, trafik sorunsuz bir şekilde güncellenen ortama aktarılarak sorunsuz ve kesintisiz bir geçiş sağlanır. Canary sürümleri, güncellemelerin önce küçük bir kullanıcı alt kümesine dağıtılmasını, ardından yavaş yavaş tüm kullanıcı tabanına dağıtılmasını içerir. Bu yaklaşım, AppMaster, güncellemeleri daha geniş çapta dağıtmadan önce belirli kullanıcı gruplarına veya ortamlara özgü olabilecek sorunları belirlemesine ve çözmesine olanak tanır.

Web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak için görsel, drag-and-drop arayüzü sağlayan AppMaster no-code platformu, sürekli dağıtımları kolaylaştıran başka bir faktördür. Bir müşteri, platformu kullanarak uygulamasında değişiklik yaptığında, AppMaster uygulamanın yeni bir versiyonunu sıfırdan oluşturarak her türlü teknik borcu ortadan kaldırır ve uygulamanın güncel kalmasını ve gerekli tüm teknolojiler ve standartlarla uyumlu kalmasını sağlar. Müşteriler daha sonra bu güncellemeleri, kullanıcıları için kesintiye veya kesintiye neden olmayacaklarından emin olarak uygulamalarına sorunsuz bir şekilde dağıtabilirler.

Gelişmiş dağıtım stratejileri, modern geliştirme uygulamaları ve en son teknolojilerin bir kombinasyonunu kullanan AppMaster, müşterilerin uygulamalarına yönelik güncellemeleri kolayca yönetmelerine ve dağıtmalarına olanak tanıyarak geleneksel dağıtım yöntemleriyle ilişkili risklerin çoğunu azaltır. Sonuç olarak işletmeler, en yüksek düzeyde sistem kararlılığı ve güvenliğini korurken, daha hızlı sürüm döngülerinden, daha kısa kesinti sürelerinden ve daha iyi kullanıcı memnuniyetinden yararlanabilirler. Çevik, ölçeklenebilir yazılım çözümlerine olan talebin artmasıyla birlikte, yazılım geliştirme sürecinde aşamalı dağıtımın önemi gelecekte de artacaktır.