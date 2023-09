Le déploiement continu, également appelé déploiement incrémentiel, est une méthodologie moderne de développement et de publication de logiciels axée sur la minimisation du risque et de l'impact du déploiement de nouvelles versions, mises à jour ou correctifs sur les applications existantes. Dans le contexte du déploiement, un déploiement continu garantit qu'une application peut être introduite en production en toute sécurité et en douceur sans provoquer de perturbations ou d'effets négatifs sur le système. L'objectif principal d'un déploiement continu est de réduire les temps d'arrêt, de maintenir la stabilité du système et d'améliorer la qualité globale du service pour les utilisateurs finaux.

Dans les méthodes de déploiement traditionnelles, telles que les applications monolithiques ou les mises à niveau à grande échelle, l'intégralité de l'application est mise hors ligne pendant le processus de mise à jour. Cela peut entraîner une perte temporaire de service, des problèmes de compatibilité ou d’autres conséquences imprévues dont l’atténuation peut s’avérer coûteuse et longue. Le déploiement progressif résout ces problèmes en mettant à jour l'application par petites étapes incrémentielles, permettant de tester et de vérifier chaque mise à jour avant qu'elle ne soit entièrement intégrée au système.

Les déploiements continus sont souvent utilisés en combinaison avec des pratiques de développement modernes telles que l'intégration continue (CI) et le déploiement continu (CD), où les nouvelles fonctionnalités et les corrections de bugs sont continuellement intégrées et déployées au fur et à mesure de leur achèvement. Cela se traduit par un processus de développement plus agile, des cycles de publication plus rapides et une collaboration accrue entre les équipes de développement et d’exploitation. En conséquence, les organisations peuvent réagir plus rapidement aux conditions changeantes du marché et proposer rapidement de nouvelles fonctionnalités, améliorations et correctifs aux utilisateurs.

L'un des principaux avantages des déploiements continus est la possibilité d'effectuer des déploiements ciblés, dans lesquels les mises à jour peuvent être déployées sur un sous-ensemble spécifique de l'environnement ou de la base d'utilisateurs. Cela peut permettre aux développeurs d’effectuer des tests et une surveillance en temps réel des nouvelles fonctionnalités ou mises à jour, sans affecter l’ensemble du système. De plus, cela peut permettre aux organisations de publier progressivement de nouvelles fonctionnalités, de recueillir de précieux commentaires des utilisateurs et d'améliorer continuellement le logiciel avant qu'il ne soit entièrement déployé auprès de tous les utilisateurs.

Dans le contexte de la plateforme no-code AppMaster, le déploiement continu joue un rôle crucial en garantissant que les clients peuvent mettre à jour leurs applications de manière transparente sans affecter leurs utilisateurs ou leurs opérations commerciales. AppMaster utilise des stratégies et des technologies de déploiement avancées, telles que les déploiements bleu-vert et les versions Canary, pour minimiser les risques associés au déploiement de mises à jour des applications créées à l'aide de la plateforme. Dans un déploiement bleu-vert, deux environnements identiques sont créés, l'un servant d'environnement actif tandis que l'autre est en cours de mise à jour. Une fois les mises à jour validées et prêtes à être publiées, le trafic est basculé de manière transparente vers l'environnement mis à jour, permettant une transition fluide et ininterrompue. Les versions Canary impliquent d'abord de déployer des mises à jour sur un petit sous-ensemble d'utilisateurs, avant de les déployer progressivement à l'ensemble de la base d'utilisateurs. Cette approche permet à AppMaster d'identifier et de résoudre tous les problèmes pouvant être propres à des groupes d'utilisateurs ou à des environnements spécifiques avant de déployer les mises à jour plus largement.

La plate no-code d' AppMaster, qui fournit une interface visuelle drag-and-drop pour créer des applications Web, mobiles et backend, est un autre facteur qui facilite les déploiements continus. Lorsqu'un client modifie son application à l'aide de la plateforme, AppMaster génère une nouvelle version de l'application à partir de zéro, éliminant toute dette technique et garantissant que l'application reste à jour et compatible avec toutes les technologies et normes requises. Les clients peuvent ensuite déployer ces mises à jour de manière transparente sur leurs applications en étant assurés qu'elles ne provoqueront pas de perturbations ou de temps d'arrêt pour leurs utilisateurs.

En combinant des stratégies de déploiement avancées, des pratiques de développement modernes et des technologies de pointe, AppMaster permet aux clients de gérer et de déployer facilement les mises à jour de leurs applications, atténuant ainsi de nombreux risques associés aux méthodes de déploiement traditionnelles. En conséquence, les entreprises peuvent bénéficier de cycles de publication plus rapides, de temps d'arrêt réduits et d'une satisfaction améliorée des utilisateurs, tout en maintenant les plus hauts niveaux de stabilité et de sécurité du système. Et avec la demande croissante de solutions logicielles agiles et évolutives, l’importance du déploiement continu dans le processus de développement logiciel ne fera qu’augmenter à l’avenir.