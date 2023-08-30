Dağıtım kurtarma, yazılım geliştirme ve uygulama dağıtımı bağlamında, başarısız veya sorunlu bir dağıtımın ardından bir uygulamanın veya sistemin operasyonel durumunun önceki, kararlı bir sürüme geri döndürülmesi sürecini ifade eder. Bu konsept, ekiplerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek tam işlevli bir yazılım sistemine hızlı bir şekilde geri dönmelerini sağlayarak kesinti sürelerinin en aza indirilmesinde ve iş sürekliliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Bu, özellikle sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım (CI/CD) ardışık düzenlerinin kullanıldığı ve dağıtım süreci sırasında ortaya çıkan sorun potansiyelinin yüksek olduğu yüksek basınçlı, hızlı sürüm ortamları için geçerlidir.

Son araştırmalara göre uygulama dağıtımlarının %60'ı sorunlarla karşılaşıyor ve bu da sağlam bir dağıtım kurtarma stratejisinin önemini vurguluyor. Dağıtım kurtarma işlemi, temel altyapı sorunları, yazılım kusurları, yapılandırma hataları veya entegrasyon darboğazları gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir; bunların herhangi biri son kullanıcının deneyimini etkileyebilir ve hatta veri kaybına neden olabilir. Bu riskleri azaltmak için kuruluşların dağıtım kurtarma stratejilerinde birkaç temel bileşeni birleştirmesi gerekir:

Sürüm Kontrolü: Ekipler, uygulama kodlarının ve yapılandırmalarının farklı yinelemelerini takip etmek için güvenilir bir sürüm kontrol sistemine sahip olmalıdır. Ekipler, her değişikliğin yeterince belgelenmesini ve belirli bir sürüme kadar izlenebilmesini sağlayarak sorunlu güncellemeleri hızlı bir şekilde tespit edebilir, bilinen son çalışma durumuna geri dönebilir ve gerekli düzeltmeleri herhangi bir sorun olmadan yeniden uygulayabilir. Otomatik Yedeklemeler: Bir dağıtım hatası durumunda önemli verilerin kaybolmadığından emin olmak için hem uygulama kodunun hem de ilgili verilerin düzenli, otomatik yedekleri uygulanmalıdır. Bu yedekler, acil durumlarda hızlı kurtarmaya olanak sağlayacak şekilde güvenli ve kolay erişilebilir bir yerde saklanmalıdır. Geri Alma Mekanizmaları: Dağıtım kurtarma stratejileri, ekiplerin bir uygulamayı hızlı bir şekilde önceki, kararlı duruma geri yüklemesine olanak tanıyan önceden tanımlanmış geri alma prosedürlerini içermelidir. Bu tür mekanizmalar, uygulamanın belirli mimarisine ve gereksinimlerine bağlı olarak veritabanı şeması geri almalarını, sunucu kodu geri almalarını veya tam sistem geri yüklemelerini içerebilir. İzleme ve Uyarılar: Uygulama performansının ve kullanıcı deneyiminin sürekli izlenmesi, dağıtım sorunlarının hızlı bir şekilde tanımlanmasını ve ele alınmasını sağlamak açısından çok önemlidir. Kuruluşlar, olağandışı davranışlar gözlemlendiğinde uyarıları tetikleyen, ekiplerin anında harekete geçmesine ve dağıtım kurtarma süreçlerini başlatmasına olanak tanıyan kapsamlı izleme sistemleri uygulamalıdır. Test ve Doğrulama: Potansiyel sorunları önceden tespit etmek için dağıtımdan önce yeni yazılım özellikleri ve güncellemeleri sıkı bir şekilde test edilmelidir. Kapsamlı test paketlerinin ve doğrulama süreçlerinin uygulanması, dağıtım hatası riskini azaltır ve dağıtım kurtarma ihtiyacını en aza indirir.

AppMaster no-code platform bağlamında dağıtım kurtarma işlemi önemli ölçüde kolaylaştırılmıştır. AppMaster müşterilerin kod yazmaya gerek kalmadan görsel bir arayüz aracılığıyla web, mobil ve arka uç uygulamaları geliştirmelerine olanak tanıyarak hızlı sonuçlar sağlar ve teknik borcun minimum düzeyde olmasını veya sıfır olmasını sağlar. Platform, uygulamanın planında her değişiklik yapıldığında uygulamaları sıfırdan oluşturur ve bu da, birikmiş sorunlardan kaynaklanan sorunlu dağıtım riskini neredeyse ortadan kaldırır. AppMaster otomatikleştirilmiş REST API belgeleri oluşturması, veritabanı şeması geçiş komut dosyaları ve sürekli derleme, test etme ve paketleme prosedürleri, dağıtım kurtarma yeteneklerini daha da destekler.

Ayrıca AppMaster platformu çeşitli üçüncü taraf araç ve hizmetlerle entegrasyonu destekleyerek sürüm kontrol sistemlerinin, yedekleme çözümlerinin ve izleme platformlarının kusursuz entegrasyonuna olanak tanır. Bu, müşterilerin dağıtım kurtarma planlamasını geliştirmeye ve uygulama dağıtımlarıyla ilişkili riskleri azaltmaya hizmet eder.

Dağıtım kurtarma, modern yazılım geliştirme ortamlarında giderek daha önemli bir rol oynadığından, kuruluşların dağıtım sorunlarına karşı koymak için ayrıntılı planlar ve prosedürler benimsemesi çok önemlidir. Başarılı dağıtım kurtarma stratejileri, öngörülemeyen sorunlar karşısında bile uygulamaların en iyi performansı sürdürmesini, verileri korumasını ve kullanıcının güvenini korumasını sağlar. AppMaster platformunun sağlam tasarımı ve no-code yaklaşımı, çeşitli sektörlerdeki müşteriler için hızlı ve verimli geliştirme süreçleri sağlarken dağıtım risklerinin azaltılmasına da katkıda bulunur.