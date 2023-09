A implantação contínua, também conhecida como implantação incremental, é uma metodologia moderna de desenvolvimento e lançamento de software focada em minimizar o risco e o impacto da implantação de novas versões, atualizações ou correções em aplicativos existentes. No contexto da implantação, uma implantação contínua garante que um aplicativo possa ser introduzido na produção com segurança e sem problemas, sem causar interrupções ou efeitos negativos no sistema. O objetivo principal de uma implantação contínua é reduzir o tempo de inatividade, manter a estabilidade do sistema e melhorar a qualidade geral do serviço para os usuários finais.

Nos métodos de implantação tradicionais, como aplicativos monolíticos ou atualizações em grande escala, todo o aplicativo fica offline durante o processo de atualização. Isto pode levar a uma perda temporária de serviço, problemas de compatibilidade ou outras consequências não intencionais cuja mitigação pode ser dispendiosa e demorada. A implantação contínua resolve esses problemas atualizando o aplicativo em etapas pequenas e incrementais, permitindo o teste e a verificação de cada atualização antes que ela seja totalmente integrada ao sistema.

As implantações contínuas são frequentemente usadas em combinação com práticas modernas de desenvolvimento, como Integração Contínua (CI) e Implantação Contínua (CD), onde novos recursos e correções de bugs são continuamente integrados e implantados à medida que são concluídos. Isso resulta em um processo de desenvolvimento mais ágil, ciclos de lançamento mais rápidos e maior colaboração entre as equipes de desenvolvimento e operações. Como resultado, as organizações podem responder mais rapidamente às mudanças nas condições do mercado e fornecer rapidamente novos recursos, melhorias e correções aos usuários.

Um dos principais benefícios das implantações contínuas é a capacidade de realizar implantações direcionadas, onde as atualizações podem ser implantadas em um subconjunto específico do ambiente ou na base de usuários. Isso pode permitir que os desenvolvedores conduzam testes e monitoramento em tempo real de novos recursos ou atualizações, sem impactar todo o sistema. Além disso, isso pode permitir que as organizações liberem gradualmente novas funcionalidades, obtenham feedback valioso dos usuários e melhorem continuamente o software antes que ele seja totalmente implementado para todos os usuários.

No contexto da plataforma no-code AppMaster, a implantação contínua desempenha um papel crucial para garantir que os clientes possam atualizar perfeitamente seus aplicativos sem afetar seus usuários ou suas operações comerciais. AppMaster usa estratégias e tecnologias de implantação avançadas, como implantações azul-verde e versões canário, para minimizar os riscos associados à implantação de atualizações em aplicativos criados usando a plataforma. Numa implementação azul-verde, são criados dois ambientes idênticos, onde um serve como ambiente ativo enquanto o outro está a ser atualizado. Depois que as atualizações forem validadas e estiverem prontas para lançamento, o tráfego será facilmente transferido para o ambiente atualizado, permitindo uma transição tranquila e ininterrupta. As versões Canary envolvem a implantação de atualizações primeiro para um pequeno subconjunto de usuários, antes de distribuí-las gradualmente para toda a base de usuários. Essa abordagem permite que AppMaster identifique e resolva quaisquer problemas que possam ser exclusivos de grupos de usuários ou ambientes específicos antes de implantar atualizações de forma mais ampla.

A plataforma no-code do AppMaster, que fornece uma interface visual drag-and-drop para a construção de aplicativos web, móveis e back-end, é outro fator que facilita implantações contínuas. Quando um cliente modifica seu aplicativo utilizando a plataforma, AppMaster gera uma nova versão do aplicativo do zero, eliminando qualquer débito técnico e garantindo que o aplicativo permaneça atualizado e compatível com todas as tecnologias e padrões exigidos. Os clientes podem então implantar essas atualizações em seus aplicativos com facilidade, com a confiança de que elas não causarão interrupções ou tempo de inatividade para seus usuários.

Usando uma combinação de estratégias avançadas de implantação, práticas modernas de desenvolvimento e tecnologias de ponta, AppMaster permite que os clientes gerenciem e implantem facilmente atualizações em seus aplicativos, mitigando muitos dos riscos associados aos métodos tradicionais de implantação. Como resultado, as empresas podem desfrutar de ciclos de lançamento mais rápidos, redução do tempo de inatividade e maior satisfação do usuário, tudo isso mantendo os mais altos níveis de estabilidade e segurança do sistema. E com a crescente demanda por soluções de software ágeis e escaláveis, a importância da implantação contínua no processo de desenvolvimento de software só aumentará no futuro.