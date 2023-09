Rollierende Bereitstellung

Rolling Deployment, auch inkrementelles Deployment genannt, ist eine moderne Software-Entwicklungs- und Release-Methode, die sich auf die Minimierung des Risikos und der Auswirkungen der Bereitstellung neuer Versionen, Updates oder Fixes für bestehende Anwendungen konzentriert. Im Rahmen des Deployments stellt ein Rolling Deployment sicher, dass eine Anwendung sicher und reibungslos in die Produktion eingeführt werden kann, ohne dass es zu Störungen oder negativen Auswirkungen auf das System kommt. Das Hauptziel einer fortlaufenden Bereitstellung besteht darin, Ausfallzeiten zu reduzieren, die Systemstabilität aufrechtzuerhalten und die allgemeine Servicequalität für Endbenutzer zu verbessern.

Bei herkömmlichen Bereitstellungsmethoden wie monolithischen Anwendungen oder umfangreichen Upgrades wird die gesamte Anwendung während des Aktualisierungsprozesses offline geschaltet. Dies kann zu einem vorübergehenden Dienstausfall, Kompatibilitätsproblemen oder anderen unbeabsichtigten Folgen führen, deren Behebung kostspielig und zeitaufwändig sein kann. Durch die fortlaufende Bereitstellung werden diese Probleme behoben, indem die Anwendung in kleinen, inkrementellen Schritten aktualisiert wird, sodass jedes Update getestet und überprüft werden kann, bevor es vollständig in das System integriert wird.

Rollierende Bereitstellungen werden häufig in Kombination mit modernen Entwicklungspraktiken wie Continuous Integration (CI) und Continuous Deployment (CD) verwendet, bei denen neue Funktionen und Fehlerbehebungen kontinuierlich integriert und nach ihrer Fertigstellung bereitgestellt werden. Dies führt zu einem agileren Entwicklungsprozess, schnelleren Release-Zyklen und einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs- und Betriebsteams. Dadurch können Unternehmen schneller auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren und den Benutzern schnell neue Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen bereitstellen.

Einer der Hauptvorteile rollierender Bereitstellungen ist die Möglichkeit, gezielte Bereitstellungen durchzuführen, bei denen Updates für eine bestimmte Teilmenge der Umgebung oder Benutzerbasis bereitgestellt werden können. Dadurch können Entwickler neue Funktionen oder Updates in Echtzeit testen und überwachen, ohne das gesamte System zu beeinträchtigen. Darüber hinaus können Unternehmen so nach und nach neue Funktionen veröffentlichen, wertvolles Feedback von Benutzern sammeln und die Software kontinuierlich verbessern, bevor sie vollständig für alle Benutzer bereitgestellt wird.

Im Kontext der no-code Plattform AppMaster spielt die fortlaufende Bereitstellung eine entscheidende Rolle, um sicherzustellen, dass Kunden ihre Anwendungen nahtlos aktualisieren können, ohne ihre Benutzer oder ihren Geschäftsbetrieb zu beeinträchtigen. AppMaster verwendet fortschrittliche Bereitstellungsstrategien und -technologien, wie z. B. Blue-Green-Bereitstellungen und Canary-Releases, um die Risiken zu minimieren, die mit der Bereitstellung von Updates für Anwendungen verbunden sind, die mit der Plattform erstellt wurden. Bei einer Blau-Grün-Bereitstellung werden zwei identische Umgebungen erstellt, wobei eine als aktive Umgebung dient, während die andere aktualisiert wird. Sobald Updates validiert wurden und zur Veröffentlichung bereit sind, wird der Datenverkehr nahtlos auf die aktualisierte Umgebung umgestellt, was einen reibungslosen und unterbrechungsfreien Übergang ermöglicht. Bei Canary-Releases werden Updates zunächst für eine kleine Untergruppe von Benutzern bereitgestellt, bevor sie schrittweise für die gesamte Benutzerbasis bereitgestellt werden. Dieser Ansatz ermöglicht es AppMaster, alle Probleme zu identifizieren und zu lösen, die möglicherweise nur für bestimmte Benutzergruppen oder Umgebungen gelten, bevor Updates umfassender bereitgestellt werden.

Die no-code Plattform von AppMaster, die eine visuelle drag-and-drop Schnittstelle zum Erstellen von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen bietet, ist ein weiterer Faktor, der fortlaufende Bereitstellungen erleichtert. Wenn ein Kunde seine Anwendung mithilfe der Plattform ändert, generiert AppMaster eine neue Version der Anwendung von Grund auf, wodurch jegliche technische Schulden beseitigt werden und sichergestellt wird, dass die Anwendung auf dem neuesten Stand und mit allen erforderlichen Technologien und Standards kompatibel bleibt. Kunden können diese Updates dann nahtlos in ihren Anwendungen bereitstellen und dabei darauf vertrauen, dass sie für ihre Benutzer keine Unterbrechungen oder Ausfallzeiten verursachen.

Mithilfe einer Kombination aus fortschrittlichen Bereitstellungsstrategien, modernen Entwicklungspraktiken und Spitzentechnologien ermöglicht AppMaster Kunden die einfache Verwaltung und Bereitstellung von Updates für ihre Anwendungen und mindert so viele der Risiken, die mit herkömmlichen Bereitstellungsmethoden verbunden sind. Dadurch können Unternehmen schnellere Release-Zyklen, kürzere Ausfallzeiten und eine höhere Benutzerzufriedenheit genießen und gleichzeitig ein Höchstmaß an Systemstabilität und -sicherheit gewährleisten. Und mit der wachsenden Nachfrage nach agilen, skalierbaren Softwarelösungen wird die Bedeutung der rollierenden Bereitstellung im Softwareentwicklungsprozess in Zukunft noch zunehmen.