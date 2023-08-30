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Последовательное развертывание

30, авг. 2023

Последовательное развертывание, также известное как инкрементное развертывание, — это современная методология разработки и выпуска программного обеспечения, ориентированная на минимизацию риска и влияния развертывания новых версий, обновлений или исправлений существующих приложений. В контексте развертывания скользящее развертывание гарантирует, что приложение можно безопасно и плавно внедрить в рабочую среду, не вызывая каких-либо сбоев или негативного воздействия на систему. Основная цель последовательного развертывания — сократить время простоев, поддерживать стабильность системы и улучшить общее качество обслуживания для конечных пользователей.

При традиционных методах развертывания, таких как монолитные приложения или крупномасштабные обновления, в процессе обновления все приложение отключается от сети. Это может привести к временной потере обслуживания, проблемам совместимости или другим непредвиденным последствиям, устранение которых может оказаться дорогостоящим и трудоемким. Последовательное развертывание решает эти проблемы путем обновления приложения небольшими, поэтапными шагами, что позволяет тестировать и проверять каждое обновление перед его полной интеграцией в систему.

Последовательное развертывание часто используется в сочетании с современными методами разработки, такими как непрерывная интеграция (CI) и непрерывное развертывание (CD), где новые функции и исправления ошибок постоянно интегрируются и развертываются по мере их завершения. Это приводит к более гибкому процессу разработки, ускорению циклов выпуска и расширению сотрудничества между командами разработки и эксплуатации. В результате организации могут быстрее реагировать на меняющиеся рыночные условия и быстро предоставлять пользователям новые функции, улучшения и исправления.

Одним из ключевых преимуществ последовательного развертывания является возможность выполнять целевые развертывания, при которых обновления можно развертывать в определенном подмножестве среды или пользовательской базы. Это может позволить разработчикам проводить тестирование и мониторинг новых функций или обновлений в режиме реального времени, не влияя на всю систему. Кроме того, это может позволить организациям постепенно выпускать новые функции, собирать ценные отзывы от пользователей и постоянно совершенствовать программное обеспечение, прежде чем оно будет полностью доступно всем пользователям.

В контексте платформы no-code AppMaster последовательное развертывание играет решающую роль в обеспечении того, чтобы клиенты могли беспрепятственно обновлять свои приложения, не влияя на своих пользователей или их бизнес-операции. AppMaster использует передовые стратегии и технологии развертывания, такие как сине-зеленые развертывания и канареечные выпуски, чтобы минимизировать риски, связанные с развертыванием обновлений для приложений, созданных с использованием платформы. При сине-зеленом развертывании создаются две идентичные среды, одна из которых служит активной средой, а другая обновляется. После того как обновления проверены и готовы к выпуску, трафик плавно переключается на обновленную среду, обеспечивая плавный и непрерывный переход. Выпуски Canary предполагают сначала развертывание обновлений для небольшой группы пользователей, а затем их постепенное распространение на всю базу пользователей. Такой подход позволяет AppMaster выявлять и устранять любые проблемы, которые могут быть уникальными для определенных групп пользователей или сред, прежде чем развертывать обновления более широко.

Платформа AppMaster no-code, которая обеспечивает визуальный интерфейс drag-and-drop для создания веб-, мобильных и серверных приложений, является еще одним фактором, облегчающим последовательное развертывание. Когда клиент модифицирует свое приложение с помощью платформы, AppMaster создает новую версию приложения с нуля, устраняя любую техническую задолженность и гарантируя, что приложение остается актуальным и совместимым со всеми необходимыми технологиями и стандартами. Затем клиенты могут беспрепятственно развертывать эти обновления в своих приложениях, будучи уверенными, что они не вызовут сбоев или простоев для своих пользователей.

Используя сочетание передовых стратегий развертывания, современных методов разработки и передовых технологий, AppMaster позволяет клиентам легко управлять обновлениями и развертывать их приложения, снижая многие риски, связанные с традиционными методами развертывания. В результате компании могут ускорить циклы выпуска версий, сократить время простоев и повысить удовлетворенность пользователей, сохраняя при этом высочайший уровень стабильности и безопасности системы. А учитывая растущий спрос на гибкие, масштабируемые программные решения, важность последовательного развертывания в процессе разработки программного обеспечения в будущем будет только возрастать.

Изучите больше терминов:
Балансировка нагрузки при развертывании Время простоя при развертывании Избыточность развертывания Интеграция развертывания Исправление развертывания Контейнер развертывания Менеджер развертывания Обслуживание развертывания Окно развертывания После развертывания Проверка развертывания Рекомендации по развертыванию Среда развертывания Статус развертывания Стратегия развертывания Триггер развертывания

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