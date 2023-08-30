Последовательное развертывание, также известное как инкрементное развертывание, — это современная методология разработки и выпуска программного обеспечения, ориентированная на минимизацию риска и влияния развертывания новых версий, обновлений или исправлений существующих приложений. В контексте развертывания скользящее развертывание гарантирует, что приложение можно безопасно и плавно внедрить в рабочую среду, не вызывая каких-либо сбоев или негативного воздействия на систему. Основная цель последовательного развертывания — сократить время простоев, поддерживать стабильность системы и улучшить общее качество обслуживания для конечных пользователей.

При традиционных методах развертывания, таких как монолитные приложения или крупномасштабные обновления, в процессе обновления все приложение отключается от сети. Это может привести к временной потере обслуживания, проблемам совместимости или другим непредвиденным последствиям, устранение которых может оказаться дорогостоящим и трудоемким. Последовательное развертывание решает эти проблемы путем обновления приложения небольшими, поэтапными шагами, что позволяет тестировать и проверять каждое обновление перед его полной интеграцией в систему.

Последовательное развертывание часто используется в сочетании с современными методами разработки, такими как непрерывная интеграция (CI) и непрерывное развертывание (CD), где новые функции и исправления ошибок постоянно интегрируются и развертываются по мере их завершения. Это приводит к более гибкому процессу разработки, ускорению циклов выпуска и расширению сотрудничества между командами разработки и эксплуатации. В результате организации могут быстрее реагировать на меняющиеся рыночные условия и быстро предоставлять пользователям новые функции, улучшения и исправления.

Одним из ключевых преимуществ последовательного развертывания является возможность выполнять целевые развертывания, при которых обновления можно развертывать в определенном подмножестве среды или пользовательской базы. Это может позволить разработчикам проводить тестирование и мониторинг новых функций или обновлений в режиме реального времени, не влияя на всю систему. Кроме того, это может позволить организациям постепенно выпускать новые функции, собирать ценные отзывы от пользователей и постоянно совершенствовать программное обеспечение, прежде чем оно будет полностью доступно всем пользователям.

В контексте платформы no-code AppMaster последовательное развертывание играет решающую роль в обеспечении того, чтобы клиенты могли беспрепятственно обновлять свои приложения, не влияя на своих пользователей или их бизнес-операции. AppMaster использует передовые стратегии и технологии развертывания, такие как сине-зеленые развертывания и канареечные выпуски, чтобы минимизировать риски, связанные с развертыванием обновлений для приложений, созданных с использованием платформы. При сине-зеленом развертывании создаются две идентичные среды, одна из которых служит активной средой, а другая обновляется. После того как обновления проверены и готовы к выпуску, трафик плавно переключается на обновленную среду, обеспечивая плавный и непрерывный переход. Выпуски Canary предполагают сначала развертывание обновлений для небольшой группы пользователей, а затем их постепенное распространение на всю базу пользователей. Такой подход позволяет AppMaster выявлять и устранять любые проблемы, которые могут быть уникальными для определенных групп пользователей или сред, прежде чем развертывать обновления более широко.

Платформа AppMaster no-code, которая обеспечивает визуальный интерфейс drag-and-drop для создания веб-, мобильных и серверных приложений, является еще одним фактором, облегчающим последовательное развертывание. Когда клиент модифицирует свое приложение с помощью платформы, AppMaster создает новую версию приложения с нуля, устраняя любую техническую задолженность и гарантируя, что приложение остается актуальным и совместимым со всеми необходимыми технологиями и стандартами. Затем клиенты могут беспрепятственно развертывать эти обновления в своих приложениях, будучи уверенными, что они не вызовут сбоев или простоев для своих пользователей.

Используя сочетание передовых стратегий развертывания, современных методов разработки и передовых технологий, AppMaster позволяет клиентам легко управлять обновлениями и развертывать их приложения, снижая многие риски, связанные с традиционными методами развертывания. В результате компании могут ускорить циклы выпуска версий, сократить время простоев и повысить удовлетворенность пользователей, сохраняя при этом высочайший уровень стабильности и безопасности системы. А учитывая растущий спрос на гибкие, масштабируемые программные решения, важность последовательного развертывания в процессе разработки программного обеспечения в будущем будет только возрастать.