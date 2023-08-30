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滚动部署

Aug 30, 2023

滚动部署，也称为增量部署，是一种现代软件开发和发布方法，专注于最大限度地减少对现有应用程序部署新版本、更新或修复的风险和影响。在部署环境中，滚动部署可确保应用程序能够安全、顺利地引入生产，而不会对系统造成任何中断或负面影响。滚动部署的主要目标是减少停机时间、保持系统稳定性并提高最终用户的整体服务质量。

在传统的部署方法中，例如单体应用程序或大规模升级，更新过程中整个应用程序会离线。这可能会导致服务暂时丢失、兼容性问题或其他意外后果，而缓解这些后果可能会花费昂贵且耗时。滚动部署通过以小的增量步骤更新应用程序来解决这些问题，从而允许在每个更新完全集成到系统中之前对其进行测试和验证。

滚动部署通常与持续集成 (CI) 和持续部署 (CD) 等现代开发实践结合使用，其中新功能和错误修复在完成后不断集成和部署。这将带来更敏捷的开发流程、更快的发布周期以及增强的开发和运营团队之间的协作。因此，组织可以更快地响应不断变化的市场条件，并快速向用户提供新功能、增强功能和修复。

滚动部署的主要优点之一是能够执行有针对性的部署，其中可以将更新部署到环境或用户群的特定子集。这可以使开发人员能够对新功能或更新进行实时测试和监控，而不会影响整个系统。此外，这可以使组织能够逐步发布新功能，收集用户的宝贵反馈，并在向所有用户全面推出之前不断改进软件。

AppMaster no-code平台的背景下，滚动部署在确保客户能够无缝更新其应用程序而不影响其用户或业务运营方面发挥着至关重要的作用。 AppMaster使用先进的部署策略和技术，例如蓝绿部署和金丝雀发布，以最大限度地降低与使用该平台创建的应用程序部署更新相关的风险。在蓝绿部署中，会创建两个相同的环境，其中一个作为活动环境，而另一个则进行更新。一旦更新经过验证并准备好发布，流量就会无缝切换到更新后的环境，从而实现平稳、不间断的过渡。金丝雀版本涉及首先将更新部署到一小部分用户，然后逐渐将其推广到整个用户群。这种方法使AppMaster能够在更广泛地部署更新之前识别并解决特定用户组或环境可能特有的任何问题。

AppMasterno-code平台提供了用于构建 Web、移动和后端应用程序的可视化drag-and-drop界面，是促进滚动部署的另一个因素。当客户使用该平台修改其应用程序时， AppMaster会从头开始生成应用程序的新版本，从而消除任何技术债务并确保应用程序保持最新状态并与所有所需的技术和标准兼容。然后，客户可以将这些更新无缝部署到他们的应用程序中，并确信它们不会给用户造成中断或停机。

AppMaster结合了先进的部署策略、现代开发实践和尖端技术，使客户能够轻松管理和部署应用程序更新，从而减轻与传统部署方法相关的许多风险。因此，企业可以享受更快的发布周期、减少停机时间并提高用户满意度，同时保持最高水平的系统稳定性和安全性。随着对敏捷、可扩展的软件解决方案的需求不断增长，滚动部署在软件开发过程中的重要性在未来只会越来越大。

探索更多术语:
滚动部署 部署仪表板 部署停机时间 部署健康检查 部署冗余 部署后 部署回滚策略 部署复制 部署平台 部署挑战 部署环境 部署管道 部署脚本 部署资源 部署风险管理 零停机部署

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