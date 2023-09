Otimização de implantação

A otimização da implantação refere-se ao processo de aprimoramento e refinamento da implantação de aplicativos de software, a fim de melhorar sua eficiência, confiabilidade, velocidade e economia. No contexto do desenvolvimento e implantação de software, este processo abrange uma ampla gama de técnicas e metodologias destinadas a maximizar o retorno do investimento nos ativos de software de uma organização, minimizando o tempo de inatividade e os erros e garantindo a integração perfeita de novos aplicativos e atualizações com os sistemas existentes. e infraestrutura. Além disso, a otimização da implantação busca otimizar a utilização de recursos, o desempenho e a escalabilidade dos aplicativos e sistemas implantados.

AppMaster, uma plataforma no-code líder para a criação de aplicativos web, móveis e back-end, contribui significativamente para a otimização da implantação por meio da automação de várias etapas de desenvolvimento e implantação, ajudando os clientes a obter processos de construção e modificação de aplicativos mais rápidos e econômicos, também como a eliminação da dívida técnica. Os recursos da plataforma a tornam adequada para uma ampla gama de usuários, de pequenas a grandes empresas, e permitem que até mesmo um único desenvolvedor cidadão crie uma solução de software escalável e com todos os recursos, completa com back-end de servidor, site, portal do cliente e software nativo. Aplicações Móveis.

Vários fatores-chave desempenham um papel na obtenção da otimização da implantação, incluindo:

1. Processos de implantação automatizados e simplificados: A plataforma AppMaster automatiza muitas etapas de desenvolvimento e implantação, como geração de código, compilação, teste e empacotamento para contêineres docker (somente back-end). Além disso, AppMaster permite que os usuários criem modelos de dados visualmente, projetem processos de negócios e API REST e endpoints WSS, agilizando ainda mais o fluxo de trabalho de implantação e economizando tempo e recursos consideráveis.

2. Minimizando o retrabalho e o débito técnico: a abordagem do AppMaster de regenerar aplicativos do zero a cada mudança nos projetos elimina o débito técnico que muitas vezes se acumula ao longo do tempo quando os aplicativos de software são modificados ou atualizados manualmente. Isso garante que os aplicativos gerados permaneçam limpos, eficientes e alinhados aos requisitos de negócios, sem qualquer código estranho ou desatualizado.

3. Melhor utilização de recursos e escalabilidade: Os aplicativos criados usando AppMaster são projetados para serem altamente escaláveis ​​e podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário. O uso de aplicativos de back-end sem estado compilados gerados com Go (golang) permite que os aplicativos AppMaster demonstrem escalabilidade excepcional para casos de uso corporativos e de alta carga.

4. Integração perfeita com sistemas e infraestrutura existentes: AppMaster gera automaticamente documentação essencial e scripts de migração de esquema de banco de dados para endpoints de servidor, facilitando a integração de novos aplicativos e atualizações com sistemas e infraestrutura existentes. Isso ajuda as organizações a manter a estabilidade e a minimizar o risco de problemas de incompatibilidade durante a implantação.

5. Melhor desempenho do aplicativo: AppMaster gera aplicativos da web usando a estrutura Vue3 e JS/TS, aplicativos móveis usando estruturas orientadas a servidor baseadas em Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. Ao usar essas tecnologias e estruturas modernas, AppMaster garante que os aplicativos gerados proporcionem uma excelente experiência ao usuário e atendam às expectativas de desempenho.

6. Flexibilidade nas opções de implantação: Os usuários do AppMaster têm várias opções quando se trata de implantação de seus aplicativos. Dependendo do nível de assinatura, eles podem receber arquivos binários executáveis ​​(assinaturas Business e Business+) ou até mesmo código-fonte (assinatura Enterprise) e hospedar aplicativos no local, fornecendo controle completo sobre o processo de implantação e a capacidade de personalizar sua infraestrutura para atender às suas necessidades. requisitos únicos.

7. Desenvolvimento e implantação mais rápidos e econômicos: Mais notavelmente, AppMaster permite que os usuários obtenham um processo de desenvolvimento que é até 10x mais rápido e 3x mais econômico do que os métodos tradicionais. Esta maior velocidade e eficiência de custos contribuem diretamente para a otimização geral do processo de implantação, permitindo que as organizações entreguem valor aos seus clientes de forma mais rápida e com menor custo.

Concluindo, a otimização da implantação é um elemento crucial no ciclo de vida de desenvolvimento de software que garante que as organizações possam construir e implantar aplicativos em escala, ao mesmo tempo que minimizam custos, utilização de recursos e dívida técnica. Usando a plataforma no-code do AppMaster, as organizações podem aproveitar a automação avançada e tecnologias de ponta para agilizar os processos de implantação, fornecer aplicativos de alta qualidade e, por fim, obter melhorias significativas de eficiência em seus esforços de desenvolvimento e implantação de software.