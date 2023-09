L'optimisation du déploiement fait référence au processus d'amélioration et d'affinement du déploiement d'applications logicielles afin d'améliorer leur efficacité, leur fiabilité, leur rapidité et leur rentabilité. Dans le contexte du développement et du déploiement de logiciels, ce processus englobe un large éventail de techniques et de méthodologies visant à maximiser le retour sur investissement des actifs logiciels d'une organisation, à minimiser les temps d'arrêt et les erreurs et à garantir l'intégration transparente des nouvelles applications et mises à jour avec les systèmes existants. et les infrastructures. De plus, l'optimisation du déploiement vise à optimiser l'utilisation des ressources, les performances et l'évolutivité des applications et des systèmes déployés.

AppMaster, une plateforme no-code leader pour la création d'applications Web, mobiles et back-end, contribue de manière significative à l'optimisation du déploiement grâce à l'automatisation de diverses étapes de développement et de déploiement, aidant ainsi les clients à mettre en œuvre des processus de création et de modification d'applications plus rapides et plus rentables. comme l'élimination de la dette technique. Les capacités de la plate-forme la rendent adaptée à un large éventail d'utilisateurs, des petites entreprises aux grandes entreprises, et permettent même à un seul développeur citoyen de créer une solution logicielle complète et évolutive avec un backend de serveur, un site Web, un portail client et une interface native. Applications mobiles.

Plusieurs facteurs clés jouent un rôle dans l’optimisation du déploiement, notamment :

1. Processus de déploiement automatisés et rationalisés : la plate-forme AppMaster automatise de nombreuses étapes de développement et de déploiement, telles que la génération de code, la compilation, les tests et l'empaquetage pour les conteneurs Docker (backend uniquement). De plus, AppMaster permet aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données, de concevoir des processus métier et endpoints REST API et WSS, rationalisant ainsi davantage le flux de travail de déploiement et économisant un temps et des ressources considérables.

2. Minimiser les retouches et la dette technique : l'approche d' AppMaster consistant à régénérer les applications à partir de zéro à chaque modification des plans élimine la dette technique qui s'accumule souvent au fil du temps lorsque les applications logicielles sont modifiées ou mises à jour manuellement. Cela garantit que les applications générées restent propres, efficaces et alignées sur les exigences de l'entreprise, sans aucun code superflu ou obsolète.

3. Meilleure utilisation des ressources et évolutivité : les applications créées à l'aide d' AppMaster sont conçues pour être hautement évolutives et peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL comme base de données principale. L'utilisation d'applications backend sans état compilées générées avec Go (golang) permet aux applications AppMaster de démontrer une évolutivité exceptionnelle pour les cas d'utilisation d'entreprise et à forte charge.

4. Intégration transparente avec les systèmes et infrastructures existants : AppMaster génère automatiquement la documentation essentielle et les scripts de migration de schéma de base de données pour endpoints du serveur, facilitant ainsi l'intégration de nouvelles applications et mises à jour avec les systèmes et infrastructures existants. Cela aide les organisations à maintenir la stabilité et à minimiser le risque de problèmes d'incompatibilité lors du déploiement.

5. Performances des applications améliorées : AppMaster génère des applications Web à l'aide du framework Vue3 et JS/TS, des applications mobiles à l'aide de frameworks pilotés par serveur basés sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS. En utilisant ces technologies et frameworks modernes, AppMaster garantit que les applications générées offrent une excellente expérience utilisateur et répondent aux attentes de performances.

6. Flexibilité dans les options de déploiement : les utilisateurs d' AppMaster disposent de différentes options en matière de déploiement de leurs applications. En fonction de leur niveau d'abonnement, ils peuvent recevoir des fichiers binaires exécutables (abonnements Business et Business+) ou même du code source (abonnement Enterprise) et héberger des applications sur site, offrant ainsi un contrôle total sur le processus de déploiement et la possibilité de personnaliser leur infrastructure pour l'adapter à leurs besoins. exigences uniques.

7. Développement et déploiement plus rapides et rentables : AppMaster permet notamment aux utilisateurs de réaliser un processus de développement jusqu'à 10 fois plus rapide et 3 fois plus rentable que les méthodes traditionnelles. Cette rapidité et cette rentabilité accrues contribuent directement à l'optimisation globale du processus de déploiement, permettant aux organisations de fournir de la valeur à leurs clients plus rapidement et à moindre coût.

En conclusion, l'optimisation du déploiement est un élément crucial du cycle de vie du développement logiciel qui garantit que les organisations peuvent créer et déployer des applications à grande échelle tout en minimisant les coûts, l'utilisation des ressources et la dette technique. Grâce à la plateforme no-code d' AppMaster, les organisations peuvent tirer parti d'une automatisation avancée et de technologies de pointe pour rationaliser les processus de déploiement, fournir des applications de haute qualité et, à terme, obtenir des améliorations significatives de l'efficacité de leurs efforts de développement et de déploiement de logiciels.