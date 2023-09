Unter Bereitstellungsoptimierung versteht man den Prozess der Verbesserung und Verfeinerung der Bereitstellung von Softwareanwendungen, um deren Effizienz, Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Kosteneffizienz zu verbessern. Im Kontext der Softwareentwicklung und -bereitstellung umfasst dieser Prozess eine breite Palette von Techniken und Methoden, die darauf abzielen, den Return on Investment für die Softwareressourcen eines Unternehmens zu maximieren, Ausfallzeiten und Fehler zu minimieren und die nahtlose Integration neuer Anwendungen und Updates in bestehende Systeme sicherzustellen und Infrastruktur. Darüber hinaus zielt die Bereitstellungsoptimierung darauf ab, die Ressourcennutzung, Leistung und Skalierbarkeit der bereitgestellten Anwendungen und Systeme zu optimieren.

AppMaster, eine führende no-code Plattform für die Erstellung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen, trägt durch die Automatisierung verschiedener Entwicklungs- und Bereitstellungsschritte erheblich zur Bereitstellungsoptimierung bei und hilft Kunden außerdem dabei, schnellere und kostengünstigere Anwendungserstellungs- und Änderungsprozesse zu erreichen wie die Beseitigung technischer Schulden. Aufgrund ihrer Fähigkeiten eignet sich die Plattform für ein breites Spektrum von Benutzern, von kleinen bis hin zu großen Unternehmen, und ermöglicht sogar einem einzelnen Entwickler, eine voll funktionsfähige, skalierbare Softwarelösung mit Server-Backend, Website, Kundenportal und nativem System zu erstellen mobile Anwendungen.

Bei der Bereitstellungsoptimierung spielen mehrere Schlüsselfaktoren eine Rolle, darunter:

1. Automatisierte und optimierte Bereitstellungsprozesse: Die AppMaster Plattform automatisiert viele Entwicklungs- und Bereitstellungsschritte, wie z. B. Codegenerierung, Kompilierung, Tests und Verpackung für Docker-Container (nur Backend). Darüber hinaus ermöglicht AppMaster Benutzern die visuelle Erstellung von Datenmodellen, das Entwerfen von Geschäftsprozessen sowie REST-API- und WSS- endpoints, wodurch der Bereitstellungsworkflow weiter optimiert und erhebliche Zeit- und Ressourceneinsparungen erzielt werden.

2. Minimierung von Nacharbeiten und technischen Schulden: Der Ansatz von AppMaster, Anwendungen bei jeder Änderung der Blaupausen von Grund auf neu zu generieren, eliminiert die technischen Schulden, die sich oft im Laufe der Zeit ansammeln, wenn Softwareanwendungen manuell geändert oder aktualisiert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die generierten Anwendungen sauber, effizient und auf die Geschäftsanforderungen abgestimmt bleiben, ohne überflüssigen oder veralteten Code.

3. Bessere Ressourcennutzung und Skalierbarkeit: Mit AppMaster erstellte Anwendungen sind hoch skalierbar und können mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als Primärdatenbank arbeiten. Durch die Verwendung kompilierter, zustandsloser Backend-Anwendungen, die mit Go (Golang) generiert wurden, können AppMaster Anwendungen eine außergewöhnliche Skalierbarkeit für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle aufweisen.

4. Nahtlose Integration in bestehende Systeme und Infrastruktur: AppMaster generiert automatisch wichtige Dokumentations- und Datenbankschema-Migrationsskripte für endpoints und erleichtert so die Integration neuer Anwendungen und Updates in bestehende Systeme und Infrastruktur. Dies hilft Unternehmen, die Stabilität aufrechtzuerhalten und das Risiko von Inkompatibilitätsproblemen während der Bereitstellung zu minimieren.

5. Verbesserte Anwendungsleistung: AppMaster generiert Webanwendungen mit dem Vue3-Framework und JS/TS, mobile Anwendungen mit servergesteuerten Frameworks auf Basis von Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS. Durch den Einsatz dieser modernen Technologien und Frameworks stellt AppMaster sicher, dass die generierten Anwendungen ein hervorragendes Benutzererlebnis bieten und die Leistungserwartungen erfüllen.

6. Flexibilität bei den Bereitstellungsoptionen: Benutzer von AppMaster haben verschiedene Optionen, wenn es um die Bereitstellung ihrer Anwendungen geht. Je nach Abonnementstufe können sie ausführbare Binärdateien (Business- und Business+-Abonnements) oder sogar Quellcode (Enterprise-Abonnement) erhalten und Anwendungen vor Ort hosten, was ihnen vollständige Kontrolle über den Bereitstellungsprozess und die Möglichkeit bietet, ihre Infrastruktur an ihre Bedürfnisse anzupassen einzigartige Anforderungen.

7. Schnellere und kostengünstigere Entwicklung und Bereitstellung: AppMaster ermöglicht es Benutzern vor allem, einen Entwicklungsprozess zu erreichen, der bis zu 10-mal schneller und 3-mal kostengünstiger ist als herkömmliche Methoden. Diese erhöhte Geschwindigkeit und Kosteneffizienz tragen direkt zur Gesamtoptimierung des Bereitstellungsprozesses bei und ermöglichen es Unternehmen, ihren Kunden schneller und zu geringeren Kosten einen Mehrwert zu bieten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bereitstellungsoptimierung ein entscheidendes Element im Softwareentwicklungslebenszyklus ist, das sicherstellt, dass Unternehmen Anwendungen in großem Maßstab erstellen und bereitstellen und gleichzeitig Kosten, Ressourcennutzung und technische Schulden minimieren können. Mit der no-code Plattform von AppMaster können Unternehmen fortschrittliche Automatisierung und modernste Technologien nutzen, um Bereitstellungsprozesse zu rationalisieren, qualitativ hochwertige Anwendungen bereitzustellen und letztendlich erhebliche Effizienzsteigerungen bei ihren Softwareentwicklungs- und Bereitstellungsbemühungen zu erzielen.