Yazılım dağıtımı bağlamında dağıtım yığını, yazılım uygulamalarının başarılı dağıtımını, bakımını ve ölçeklendirilmesini sağlamak için entegre edilmiş ve birlikte çalışan çeşitli bileşenlerden, teknolojilerden ve araçlardan oluşan kapsamlı, çok katmanlı bir mimariyi ifade eder. Dağıtım yığını genellikle bir uygulamanın yürütülmesini ve işlevselliğini toplu olarak destekleyen işletim sistemleri, çalışma zamanı ortamları, sunucular, veritabanları, uygulama çerçeveleri, kitaplıklar ve diğer yazılım bileşenlerinin bir birleşimidir. Çağdaş yazılım geliştirmede, dağıtım yığınları genellikle hem şirket içi hem de buluttaki teknolojilerin bir kombinasyonunu içerir ve geliştiricilerin bulut bilişim platformlarının sunduğu ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve performans avantajlarından yararlanmasına olanak tanır.

Dağıtım yığınları genellikle mimari içindeki çeşitli bileşenleri ve katmanları ayıran bir soyutlama düzeyine sahiptir. Bu katmanlar genellikle ön uç sunumunu, arka uç işlemeyi, veri depolamayı ve ağ altyapısını içerir. Bu endişelerin ayrılması, geliştiricilerin her katman için en iyi araçları ve teknolojileri seçmesine ve geliştirme süreci boyunca modülerlik ve esnekliği korumasına olanak tanır. Yığının her katmanı için uygun araç ve teknolojilerin seçimi, uygulama süresini, kaynak kullanımını ve uygulamanın genel verimliliğini etkileyebilir. Bu nedenle, uygulamanın belirli kullanım durumları, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik gereksinimlerine dayalı olarak bilinçli seçimler yapmak önemlidir.

DevOps'un ve gelişmiş dağıtım metodolojilerinin yükselişiyle birlikte dağıtım yığınları giderek daha karmaşık ve sofistike hale geldi. Bu karmaşıklığı yönetmek için, uygulama bileşenlerinin sağlanması, yönetilmesi ve ölçeklendirilmesi sürecini otomatikleştiren çeşitli hizmet olarak platform (PaaS) ve konteyner düzenleme araçları ortaya çıktı. Bu tür araçlara örnek olarak genellikle modern dağıtım yığınlarına entegre edilen Kubernetes, Docker ve OpenShift verilebilir. Ayrıca sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hatları, dağıtım yığınının önemli bir parçası haline gelerek geliştiricilerin entegrasyonu, testi ve dağıtımı otomatikleştirmesine olanak tanıyor. Jenkins, GitLab ve Travis CI gibi araçlar, uygulamaların yüksek verimlilik ve minimum manuel müdahale ile oluşturulmasını, test edilmesini ve dağıtılmasını sağlayarak çağdaş dağıtım yığınlarının popüler bileşenleri haline geldi.

AppMaster no-code platformu bağlamında dağıtım yığını, geliştirmeden dağıtıma ve ölçeklendirmeye kadar tüm uygulama yaşam döngüsünü desteklemek üzere tasarlanmış kapsamlı ve yüksek düzeyde yapılandırılabilir bir teknolojiler kümesidir. AppMaster platformu, geliştiricilerin drag-and-drop arayüzü bileşenleri ve görsel iş süreci tasarım araçlarının bir kombinasyonunu kullanarak görsel olarak veri modelleri, arka uç uygulamaları ve ön uç uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca AppMaster, Go, TypeScript ve Kotlin gibi çeşitli dillerde kaynak koduyla gerçek uygulamalar üretir ve bu uygulamaları şirket içinde veya bulutta barındırılabilen yürütülebilir ikili dosyalar veya docker konteynerleri halinde derler.

Arka uç uygulamaları için AppMaster, derlenmiş, durum bilgisi olmayan ve Docker kapsayıcılarına sorunsuz bir şekilde paketlenebilen Go tabanlı uygulamalar üretir. AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar, birincil veri deposu olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilir ve mevcut altyapılarla kusursuz entegrasyona olanak tanır. Ön uç uygulamalar için AppMaster platformu, Vue3 çerçevesini kullanarak web uygulamalarının yanı sıra sırasıyla Kotlin ve Jetpack Compose veya SwiftUI kullanarak Android ve iOS için mobil uygulamalar üretir. Ayrıca platform, App Store veya Google Play Store'a yeni sürümler göndermeden mobil uygulamaların kullanıcı arayüzü, mantığı ve API anahtarlarının güncellenmesine olanak tanıyan sunucu odaklı bir yaklaşım kullanıyor.

AppMaster dağıtım yığınının bir parçası olarak kullanmanın önemli avantajlarından biri, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırma yeteneğidir. Bu yaklaşım, oluşturulan uygulamaların manuel müdahaleye gerek kalmadan her zaman güncel, bakımı yapılabilir ve ölçeklenebilir olmasını sağlar. Platform, geliştiricilere sunucu endpoints için Swagger (OpenAPI) belgeleri ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları gibi otomatikleştirilmiş araçlar sağlayarak planlardaki değişiklikleri verimli bir şekilde takip etmelerine olanak tanır.

Kapsamlı bir entegre geliştirme ortamı (IDE) olarak AppMaster, ister küçük işletmeler ister büyük ölçekli işletmeler için daha hızlı ve daha uygun maliyetli uygulama geliştirme olanağı sağlar. Yapılandırılabilir, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir bir dağıtım yığını sağlayarak AppMaster geliştiricilere ve kuruluşlara yüksek düzeyde verimlilik ve minimum teknik borçla web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma ve dağıtma yetkisi verir.