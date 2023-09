Programowanie w chmurze w kontekście paradygmatów programowania odnosi się do podejścia do tworzenia oprogramowania, które wykorzystuje moc zasobów i usług przetwarzania w chmurze do tworzenia, wdrażania i wykonywania aplikacji w rozproszonym środowisku opartym na chmurze. Jako ewolucja tradycyjnych podejść do programowania, programowanie w chmurze obejmuje zasady i techniki, które umożliwiają wydajne projektowanie, rozwój i zarządzanie aplikacjami, które opierają się na zdalnych zasobach obliczeniowych, skalowalnej infrastrukturze i architekturze rozproszonej.

U podstaw programowania w chmurze leży koncepcja wykorzystania usług w chmurze, takich jak infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako usługa (PaaS) i oprogramowanie jako usługa (SaaS) w celu zapewnienia skalowalne, dostępne na żądanie i ekonomiczne zasoby do tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji. To podejście programistyczne wprowadza nowe abstrakcje i wzorce, takie jak mikrousługi, architektury bezserwerowe i kontenery, które pomagają programistom tworzyć bardziej wydajne, skalowalne i łatwiejsze w utrzymaniu aplikacje, które można łatwo aktualizować, skalować lub wymieniać.

Jedną z kluczowych zalet programowania w chmurze jest możliwość usprawnienia procesów tworzenia i wdrażania aplikacji, znacznie skracając czas wprowadzenia produktu na rynek i związane z nim koszty. Według różnych badań zespoły programistów, które przyjęły metodologie i narzędzia programowania w chmurze, doświadczyły aż do 50% redukcji czasu i wysiłku związanego z tworzeniem aplikacji, a także 35% zmniejszenia kosztów i czasu wdrożenia.

Przykładem nowoczesnej platformy programowania w chmurze, która pomaga uprościć tworzenie aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych, jest AppMaster, narzędzie no-code, które pozwala użytkownikom wizualnie tworzyć modele danych, logikę biznesową, REST API i endpoints WSS dla backendu Aplikacje. AppMaster obsługuje również funkcję drag-and-drop w celu tworzenia interfejsów użytkownika, komponentów logiki biznesowej i interaktywności zarówno dla aplikacji internetowych, jak i mobilnych. Umożliwiając wydajne programowanie w chmurze, AppMaster sprawia, że ​​tworzenie aplikacji jest do 10 razy szybsze i trzy razy bardziej opłacalne.

AppMaster przestrzega zasad programowania w chmurze, generując rzeczywiste aplikacje przy użyciu popularnych języków programowania, takich jak Go dla aplikacji backendowych, framework Vue3 i JavaScript/TypeScript dla aplikacji internetowych oraz Kotlin, Jetpack Compose, czy SwiftUI dla aplikacji mobilnych. Co więcej, AppMaster konsekwentnie generuje aplikacje od podstaw, nie zapewniając swoim użytkownikom żadnych długów technicznych. Aplikacje zbudowane przy użyciu AppMaster mogą współpracować z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL i wykazują doskonałą skalowalność w przypadku zastosowań korporacyjnych i wymagających dużego obciążenia.

Jako wszechstronne, zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) przeznaczone do programowania w chmurze, platforma AppMaster obsługuje szeroką gamę modeli wdrażania chmury obliczeniowej, takich jak środowiska publiczne, prywatne, hybrydowe i wielochmurowe, umożliwiając klientom wybór preferowanej konfiguracji wdrożenia . Co więcej, warstwy abstrakcyjne i narzędzia wizualne AppMaster, w tym Business Process Designer (BP) Designer, dają nawet programistom obywatelskim możliwość tworzenia wysokiej jakości aplikacji bez konieczności posiadania umiejętności technicznych lub pisania kodu.

Innym ważnym aspektem programowania w chmurze jest skupienie się na architekturach opartych na API, umożliwiających bezproblemową integrację, komunikację i współpracę pomiędzy różnymi usługami, aplikacjami i komponentami w chmurze. AppMaster egzekwuje to podejście, automatycznie generując dokumentację Swagger (Open API) dla endpoints serwerów i utrzymując skrypty migracji schematu bazy danych, umożliwiając łatwą integrację z innymi systemami i usługami.

Podsumowując, programowanie w chmurze to nowoczesne i innowacyjne podejście do tworzenia oprogramowania, które wykorzystuje usługi, platformy i infrastrukturę w chmurze w celu przyspieszenia i optymalizacji rozwoju aplikacji. Paradygmat ten oferuje wyraźne korzyści pod względem wydajności, skalowalności, łatwości konserwacji i kosztów, o czym świadczy sukces solidnych platform no-code takich jak AppMaster. Ponieważ świat tworzenia oprogramowania stale ewoluuje, programowanie w chmurze niewątpliwie będzie nadal odgrywać znaczącą rolę w kształtowaniu sposobu projektowania, tworzenia i zarządzania aplikacjami.