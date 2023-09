La programmation cloud, dans le contexte des paradigmes de programmation, fait référence à l'approche de développement logiciel qui exploite la puissance des ressources et des services de cloud computing pour créer, déployer et exécuter des applications dans un environnement distribué basé sur le cloud. En tant qu'évolution des approches de programmation traditionnelles, la programmation cloud intègre des principes et des techniques qui permettent la conception, le développement et la gestion efficaces d'applications qui s'appuient sur des ressources informatiques distantes, une infrastructure évolutive et une architecture distribuée.

Au cœur de la programmation cloud se trouve le concept consistant à tirer parti des services cloud tels que l'infrastructure en tant que service (IaaS), la plate-forme en tant que service (PaaS) et le logiciel en tant que service (SaaS) pour fournir des ressources évolutives, à la demande et rentables pour créer, tester et déployer des applications. Cette approche de développement introduit de nouveaux modèles et abstractions, tels que des microservices, des architectures sans serveur et des conteneurs, qui aident les développeurs à créer des applications plus efficaces, évolutives et maintenables qui peuvent être facilement mises à jour, mises à l'échelle ou remplacées.

L'un des principaux avantages de la programmation cloud est sa capacité à rationaliser les processus de développement et de déploiement d'applications, réduisant ainsi considérablement les délais de mise sur le marché et les coûts associés. Selon diverses études, les équipes de développement qui ont adopté des méthodologies et des outils de programmation cloud ont constaté une réduction allant jusqu'à 50 % du temps et des efforts de développement d'applications, ainsi qu'une diminution de 35 % des coûts et du temps de déploiement.

Un exemple de plate-forme de programmation cloud moderne qui contribue à simplifier le développement d'applications Web, mobiles et back-end est AppMaster, un outil no-code qui permet aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données, une logique métier, une API REST et endpoints WSS pour le back-end. applications. AppMaster prend également en charge la fonctionnalité drag-and-drop pour la création d'interfaces utilisateur, de composants de logique métier et d'interactivité pour les applications Web et mobiles. En permettant une programmation cloud efficace, AppMaster rend le développement d'applications jusqu'à 10 fois plus rapide et trois fois plus rentable.

AppMaster adhère aux principes de la programmation cloud en générant des applications réelles à l'aide de langages de programmation populaires tels que Go pour les applications backend, le framework Vue3 et JavaScript/TypeScript pour les applications Web, et Kotlin, Jetpack Compose ou SwiftUI pour les applications mobiles. De plus, AppMaster génère systématiquement des applications à partir de zéro, garantissant ainsi l'absence de dette technique à ses utilisateurs. Les applications créées à l'aide AppMaster peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL et démontrer une excellente évolutivité pour les cas d'utilisation d'entreprise et à charge élevée.

En tant qu'environnement de développement (IDE) complet et intégré conçu pour la programmation cloud, la plateforme AppMaster prend en charge un large éventail de modèles d'adoption du cloud computing, tels que les environnements publics, privés, hybrides et multi-cloud, permettant aux clients de choisir leur configuration de déploiement préférée. . De plus, les couches d'abstraction et les outils visuels d' AppMaster, y compris le Business Process (BP) Designer, offrent même aux développeurs citoyens la possibilité de créer des applications de haute qualité sans avoir à posséder de compétences techniques ou à écrire du code.

Un autre aspect important de la programmation cloud est l'accent mis sur les architectures basées sur les API, permettant une intégration, une communication et une collaboration transparentes entre divers services, applications et composants cloud. AppMaster applique cette approche en générant automatiquement la documentation Swagger (Open API) pour endpoints du serveur et en maintenant les scripts de migration de schéma de base de données, permettant une intégration facile avec d'autres systèmes et services.

En conclusion, la programmation cloud est une approche moderne et innovante du développement de logiciels qui exploite les services, plates-formes et infrastructures cloud pour accélérer et optimiser le développement d'applications. Le paradigme offre des avantages distincts en termes d'efficacité, d'évolutivité, de maintenabilité et de coût, comme en témoigne le succès de plates no-code comme AppMaster. À mesure que le monde du développement logiciel continue d’évoluer, la programmation cloud continuera sans aucun doute à jouer un rôle important dans la façon dont les applications sont conçues, développées et gérées.