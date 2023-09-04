Veriye dayalı programlama, yazılım uygulamalarının yapısını, davranışını ve gelişimini yönlendirmede verinin rolünü vurgulayan bir paradigmadır. Bu yaklaşım, açık algoritmalara veya kontrol yapılarına daha az vurgu yaparak, program tasarımını etkileyen birincil faktör olarak verilere öncelik verir. Veriye dayalı programlama, büyük miktarlarda sürekli değişen, çeşitli ve karmaşık verilerle uğraşan uygulamalar için esneklik, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik açısından önemli avantajlar sağlayabilir. Verilerin sistemlerin işlevselliğini ve performansını yönlendiren temel bir unsur olduğu büyük veri, makine öğrenimi ve yapay zeka uygulamaları bağlamında özellikle önemlidir.

Veriye dayalı programlama, özünde, önceden tanımlanmış algoritmaların ve yapıların kullanımını vurgulama eğiliminde olan geleneksel prosedürel veya nesne yönelimli yöntemlerin aksine, yazılım bileşenlerinin davranışını veri girdilerine dayalı olarak soyutlamayı ve genelleştirmeyi içerir. Veri odaklı programlama, program davranışının birincil etkeni olarak verilere odaklanarak, geliştiricilerin çeşitli verileri, gelişen gereksinimleri ve karmaşık iş kurallarını yönetebilen, yüksek düzeyde uyarlanabilir ve modüler yazılım sistemleri oluşturmasına olanak sağlayabilir.

Veriye dayalı programlamada kullanılan temel tekniklerden biri, veri işleme dillerini (DML'ler) ve SQL, XSLT ve JSON gibi bildirimsel programlama dillerini içerir. Bu diller, geliştiricilerin, belirli bir işlemin istenen sonucunu veya sonucunu, bu sonuca ulaşmak için gereken adım adım talimatları detaylandırmak yerine belirtmelerine olanak tanır. Bildirimsel diller daha yüksek düzeyde soyutlama sağlar ve prosedürel dillere göre daha anlamlı ve özlü olabilir, bu da onları büyük hacimli karmaşık verileri yönetmek için çok uygun hale getirir.

Veriye dayalı programlamayla ilgili öne çıkan bir diğer teknik, uzman sistemler, üretim kural sistemleri ve çıkarım motorları gibi kural tabanlı sistemlerin kullanılmasıdır. Kural tabanlı sistemler, karmaşık bilgileri ve karar verme prosedürlerini, yüksek verimli algoritmalar kullanılarak işlenebilen ve değerlendirilebilen bir dizi resmi, bildirimsel kurallar olarak temsil edebilir. Bu yaklaşım, geliştiricilerin etki alanı bilgisini, mantığını ve buluşsal yöntemini esnek ve genişletilebilir bir şekilde kodlamasına olanak tanıyarak, temeldeki veriler ve gereksinimler değiştikçe sistemi değiştirmeyi ve güncellemeyi kolaylaştırır.

Veriye dayalı programlama, Çevik, Test Odaklı Geliştirme (TDD) ve Model Odaklı Geliştirme (MDD) dahil olmak üzere çeşitli yazılım geliştirme metodolojileri kullanılarak başarıyla kullanılabilir. Bu metodolojiler, değişen verilere ve gereksinimlere hızlı yanıt verilmesini kolaylaştıran yinelemeli, veri odaklı geliştirme süreçlerinin yanı sıra sistem davranışı ve performansının sağlam test edilmesi, doğrulanması ve izlenmesinin önemini vurgulamaktadır.

Veriye dayalı programlama, büyük hacimli heterojen verileri yönetme yeteneğinin başarılı uygulamalar için temel bir gereklilik olduğu modern web, mobil ve arka uç geliştirme bağlamında özellikle önemlidir. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform AppMaster, bu bağlamda veriye dayalı programlamanın değerini örneklendirir. AppMaster kullanıcıların manuel kodlamaya gerek kalmadan son derece sezgisel, görsel tasarım yaklaşımını kullanarak veri modelleri, iş süreçleri ve kullanıcı arayüzleri oluşturmasına olanak tanıyan entegre bir geliştirme ortamı (IDE) sağlar.

AppMaster temel faydalarından biri, arka uç, web ve mobil uygulamalar için sıfırdan kaynak kodu oluşturma yeteneğidir ve geliştirme süreci sırasında herhangi bir teknik borç oluşmamasını sağlar. Oluşturulan kodun yüksek performanslı, ölçeklenebilir ve en iyi uygulamalara tamamen uyumlu olması, onu küçük işletmelerden kurumsal ölçekte dağıtımlara kadar çok çeşitli kullanım durumları için çok uygun hale getiriyor.

Teknolojinin mevcut durumu ve iş stratejisi ve karar alma süreçlerinde verilerin artan önemi göz önüne alındığında, veriye dayalı programlama, modern yazılım geliştirme için daha da kritik hale geliyor. Geliştiriciler, AppMaster gibi veri odaklı programlama tekniklerine, araçlarına ve platformlarına yatırım yaparak, hızla gelişen dijital ortamın sunduğu zorluklara ve fırsatlara karşı hazırlıklı olduklarından emin olabilirler.

Sonuç olarak veriye dayalı programlama, özellikle büyük veri, makine öğrenimi ve yapay zeka uygulamaları bağlamında modern yazılım geliştirmenin karmaşıklıklarını ve dinamiklerini yönetmek için güçlü ve esnek bir yaklaşım sunar. Program davranışını ve yapısını yönlendirmede verinin rolünü vurgulayan veri odaklı programlama, geliştiricilerin çeşitli verileri, gelişen gereksinimleri ve karmaşık iş kurallarını yönetebilen yüksek düzeyde uyarlanabilir, modüler ve ölçeklenebilir sistemler oluşturmasına olanak sağlayabilir. Veriye dayalı programlama ilkelerini ön planda tutan AppMaster gibi tekniklerin, metodolojilerin ve platformların benimsenmesi, dijital çağda daha başarılı, verimli ve uygun maliyetli yazılım geliştirme çalışmalarının önünü açıyor.