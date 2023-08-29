Команда low-code — это группа профессионалов, которые работают вместе над разработкой и сопровождением программных приложений, используя платформы разработки low-code и no-code, такие как AppMaster. Эти платформы позволяют разработчикам и неразработчикам создавать приложения корпоративного уровня с помощью инструментов визуальной разработки, сводя к минимуму необходимость ручного кодирования, сохраняя при этом высокое качество, надежность и производительность. Команды Low-code играют решающую роль, позволяя предприятиям быстро разрабатывать и развертывать приложения для удовлетворения потребностей рынка, оптимизировать операции и продвигать инициативы по цифровой трансформации.

Команды Low-code обычно состоят из разнообразных профессионалов, которые привносят свои уникальные навыки и взгляды в процесс разработки программного обеспечения. В состав команды часто входят бизнес-аналитики, менеджеры проектов, дизайнеры UX/UI, ИТ-администраторы и разработчики программного обеспечения. Используя функции, предоставляемые платформами low-code такими как AppMaster, команды low-code могут создавать решения, тратя значительно меньше времени и усилий, чем традиционные методы разработки, оставаясь при этом гибкими и реагирующими на меняющиеся потребности бизнеса.

Команды Low-code в первую очередь сосредотачиваются на быстром прохождении жизненного цикла разработки, следовании гибким методологиям и постоянном обеспечении ценности для организации. Они отвечают за сквозной процесс разработки: от сбора и определения приоритетности требований к приложениям до контроля за обслуживанием, масштабированием и улучшением создаваемых ими приложений. Ключевые процессы, в которых команды low-code должны преуспеть, включают:

Управление требованиями к приложениям и определение приоритетов задач на основе бизнес-ценности, отзывов клиентов и тенденций рынка.

Сотрудничество с заинтересованными сторонами для разработки и совершенствования дизайна приложения, пользовательского опыта и функциональности.

Использование инструментов визуальной разработки и встроенных шаблонов, предоставляемых AppMaster и другими платформами low-code , для оптимизации процесса разработки.

и другими платформами , для оптимизации процесса разработки. Интеграция разработанного приложения с существующими системами, базами данных и сторонними сервисами для обеспечения бесперебойной работы.

Тестирование и проверка функциональности, производительности и безопасности приложения для обеспечения его соответствия стандартам качества организации.

Развертывание, мониторинг и обслуживание приложения, адаптация к возникающим проблемам и принятие обоснованных решений для поддержания и оптимизации его производительности.

По данным исследовательской компании MarketsandMarkets, внедрение платформ разработки low-code растет беспрецедентными темпами: ожидается, что к 2025 году рынок достигнет 45,5 миллиардов долларов. Этот рост обусловлен растущим спросом на приложения корпоративного уровня, растущей потребностью бизнеса в цифровой трансформации и растущей нехваткой квалифицированных разработчиков программного обеспечения. В результате инструменты low-code и no-code, такие как AppMaster, стали жизненно важными для организаций, стремящихся оставаться конкурентоспособными и гибкими в сегодняшней быстро развивающейся цифровой среде.

AppMaster — это ведущая платформа no-code, которая позволяет командам low-code разрабатывать серверные, веб- и мобильные приложения быстрее и с меньшими затратами. Обладая мощными функциями, такими как визуальное моделирование данных, проектирование бизнес-процессов, а также endpoints REST API и WSS, AppMaster дает возможность даже нетехническим членам команды внести значимый вклад в процесс разработки. Кроме того, приложения, созданные AppMaster, созданы с использованием стандартных отраслевых технологий, таких как Go для серверной части, Vue3 для Интернета, а также Kotlin и SwiftUI для мобильных устройств, что гарантирует, что полученное программное обеспечение может масштабироваться и оптимально работать в корпоративных сценариях и сценариях с высокой нагрузкой.

Более того, уникальный подход AppMaster к созданию и компиляции приложений устраняет техническую задолженность за счет повторного создания приложений с нуля каждый раз при изменении требований. Это позволяет командам low-code быстро реагировать на новые требования и приоритеты, не обременяясь устаревшим кодом или устаревшими системами. Надежная поддержка платформой открытых стандартов, интеграций и вариантов развертывания гарантирует, что создаваемые приложения будут хорошо работать с существующими инфраструктурами и смогут гибко удовлетворять потребности организаций, больших и малых.

В заключение, команда low-code — это группа профессионалов, использующих инструменты low-code и no-code, такие как AppMaster, для ускорения жизненного цикла разработки программного обеспечения при сохранении высоких стандартов качества. Сотрудничество различных экспертов, уделяющих особое внимание гибкости, постоянному совершенствованию и получению максимальной выгоды, позволяет организациям оставаться конкурентоспособными в цифровую эпоху. Поскольку спрос на специализированные масштабируемые приложения корпоративного уровня продолжает расти, команды low-code готовы играть все более важную роль в будущем разработки программного обеспечения.