Squadra a basso codice

Un team low-code è un gruppo di professionisti che lavorano insieme per sviluppare e mantenere applicazioni software sfruttando piattaforme di sviluppo low-code e no-code, come AppMaster. Queste piattaforme consentono sia agli sviluppatori che ai non sviluppatori di creare applicazioni di livello aziendale attraverso strumenti di sviluppo visivo, riducendo al minimo la necessità di codifica manuale e mantenendo allo stesso tempo qualità, affidabilità e prestazioni elevate. I team Low-code svolgono un ruolo cruciale nel consentire alle aziende di sviluppare e distribuire rapidamente applicazioni per soddisfare le richieste del mercato, semplificare le operazioni e promuovere iniziative di trasformazione digitale.

I team Low-code sono in genere composti da un insieme diversificato di professionisti che apportano le loro competenze e prospettive uniche al processo di sviluppo del software. I membri del team includono spesso analisti aziendali, project manager, progettisti UX/UI, amministratori IT e sviluppatori di software. Sfruttando le funzionalità fornite dalle piattaforme low-code come AppMaster, i team low-coding possono creare soluzioni con molto meno tempo e impegno rispetto ai metodi di sviluppo tradizionali, pur rimanendo agili e reattivi alle mutevoli esigenze aziendali.

I team Low-code si concentrano principalmente sull'iterazione rapida del ciclo di vita dello sviluppo, seguendo metodologie agili e fornendo continuamente valore all'organizzazione. Sono responsabili del processo di sviluppo end-to-end, dalla raccolta e definizione delle priorità dei requisiti applicativi alla supervisione della manutenzione, della scalabilità e del miglioramento delle applicazioni che creano. I processi chiave in cui i team low-code devono eccellere includono:

Gestione dei requisiti applicativi e definizione delle priorità delle attività in base al valore aziendale, al feedback dei clienti e alle tendenze del mercato.

Collaborare con le parti interessate per ideare e perfezionare il design, l'esperienza utente e la funzionalità dell'applicazione.

Utilizzando gli strumenti di sviluppo visivo e i modelli integrati forniti da AppMaster e altre piattaforme low-code per semplificare il processo di sviluppo.

e altre piattaforme per semplificare il processo di sviluppo. Integrazione dell'applicazione sviluppata con sistemi esistenti, database e servizi di terze parti per garantire un funzionamento senza interruzioni.

Testare e convalidare la funzionalità, le prestazioni e la sicurezza dell'applicazione per garantire che soddisfi gli standard di qualità dell'organizzazione.

Distribuire, monitorare e mantenere l'applicazione, adattandosi ai problemi che si presentano e prendendo decisioni informate per sostenerne e ottimizzarne le prestazioni.

Secondo la società di ricerche di mercato MarketsandMarkets, l’adozione di piattaforme di sviluppo low-code sta crescendo a un ritmo senza precedenti, con un mercato che dovrebbe raggiungere i 45,5 miliardi di dollari entro il 2025. Questa crescita è stata alimentata dalla crescente domanda di applicazioni di livello aziendale, dalla crescente necessità per le aziende di trasformarsi digitalmente e dalla crescente carenza di sviluppatori software qualificati. Di conseguenza, gli strumenti low-code e no-code, come AppMaster, sono diventati vitali per le organizzazioni che cercano di rimanere competitive e agili nell'odierno panorama digitale in rapida evoluzione.

AppMaster è una piattaforma no-code leader che consente ai team low-code di sviluppare applicazioni backend, web e mobili in modo più rapido ed economico. Dotato di potenti funzionalità come la modellazione visiva dei dati, la progettazione dei processi aziendali e l'API REST e endpoints WSS, AppMaster consente anche ai membri del team non tecnici di contribuire in modo significativo al processo di sviluppo. Inoltre, le applicazioni generate da AppMaster sono realizzate con tecnologie standard del settore, come Go per backend, Vue3 per web e Kotlin e SwiftUI per dispositivi mobili, garantendo che il software risultante possa scalare e funzionare in modo ottimale in scenari aziendali e ad alto carico.

Inoltre, l'approccio unico di AppMaster alla generazione e compilazione delle applicazioni elimina il debito tecnico rigenerando le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati. Ciò consente ai team low-code di rispondere rapidamente a nuove richieste e priorità senza essere gravati da codici legacy o sistemi obsoleti. Il solido supporto della piattaforma per standard aperti, integrazioni e opzioni di implementazione garantisce che le applicazioni generate funzioneranno bene con le infrastrutture esistenti e potranno soddisfare in modo flessibile le esigenze delle organizzazioni, grandi e piccole.

In conclusione, un team low-code è un gruppo di professionisti che sfrutta strumenti low-code e no-code, come AppMaster, per accelerare il ciclo di vita dello sviluppo del software mantenendo standard di alta qualità. La collaborazione di diversi esperti con una forte attenzione all'agilità, al miglioramento continuo e alla fornitura del massimo valore consente alle organizzazioni di rimanere competitive nell'era digitale. Poiché la domanda di applicazioni personalizzate, scalabili e di livello aziendale continua ad aumentare, i team low-code sono pronti a svolgere un ruolo sempre più critico nel futuro dello sviluppo software.