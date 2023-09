একটি low-code টিম হল পেশাদারদের একটি গ্রুপ যারা AppMaster মতো low-code এবং no-code ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্মগুলিকে কাজে লাগিয়ে সফ্টওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনগুলি বিকাশ এবং বজায় রাখতে একসাথে কাজ করে৷ এই প্ল্যাটফর্মগুলি বিকাশকারী এবং নন-ডেভেলপারদের একইভাবে ভিজ্যুয়াল ডেভেলপমেন্ট টুলের মাধ্যমে এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার ক্ষমতা দেয়, উচ্চ গুণমান, নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতা বজায় রেখে ম্যানুয়াল কোডিংয়ের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে। Low-code দলগুলি বাজারের চাহিদা মেটাতে, ক্রিয়াকলাপগুলিকে স্ট্রিমলাইন করতে এবং ডিজিটাল রূপান্তর উদ্যোগগুলিকে চালিত করার জন্য ব্যবসাগুলিকে দ্রুত বিকাশ এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলি স্থাপন করতে সক্ষম করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Low-code দলগুলি সাধারণত পেশাদারদের বিভিন্ন সেটের সমন্বয়ে গঠিত হয় যা সফ্টওয়্যার বিকাশ প্রক্রিয়ায় তাদের অনন্য দক্ষতা সেট এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসে। দলের সদস্যদের মধ্যে প্রায়ই ব্যবসা বিশ্লেষক, প্রকল্প পরিচালক, UX/UI ডিজাইনার, আইটি প্রশাসক এবং সফ্টওয়্যার বিকাশকারী অন্তর্ভুক্ত থাকে। AppMaster এর মতো low-code প্ল্যাটফর্মের দ্বারা প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে কাজে লাগিয়ে, কম-কোডিং দলগুলি ব্যবসার চাহিদা পরিবর্তনের জন্য চটপটে এবং প্রতিক্রিয়াশীল থাকাকালীন ঐতিহ্যগত উন্নয়ন পদ্ধতির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম সময় এবং প্রচেষ্টায় সমাধান তৈরি করতে পারে।

Low-code দলগুলি প্রাথমিকভাবে বিকাশের জীবনচক্রের মাধ্যমে দ্রুত পুনরাবৃত্ত করার উপর ফোকাস করে, চটপটে পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং সংস্থাকে ক্রমাগত মূল্য প্রদান করে। তারা এন্ড-টু-এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী, আবেদনের প্রয়োজনীয়তা সংগ্রহ এবং অগ্রাধিকার দেওয়া থেকে শুরু করে তাদের তৈরি করা অ্যাপ্লিকেশনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, স্কেলিং এবং বর্ধিতকরণের তত্ত্বাবধান পর্যন্ত। low-code দলগুলিকে অবশ্যই দক্ষতা অর্জন করতে হবে এমন মূল প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে রয়েছে:

ব্যবসার মান, গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া এবং বাজারের প্রবণতার উপর ভিত্তি করে আবেদনের প্রয়োজনীয়তাগুলি পরিচালনা করা এবং কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

অ্যাপ্লিকেশনটির নকশা, ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা এবং কার্যকারিতা তৈরি এবং পরিমার্জিত করতে স্টেকহোল্ডারদের সাথে সহযোগিতা করা।

AppMaster এবং অন্যান্য low-code প্ল্যাটফর্মের দ্বারা প্রদত্ত ভিজ্যুয়াল ডেভেলপমেন্ট টুলস এবং অন্তর্নির্মিত টেমপ্লেটগুলি ব্যবহার করে উন্নয়ন প্রক্রিয়াটিকে প্রবাহিত করা।

নিরবিচ্ছিন্ন অপারেশন নিশ্চিত করতে বিদ্যমান সিস্টেম, ডাটাবেস এবং তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাগুলির সাথে উন্নত অ্যাপ্লিকেশনকে একীভূত করা।

এটি প্রতিষ্ঠানের মানের মান পূরণ করে তা নিশ্চিত করতে অ্যাপ্লিকেশনটির কার্যকারিতা, কার্যকারিতা এবং নিরাপত্তা পরীক্ষা এবং যাচাই করা।

প্রয়োগ, নিরীক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ, উদ্ভূত সমস্যাগুলির সাথে সামঞ্জস্য করা এবং এর কার্যকারিতা বজায় রাখতে এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নেওয়া।

low-code ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্ম গ্রহণ একটি অভূতপূর্ব হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, মার্কেট রিসার্চ ফার্ম MarketsandMarkets অনুযায়ী, 2025 সালের মধ্যে বাজার $45.5 বিলিয়ন পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে। এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড অ্যাপ্লিকেশনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, ডিজিটাল রূপান্তরের জন্য ব্যবসার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা এবং দক্ষ সফ্টওয়্যার বিকাশকারীদের ক্রমবর্ধমান ঘাটতি দ্বারা এই বৃদ্ধির প্রসার ঘটেছে। ফলস্বরূপ, AppMaster মতো low-code এবং no-code সরঞ্জামগুলি, আজকের দ্রুত বিকাশমান ডিজিটাল ল্যান্ডস্কেপে প্রতিযোগিতামূলক এবং চটপটে থাকতে চাওয়া সংস্থাগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

AppMaster হল একটি নেতৃস্থানীয় no-code প্ল্যাটফর্ম যা low-code দলগুলিকে দ্রুত এবং আরও সাশ্রয়ীভাবে ব্যাকএন্ড, ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলি বিকাশ করতে সক্ষম করে৷ ভিজ্যুয়াল ডেটা মডেলিং, বিজনেস প্রসেস ডিজাইন, এবং REST API এবং WSS endpoints মতো শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য নিয়ে গর্ব করা, AppMaster এমনকি অ-প্রযুক্তিগত দলের সদস্যদেরও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অর্থপূর্ণভাবে অবদান রাখার ক্ষমতা দেয়। উপরন্তু, AppMaster এর জেনারেট করা অ্যাপ্লিকেশনগুলি ইন্ডাস্ট্রি-স্ট্যান্ডার্ড প্রযুক্তির সাথে তৈরি করা হয়েছে, যেমন Go for backend, Vue3 for web, এবং Kotlin এবং SwiftUI মোবাইলের জন্য, নিশ্চিত করে যে ফলাফল সফ্টওয়্যারটি এন্টারপ্রাইজ এবং উচ্চ-লোড পরিস্থিতিতে স্কেল করতে এবং সর্বোত্তমভাবে পারফর্ম করতে পারে।

অধিকন্তু, অ্যাপ্লিকেশন তৈরি এবং সংকলনের ক্ষেত্রে AppMaster অনন্য পদ্ধতি প্রতিবার প্রয়োজনীয়তা পরিবর্তন করার সময় স্ক্র্যাচ থেকে অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে পুনরুত্পাদন করে প্রযুক্তিগত ঋণ দূর করে। এটি low-code দলগুলিকে লিগ্যাসি কোড বা পুরানো সিস্টেমের দ্বারা জর্জরিত না হয়ে নতুন চাহিদা এবং অগ্রাধিকারগুলির দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে অনুমতি দেয়। ওপেন স্ট্যান্ডার্ড, ইন্টিগ্রেশন এবং স্থাপনার বিকল্পগুলির জন্য প্ল্যাটফর্মের শক্তিশালী সমর্থন নিশ্চিত করে যে তৈরি করা অ্যাপ্লিকেশনগুলি বিদ্যমান অবকাঠামোগুলির সাথে ভাল খেলবে এবং নমনীয়ভাবে বড় এবং ছোট সংস্থাগুলির চাহিদা মেটাতে পারে।

উপসংহারে, একটি low-code টিম হল পেশাদারদের একটি গ্রুপ যা low-code এবং no-code টুলস, যেমন AppMaster, উচ্চ-মানের মান বজায় রেখে সফ্টওয়্যার বিকাশের জীবনচক্রকে ত্বরান্বিত করতে। তত্পরতা, ক্রমাগত উন্নতি এবং সর্বাধিক মূল্য প্রদানের উপর গভীর মনোযোগ সহ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ডিজিটাল যুগে প্রতিযোগিতামূলক থাকার ক্ষমতা দেয়। কাস্টম-বিল্ট, স্কেলযোগ্য, এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড অ্যাপ্লিকেশনগুলির চাহিদা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় low-code দলগুলি সফ্টওয়্যার বিকাশের ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে প্রস্তুত।