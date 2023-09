Equipe de baixo código

Uma equipe low-code é um grupo de profissionais que trabalham juntos para desenvolver e manter aplicativos de software, aproveitando plataformas de desenvolvimento low-code e no-code, como AppMaster. Essas plataformas capacitam desenvolvedores e não desenvolvedores a criar aplicativos de nível empresarial por meio de ferramentas de desenvolvimento visual, minimizando a necessidade de codificação manual e mantendo alta qualidade, confiabilidade e desempenho. As equipes Low-code desempenham um papel crucial ao permitir que as empresas desenvolvam e implantem rapidamente aplicativos para atender às demandas do mercado, agilizar as operações e impulsionar iniciativas de transformação digital.

As equipes Low-code são normalmente compostas por um conjunto diversificado de profissionais que trazem seus conjuntos de habilidades e perspectivas exclusivas para o processo de desenvolvimento de software. Os membros da equipe geralmente incluem analistas de negócios, gerentes de projeto, designers de UX/UI, administradores de TI e desenvolvedores de software. Ao aproveitar os recursos fornecidos por plataformas low-code como AppMaster, as equipes de baixo código podem criar soluções com significativamente menos tempo e esforço do que os métodos de desenvolvimento tradicionais, permanecendo ágeis e responsivas às mudanças nas necessidades de negócios.

As equipes Low-code se concentram principalmente na iteração rápida do ciclo de vida de desenvolvimento, seguindo metodologias ágeis e entregando valor continuamente à organização. Eles são responsáveis ​​pelo processo de desenvolvimento de ponta a ponta, desde a coleta e priorização de requisitos de aplicativos até a supervisão da manutenção, escalonamento e aprimoramento dos aplicativos que criam. Os principais processos nos quais as equipes low-code devem se destacar incluem:

Gerenciar requisitos de aplicativos e priorizar tarefas com base no valor comercial, feedback do cliente e tendências de mercado.

Colaborar com as partes interessadas para conceber e refinar o design, a experiência do usuário e a funcionalidade do aplicativo.

Utilizando as ferramentas de desenvolvimento visual e modelos integrados fornecidos pelo AppMaster e outras plataformas low-code para agilizar o processo de desenvolvimento.

e outras plataformas para agilizar o processo de desenvolvimento. Integrar o aplicativo desenvolvido com sistemas, bancos de dados e serviços de terceiros existentes para garantir uma operação perfeita.

Testar e validar a funcionalidade, o desempenho e a segurança do aplicativo para garantir que ele atenda aos padrões de qualidade da organização.

Implantar, monitorar e manter o aplicativo, ajustando-se aos problemas que surgem e tomando decisões informadas para sustentar e otimizar seu desempenho.

A adoção de plataformas de desenvolvimento low-code está a crescer a um ritmo sem precedentes, prevendo-se que o mercado atinja os 45,5 mil milhões de dólares até 2025, de acordo com a empresa de estudos de mercado MarketsandMarkets. Este crescimento foi alimentado pela crescente procura de aplicações de nível empresarial, pela crescente necessidade de as empresas se transformarem digitalmente e pela crescente escassez de programadores de software qualificados. Como resultado, ferramentas low-code e no-code, como o AppMaster, tornaram-se vitais para organizações que buscam permanecer competitivas e ágeis no cenário digital em rápida evolução de hoje.

AppMaster é uma plataforma no-code líder que permite que equipes low-code desenvolvam aplicativos back-end, web e móveis de maneira mais rápida e econômica. Apresentando recursos poderosos, como modelagem visual de dados, design de processos de negócios e API REST e endpoints WSS, AppMaster capacita até mesmo membros não técnicos da equipe a contribuir significativamente para o processo de desenvolvimento. Além disso, os aplicativos gerados pelo AppMaster são desenvolvidos com tecnologias padrão do setor, como Go para back-end, Vue3 para web e Kotlin e SwiftUI para dispositivos móveis, garantindo que o software resultante possa escalar e funcionar de maneira ideal em cenários corporativos e de alta carga.

Além disso, a abordagem exclusiva do AppMaster para geração e compilação de aplicativos elimina dívidas técnicas, regenerando aplicativos do zero sempre que os requisitos são alterados. Isso permite que as equipes low-code respondam rapidamente às novas demandas e prioridades sem serem sobrecarregadas por códigos legados ou sistemas desatualizados. O suporte robusto da plataforma para padrões abertos, integrações e opções de implantação garante que os aplicativos gerados funcionem bem com as infraestruturas existentes e possam atender com flexibilidade às necessidades das organizações, grandes e pequenas.

Concluindo, uma equipe low-code é um grupo de profissionais que utilizam ferramentas low-code e no-code, como o AppMaster, para agilizar o ciclo de vida de desenvolvimento de software, mantendo padrões de alta qualidade. A colaboração de diversos especialistas com grande foco na agilidade, melhoria contínua e entrega de valor máximo capacita as organizações a permanecerem competitivas na era digital. À medida que a demanda por aplicativos personalizados, escaláveis ​​e de nível empresarial continua a aumentar, as equipes low-code estão preparadas para desempenhar um papel cada vez mais crítico no futuro do desenvolvimento de software.