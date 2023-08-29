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低代码团队

Aug 29, 2023

low-code团队是一群专业人员，他们利用low-codeno-code开发平台（例如AppMaster共同开发和维护软件应用程序。这些平台使开发人员和非开发人员能够通过可视化开发工具创建企业级应用程序，最大限度地减少手动编码的需要，同时保持高质量、可靠性和性能。 Low-code团队在使企业能够快速开发和部署应用程序以满足市场需求、简化运营和推动数字化转型计划方面发挥着至关重要的作用。

Low-code团队通常由多元化的专业人员组成，他们将自己独特的技能和观点带入软件开发过程。团队成员通常包括业务分析师、项目经理、UX/UI 设计师、IT 管理员和软件开发人员。通过利用AppMasterlow-code平台提供的功能，低代码团队可以比传统开发方法花费更少的时间和精力来构建解决方案，同时保持敏捷性并响应不断变化的业务需求。

Low-code团队主要专注于快速迭代开发生命周期，遵循敏捷方法，并持续为组织交付价值。他们负责端到端的开发流程，从收集应用程序需求并确定优先级，到监督他们构建的应用程序的维护、扩展和增强。 low-code团队必须擅长的关键流程包括：

  • 根据业务价值、客户反馈和市场趋势管理应用程序需求并确定任务的优先级。
  • 与利益相关者合作设计和完善应用程序的设计、用户体验和功能。
  • 利用AppMasterlow-code平台提供的可视化开发工具和内置模板，简化开发流程。
  • 将开发的应用程序与现有系统、数据库和第三方服务集成，以确保无缝运行。
  • 测试和验证应用程序的功能、性能和安全性，以确保其满足组织的质量标准。
  • 部署、监控和维护应用程序，调整出现的问题并做出明智的决策以维持和优化其性能。

根据市场研究公司 MarketsandMarkets 的low-code开发平台的采用正在以前所未有的速度增长，预计到 2025 年市场规模将达到 455 亿美元。这种增长的推动因素包括对企业级应用程序的需求不断增长、企业数字化转型的需求不断增加以及熟练软件开发人员的日益短缺。因此， low-codeno-code工具（例如AppMaster ）对于寻求在当今快速发展的数字环境中保持竞争力和敏捷性的组织至关重要。

AppMaster是领先的no-code平台，使low-code团队能够更快、更经济高效地开发后端、Web 和移动应用程序。 AppMaster拥有可视化数据建模、业务流程设计以及 REST API 和 WSS endpoints强大功能，甚至使非技术团队成员也能够为开发流程做出有意义的贡献。此外， AppMaster生成的应用程序采用行业标准技术构建，例如用于后端的 Go、用于 Web 的 Vue3 以及用于移动的 Kotlin 和SwiftUI ，确保生成的软件可以在企业和高负载场景中实现最佳扩展和性能。

此外， AppMaster独特的应用程序生成和编译方法通过在每次需求发生变化时从头开始重新生成应用程序来消除技术债务。这使得low-code团队能够快速响应新的需求和优先事项，而不会受到遗留代码或过时系统的阻碍。该平台对开放标准、集成和部署选项的强大支持确保生成的应用程序能够与现有基础设施良好配合，并能够灵活地满足大型和小型组织的需求。

总之， low-code团队是一群利用low-codeno-code工具（例如AppMaster的专业人员，以加快软件开发生命周期，同时保持高质量标准。不同专家的协作，热衷于敏捷性、持续改进和提供最大价值，使组织能够在数字时代保持竞争力。随着对定制、可扩展、企业级应用程序的需求不断增长， low-code团队将在未来的软件开发中发挥越来越重要的作用。

探索更多术语:
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