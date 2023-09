Ein low-code Team ist eine Gruppe von Fachleuten, die zusammenarbeiten, um Softwareanwendungen zu entwickeln und zu warten, indem sie low-code und no-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster nutzen. Diese Plattformen ermöglichen es Entwicklern und Nicht-Entwicklern gleichermaßen, mithilfe visueller Entwicklungstools Anwendungen der Enterprise-Klasse zu erstellen und so den Bedarf an manueller Codierung zu minimieren und gleichzeitig eine hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung zu gewährleisten. Low-code Teams spielen eine entscheidende Rolle dabei, Unternehmen in die Lage zu versetzen, schnell Anwendungen zu entwickeln und bereitzustellen, um Marktanforderungen zu erfüllen, Abläufe zu rationalisieren und Initiativen zur digitalen Transformation voranzutreiben.

Low-code Teams bestehen in der Regel aus unterschiedlichen Fachleuten, die ihre einzigartigen Fähigkeiten und Perspektiven in den Softwareentwicklungsprozess einbringen. Zu den Teammitgliedern gehören häufig Business-Analysten, Projektmanager, UX/UI-Designer, IT-Administratoren und Softwareentwickler. Durch die Nutzung der Funktionen von low-code Plattformen wie AppMaster können Low-Coding-Teams Lösungen mit deutlich weniger Zeit- und Aufwand als herkömmliche Entwicklungsmethoden erstellen und dabei agil bleiben und auf sich ändernde Geschäftsanforderungen reagieren.

Low-code Teams konzentrieren sich in erster Linie darauf, den Entwicklungslebenszyklus schnell zu durchlaufen, agile Methoden zu befolgen und kontinuierlich Mehrwert für das Unternehmen zu liefern. Sie sind für den End-to-End-Entwicklungsprozess verantwortlich, von der Erfassung und Priorisierung der Anwendungsanforderungen bis hin zur Überwachung der Wartung, Skalierung und Verbesserung der von ihnen erstellten Anwendungen. Zu den wichtigsten Prozessen, in denen low-code -Teams herausragende Leistungen erbringen müssen, gehören:

Verwalten Sie Anwendungsanforderungen und priorisieren Sie Aufgaben basierend auf Geschäftswert, Kundenfeedback und Markttrends.

Zusammenarbeit mit Stakeholdern, um das Design, die Benutzererfahrung und die Funktionalität der Anwendung zu entwickeln und zu verfeinern.

Nutzung der visuellen Entwicklungstools und integrierten Vorlagen von AppMaster und anderen low-code Plattformen zur Optimierung des Entwicklungsprozesses.

und anderen Plattformen zur Optimierung des Entwicklungsprozesses. Integration der entwickelten Anwendung in bestehende Systeme, Datenbanken und Dienste von Drittanbietern, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Testen und Validieren der Funktionalität, Leistung und Sicherheit der Anwendung, um sicherzustellen, dass sie den Qualitätsstandards der Organisation entspricht.

Bereitstellung, Überwachung und Wartung der Anwendung, Anpassung an auftretende Probleme und Treffen fundierter Entscheidungen zur Aufrechterhaltung und Optimierung ihrer Leistung.

Laut dem Marktforschungsunternehmen MarketsandMarkets wächst die Akzeptanz von low-code Entwicklungsplattformen in einem beispiellosen Tempo, wobei der Markt bis 2025 voraussichtlich 45,5 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Dieses Wachstum wurde durch die steigende Nachfrage nach Unternehmensanwendungen, den zunehmenden Bedarf von Unternehmen an der digitalen Transformation und den wachsenden Mangel an qualifizierten Softwareentwicklern vorangetrieben. Daher sind low-code und no-code Tools wie AppMaster für Unternehmen, die in der sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft von heute wettbewerbsfähig und agil bleiben möchten, unverzichtbar geworden.

AppMaster ist eine führende no-code Plattform, die es low-code Teams ermöglicht, Backend-, Web- und mobile Anwendungen schneller und kostengünstiger zu entwickeln. Mit leistungsstarken Funktionen wie visueller Datenmodellierung, Geschäftsprozessdesign sowie REST-API- und WSS- endpoints ermöglicht AppMaster auch technisch nicht versierten Teammitgliedern, einen sinnvollen Beitrag zum Entwicklungsprozess zu leisten. Darüber hinaus werden die von AppMaster generierten Anwendungen mit branchenüblichen Technologien wie Go für Backend, Vue3 für Web sowie Kotlin und SwiftUI für Mobilgeräte erstellt, um sicherzustellen, dass die resultierende Software in Unternehmens- und Hochlastszenarien optimal skaliert und funktioniert.

Darüber hinaus beseitigt der einzigartige Ansatz von AppMaster zur Anwendungsgenerierung und -kompilierung technische Schulden, indem Anwendungen bei jeder Änderung der Anforderungen von Grund auf neu generiert werden. Dadurch können low-code Teams schnell auf neue Anforderungen und Prioritäten reagieren, ohne durch Legacy-Code oder veraltete Systeme belastet zu werden. Die robuste Unterstützung der Plattform für offene Standards, Integrationen und Bereitstellungsoptionen stellt sicher, dass generierte Anwendungen gut mit vorhandenen Infrastrukturen funktionieren und flexibel auf die Anforderungen großer und kleiner Organisationen eingehen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein low-code Team eine Gruppe von Fachleuten ist, die low-code und no-code Tools wie AppMaster nutzen, um den Softwareentwicklungslebenszyklus zu beschleunigen und gleichzeitig hohe Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten. Die Zusammenarbeit verschiedener Experten mit einem starken Fokus auf Agilität, kontinuierliche Verbesserung und die Bereitstellung eines maximalen Mehrwerts ermöglicht es Unternehmen, im digitalen Zeitalter wettbewerbsfähig zu bleiben. Da die Nachfrage nach maßgeschneiderten, skalierbaren Anwendungen für Unternehmen weiter steigt, werden low-code Teams in der Zukunft der Softwareentwicklung eine immer wichtigere Rolle spielen.