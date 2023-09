Une équipe low-code est un groupe de professionnels qui travaillent ensemble pour développer et maintenir des applications logicielles en tirant parti des plateformes de développement low-code et no-code, telles AppMaster. Ces plates-formes permettent aux développeurs et aux non-développeurs de créer des applications d'entreprise grâce à des outils de développement visuels, minimisant ainsi le besoin de codage manuel tout en maintenant une qualité, une fiabilité et des performances élevées. Les équipes Low-code jouent un rôle crucial en permettant aux entreprises de développer et de déployer rapidement des applications pour répondre aux demandes du marché, rationaliser les opérations et piloter les initiatives de transformation numérique.

Les équipes Low-code sont généralement composées d'un ensemble diversifié de professionnels qui apportent leurs compétences et leurs perspectives uniques au processus de développement logiciel. Les membres de l'équipe comprennent souvent des analystes commerciaux, des chefs de projet, des concepteurs UX/UI, des administrateurs informatiques et des développeurs de logiciels. En tirant parti des fonctionnalités fournies par les plateformes low-code comme AppMaster, les équipes low-code peuvent créer des solutions avec beaucoup moins de temps et d'efforts que les méthodes de développement traditionnelles tout en restant agiles et réactives aux besoins changeants de l'entreprise.

Les équipes Low-code se concentrent principalement sur l’itération rapide du cycle de vie de développement, le respect de méthodologies agiles et la fourniture continue de valeur à l’organisation. Ils sont responsables du processus de développement de bout en bout, depuis la collecte et la priorisation des exigences des applications jusqu'à la supervision de la maintenance, de la mise à l'échelle et de l'amélioration des applications qu'ils créent. Les processus clés dans lesquels les équipes low-code doivent exceller incluent :

Gérer les exigences des applications et hiérarchiser les tâches en fonction de la valeur commerciale, des commentaires des clients et des tendances du marché.

Collaborer avec les parties prenantes pour concevoir et affiner la conception, l'expérience utilisateur et les fonctionnalités de l'application.

Utiliser les outils de développement visuel et les modèles intégrés fournis par AppMaster et d'autres plates-formes low-code pour rationaliser le processus de développement.

et d'autres plates-formes pour rationaliser le processus de développement. Intégrer l'application développée aux systèmes, bases de données et services tiers existants pour garantir un fonctionnement transparent.

Tester et valider la fonctionnalité, les performances et la sécurité de l'application pour garantir qu'elle répond aux normes de qualité de l'organisation.

Déployer, surveiller et maintenir l'application, s'adapter aux problèmes qui surviennent et prendre des décisions éclairées pour maintenir et optimiser ses performances.

L'adoption de plateformes de développement low-code connaît une croissance sans précédent, le marché devant atteindre 45,5 milliards de dollars d'ici 2025, selon le cabinet d'études de marché MarketsandMarkets. Cette croissance a été alimentée par la demande croissante d’applications d’entreprise, le besoin croissant des entreprises de se transformer numériquement et la pénurie croissante de développeurs de logiciels qualifiés. En conséquence, les outils low-code et no-code, tels AppMaster, sont devenus essentiels pour les organisations qui cherchent à rester compétitives et agiles dans le paysage numérique en évolution rapide d'aujourd'hui.

AppMaster est une plateforme no-code leader qui permet aux équipes low-code de développer des applications backend, Web et mobiles plus rapidement et de manière plus rentable. Bénéficiant de fonctionnalités puissantes telles que la modélisation visuelle des données, la conception de processus métier et endpoints REST API et WSS, AppMaster permet même aux membres non techniques de l'équipe de contribuer de manière significative au processus de développement. De plus, les applications générées par AppMaster sont construites avec des technologies standard de l'industrie, telles que Go pour le backend, Vue3 pour le Web et Kotlin et SwiftUI pour mobile, garantissant que le logiciel résultant peut évoluer et fonctionner de manière optimale dans des scénarios d'entreprise et à charge élevée.

De plus, l'approche unique d' AppMaster en matière de génération et de compilation d'applications élimine la dette technique en régénérant les applications à partir de zéro à chaque fois que les exigences sont modifiées. Cela permet aux équipes low-code de répondre rapidement aux nouvelles demandes et priorités sans être encombrées par du code existant ou des systèmes obsolètes. La prise en charge robuste par la plateforme des normes ouvertes, des intégrations et des options de déploiement garantit que les applications générées fonctionneront bien avec les infrastructures existantes et pourront répondre de manière flexible aux besoins des organisations, grandes et petites.

En conclusion, une équipe low-code est un groupe de professionnels exploitant des outils low-code et no-code, tels que AppMaster, pour accélérer le cycle de vie du développement logiciel tout en maintenant des normes de qualité élevées. La collaboration d'experts diversifiés axés sur l'agilité, l'amélioration continue et la fourniture d'une valeur maximale permet aux organisations de rester compétitives à l'ère numérique. Alors que la demande d’applications d’entreprise personnalisées, évolutives continue d’augmenter, les équipes low-code sont sur le point de jouer un rôle de plus en plus critique dans l’avenir du développement logiciel.