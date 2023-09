Gateway de API

Um API Gateway é um componente arquitetônico essencial e crítico no domínio dos sistemas de software modernos, especialmente quando se trata de implementar arquiteturas distribuídas, baseadas em microsserviços e orientadas a eventos. O API Gateway é responsável por funcionar como um ponto de comunicação centralizado entre microsserviços, serviços externos e clientes que consomem as APIs (Application Programming Interfaces). Ao consolidar os pontos de entrada e saída para solicitações e respostas de API, o API Gateway fornece recursos adicionais importantes, como segurança, limitação de taxa, armazenamento em cache, registro em log e monitoramento, ao mesmo tempo que simplifica a administração e o gerenciamento de APIs em escala.

No contexto de Arquitetura e Padrões de Software, o padrão API Gateway às vezes é chamado de proxy reverso ou padrão de fachada para serviços distribuídos. A implementação do API Gateway visa simplificar e abstrair as complexidades associadas aos microsserviços, facilitando a comunicação dos clientes com o back-end sem estarem cientes dos diferentes serviços, infraestrutura e protocolos de comunicação envolvidos. Conseqüentemente, o padrão API Gateway é adequado para oferecer benefícios nas áreas de desacoplamento, escalabilidade, capacidade de manutenção e extensibilidade.

Quanto aos benefícios do API Gateway, ele oferece vários recursos que aumentam e aprimoram a segurança geral e a funcionalidade de um aplicativo. Os recursos incluem:

Autenticação e Autorização: Garante que os clientes forneçam credenciais válidas e tenham direitos de acesso apropriados para acessar os serviços.

Limitação de taxas e cotas: defina limites para o número de solicitações de API permitidas, protegendo assim sistemas com recursos limitados ou protegendo contra abuso ou ataques de negação de serviço.

Cache e entrega de conteúdo: armazene respostas em cache para reduzir a latência e melhorar o tempo de resposta para recursos acessados ​​com frequência.

Balanceamento de carga e alta disponibilidade: distribua solicitações recebidas em diversas instâncias de serviços de back-end para garantir a utilização ideal dos recursos, mantendo ao mesmo tempo alta disponibilidade e tolerância a falhas.

Registro, monitoramento e análise: suporte à coleta e análise de métricas de uso de API, como contagens de solicitações, tempos de resposta e taxas de erro para otimizar o desempenho e identificar possíveis problemas.

Transformações e adaptação de protocolo: modifique solicitações/respostas de API de entrada ou saída para atender a requisitos específicos ou facilitar a integração com sistemas legados.

Nos últimos anos, o uso de API Gateways em arquiteturas de software tem aumentado constantemente, impulsionado principalmente pela ampla aceitação e adoção de computação em nuvem, microsserviços e conteinerização. De acordo com a pesquisa da MarketsandMarkets, o mercado global de soluções de gerenciamento de API deverá atingir US$ 5,1 bilhões até 2023, representando um CAGR de 32,9% durante o período de previsão. Embora diversas ofertas comerciais e de código aberto estejam disponíveis, alguns exemplos proeminentes no espaço do API Gateway incluem AWS API Gateway, Kong API Gateway e Apigee do Google Cloud.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para construção de aplicativos back-end, web e móveis, oferece uma solução integrada para atender a vários requisitos para uma ampla gama de clientes. Entre seus muitos recursos, AppMaster oferece suporte a modelos de dados visuais (esquema de banco de dados) e criação de lógica de negócios por meio do Business Processes (BP) Designer. Além disso, a plataforma oferece geração automatizada de API REST e Endpoints WSS, que se beneficiam inerentemente do padrão API Gateway.

A abordagem do AppMaster ao padrão API Gateway garante que as APIs sejam geradas, projetadas e gerenciadas com a máxima eficiência e melhores práticas. Isto se traduz em integração perfeita com a arquitetura de software, adaptável tanto a pequenas como a grandes empresas. Além disso, a abordagem no-code garante o desenvolvimento de aplicativos mais rápido e econômico, sem dívida técnica, tornando AppMaster uma escolha definitiva para fornecer aplicativos orientados por API robustos, escaláveis ​​e de fácil manutenção.

Concluindo, um API Gateway atua como um componente vital nas arquiteturas de software modernas, capaz de simplificar a comunicação entre diversos serviços e clientes interconectados. Seus recursos melhoram a segurança, o desempenho e a experiência geral dos aplicativos para os clientes, ao mesmo tempo que facilitam o gerenciamento e a manutenção de um amplo espectro de APIs pelas equipes de desenvolvimento. Ao adotar uma plataforma no-code como AppMaster, as organizações podem aproveitar os benefícios do API Gateway, melhorar seus fluxos de trabalho de desenvolvimento e criar aplicativos escalonáveis ​​que resistem ao teste do tempo.