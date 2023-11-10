Doğru Dağıtım Modeli Nasıl Seçilir: Şirket İçi, Barındırılan ve SaaS Karşılaştırması

Kuruluşunuz için yeni yazılım çözümleri uygularken göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalardan biri dağıtım modelidir. Dağıtım modelleri, kullanıcıların yazılımı nasıl yükleyeceğini, yöneteceğini ve yazılıma nasıl erişeceğini belirler. Üç temel dağıtım modeli türü vardır: şirket içi, barındırılan ve Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) .

Her modelin güçlü ve zayıf yönleri vardır ve bunların temel özelliklerini ve farklılıklarını anlamak, bilinçli bir karar verme açısından çok önemlidir. Makalenin bu bölümünde ilk iki dağıtım modeli tartışılacaktır: şirket içi ve barındırılan. Bu modellerin her ikisinin de kendine özgü avantajları ve zorlukları vardır. Bu analizin sonunda şirket içi ve barındırılan dağıtım modellerini daha iyi anlayacaksınız; bu, kuruluşunuz için doğru yazılım çözümünü seçerken karar vermenize yardımcı olabilir.

Şirket İçi Dağıtım Modeli

Şirket içi dağıtım modeli, yazılım çözümlerinin kuruluşunuzun kendi sunucularına, altyapısına ve donanımına kurulmasını ve yönetilmesini içerir. Bu yaklaşım, işletmelere daha fazla kontrol ve çözümleri kendi benzersiz gereksinimlerine göre yapılandırma ve özelleştirme yeteneği sağlar.

Şirket İçi Dağıtımın Avantajları

Kontrol: Şirket içi bir modelle yazılımınız ve altyapınız üzerinde doğrudan kontrole sahip olursunuz. Bu, sisteminizin daha fazla esnekliğe, özelleştirilmesine ve yönetilmesine olanak tanır.

Şirket içi bir modelle yazılımınız ve altyapınız üzerinde doğrudan kontrole sahip olursunuz. Bu, sisteminizin daha fazla esnekliğe, özelleştirilmesine ve yönetilmesine olanak tanır. Güvenlik: Kendi güvenlik önlemlerinizi geliştirmek ve uygulamak, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre daha iyi veri koruma fırsatı sağlar. Verilerinize erişim ve uygulanan güvenlik önlemleri üzerinde tam kontrole sahipsiniz.

Kendi güvenlik önlemlerinizi geliştirmek ve uygulamak, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre daha iyi veri koruma fırsatı sağlar. Verilerinize erişim ve uygulanan güvenlik önlemleri üzerinde tam kontrole sahipsiniz. Özelleştirme: Şirket içi yazılım çözümleri genellikle daha yüksek özelleştirme yetenekleri sağlar; çünkü yazılımı doğrudan değiştirip uyarlayabilir veya özel iş gereksinimlerinizi karşılamak için bir yazılım satıcısıyla çalışabilirsiniz.

Şirket İçi Dağıtımın Dezavantajları

Peşin Maliyetler: Şirket içi bir çözümün uygulanması donanım, altyapı ve yazılım lisanslarına yatırım yapılmasını gerektirir ve bu da yüksek başlangıç ​​maliyetlerine neden olur.

Şirket içi bir çözümün uygulanması donanım, altyapı ve yazılım lisanslarına yatırım yapılmasını gerektirir ve bu da yüksek başlangıç ​​maliyetlerine neden olur. Sürekli Bakım: İşletmeler altyapılarını yönetmekten sorumlu olduğundan donanım, yazılım ve güvenlik önlemlerinin bakımı ve güncellenmesi için sürekli maliyetler ve kaynak talepleri vardır.

İşletmeler altyapılarını yönetmekten sorumlu olduğundan donanım, yazılım ve güvenlik önlemlerinin bakımı ve güncellenmesi için sürekli maliyetler ve kaynak talepleri vardır. Şirket İçi BT Kaynakları: Şirket içi dağıtım, genellikle yazılım ve altyapıyı yönetmek ve desteklemek için özel bir şirket içi BT ekibi gerektirir ve bu da destek masraflarını artırabilir.

Barındırılan Dağıtım Modeli

Barındırılan dağıtım modeli veya yönetilen barındırma veya özel barındırma, yazılım çözümlerinizi bir üçüncü taraf sağlayıcının sunucusuna ve altyapısına kurmayı ve yönetmeyi içerir. Bu modelde barındırma sağlayıcısı, sunucunun ve altyapının bakım ve bakımından sorumludur ve yazılımın kuruluşunuz için sürekli olarak kullanılabilir olmasını sağlar.

Barındırılan Dağıtımın Avantajları

Daha Az Ön Maliyetler: Barındırılan dağıtım modellerinin başlangıç ​​maliyetleri daha düşüktür çünkü kuruluşlar sunucular için donanıma, altyapıya veya fiziksel alana yatırım yapmazlar. Barındırma sağlayıcısı genellikle sunucuların bakım masraflarını abonelik ücretine dahil eder.

Barındırılan dağıtım modellerinin başlangıç ​​maliyetleri daha düşüktür çünkü kuruluşlar sunucular için donanıma, altyapıya veya fiziksel alana yatırım yapmazlar. Barındırma sağlayıcısı genellikle sunucuların bakım masraflarını abonelik ücretine dahil eder. Ölçeklenebilirlik: Barındırılan çözümler genellikle daha ölçeklenebilirdir; çünkü barındırma sağlayıcısı, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uyacak şekilde kaynakları hızlı bir şekilde ekleyip kaldırabilir. Bu, işletmeniz büyüdükçe yazılım çözümünüzü ölçeklendirmeyi daha erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirir.

Barındırılan çözümler genellikle daha ölçeklenebilirdir; çünkü barındırma sağlayıcısı, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uyacak şekilde kaynakları hızlı bir şekilde ekleyip kaldırabilir. Bu, işletmeniz büyüdükçe yazılım çözümünüzü ölçeklendirmeyi daha erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirir. Bakım ve Destek: Barındırılan bir yaklaşımla sağlayıcı, altyapıyı ve yazılımı yöneterek kuruluşunuzun bakım yükünü azaltır. Barındırma sağlayıcısı ayrıca sunucu yönetimi veya yazılım performansıyla ilgili her türlü sorunu da destekler.

Barındırılan Dağıtımın Dezavantajları

Sınırlı Özelleştirilebilirlik: Şirket içi dağıtımın aksine, barındırılan çözümler sınırlı özelleştirme olanakları sunabilir. Bunun nedeni, barındırma sağlayıcısının yazılımı muhafaza etmesi ve herhangi bir değişikliğin onay gerektirmesi veya özelleştirme için ek ücret gerektirebilmesidir.

Şirket içi dağıtımın aksine, barındırılan çözümler sınırlı özelleştirme olanakları sunabilir. Bunun nedeni, barındırma sağlayıcısının yazılımı muhafaza etmesi ve herhangi bir değişikliğin onay gerektirmesi veya özelleştirme için ek ücret gerektirebilmesidir. Veriler Üzerinde Daha Az Kontrol: Barındırma sağlayıcısına bağlı olarak, verileriniz sağlayıcının sunucularında bulunduğundan verileriniz üzerinde daha az kontrole sahip olabilirsiniz. Barındırılan çözümler genellikle güvenli olsa da, yetkisiz erişim veya veri ihlali riski hâlâ mevcuttur.

Bu dağıtım modellerinin avantajlarını ve zorluklarını anlayarak, kuruluşunuz için doğru yazılım ve dağıtım çözümüne yatırım yapma konusunda daha bilinçli bir karar verebilirsiniz. Makalenin bir sonraki bölümünde üçüncü dağıtım modeli olan Hizmet Olarak Yazılım'ı (SaaS) tartışacağız ve bunu şirket içi ve barındırılan seçeneklerle karşılaştıracağız.

Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) Dağıtım Modeli

Hizmet Olarak Yazılım (SaaS), bulutun gücünden yararlanan, oldukça popüler bir yazılım dağıtım ve dağıtım modelidir. SaaS ile yazılım uygulamaları internet üzerinden sağlanır ve kullanıcılar bunlara bir web tarayıcısı aracılığıyla erişebilir. Bu, kuruluşun temel altyapıyı, donanımı ve yazılımı yönetme ihtiyacını ortadan kaldırır. Servis sağlayıcı, uygulamanın kullanılabilirliği, güvenilirliği, bakımı, güncellemeleri ve güvenliği konusunda tüm sorumluluğu üstlenir.

SaaS'ın Faydaları

Daha düşük ön maliyetler: SaaS modelinde abonelik ücretine yazılıma, altyapıya ve desteğe erişim dahildir. Kuruluşların pahalı donanım veya sunucu satın alma veya bakımını yapma konusunda endişelenmelerine gerek yok. Bu, başlangıç ​​maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur.

SaaS modelinde abonelik ücretine yazılıma, altyapıya ve desteğe erişim dahildir. Kuruluşların pahalı donanım veya sunucu satın alma veya bakımını yapma konusunda endişelenmelerine gerek yok. Bu, başlangıç ​​maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Hızlı uygulama: SaaS uygulamaları internet üzerinden sağlandığı için uzun kurulum süreçlerine veya yapılandırma görevlerine gerek yoktur. Kullanıcılar genellikle abone olduktan hemen sonra yazılımı kullanmaya başlayabilirler.

SaaS uygulamaları internet üzerinden sağlandığı için uzun kurulum süreçlerine veya yapılandırma görevlerine gerek yoktur. Kullanıcılar genellikle abone olduktan hemen sonra yazılımı kullanmaya başlayabilirler. Otomatik güncellemeler: SaaS modelinde yazılımın güncel ve kullanıcının sistemiyle uyumlu olmasını sağlamaktan servis sağlayıcı sorumludur. Bu, kullanıcıların yazılımı kendilerinin güncelleme konusunda endişelenmelerine gerek kalmayacağı ve temel iş faaliyetlerine odaklanabilecekleri anlamına gelir.

SaaS modelinde yazılımın güncel ve kullanıcının sistemiyle uyumlu olmasını sağlamaktan servis sağlayıcı sorumludur. Bu, kullanıcıların yazılımı kendilerinin güncelleme konusunda endişelenmelerine gerek kalmayacağı ve temel iş faaliyetlerine odaklanabilecekleri anlamına gelir. Ölçeklenebilirlik: Organizasyonel ihtiyaçlar değiştikçe, SaaS uygulamalarının ölçeği genellikle kolayca büyütülebilir veya küçültülebilir. Bu, kuruluşların önemli altyapı yatırımları veya karmaşık BT görevleri olmadan dalgalanan talepleri desteklemesine olanak tanır.

Organizasyonel ihtiyaçlar değiştikçe, SaaS uygulamalarının ölçeği genellikle kolayca büyütülebilir veya küçültülebilir. Bu, kuruluşların önemli altyapı yatırımları veya karmaşık BT görevleri olmadan dalgalanan talepleri desteklemesine olanak tanır. Her yerde erişim: SaaS uygulamalarına, internet bağlantısı olması koşuluyla hemen hemen her yerden erişilebilir. Bu, kuruluşların uzaktaki veya dağıtılmış ekipleri etkili bir şekilde desteklemesine olanak tanır.

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SaaS'ın dezavantajları

Özelleştirme sınırlamaları: Birçok SaaS platformu bir dereceye kadar özelleştirme sunsa da, bu seçenekler şirket içi veya barındırılan dağıtımlar tarafından sunulanlar kadar kapsamlı olmayabilir. Çok özel gereksinimleri veya benzersiz iş akışları olan kuruluşlar için bu bir dezavantaj olabilir.

Birçok SaaS platformu bir dereceye kadar özelleştirme sunsa da, bu seçenekler şirket içi veya barındırılan dağıtımlar tarafından sunulanlar kadar kapsamlı olmayabilir. Çok özel gereksinimleri veya benzersiz iş akışları olan kuruluşlar için bu bir dezavantaj olabilir. Veriler üzerinde azaltılmış kontrol: SaaS modeli genellikle verilerinizi sağlayıcının sunucularında saklar. Bu, bilgilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliği konusunda sağlayıcıya güvenmeniz gerektiği anlamına gelir. Birçok SaaS sağlayıcısı güvenliği çok ciddiye alırken, bazı kuruluşlar verilerinin harici olarak saklanmasından rahatsız olabilir.

SaaS modeli genellikle verilerinizi sağlayıcının sunucularında saklar. Bu, bilgilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliği konusunda sağlayıcıya güvenmeniz gerektiği anlamına gelir. Birçok SaaS sağlayıcısı güvenliği çok ciddiye alırken, bazı kuruluşlar verilerinin harici olarak saklanmasından rahatsız olabilir. İnternet bağlantısına güven: SaaS uygulamaları internet üzerinden sunulduğundan, etkili bir şekilde çalışabilmeleri için istikrarlı ve güvenilir bir internet bağlantısına ihtiyaç duyarlar. Bu, bağlantının zayıf olduğu veya bant genişliği kapasitesinin düşük olduğu bölgelerde bulunan kuruluşları ilgilendirebilir.

Şirket İçi, Barındırılan ve SaaS Modellerini Karşılaştırma

Bu dağıtım modellerinin her birinin, aşağıda gösterildiği gibi kendine özgü avantajları, dezavantajları ve ideal kullanım durumları vardır:

Dağıtım Modeli Faydalar Dezavantajları İdeal Kullanım Durumları Şirket İçi Donanım, yazılım ve veriler üzerinde kontrol

Özelleştirilebilirlik Daha yüksek ön maliyetler

Devam eden bakım ihtiyaçları Katı veri kontrolü gereksinimleri olan kuruluşlar

Kapsamlı özelleştirme ihtiyaçları olan kuruluşlar Barındırılan Daha düşük ön maliyetler ve bakım ihtiyaçları

Ölçeklenebilirlik Potansiyel özelleştirilebilirlik sınırlamaları

Veriler üzerinde daha az kontrol Sınırlı BT kaynaklarına sahip kuruluşlar

Kontrol ve kolaylık arasında denge arayan kuruluşlar SaaS Daha düşük ön maliyetler

Hızlı uygulama ve ölçeklenebilirlik Potansiyel özelleştirilebilirlik sınırlamaları

İnternet bağlantısına güvenme Hız ve esneklik arayan kuruluşlar

Dağıtılmış veya uzak ekiplere sahip kuruluşlar

Dağıtım Modeli Seçerken Dikkate Alınması Gereken Temel Faktörler

Kuruluşunuz için doğru dağıtım modeline karar verirken birkaç temel faktörü göz önünde bulundurmak çok önemlidir:

Bütçe: Her dağıtım modelinin kısa ve uzun vadeli maliyetlerini değerlendirin. Başlangıçtaki donanım ve yazılım yatırımlarını ve devam eden bakım, destek ve altyapı maliyetlerini göz önünde bulundurun.

Her dağıtım modelinin kısa ve uzun vadeli maliyetlerini değerlendirin. Başlangıçtaki donanım ve yazılım yatırımlarını ve devam eden bakım, destek ve altyapı maliyetlerini göz önünde bulundurun. Özelleştirme: Kuruluşunuzun gerektirdiği özelleştirme düzeyini göz önünde bulundurun. Kapsamlı özelleştirmeye veya benzersiz özelliklere ihtiyacınız varsa, genellikle bu alanda daha fazla esneklik sunan şirket içi veya barındırılan bir modeli tercih edebilirsiniz.

Kuruluşunuzun gerektirdiği özelleştirme düzeyini göz önünde bulundurun. Kapsamlı özelleştirmeye veya benzersiz özelliklere ihtiyacınız varsa, genellikle bu alanda daha fazla esneklik sunan şirket içi veya barındırılan bir modeli tercih edebilirsiniz. Güvenlik: Kuruluşunuzun güvenlik gereksinimlerini değerlendirin ve seçilen dağıtım modelinin endişelerinizi yeterince karşıladığından emin olun. Bu, fiziksel güvenlik önlemlerini, veri şifreleme standartlarını ve ilgili düzenleyici çerçevelere uyumu içerebilir.

Kuruluşunuzun güvenlik gereksinimlerini değerlendirin ve seçilen dağıtım modelinin endişelerinizi yeterince karşıladığından emin olun. Bu, fiziksel güvenlik önlemlerini, veri şifreleme standartlarını ve ilgili düzenleyici çerçevelere uyumu içerebilir. BT kaynakları: Kuruluşunuzun şirket içi teknik uzmanlığını ve yeteneklerini inceleyin. Şirket içi dağıtımı yönetmek için gerekli BT kaynaklarına sahip değilseniz, barındırılan veya SaaS modelini tercih etmek daha uygun olabilir.

Kuruluşunuzun şirket içi teknik uzmanlığını ve yeteneklerini inceleyin. Şirket içi dağıtımı yönetmek için gerekli BT kaynaklarına sahip değilseniz, barındırılan veya SaaS modelini tercih etmek daha uygun olabilir. Ölçeklenebilirlik: Yazılımı kullanmanız gereken ölçeği göz önünde bulundurun. SaaS ve barındırılan modeller genellikle değişen kurumsal ihtiyaçları karşılamak üzere daha kolay ayarlanabilecek daha iyi ölçeklenebilirlik seçenekleri sunar.

Doğru Seçimi Yapmak: AppMaster ve Dağıtım Modelleri

Artık farklı dağıtım modellerini daha iyi anladığınıza göre, seçtiğiniz dağıtım modelini destekleyen bir yazılım platformu seçmeniz çok önemlidir. Farklı dağıtım tercihlerine hitap eden bu tür platformlardan biri, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü , kodsuz bir araç olan AppMaster'dır .

Kapsamlı bir entegre geliştirme ortamı (IDE) olarak AppMaster, uygulamaları 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli oluşturmanıza olanak tanır. Uygulama geliştirme yaklaşımı, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır. Bu, tek bir vatandaş geliştiricinin bile sunucu arka uçlarını, web sitelerini, müşteri portallarını ve yerel mobil uygulamaları içeren kapsamlı yazılım çözümleri oluşturabileceği anlamına gelir.

AppMaster, çeşitli dağıtım modellerine hitap eden farklı abonelik planları sunarak platformu her büyüklükteki kuruluş için uygun hale getirir:

Kurumsal Abonelik: Şirket içi veya barındırılan dağıtım gerektiren işletmeler için Kurumsal abonelik, uygulamalarının kaynak kodunu sağlar. Bu, uygulamalarınızı tamamen ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş olarak kendi altyapınızda veya üçüncü taraf bir altyapıda devreye almanıza olanak tanır.

Şirket içi veya barındırılan dağıtım gerektiren işletmeler için Kurumsal abonelik, uygulamalarının kaynak kodunu sağlar. Bu, uygulamalarınızı tamamen ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş olarak kendi altyapınızda veya üçüncü taraf bir altyapıda devreye almanıza olanak tanır. Başlangıç ​​ve İşletme Aboneliği: Uygulamalarını barındırılan veya bulut tabanlı (SaaS) bir ortamda dağıtmak isteyen şirketler için Başlangıç ​​ve İşletme abonelikleri, Docker kapsayıcılarını kullanarak ikili dosyalara ve kapsayıcı tabanlı dağıtıma erişim sağlar. Bu, farklı ortamlardaki uygulamalarınızın daha kolay ölçeklenebilirliğini ve verimli yönetimini sağlar.

60.000'den fazla kullanıcısıyla AppMaster, G2 tarafından No-code Geliştirme Platformları, Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD) ve API Yönetimi gibi çeşitli kategorilerde yüksek performanslı olarak tanınmaktadır. Hangi dağıtım modelini seçerseniz seçin, AppMaster uygulamalarınızı etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olmak için gerekli esnekliği ve desteği sunar.

Çözüm

Yeni bir uygulamayı veya yazılımı hayata geçirirken doğru dağıtım modelini seçmek işletmeler için kritik öneme sahiptir. Şirket içi, barındırılan ve SaaS dağıtım modellerinin her birinin avantajları ve dezavantajları vardır. Hangi dağıtım modelinin sizin için en iyi olduğuna karar verirken kuruluşunuzun bütçesini, güvenlik ihtiyaçlarını, özelleştirme gereksinimlerini, BT kaynaklarını ve ölçeklenebilirlik beklentilerini dikkate almanız önemlidir.

AppMaster gibi platformlar farklı dağıtım modellerini destekleyerek kuruluşunuzun ihtiyaçlarına en uygun modeli seçmenizi daha da kolaylaştırır. Seçtiğiniz dağıtım ortamında işletmenizin gelişmesine nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için ücretsiz bir hesap oluşturmayı ve AppMaster sunduğu çeşitli özellikleri ve abonelikleri keşfetmeyi düşünün.