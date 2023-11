Como escolher o modelo de implantação correto: local x hospedado x SaaS

Ao implementar novas soluções de software para sua organização, uma consideração essencial é o modelo de implantação. Os modelos de implantação determinam como os usuários instalam, gerenciam e acessam o software. Existem três tipos principais de modelos de implantação: local, hospedado e software como serviço (SaaS) .

Cada modelo tem seus pontos fortes e fracos, e compreender suas principais características e diferenças é fundamental para tomar uma decisão informada. Esta parte do artigo discutirá os dois primeiros modelos de implantação: local e hospedado. Ambos os modelos apresentam seu próprio conjunto de vantagens e desafios. Ao final desta análise, você compreenderá melhor os modelos de implantação locais e hospedados, o que pode ajudar a informar sua decisão ao escolher a solução de software certa para sua organização.

Modelo de implantação local

O modelo de implantação local envolve a instalação e o gerenciamento de soluções de software nos próprios servidores, infraestrutura e hardware da sua organização. Essa abordagem dá às empresas mais controle e capacidade de configurar e personalizar soluções de acordo com seus requisitos exclusivos.

Vantagens da implantação local

Controle: Com um modelo local, você tem controle direto sobre seu software e infraestrutura. Isso permite maior flexibilidade, personalização e gerenciamento do seu sistema.

Com um modelo local, você tem controle direto sobre seu software e infraestrutura. Isso permite maior flexibilidade, personalização e gerenciamento do seu sistema. Segurança: Desenvolver e implementar as suas próprias medidas de segurança oferece a oportunidade para uma melhor proteção de dados adaptada às necessidades da sua organização. Você tem controle total sobre o acesso aos seus dados e as medidas de segurança em vigor.

Desenvolver e implementar as suas próprias medidas de segurança oferece a oportunidade para uma melhor proteção de dados adaptada às necessidades da sua organização. Você tem controle total sobre o acesso aos seus dados e as medidas de segurança em vigor. Personalização: As soluções de software locais geralmente oferecem maiores recursos de personalização, pois você pode modificar e adaptar o software diretamente ou trabalhar com um fornecedor de software para atender às suas necessidades comerciais específicas.

Desvantagens da implantação local

Custos iniciais: a implementação de uma solução local requer investimento em hardware, infraestrutura e licenças de software, resultando em altos custos iniciais.

a implementação de uma solução local requer investimento em hardware, infraestrutura e licenças de software, resultando em altos custos iniciais. Manutenção Contínua: Como as empresas são responsáveis ​​pelo gerenciamento de sua infraestrutura, há custos contínuos e demandas de recursos para manutenção e atualização de hardware, software e medidas de segurança.

Como as empresas são responsáveis ​​pelo gerenciamento de sua infraestrutura, há custos contínuos e demandas de recursos para manutenção e atualização de hardware, software e medidas de segurança. Recursos internos de TI: a implantação local geralmente exige uma equipe interna de TI dedicada para gerenciar e dar suporte ao software e à infraestrutura, o que pode aumentar as despesas de suporte.

Modelo de implantação hospedado

O modelo de implantação hospedado, ou hospedagem gerenciada ou hospedagem dedicada, envolve a instalação e o gerenciamento de suas soluções de software em um servidor e infraestrutura de um provedor terceirizado. Com este modelo, o provedor de hospedagem é responsável pela conservação e manutenção do servidor e da infraestrutura, garantindo que o software esteja continuamente disponível para sua organização.

Vantagens da implantação hospedada

Custos iniciais reduzidos: Os modelos de implantação hospedados têm custos iniciais mais baixos porque as organizações não investem em hardware, infraestrutura ou espaço físico para os servidores. O provedor de hospedagem normalmente inclui o custo de manutenção dos servidores na taxa de assinatura.

Os modelos de implantação hospedados têm custos iniciais mais baixos porque as organizações não investem em hardware, infraestrutura ou espaço físico para os servidores. O provedor de hospedagem normalmente inclui o custo de manutenção dos servidores na taxa de assinatura. Escalabilidade: As soluções hospedadas são geralmente mais escaláveis, pois o provedor de hospedagem pode adicionar ou remover recursos rapidamente para atender às necessidades da sua organização. Isso torna mais acessível e econômico dimensionar sua solução de software à medida que sua empresa cresce.

As soluções hospedadas são geralmente mais escaláveis, pois o provedor de hospedagem pode adicionar ou remover recursos rapidamente para atender às necessidades da sua organização. Isso torna mais acessível e econômico dimensionar sua solução de software à medida que sua empresa cresce. Manutenção e suporte: Com uma abordagem hospedada, o provedor gerencia a infraestrutura e o software, reduzindo a carga de manutenção da sua organização. O provedor de hospedagem também oferece suporte a quaisquer problemas relacionados ao gerenciamento do servidor ou desempenho do software.

Desvantagens da implantação hospedada

Personalização limitada: Ao contrário da implantação local, as soluções hospedadas podem oferecer possibilidades limitadas de personalização. Isso ocorre porque o provedor de hospedagem mantém o software e quaisquer alterações podem precisar de aprovação ou taxas adicionais para personalização.

Ao contrário da implantação local, as soluções hospedadas podem oferecer possibilidades limitadas de personalização. Isso ocorre porque o provedor de hospedagem mantém o software e quaisquer alterações podem precisar de aprovação ou taxas adicionais para personalização. Menos controle sobre os dados: Dependendo do provedor de hospedagem, você pode ter menos controle sobre seus dados, pois eles residem nos servidores do provedor. Embora as soluções hospedadas sejam frequentemente seguras, ainda existe o risco de acesso não autorizado ou violação de dados.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Ao compreender os benefícios e desafios desses modelos de implantação, você poderá tomar uma decisão mais informada para investir no software e na solução de implantação certos para sua organização. Na próxima parte do artigo, discutiremos o terceiro modelo de implantação, Software como Serviço (SaaS), e compará-lo-emos com opções locais e hospedadas.

Modelo de implantação de software como serviço (SaaS)

Software como serviço (SaaS) é um modelo de entrega e implantação de software amplamente popular que aproveita o poder da nuvem. Com o SaaS, os aplicativos de software são fornecidos pela Internet e os usuários podem acessá-los por meio de um navegador da web. Isso elimina a necessidade de a organização gerenciar a infraestrutura, o hardware e o software subjacentes. O provedor de serviços assume total responsabilidade pela disponibilidade, confiabilidade, manutenção, atualizações e segurança do aplicativo.

Benefícios do SaaS

Custos iniciais mais baixos: Em um modelo SaaS, a taxa de assinatura inclui acesso ao software, infraestrutura e suporte. As organizações não precisam se preocupar em comprar ou manter hardware ou servidores caros. Isso ajuda a reduzir os custos iniciais.

Em um modelo SaaS, a taxa de assinatura inclui acesso ao software, infraestrutura e suporte. As organizações não precisam se preocupar em comprar ou manter hardware ou servidores caros. Isso ajuda a reduzir os custos iniciais. Implementação rápida: como os aplicativos SaaS são fornecidos pela Internet, não há necessidade de longos processos de instalação ou tarefas de configuração. Muitas vezes, os usuários podem começar a usar o software quase imediatamente após a assinatura.

como os aplicativos SaaS são fornecidos pela Internet, não há necessidade de longos processos de instalação ou tarefas de configuração. Muitas vezes, os usuários podem começar a usar o software quase imediatamente após a assinatura. Atualizações automáticas: No modelo SaaS, o provedor de serviços é responsável por garantir que o software esteja atualizado e compatível com o sistema do usuário. Isso significa que os usuários não precisam se preocupar em atualizar o software e podem se concentrar em suas atividades comerciais principais.

No modelo SaaS, o provedor de serviços é responsável por garantir que o software esteja atualizado e compatível com o sistema do usuário. Isso significa que os usuários não precisam se preocupar em atualizar o software e podem se concentrar em suas atividades comerciais principais. Escalabilidade: À medida que as necessidades organizacionais mudam, os aplicativos SaaS geralmente podem ser ampliados ou reduzidos facilmente. Isso permite que as organizações suportem demandas flutuantes sem investimentos significativos em infraestrutura ou tarefas complexas de TI.

À medida que as necessidades organizacionais mudam, os aplicativos SaaS geralmente podem ser ampliados ou reduzidos facilmente. Isso permite que as organizações suportem demandas flutuantes sem investimentos significativos em infraestrutura ou tarefas complexas de TI. Acesso onipresente: os aplicativos SaaS podem ser acessados ​​de praticamente qualquer lugar, desde que haja uma conexão com a Internet. Isso permite que as organizações ofereçam suporte eficaz a equipes remotas ou distribuídas.

Desvantagens do SaaS

Limitações de personalização: embora muitas plataformas SaaS ofereçam algum grau de personalização, essas opções podem não ser tão extensas quanto aquelas oferecidas por implantações locais ou hospedadas. Para organizações com requisitos muito específicos ou fluxos de trabalho únicos, isto pode ser uma desvantagem.

embora muitas plataformas SaaS ofereçam algum grau de personalização, essas opções podem não ser tão extensas quanto aquelas oferecidas por implantações locais ou hospedadas. Para organizações com requisitos muito específicos ou fluxos de trabalho únicos, isto pode ser uma desvantagem. Controle reduzido sobre os dados: O modelo SaaS normalmente armazena seus dados nos servidores do provedor. Isso significa que você deve confiar ao provedor a confidencialidade, integridade e disponibilidade de suas informações. Embora muitos fornecedores de SaaS levem a segurança muito a sério, algumas organizações podem não se sentir confortáveis ​​em ter os seus dados armazenados externamente.

O modelo SaaS normalmente armazena seus dados nos servidores do provedor. Isso significa que você deve confiar ao provedor a confidencialidade, integridade e disponibilidade de suas informações. Embora muitos fornecedores de SaaS levem a segurança muito a sério, algumas organizações podem não se sentir confortáveis ​​em ter os seus dados armazenados externamente. Dependência da conectividade com a Internet: como os aplicativos SaaS são entregues pela Internet, eles exigem uma conexão estável e confiável para funcionar de maneira eficaz. Isto pode dizer respeito a organizações baseadas em áreas com fraca conectividade ou menor capacidade de largura de banda.

Comparando modelos locais, hospedados e SaaS

Cada um desses modelos de implantação tem seu próprio conjunto de vantagens, desvantagens e casos de uso ideais, conforme mostrado abaixo:

Modelo de implantação Benefícios Desvantagens Casos de uso ideais No local Controle sobre hardware, software e dados

Personalização Custos iniciais mais elevados

Necessidades de manutenção contínua Organizações com requisitos rígidos de controle de dados

Organizações com amplas necessidades de personalização Hospedado Custos iniciais e necessidades de manutenção reduzidos

Escalabilidade Potenciais limitações de personalização

Menos controle sobre os dados Organizações com recursos de TI limitados

Organizações que buscam um equilíbrio entre controle e conveniência SaaS Custos iniciais mais baixos

Implementação rápida e escalabilidade Potenciais limitações de personalização

Dependência da conectividade com a Internet Organizações que buscam velocidade e flexibilidade

Organizações com equipes distribuídas ou remotas

Principais fatores a serem considerados ao escolher um modelo de implantação

Ao decidir sobre o modelo de implantação certo para sua organização, é crucial considerar vários fatores principais:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Orçamento: Avalie os custos de curto e longo prazo de cada modelo de implantação. Considere os investimentos iniciais em hardware e software e os custos contínuos de manutenção, suporte e infraestrutura.

Avalie os custos de curto e longo prazo de cada modelo de implantação. Considere os investimentos iniciais em hardware e software e os custos contínuos de manutenção, suporte e infraestrutura. Personalização: Considere o nível de personalização exigido pela sua organização. Se precisar de ampla personalização ou recursos exclusivos, você pode preferir um modelo local ou hospedado, que normalmente oferece mais flexibilidade nessa área.

Considere o nível de personalização exigido pela sua organização. Se precisar de ampla personalização ou recursos exclusivos, você pode preferir um modelo local ou hospedado, que normalmente oferece mais flexibilidade nessa área. Segurança: Avalie os requisitos de segurança da sua organização e garanta que o modelo de implantação escolhido atenda adequadamente às suas preocupações. Isto pode incluir medidas de segurança física, padrões de criptografia de dados e conformidade com estruturas regulatórias relevantes.

Avalie os requisitos de segurança da sua organização e garanta que o modelo de implantação escolhido atenda adequadamente às suas preocupações. Isto pode incluir medidas de segurança física, padrões de criptografia de dados e conformidade com estruturas regulatórias relevantes. Recursos de TI: examine os conhecimentos e capacidades técnicas internas da sua organização. Optar por um modelo hospedado ou SaaS pode ser mais apropriado se você não tiver os recursos de TI necessários para gerenciar uma implantação local.

examine os conhecimentos e capacidades técnicas internas da sua organização. Optar por um modelo hospedado ou SaaS pode ser mais apropriado se você não tiver os recursos de TI necessários para gerenciar uma implantação local. Escalabilidade: considere a escala em que você precisa utilizar o software. Os modelos SaaS e hospedados geralmente oferecem melhores opções de escalabilidade, que podem ser ajustadas mais facilmente para atender às mudanças nas necessidades organizacionais.

Fazendo a escolha certa: AppMaster e modelos de implantação

Agora que você entende melhor os diferentes modelos de implantação, é essencial escolher uma plataforma de software que ofereça suporte ao modelo de implantação escolhido. Uma dessas plataformas que atende a diferentes preferências de implantação é o AppMaster , uma ferramenta poderosa sem código para criar aplicativos back-end, web e móveis.

Como um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) abrangente, AppMaster permite que você crie aplicativos 10x mais rápido e 3x mais econômico. Sua abordagem para o desenvolvimento de aplicativos elimina dívidas técnicas , regenerando aplicativos do zero sempre que os requisitos são modificados. Isso significa que até mesmo um único desenvolvedor cidadão pode criar soluções de software abrangentes que incluem back-ends de servidor, sites, portais de clientes e aplicativos móveis nativos .

AppMaster oferece diferentes planos de assinatura que atendem a diversos modelos de implantação, tornando a plataforma adequada para organizações de todos os tamanhos:

Assinatura Enterprise: Para empresas que exigem implantação local ou hospedada, a assinatura Enterprise fornece o código-fonte para seus aplicativos. Isso permite que você implante seus aplicativos em sua própria infraestrutura ou em uma infraestrutura de terceiros, totalmente customizada de acordo com suas necessidades.

Para empresas que exigem implantação local ou hospedada, a assinatura Enterprise fornece o código-fonte para seus aplicativos. Isso permite que você implante seus aplicativos em sua própria infraestrutura ou em uma infraestrutura de terceiros, totalmente customizada de acordo com suas necessidades. Assinatura Startup and Business: Para empresas que desejam implantar seus aplicativos em um ambiente hospedado ou baseado em nuvem (SaaS), as assinaturas Startup and Business permitem acesso a arquivos binários e implantação baseada em contêineres usando contêineres Docker . Isso proporciona escalabilidade mais fácil e gerenciamento eficiente de seus aplicativos em diferentes ambientes.

Com mais de 60.000 usuários, AppMaster é reconhecido como de alto desempenho em diversas categorias pela G2, como plataformas de desenvolvimento No-code, desenvolvimento rápido de aplicativos (RAD) e gerenciamento de API. Não importa qual modelo de implantação você escolher, AppMaster oferece a flexibilidade e o suporte necessários para ajudá-lo a gerenciar seus aplicativos de maneira eficaz.

Conclusão

Escolher o modelo de implantação correto é fundamental para as empresas ao implementarem um novo aplicativo ou software. Os modelos de implantação local, hospedado e SaaS têm vantagens e desvantagens. Ao decidir qual modelo de implantação é melhor para você, é essencial considerar o orçamento, as necessidades de segurança, os requisitos de personalização, os recursos de TI e as expectativas de escalabilidade da sua organização.

Plataformas como AppMaster suportam diferentes modelos de implantação, tornando ainda mais conveniente para você escolher o modelo que melhor se adapta às necessidades da sua organização. Considere criar uma conta gratuita e explorar os vários recursos e assinaturas que AppMaster oferece para entender melhor como ele pode ajudar sua empresa a prosperar no ambiente de implantação escolhido.