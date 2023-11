Comment choisir le bon modèle de déploiement : sur site, hébergé ou SaaS

Lors de la mise en œuvre de nouvelles solutions logicielles pour votre organisation, une considération essentielle est le modèle de déploiement. Les modèles de déploiement déterminent la manière dont les utilisateurs installent, gèrent et accèdent aux logiciels. Il existe trois principaux types de modèles de déploiement : sur site, hébergé et Software as a Service (SaaS) .

Chaque modèle a ses forces et ses faiblesses, et comprendre leurs principales caractéristiques et différences est essentiel pour prendre une décision éclairée. Cette partie de l'article abordera les deux premiers modèles de déploiement : sur site et hébergé. Ces deux modèles présentent leurs propres avantages et défis. À la fin de cette analyse, vous comprendrez mieux les modèles de déploiement sur site et hébergés, ce qui peut vous aider à éclairer votre décision lors du choix de la solution logicielle adaptée à votre organisation.

Modèle de déploiement sur site

Le modèle de déploiement sur site implique l'installation et la gestion de solutions logicielles sur les serveurs, l'infrastructure et le matériel de votre organisation. Cette approche donne aux entreprises plus de contrôle et la possibilité de configurer et de personnaliser les solutions en fonction de leurs besoins uniques.

Avantages du déploiement sur site

Contrôle : avec un modèle sur site, vous avez un contrôle direct sur vos logiciels et votre infrastructure. Cela permet une plus grande flexibilité, personnalisation et gestion de votre système.

Inconvénients du déploiement sur site

Coûts initiaux : la mise en œuvre d'une solution sur site nécessite d'investir dans du matériel, de l'infrastructure et des licences logicielles, ce qui entraîne des coûts initiaux élevés.

Modèle de déploiement hébergé

Le modèle de déploiement hébergé, ou hébergement géré ou hébergement dédié, implique l'installation et la gestion de vos solutions logicielles sur le serveur et l'infrastructure d'un fournisseur tiers. Avec ce modèle, le fournisseur d'hébergement est responsable de l'entretien et de la maintenance du serveur et de l'infrastructure, garantissant ainsi que le logiciel est continuellement disponible pour votre organisation.

Avantages du déploiement hébergé

Coûts initiaux réduits : les modèles de déploiement hébergés ont des coûts initiaux inférieurs car les organisations n'investissent pas dans le matériel, l'infrastructure ou l'espace physique pour les serveurs. Le fournisseur d'hébergement inclut généralement le coût de maintenance des serveurs dans les frais d'abonnement.

Inconvénients du déploiement hébergé

Personnalisation limitée : contrairement au déploiement sur site, les solutions hébergées peuvent offrir des possibilités de personnalisation limitées. En effet, le fournisseur d'hébergement gère le logiciel et toute modification peut nécessiter une approbation ou des frais supplémentaires pour la personnalisation.

En comprenant les avantages et les défis de ces modèles de déploiement, vous pouvez prendre une décision plus éclairée pour investir dans le logiciel et la solution de déploiement adaptés à votre organisation. Dans la partie suivante de l'article, nous aborderons le troisième modèle de déploiement, le logiciel en tant que service (SaaS), et le comparerons aux options sur site et hébergées.

Modèle de déploiement de logiciel en tant que service (SaaS)

Le logiciel en tant que service (SaaS) est un modèle de livraison et de déploiement de logiciels très populaire qui exploite la puissance du cloud. Avec le SaaS, les applications logicielles sont fournies sur Internet et les utilisateurs peuvent y accéder via un navigateur Web. Cela élimine le besoin pour l’organisation de gérer l’infrastructure, le matériel et les logiciels sous-jacents. Le prestataire de services assume l'entière responsabilité de la disponibilité, de la fiabilité, de la maintenance, des mises à jour et de la sécurité de l'application.

Avantages du SaaS

Coûts initiaux réduits : dans un modèle SaaS, les frais d'abonnement comprennent l'accès au logiciel, à l'infrastructure et au support. Les organisations n'ont pas à se soucier de l'achat ou de la maintenance de matériel ou de serveurs coûteux. Cela permet de réduire les coûts initiaux.

Inconvénients du SaaS

Limites de personnalisation : bien que de nombreuses plates-formes SaaS offrent un certain degré de personnalisation, ces options peuvent ne pas être aussi étendues que celles proposées par les déploiements sur site ou hébergés. Pour les organisations ayant des exigences très spécifiques ou des flux de travail uniques, cela pourrait constituer un inconvénient.

Comparaison des modèles sur site, hébergés et SaaS

Chacun de ces modèles de déploiement présente son propre ensemble d'avantages, d'inconvénients et de cas d'utilisation idéaux, comme indiqué ci-dessous :

Modèle de déploiement Avantages Désavantages Cas d'utilisation idéaux Sur site Contrôle du matériel, des logiciels et des données

Personnalisation Des coûts initiaux plus élevés

Besoins d'entretien continus Organisations ayant des exigences strictes en matière de contrôle des données

Organisations ayant des besoins de personnalisation étendus Hébergé Coûts initiaux et besoins de maintenance réduits

Évolutivité Limites potentielles de personnalisation

Moins de contrôle sur les données Organisations avec des ressources informatiques limitées

Organisations recherchant un équilibre entre contrôle et commodité SaaS Coûts initiaux réduits

Mise en œuvre rapide et évolutivité Limites potentielles de personnalisation

Dépendance à la connectivité Internet Organisations en quête de rapidité et de flexibilité

Organisations avec des équipes distribuées ou distantes

Facteurs clés à prendre en compte lors du choix d'un modèle de déploiement

Lorsque vous décidez du modèle de déploiement adapté à votre organisation, il est essentiel de prendre en compte plusieurs facteurs clés :

Budget : évaluez les coûts à court et à long terme de chaque modèle de déploiement. Tenez compte des investissements matériels et logiciels initiaux ainsi que des coûts continus de maintenance, de support et d’infrastructure.

Faire le bon choix : AppMaster et modèles de déploiement

Maintenant que vous comprenez mieux les différents modèles de déploiement, il est essentiel de choisir une plate-forme logicielle prenant en charge le modèle de déploiement que vous avez choisi. L'une de ces plates-formes qui répond à différentes préférences de déploiement est AppMaster , un puissant outil sans code permettant de créer des applications backend, Web et mobiles.

En tant qu'environnement de développement intégré (IDE) complet, AppMaster vous permet de créer des applications 10 fois plus rapidement et 3 fois plus rentablement. Son approche du développement d'applications élimine la dette technique en régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées. Cela signifie que même un simple développeur citoyen peut créer des solutions logicielles complètes comprenant des backends de serveur, des sites Web, des portails clients et des applications mobiles natives .

AppMaster propose différents plans d'abonnement qui s'adaptent à différents modèles de déploiement, ce qui rend la plateforme adaptée aux organisations de toutes tailles :

Abonnement Entreprise : pour les entreprises qui nécessitent un déploiement sur site ou hébergé, l'abonnement Entreprise fournit le code source de leurs applications. Cela vous permet de déployer vos applications sur votre propre infrastructure ou sur une infrastructure tierce, entièrement personnalisée selon vos besoins.

pour les entreprises qui nécessitent un déploiement sur site ou hébergé, l'abonnement Entreprise fournit le code source de leurs applications. Cela vous permet de déployer vos applications sur votre propre infrastructure ou sur une infrastructure tierce, entièrement personnalisée selon vos besoins. Abonnement Startup et Business : pour les entreprises souhaitant déployer leurs applications dans un environnement hébergé ou basé sur le cloud (SaaS), les abonnements Startup et Business permettent l'accès aux fichiers binaires et au déploiement basé sur des conteneurs à l'aide de conteneurs Docker . Cela permet une évolutivité plus facile et une gestion efficace de vos applications dans différents environnements.

Avec plus de 60 000 utilisateurs, AppMaster est reconnu comme étant très performant dans plusieurs catégories par G2, telles que les plateformes de développement No-code, le développement rapide d'applications (RAD) et la gestion des API. Quel que soit le modèle de déploiement que vous choisissez, AppMaster offre la flexibilité et le support nécessaires pour vous aider à gérer efficacement vos applications.

Conclusion

Choisir le bon modèle de déploiement est essentiel pour les entreprises lors de la mise en œuvre d'une nouvelle application ou d'un nouveau logiciel. Les modèles de déploiement sur site, hébergés et SaaS présentent chacun des avantages et des inconvénients. Lorsque vous décidez quel modèle de déploiement vous convient le mieux, il est essentiel de prendre en compte le budget, les besoins de sécurité, les exigences de personnalisation, les ressources informatiques et les attentes en matière d'évolutivité de votre organisation.

Les plates-formes comme AppMaster prennent en charge différents modèles de déploiement, ce qui vous permet de choisir encore plus facilement le modèle qui répond le mieux aux besoins de votre organisation. Pensez à créer un compte gratuit et à explorer les différentes fonctionnalités et abonnements proposés par AppMaster pour mieux comprendre comment il peut aider votre entreprise à prospérer dans l'environnement de déploiement que vous avez choisi.