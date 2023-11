Jak wybrać odpowiedni model wdrożenia: lokalny, hostowany czy SaaS

Jakie są główne różnice między modelami wdrażania lokalnego, hostowanego i SaaS?

Wdrożenie lokalne obejmuje instalację oprogramowania i zarządzanie nim we własnej infrastrukturze i sprzęcie. Wdrożenie hostowane oznacza, że ​​oprogramowanie jest hostowane na serwerze i infrastrukturze zewnętrznego dostawcy, co zazwyczaj wymaga mniejszego zaangażowania ze strony organizacji. SaaS (Software as a Service) to model dostarczania oprogramowania oparty na chmurze, w którym oprogramowanie jest w pełni zarządzane przez dostawcę, a użytkownicy uzyskują do niego dostęp za pośrednictwem Internetu.