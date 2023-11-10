Как выбрать правильную модель развертывания: локальное, размещенное или SaaS

При внедрении новых программных решений в вашей организации одним из важных факторов является модель развертывания. Модели развертывания определяют, как пользователи устанавливают программное обеспечение, управляют им и получают к нему доступ. Существует три основных типа моделей развертывания: локальное, размещенное и программное обеспечение как услуга (SaaS) .

Каждая модель имеет свои сильные и слабые стороны, и понимание их основных характеристик и различий имеет решающее значение для принятия обоснованного решения. В этой части статьи будут обсуждаться первые две модели развертывания: локальная и размещенная. Обе эти модели имеют свои преимущества и проблемы. К концу этого анализа вы лучше поймете модели локального и размещенного развертывания, что может помочь вам принять решение при выборе правильного программного решения для вашей организации.

Модель локального развертывания

Модель локального развертывания предполагает установку и управление программными решениями на собственных серверах, инфраструктуре и оборудовании вашей организации. Такой подход дает предприятиям больше контроля и возможность настраивать и настраивать решения в соответствии с их уникальными требованиями.

Преимущества локального развертывания

Контроль. Благодаря локальной модели вы имеете прямой контроль над своим программным обеспечением и инфраструктурой. Это обеспечивает большую гибкость, настройку и управление вашей системой.

Благодаря локальной модели вы имеете прямой контроль над своим программным обеспечением и инфраструктурой. Это обеспечивает большую гибкость, настройку и управление вашей системой. Безопасность. Разработка и внедрение собственных мер безопасности дает возможность улучшить защиту данных с учетом потребностей вашей организации. Вы имеете полный контроль над доступом к вашим данным и принятыми мерами безопасности.

Разработка и внедрение собственных мер безопасности дает возможность улучшить защиту данных с учетом потребностей вашей организации. Вы имеете полный контроль над доступом к вашим данным и принятыми мерами безопасности. Настройка. Локальные программные решения часто предоставляют более широкие возможности настройки, поскольку вы можете модифицировать и адаптировать программное обеспечение напрямую или работать с поставщиком программного обеспечения для удовлетворения конкретных бизнес-требований.

Недостатки локального развертывания

Первоначальные затраты. Внедрение локального решения требует инвестиций в оборудование, инфраструктуру и лицензии на программное обеспечение, что приводит к высоким первоначальным затратам.

Внедрение локального решения требует инвестиций в оборудование, инфраструктуру и лицензии на программное обеспечение, что приводит к высоким первоначальным затратам. Постоянное обслуживание. Поскольку предприятия несут ответственность за управление своей инфраструктурой, существуют постоянные затраты и потребность в ресурсах для обслуживания и обновления оборудования, программного обеспечения и мер безопасности.

Поскольку предприятия несут ответственность за управление своей инфраструктурой, существуют постоянные затраты и потребность в ресурсах для обслуживания и обновления оборудования, программного обеспечения и мер безопасности. Собственные ИТ-ресурсы. Для локального развертывания часто требуется выделенная внутренняя ИТ-команда для управления и поддержки программного обеспечения и инфраструктуры, что может увеличить расходы на поддержку.

Модель размещенного развертывания

Модель размещенного развертывания, или управляемый хостинг, или выделенный хостинг, предполагает установку и управление вашими программными решениями на сервере и инфраструктуре стороннего поставщика. В этой модели хостинг-провайдер несет ответственность за обслуживание и обслуживание сервера и инфраструктуры, обеспечивая постоянную доступность программного обеспечения для вашей организации.

Преимущества размещенного развертывания

Снижение первоначальных затрат. Модели размещенного развертывания имеют более низкие первоначальные затраты, поскольку организации не инвестируют в оборудование, инфраструктуру или физическое пространство для серверов. Хостинг-провайдер обычно включает стоимость обслуживания серверов в абонентскую плату.

Модели размещенного развертывания имеют более низкие первоначальные затраты, поскольку организации не инвестируют в оборудование, инфраструктуру или физическое пространство для серверов. Хостинг-провайдер обычно включает стоимость обслуживания серверов в абонентскую плату. Масштабируемость. Хостинговые решения, как правило, более масштабируемы, поскольку хостинг-провайдер может быстро добавлять или удалять ресурсы в соответствии с потребностями вашей организации. Это делает более доступным и экономически эффективным масштабирование вашего программного решения по мере роста вашего бизнеса.

Хостинговые решения, как правило, более масштабируемы, поскольку хостинг-провайдер может быстро добавлять или удалять ресурсы в соответствии с потребностями вашей организации. Это делает более доступным и экономически эффективным масштабирование вашего программного решения по мере роста вашего бизнеса. Обслуживание и поддержка. Благодаря хостинговому подходу поставщик управляет инфраструктурой и программным обеспечением, снижая нагрузку на обслуживание вашей организации. Хостинг-провайдер также поддерживает любые вопросы, связанные с управлением сервером или производительностью программного обеспечения.

Недостатки размещенного развертывания

Ограниченная возможность настройки. В отличие от локального развертывания, размещенные решения могут предлагать ограниченные возможности настройки. Это связано с тем, что хостинг-провайдер поддерживает программное обеспечение, и любые изменения могут потребовать одобрения или дополнительной платы за настройку.

В отличие от локального развертывания, размещенные решения могут предлагать ограниченные возможности настройки. Это связано с тем, что хостинг-провайдер поддерживает программное обеспечение, и любые изменения могут потребовать одобрения или дополнительной платы за настройку. Меньший контроль над данными. В зависимости от хостинг-провайдера у вас может быть меньше контроля над вашими данными, поскольку они находятся на серверах провайдера. Хотя хостинговые решения зачастую безопасны, все же существует риск несанкционированного доступа или утечки данных.

Понимая преимущества и проблемы этих моделей развертывания, вы сможете принять более обоснованное решение инвестировать в подходящее программное обеспечение и решение для развертывания для вашей организации. В следующей части статьи мы обсудим третью модель развертывания — «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) — и сравним ее с локальными и размещенными вариантами.

Модель развертывания программного обеспечения как услуги (SaaS)

Программное обеспечение как услуга (SaaS) — это широко популярная модель доставки и развертывания программного обеспечения, в которой используются возможности облака. В рамках SaaS программные приложения предоставляются через Интернет, и пользователи могут получить к ним доступ через веб-браузер. Это избавляет организацию от необходимости управлять базовой инфраструктурой, оборудованием и программным обеспечением. Поставщик услуг берет на себя полную ответственность за доступность, надежность, обслуживание, обновления и безопасность приложения.

Преимущества SaaS

Снижение первоначальных затрат. В модели SaaS абонентская плата включает доступ к программному обеспечению, инфраструктуре и поддержке. Организациям не нужно беспокоиться о покупке или обслуживании дорогостоящего оборудования или серверов. Это помогает снизить первоначальные затраты.

В модели SaaS абонентская плата включает доступ к программному обеспечению, инфраструктуре и поддержке. Организациям не нужно беспокоиться о покупке или обслуживании дорогостоящего оборудования или серверов. Это помогает снизить первоначальные затраты. Быстрая реализация: поскольку приложения SaaS предоставляются через Интернет, нет необходимости в длительных процессах установки или задачах настройки. Пользователи часто могут начать использовать программное обеспечение практически сразу после подписки.

поскольку приложения SaaS предоставляются через Интернет, нет необходимости в длительных процессах установки или задачах настройки. Пользователи часто могут начать использовать программное обеспечение практически сразу после подписки. Автоматические обновления. В модели SaaS поставщик услуг несет ответственность за актуальность программного обеспечения и его совместимость с системой пользователя. Это означает, что пользователям не придется самим беспокоиться об обновлении программного обеспечения, и они могут сосредоточиться на своей основной деятельности.

В модели SaaS поставщик услуг несет ответственность за актуальность программного обеспечения и его совместимость с системой пользователя. Это означает, что пользователям не придется самим беспокоиться об обновлении программного обеспечения, и они могут сосредоточиться на своей основной деятельности. Масштабируемость. По мере изменения потребностей организации приложения SaaS обычно можно легко масштабировать в большую или меньшую сторону. Это позволяет организациям поддерживать меняющиеся потребности без значительных инвестиций в инфраструктуру или сложных ИТ-задач.

По мере изменения потребностей организации приложения SaaS обычно можно легко масштабировать в большую или меньшую сторону. Это позволяет организациям поддерживать меняющиеся потребности без значительных инвестиций в инфраструктуру или сложных ИТ-задач. Повсеместный доступ: доступ к приложениям SaaS можно получить практически из любого места при наличии подключения к Интернету. Это позволяет организациям эффективно поддерживать удаленные или распределенные команды.

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Недостатки SaaS

Ограничения настройки. Хотя многие платформы SaaS предлагают некоторую степень настройки, эти параметры могут быть не такими обширными, как те, которые предлагаются при локальном или размещенном развертывании. Для организаций с очень специфическими требованиями или уникальными рабочими процессами это может быть недостатком.

Хотя многие платформы SaaS предлагают некоторую степень настройки, эти параметры могут быть не такими обширными, как те, которые предлагаются при локальном или размещенном развертывании. Для организаций с очень специфическими требованиями или уникальными рабочими процессами это может быть недостатком. Ограниченный контроль над данными. Модель SaaS обычно хранит ваши данные на серверах провайдера. Это означает, что вы должны доверять поставщику конфиденциальность, целостность и доступность вашей информации. Хотя многие поставщики SaaS очень серьезно относятся к безопасности, некоторым организациям может быть неудобно хранить свои данные на внешнем носителе.

Модель SaaS обычно хранит ваши данные на серверах провайдера. Это означает, что вы должны доверять поставщику конфиденциальность, целостность и доступность вашей информации. Хотя многие поставщики SaaS очень серьезно относятся к безопасности, некоторым организациям может быть неудобно хранить свои данные на внешнем носителе. Зависимость от подключения к Интернету. Поскольку приложения SaaS доставляются через Интернет, для эффективной работы им требуется стабильное и надежное подключение к Интернету. Это может касаться организаций, базирующихся в регионах с плохой связью или низкой пропускной способностью.

Сравнение локальных, размещенных и SaaS-моделей

Каждая из этих моделей развертывания имеет свой набор преимуществ, недостатков и идеальных вариантов использования, как показано ниже:

Модель развертывания Преимущества Недостатки Идеальные варианты использования Локально Контроль над оборудованием, программным обеспечением и данными

Настраиваемость Более высокие первоначальные затраты

Постоянное техническое обслуживание Организации со строгими требованиями к контролю данных

Организации с обширными потребностями в настройке Хостинг Сокращение первоначальных затрат и потребностей в техническом обслуживании.

Масштабируемость Потенциальные ограничения настраиваемости

Меньше контроля над данными Организации с ограниченными ИТ-ресурсами

Организации, ищущие баланс между контролем и удобством SaaS Снижение первоначальных затрат

Быстрое внедрение и масштабируемость Потенциальные ограничения настраиваемости

Зависимость от подключения к Интернету Организации, которым нужна скорость и гибкость

Организации с распределенными или удаленными командами

Ключевые факторы, которые следует учитывать при выборе модели развертывания

При выборе подходящей модели развертывания для вашей организации крайне важно учитывать несколько ключевых факторов:

Бюджет: оцените краткосрочные и долгосрочные затраты каждой модели развертывания. Учитывайте первоначальные инвестиции в оборудование и программное обеспечение, а также текущие расходы на обслуживание, поддержку и инфраструктуру.

оцените краткосрочные и долгосрочные затраты каждой модели развертывания. Учитывайте первоначальные инвестиции в оборудование и программное обеспечение, а также текущие расходы на обслуживание, поддержку и инфраструктуру. Настройка. Учитывайте уровень настройки, необходимый вашей организации. Если вам нужны широкие возможности настройки или уникальные функции, вы можете предпочесть локальную или размещенную модель, которая обычно обеспечивает большую гибкость в этой области.

Учитывайте уровень настройки, необходимый вашей организации. Если вам нужны широкие возможности настройки или уникальные функции, вы можете предпочесть локальную или размещенную модель, которая обычно обеспечивает большую гибкость в этой области. Безопасность. Оцените требования безопасности вашей организации и убедитесь, что выбранная модель развертывания адекватно решает ваши проблемы. Это может включать меры физической безопасности, стандарты шифрования данных и соблюдение соответствующих нормативных рамок.

Оцените требования безопасности вашей организации и убедитесь, что выбранная модель развертывания адекватно решает ваши проблемы. Это может включать меры физической безопасности, стандарты шифрования данных и соблюдение соответствующих нормативных рамок. ИТ-ресурсы. Изучите внутренние технические знания и возможности вашей организации. Выбор размещенной модели или модели SaaS может быть более подходящим, если у вас нет необходимых ИТ-ресурсов для управления локальным развертыванием.

Изучите внутренние технические знания и возможности вашей организации. Выбор размещенной модели или модели SaaS может быть более подходящим, если у вас нет необходимых ИТ-ресурсов для управления локальным развертыванием. Масштабируемость. Учитывайте масштаб, в котором вам необходимо использовать программное обеспечение. Модели SaaS и хостинговые модели обычно предоставляют лучшие возможности масштабирования, которые можно легче настроить в соответствии с меняющимися потребностями организации.

Делаем правильный выбор: AppMaster и модели развертывания

Теперь, когда вы лучше понимаете различные модели развертывания, важно выбрать программную платформу, поддерживающую выбранную вами модель развертывания. Одной из таких платформ, которая учитывает различные предпочтения развертывания, является AppMaster , мощный no-code инструмент для создания серверных, веб- и мобильных приложений.

Являясь комплексной интегрированной средой разработки (IDE), AppMaster позволяет создавать приложения в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее. Его подход к разработке приложений устраняет техническую задолженность за счет восстановления приложений с нуля при изменении требований. Это означает, что даже разработчик-одиночка может создавать комплексные программные решения, включающие серверные части, веб-сайты, клиентские порталы и собственные мобильные приложения .

AppMaster предлагает различные планы подписки, соответствующие различным моделям развертывания, что делает платформу подходящей для организаций любого размера:

Подписка Enterprise. Для предприятий, которым требуется локальное или размещенное развертывание, подписка Enterprise предоставляет исходный код для их приложений. Это позволяет вам развертывать приложения в собственной или сторонней инфраструктуре, полностью адаптированной к вашим потребностям.

Для предприятий, которым требуется локальное или размещенное развертывание, подписка Enterprise предоставляет исходный код для их приложений. Это позволяет вам развертывать приложения в собственной или сторонней инфраструктуре, полностью адаптированной к вашим потребностям. Подписка для стартапов и бизнеса. Для компаний, желающих развернуть свои приложения в размещенной или облачной среде (SaaS), подписки для стартапов и бизнеса предоставляют доступ к двоичным файлам и развертыванию на основе контейнеров с использованием контейнеров Docker . Это обеспечивает более легкую масштабируемость и эффективное управление вашими приложениями в различных средах.

Имея более 60 000 пользователей, AppMaster признан G2 высокоэффективным продуктом в нескольких категориях, таких как платформы разработки No-code, быстрая разработка приложений (RAD) и управление API. Независимо от того, какую модель развертывания вы выберете, AppMaster предлагает необходимую гибкость и поддержку, которые помогут вам эффективно управлять вашими приложениями.

Заключение

Выбор правильной модели развертывания имеет решающее значение для бизнеса при внедрении нового приложения или программного обеспечения. Каждая из моделей развертывания — локальная, размещенная и SaaS — имеет свои преимущества и недостатки. При принятии решения о том, какая модель развертывания лучше всего подходит для вас, важно учитывать бюджет вашей организации, потребности в безопасности, требования к настройке, ИТ-ресурсы и ожидания по масштабируемости.

Такие платформы, как AppMaster поддерживают различные модели развертывания, что делает выбор модели, которая лучше всего соответствует потребностям вашей организации, еще удобнее. Рассмотрите возможность создания бесплатной учетной записи и изучения различных функций и подписок, которые предлагает AppMaster, чтобы лучше понять, как это может помочь вашему бизнесу процветать в выбранной вами среде развертывания.