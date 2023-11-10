Как выбрать правильную модель развертывания: локальное, размещенное или SaaS

При внедрении новых программных решений в вашей организации одним из важных факторов является модель развертывания. Модели развертывания определяют, как пользователи устанавливают программное обеспечение, управляют им и получают к нему доступ. Существует три основных типа моделей развертывания: локальное, размещенное и программное обеспечение как услуга (SaaS) .
Каждая модель имеет свои сильные и слабые стороны, и понимание их основных характеристик и различий имеет решающее значение для принятия обоснованного решения. В этой части статьи будут обсуждаться первые две модели развертывания: локальная и размещенная. Обе эти модели имеют свои преимущества и проблемы. К концу этого анализа вы лучше поймете модели локального и размещенного развертывания, что может помочь вам принять решение при выборе правильного программного решения для вашей организации.
Модель локального развертывания
Модель локального развертывания предполагает установку и управление программными решениями на собственных серверах, инфраструктуре и оборудовании вашей организации. Такой подход дает предприятиям больше контроля и возможность настраивать и настраивать решения в соответствии с их уникальными требованиями.
Преимущества локального развертывания
- Контроль. Благодаря локальной модели вы имеете прямой контроль над своим программным обеспечением и инфраструктурой. Это обеспечивает большую гибкость, настройку и управление вашей системой.
- Безопасность. Разработка и внедрение собственных мер безопасности дает возможность улучшить защиту данных с учетом потребностей вашей организации. Вы имеете полный контроль над доступом к вашим данным и принятыми мерами безопасности.
- Настройка. Локальные программные решения часто предоставляют более широкие возможности настройки, поскольку вы можете модифицировать и адаптировать программное обеспечение напрямую или работать с поставщиком программного обеспечения для удовлетворения конкретных бизнес-требований.
Недостатки локального развертывания
- Первоначальные затраты. Внедрение локального решения требует инвестиций в оборудование, инфраструктуру и лицензии на программное обеспечение, что приводит к высоким первоначальным затратам.
- Постоянное обслуживание. Поскольку предприятия несут ответственность за управление своей инфраструктурой, существуют постоянные затраты и потребность в ресурсах для обслуживания и обновления оборудования, программного обеспечения и мер безопасности.
- Собственные ИТ-ресурсы. Для локального развертывания часто требуется выделенная внутренняя ИТ-команда для управления и поддержки программного обеспечения и инфраструктуры, что может увеличить расходы на поддержку.
Модель размещенного развертывания
Модель размещенного развертывания, или управляемый хостинг, или выделенный хостинг, предполагает установку и управление вашими программными решениями на сервере и инфраструктуре стороннего поставщика. В этой модели хостинг-провайдер несет ответственность за обслуживание и обслуживание сервера и инфраструктуры, обеспечивая постоянную доступность программного обеспечения для вашей организации.
Преимущества размещенного развертывания
- Снижение первоначальных затрат. Модели размещенного развертывания имеют более низкие первоначальные затраты, поскольку организации не инвестируют в оборудование, инфраструктуру или физическое пространство для серверов. Хостинг-провайдер обычно включает стоимость обслуживания серверов в абонентскую плату.
- Масштабируемость. Хостинговые решения, как правило, более масштабируемы, поскольку хостинг-провайдер может быстро добавлять или удалять ресурсы в соответствии с потребностями вашей организации. Это делает более доступным и экономически эффективным масштабирование вашего программного решения по мере роста вашего бизнеса.
- Обслуживание и поддержка. Благодаря хостинговому подходу поставщик управляет инфраструктурой и программным обеспечением, снижая нагрузку на обслуживание вашей организации. Хостинг-провайдер также поддерживает любые вопросы, связанные с управлением сервером или производительностью программного обеспечения.
Недостатки размещенного развертывания
- Ограниченная возможность настройки. В отличие от локального развертывания, размещенные решения могут предлагать ограниченные возможности настройки. Это связано с тем, что хостинг-провайдер поддерживает программное обеспечение, и любые изменения могут потребовать одобрения или дополнительной платы за настройку.
- Меньший контроль над данными. В зависимости от хостинг-провайдера у вас может быть меньше контроля над вашими данными, поскольку они находятся на серверах провайдера. Хотя хостинговые решения зачастую безопасны, все же существует риск несанкционированного доступа или утечки данных.
Понимая преимущества и проблемы этих моделей развертывания, вы сможете принять более обоснованное решение инвестировать в подходящее программное обеспечение и решение для развертывания для вашей организации. В следующей части статьи мы обсудим третью модель развертывания — «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) — и сравним ее с локальными и размещенными вариантами.
Модель развертывания программного обеспечения как услуги (SaaS)
Программное обеспечение как услуга (SaaS) — это широко популярная модель доставки и развертывания программного обеспечения, в которой используются возможности облака. В рамках SaaS программные приложения предоставляются через Интернет, и пользователи могут получить к ним доступ через веб-браузер. Это избавляет организацию от необходимости управлять базовой инфраструктурой, оборудованием и программным обеспечением. Поставщик услуг берет на себя полную ответственность за доступность, надежность, обслуживание, обновления и безопасность приложения.
Преимущества SaaS
- Снижение первоначальных затрат. В модели SaaS абонентская плата включает доступ к программному обеспечению, инфраструктуре и поддержке. Организациям не нужно беспокоиться о покупке или обслуживании дорогостоящего оборудования или серверов. Это помогает снизить первоначальные затраты.
- Быстрая реализация: поскольку приложения SaaS предоставляются через Интернет, нет необходимости в длительных процессах установки или задачах настройки. Пользователи часто могут начать использовать программное обеспечение практически сразу после подписки.
- Автоматические обновления. В модели SaaS поставщик услуг несет ответственность за актуальность программного обеспечения и его совместимость с системой пользователя. Это означает, что пользователям не придется самим беспокоиться об обновлении программного обеспечения, и они могут сосредоточиться на своей основной деятельности.
- Масштабируемость. По мере изменения потребностей организации приложения SaaS обычно можно легко масштабировать в большую или меньшую сторону. Это позволяет организациям поддерживать меняющиеся потребности без значительных инвестиций в инфраструктуру или сложных ИТ-задач.
- Повсеместный доступ: доступ к приложениям SaaS можно получить практически из любого места при наличии подключения к Интернету. Это позволяет организациям эффективно поддерживать удаленные или распределенные команды.
Недостатки SaaS
- Ограничения настройки. Хотя многие платформы SaaS предлагают некоторую степень настройки, эти параметры могут быть не такими обширными, как те, которые предлагаются при локальном или размещенном развертывании. Для организаций с очень специфическими требованиями или уникальными рабочими процессами это может быть недостатком.
- Ограниченный контроль над данными. Модель SaaS обычно хранит ваши данные на серверах провайдера. Это означает, что вы должны доверять поставщику конфиденциальность, целостность и доступность вашей информации. Хотя многие поставщики SaaS очень серьезно относятся к безопасности, некоторым организациям может быть неудобно хранить свои данные на внешнем носителе.
- Зависимость от подключения к Интернету. Поскольку приложения SaaS доставляются через Интернет, для эффективной работы им требуется стабильное и надежное подключение к Интернету. Это может касаться организаций, базирующихся в регионах с плохой связью или низкой пропускной способностью.
Сравнение локальных, размещенных и SaaS-моделей
Каждая из этих моделей развертывания имеет свой набор преимуществ, недостатков и идеальных вариантов использования, как показано ниже:
|Модель развертывания
|Преимущества
|Недостатки
|Идеальные варианты использования
|Локально
|Хостинг
|SaaS
Ключевые факторы, которые следует учитывать при выборе модели развертывания
При выборе подходящей модели развертывания для вашей организации крайне важно учитывать несколько ключевых факторов:
- Бюджет: оцените краткосрочные и долгосрочные затраты каждой модели развертывания. Учитывайте первоначальные инвестиции в оборудование и программное обеспечение, а также текущие расходы на обслуживание, поддержку и инфраструктуру.
- Настройка. Учитывайте уровень настройки, необходимый вашей организации. Если вам нужны широкие возможности настройки или уникальные функции, вы можете предпочесть локальную или размещенную модель, которая обычно обеспечивает большую гибкость в этой области.
- Безопасность. Оцените требования безопасности вашей организации и убедитесь, что выбранная модель развертывания адекватно решает ваши проблемы. Это может включать меры физической безопасности, стандарты шифрования данных и соблюдение соответствующих нормативных рамок.
- ИТ-ресурсы. Изучите внутренние технические знания и возможности вашей организации. Выбор размещенной модели или модели SaaS может быть более подходящим, если у вас нет необходимых ИТ-ресурсов для управления локальным развертыванием.
- Масштабируемость. Учитывайте масштаб, в котором вам необходимо использовать программное обеспечение. Модели SaaS и хостинговые модели обычно предоставляют лучшие возможности масштабирования, которые можно легче настроить в соответствии с меняющимися потребностями организации.
Делаем правильный выбор: AppMaster и модели развертывания
Теперь, когда вы лучше понимаете различные модели развертывания, важно выбрать программную платформу, поддерживающую выбранную вами модель развертывания. Одной из таких платформ, которая учитывает различные предпочтения развертывания, является AppMaster , мощный no-code инструмент для создания серверных, веб- и мобильных приложений.
Являясь комплексной интегрированной средой разработки (IDE), AppMaster позволяет создавать приложения в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее. Его подход к разработке приложений устраняет техническую задолженность за счет восстановления приложений с нуля при изменении требований. Это означает, что даже разработчик-одиночка может создавать комплексные программные решения, включающие серверные части, веб-сайты, клиентские порталы и собственные мобильные приложения .
AppMaster предлагает различные планы подписки, соответствующие различным моделям развертывания, что делает платформу подходящей для организаций любого размера:
- Подписка Enterprise. Для предприятий, которым требуется локальное или размещенное развертывание, подписка Enterprise предоставляет исходный код для их приложений. Это позволяет вам развертывать приложения в собственной или сторонней инфраструктуре, полностью адаптированной к вашим потребностям.
- Подписка для стартапов и бизнеса. Для компаний, желающих развернуть свои приложения в размещенной или облачной среде (SaaS), подписки для стартапов и бизнеса предоставляют доступ к двоичным файлам и развертыванию на основе контейнеров с использованием контейнеров Docker . Это обеспечивает более легкую масштабируемость и эффективное управление вашими приложениями в различных средах.
Имея более 60 000 пользователей, AppMaster признан G2 высокоэффективным продуктом в нескольких категориях, таких как платформы разработки No-code, быстрая разработка приложений (RAD) и управление API. Независимо от того, какую модель развертывания вы выберете, AppMaster предлагает необходимую гибкость и поддержку, которые помогут вам эффективно управлять вашими приложениями.
Заключение
Выбор правильной модели развертывания имеет решающее значение для бизнеса при внедрении нового приложения или программного обеспечения. Каждая из моделей развертывания — локальная, размещенная и SaaS — имеет свои преимущества и недостатки. При принятии решения о том, какая модель развертывания лучше всего подходит для вас, важно учитывать бюджет вашей организации, потребности в безопасности, требования к настройке, ИТ-ресурсы и ожидания по масштабируемости.
Такие платформы, как AppMaster поддерживают различные модели развертывания, что делает выбор модели, которая лучше всего соответствует потребностям вашей организации, еще удобнее. Рассмотрите возможность создания бесплатной учетной записи и изучения различных функций и подписок, которые предлагает AppMaster, чтобы лучше понять, как это может помочь вашему бизнесу процветать в выбранной вами среде развертывания.