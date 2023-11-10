كيفية اختيار نموذج النشر الصحيح: محليًا مقابل مستضاف مقابل SaaS

عند تنفيذ حلول برمجية جديدة لمؤسستك، فإن أحد الاعتبارات الأساسية هو نموذج النشر. تحدد نماذج النشر كيفية قيام المستخدمين بتثبيت البرامج وإدارتها والوصول إليها. هناك ثلاثة أنواع أساسية من نماذج النشر: المحلية، والمستضافة، والبرامج كخدمة (SaaS) .

كل نموذج لديه نقاط القوة والضعف الخاصة به، وفهم خصائصها الأساسية والاختلافات أمر محوري لاتخاذ قرار مستنير. سيناقش هذا الجزء من المقالة أول نموذجين للنشر: محليًا ومستضافًا. يأتي كلا النموذجين مع مجموعة المزايا والتحديات الخاصة بهما. بحلول نهاية هذا التحليل، ستفهم بشكل أفضل نماذج النشر المحلية والمستضافة، والتي يمكن أن تساعد في تحديد قرارك عند اختيار الحل البرمجي المناسب لمؤسستك.

نموذج النشر المحلي

يتضمن نموذج النشر المحلي تثبيت حلول البرامج وإدارتها على الخوادم والبنية التحتية والأجهزة الخاصة بمؤسستك. يمنح هذا الأسلوب الشركات مزيدًا من التحكم والقدرة على تكوين الحلول وتخصيصها وفقًا لمتطلباتها الفريدة.

مزايا النشر المحلي

التحكم: باستخدام النموذج المحلي، يمكنك التحكم المباشر في البرامج والبنية الأساسية لديك. وهذا يسمح بمزيد من المرونة والتخصيص وإدارة النظام الخاص بك.

باستخدام النموذج المحلي، يمكنك التحكم المباشر في البرامج والبنية الأساسية لديك. وهذا يسمح بمزيد من المرونة والتخصيص وإدارة النظام الخاص بك. الأمان: يوفر تطوير وتنفيذ الإجراءات الأمنية الخاصة بك الفرصة لحماية أفضل للبيانات بما يتناسب مع احتياجات مؤسستك. لديك السيطرة الكاملة على الوصول إلى بياناتك والتدابير الأمنية المعمول بها.

يوفر تطوير وتنفيذ الإجراءات الأمنية الخاصة بك الفرصة لحماية أفضل للبيانات بما يتناسب مع احتياجات مؤسستك. لديك السيطرة الكاملة على الوصول إلى بياناتك والتدابير الأمنية المعمول بها. التخصيص: غالبًا ما توفر حلول البرامج المحلية إمكانات تخصيص أعلى، حيث يمكنك تعديل البرنامج وتخصيصه مباشرةً أو العمل مع بائع برامج لتلبية متطلبات عملك المحددة.

عيوب النشر المحلي

التكاليف الأولية: يتطلب تنفيذ الحل المحلي الاستثمار في الأجهزة والبنية التحتية وتراخيص البرامج، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الأولية.

يتطلب تنفيذ الحل المحلي الاستثمار في الأجهزة والبنية التحتية وتراخيص البرامج، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الأولية. الصيانة المستمرة: نظرًا لأن الشركات مسؤولة عن إدارة البنية التحتية الخاصة بها، فهناك تكاليف مستمرة ومتطلبات موارد لصيانة وتحديث الأجهزة والبرامج وإجراءات الأمان.

نظرًا لأن الشركات مسؤولة عن إدارة البنية التحتية الخاصة بها، فهناك تكاليف مستمرة ومتطلبات موارد لصيانة وتحديث الأجهزة والبرامج وإجراءات الأمان. موارد تكنولوجيا المعلومات الداخلية: غالبًا ما يتطلب النشر المحلي وجود فريق تكنولوجيا معلومات داخلي مخصص لإدارة ودعم البرامج والبنية التحتية، مما قد يؤدي إلى زيادة نفقات الدعم.

نموذج النشر المستضاف

يتضمن نموذج النشر المستضاف، أو الاستضافة المُدارة أو الاستضافة المخصصة، تثبيت وإدارة حلول البرامج الخاصة بك على خادم وبنية أساسية لموفر خدمة خارجي. في هذا النموذج، يكون موفر الاستضافة مسؤولاً عن صيانة وصيانة الخادم والبنية التحتية، مما يضمن توفر البرنامج باستمرار لمؤسستك.

مزايا النشر المستضاف

انخفاض التكاليف الأولية: تتميز نماذج النشر المستضافة بتكاليف أولية أقل لأن المؤسسات لا تستثمر في الأجهزة أو البنية التحتية أو المساحة الفعلية للخوادم. عادةً ما يتضمن موفر الاستضافة تكلفة صيانة الخوادم ضمن رسوم الاشتراك.

نماذج النشر المستضافة بتكاليف أولية أقل لأن المؤسسات لا تستثمر في الأجهزة أو البنية التحتية أو المساحة الفعلية للخوادم. عادةً ما يتضمن موفر الاستضافة تكلفة صيانة الخوادم ضمن رسوم الاشتراك. قابلية التوسع: تكون الحلول المستضافة بشكل عام أكثر قابلية للتوسع، حيث يمكن لموفر الاستضافة إضافة الموارد أو إزالتها بسرعة لتتناسب مع احتياجات مؤسستك. وهذا يجعل من السهل الوصول إليه والفعال من حيث التكلفة لتوسيع نطاق الحلول البرمجية الخاصة بك مع نمو أعمالك.

تكون الحلول المستضافة بشكل عام أكثر قابلية للتوسع، حيث يمكن لموفر الاستضافة إضافة الموارد أو إزالتها بسرعة لتتناسب مع احتياجات مؤسستك. وهذا يجعل من السهل الوصول إليه والفعال من حيث التكلفة لتوسيع نطاق الحلول البرمجية الخاصة بك مع نمو أعمالك. الصيانة والدعم: من خلال النهج المستضاف، يقوم الموفر بإدارة البنية التحتية والبرامج، مما يقلل من عبء الصيانة على مؤسستك. يدعم موفر الاستضافة أيضًا أي مشكلات تتعلق بإدارة الخادم أو أداء البرنامج.

عيوب النشر المستضاف

إمكانية التخصيص المحدودة: على عكس النشر المحلي، قد توفر الحلول المستضافة إمكانيات تخصيص محدودة. وذلك لأن مزود الاستضافة هو الذي يحتفظ بالبرنامج، وأي تغييرات قد تحتاج إلى موافقة أو رسوم إضافية للتخصيص.

على عكس النشر المحلي، قد توفر الحلول المستضافة إمكانيات تخصيص محدودة. وذلك لأن مزود الاستضافة هو الذي يحتفظ بالبرنامج، وأي تغييرات قد تحتاج إلى موافقة أو رسوم إضافية للتخصيص. تحكم أقل في البيانات: اعتمادًا على موفر الاستضافة، قد يكون لديك تحكم أقل في بياناتك لأنها موجودة على خوادم الموفر. على الرغم من أن الحلول المستضافة غالبًا ما تكون آمنة، إلا أنه لا يزال هناك خطر الوصول غير المصرح به أو اختراق البيانات.

من خلال فهم فوائد وتحديات نماذج النشر هذه، يمكنك اتخاذ قرار مستنير بشكل أفضل للاستثمار في البرنامج المناسب وحل النشر لمؤسستك. في الجزء التالي من المقالة، سنناقش نموذج النشر الثالث، وهو البرنامج كخدمة (SaaS)، ونقارنه بالخيارات المحلية والمستضافة.

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نموذج نشر البرمجيات كخدمة (SaaS).

تعد البرامج كخدمة (SaaS) أحد نماذج تسليم ونشر البرامج الشائعة على نطاق واسع والتي تعمل على زيادة قوة السحابة. مع SaaS، يتم توفير التطبيقات البرمجية عبر الإنترنت، ويمكن للمستخدمين الوصول إليها عبر متصفح الويب. وهذا يلغي حاجة المؤسسة لإدارة البنية التحتية الأساسية والأجهزة والبرامج. يتحمل مزود الخدمة المسؤولية الكاملة عن توفر التطبيق وموثوقيته وصيانته وتحديثاته وأمانه.

فوائد SaaS

تكاليف أولية أقل: في نموذج SaaS، تتضمن رسوم الاشتراك الوصول إلى البرنامج والبنية التحتية والدعم. لا داعي للقلق بشأن شراء أجهزة أو خوادم باهظة الثمن أو صيانتها. وهذا يساعد على تقليل التكاليف الأولية.

في نموذج SaaS، تتضمن رسوم الاشتراك الوصول إلى البرنامج والبنية التحتية والدعم. لا داعي للقلق بشأن شراء أجهزة أو خوادم باهظة الثمن أو صيانتها. وهذا يساعد على تقليل التكاليف الأولية. التنفيذ السريع: نظرًا لأنه يتم توفير تطبيقات SaaS عبر الإنترنت، ليست هناك حاجة لعمليات التثبيت الطويلة أو مهام التكوين. يمكن للمستخدمين في كثير من الأحيان البدء في استخدام البرنامج فور الاشتراك تقريبًا.

نظرًا لأنه يتم توفير تطبيقات SaaS عبر الإنترنت، ليست هناك حاجة لعمليات التثبيت الطويلة أو مهام التكوين. يمكن للمستخدمين في كثير من الأحيان البدء في استخدام البرنامج فور الاشتراك تقريبًا. التحديثات التلقائية: مع نموذج SaaS، يكون مزود الخدمة مسؤولاً عن ضمان تحديث البرنامج وتوافقه مع نظام المستخدم. وهذا يعني أن المستخدمين لا داعي للقلق بشأن تحديث البرنامج بأنفسهم ويمكنهم التركيز على أنشطتهم التجارية الأساسية.

مع نموذج SaaS، يكون مزود الخدمة مسؤولاً عن ضمان تحديث البرنامج وتوافقه مع نظام المستخدم. وهذا يعني أن المستخدمين لا داعي للقلق بشأن تحديث البرنامج بأنفسهم ويمكنهم التركيز على أنشطتهم التجارية الأساسية. قابلية التوسع: مع تغير الاحتياجات التنظيمية، يمكن عادةً توسيع نطاق تطبيقات SaaS أو تقليلها بسهولة. يتيح ذلك للمؤسسات دعم الطلبات المتقلبة دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية أو مهام تكنولوجيا المعلومات المعقدة.

مع تغير الاحتياجات التنظيمية، يمكن عادةً توسيع نطاق تطبيقات SaaS أو تقليلها بسهولة. يتيح ذلك للمؤسسات دعم الطلبات المتقلبة دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية أو مهام تكنولوجيا المعلومات المعقدة. الوصول في كل مكان: يمكن الوصول إلى تطبيقات SaaS من أي مكان تقريبًا، بشرط وجود اتصال بالإنترنت. يتيح ذلك للمؤسسات دعم الفرق البعيدة أو الموزعة بشكل فعال.

عيوب SaaS

قيود التخصيص: على الرغم من أن العديد من منصات SaaS توفر درجة معينة من التخصيص، إلا أن هذه الخيارات قد لا تكون واسعة النطاق مثل تلك التي تقدمها عمليات النشر المحلية أو المستضافة. بالنسبة للمؤسسات ذات المتطلبات المحددة جدًا أو مسارات العمل الفريدة، قد يكون هذا عيبًا.

على الرغم من أن العديد من منصات SaaS توفر درجة معينة من التخصيص، إلا أن هذه الخيارات قد لا تكون واسعة النطاق مثل تلك التي تقدمها عمليات النشر المحلية أو المستضافة. بالنسبة للمؤسسات ذات المتطلبات المحددة جدًا أو مسارات العمل الفريدة، قد يكون هذا عيبًا. تقليل التحكم في البيانات: يقوم نموذج SaaS عادةً بتخزين بياناتك على خوادم الموفر. وهذا يعني أنه يتعين عليك أن تثق بمزود الخدمة فيما يتعلق بسرية معلوماتك وسلامتها وتوافرها. في حين أن العديد من موفري SaaS يأخذون الأمان على محمل الجد، فقد لا تشعر بعض المؤسسات بالارتياح تجاه تخزين بياناتهم خارجيًا.

يقوم نموذج SaaS عادةً بتخزين بياناتك على خوادم الموفر. وهذا يعني أنه يتعين عليك أن تثق بمزود الخدمة فيما يتعلق بسرية معلوماتك وسلامتها وتوافرها. في حين أن العديد من موفري SaaS يأخذون الأمان على محمل الجد، فقد لا تشعر بعض المؤسسات بالارتياح تجاه تخزين بياناتهم خارجيًا. الاعتماد على الاتصال بالإنترنت: بما أن تطبيقات SaaS يتم تسليمها عبر الإنترنت، فإنها تتطلب اتصالاً مستقرًا وموثوقًا بالإنترنت لتعمل بفعالية. قد يتعلق هذا الأمر بالمؤسسات الموجودة في المناطق التي تعاني من ضعف الاتصال أو انخفاض سعة النطاق الترددي.

مقارنة النماذج المحلية والمستضافة وSaaS

يتمتع كل نموذج من نماذج النشر هذه بمجموعته الخاصة من المزايا والعيوب وحالات الاستخدام المثالية، كما هو موضح أدناه:

نموذج النشر فوائد العيوب حالات الاستخدام المثالي داخل مقر العمل السيطرة على الأجهزة والبرامج والبيانات

التخصيص ارتفاع التكاليف الأولية

احتياجات الصيانة المستمرة المنظمات التي لديها متطلبات صارمة لمراقبة البيانات

المنظمات ذات احتياجات التخصيص واسعة النطاق مستضاف انخفاض التكاليف الأولية واحتياجات الصيانة

قابلية التوسع القيود المحتملة على التخصيص

سيطرة أقل على البيانات المنظمات ذات موارد تكنولوجيا المعلومات المحدودة

المنظمات التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين السيطرة والراحة ادارة العلاقات مع انخفاض التكاليف الأولية

التنفيذ السريع وقابلية التوسع القيود المحتملة على التخصيص

الاعتماد على الاتصال بالإنترنت المنظمات التي تسعى إلى السرعة والمرونة

المنظمات ذات الفرق الموزعة أو البعيدة

العوامل الأساسية التي يجب مراعاتها أثناء اختيار نموذج النشر

عند اتخاذ قرار بشأن نموذج النشر المناسب لمؤسستك، من المهم مراعاة عدة عوامل رئيسية:

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الميزانية: قم بتقييم التكاليف القصيرة والطويلة الأجل لكل نموذج نشر. ضع في اعتبارك الاستثمارات الأولية في الأجهزة والبرامج وتكاليف الصيانة والدعم والبنية التحتية المستمرة.

قم بتقييم التكاليف القصيرة والطويلة الأجل لكل نموذج نشر. ضع في اعتبارك الاستثمارات الأولية في الأجهزة والبرامج وتكاليف الصيانة والدعم والبنية التحتية المستمرة. التخصيص: خذ في الاعتبار مستوى التخصيص الذي تتطلبه مؤسستك. إذا كنت بحاجة إلى تخصيص شامل أو ميزات فريدة، فقد تفضل نموذجًا محليًا أو مستضافًا، والذي يوفر عادةً المزيد من المرونة في هذا المجال.

خذ في الاعتبار مستوى التخصيص الذي تتطلبه مؤسستك. إذا كنت بحاجة إلى تخصيص شامل أو ميزات فريدة، فقد تفضل نموذجًا محليًا أو مستضافًا، والذي يوفر عادةً المزيد من المرونة في هذا المجال. الأمان: قم بتقييم متطلبات الأمان لمؤسستك وتأكد من أن نموذج النشر المختار يعالج مخاوفك بشكل مناسب. وقد يشمل ذلك تدابير الأمان المادية، ومعايير تشفير البيانات، والامتثال للأطر التنظيمية ذات الصلة.

قم بتقييم متطلبات الأمان لمؤسستك وتأكد من أن نموذج النشر المختار يعالج مخاوفك بشكل مناسب. وقد يشمل ذلك تدابير الأمان المادية، ومعايير تشفير البيانات، والامتثال للأطر التنظيمية ذات الصلة. موارد تكنولوجيا المعلومات: افحص الخبرة والقدرات الفنية الداخلية لمؤسستك. قد يكون اختيار نموذج مستضاف أو SaaS أكثر ملاءمة إذا كنت تفتقر إلى موارد تكنولوجيا المعلومات اللازمة لإدارة النشر المحلي.

افحص الخبرة والقدرات الفنية الداخلية لمؤسستك. قد يكون اختيار نموذج مستضاف أو SaaS أكثر ملاءمة إذا كنت تفتقر إلى موارد تكنولوجيا المعلومات اللازمة لإدارة النشر المحلي. قابلية التوسع: فكر في النطاق الذي تحتاج إلى استخدام البرنامج فيه. توفر SaaS والنماذج المستضافة بشكل عام خيارات أفضل لقابلية التوسع، والتي يمكن تعديلها بسهولة أكبر لتلبية الاحتياجات التنظيمية المتغيرة.

اتخاذ الاختيار الصحيح: AppMaster ونماذج النشر

الآن بعد أن أصبح لديك فهم أفضل لنماذج النشر المختلفة، أصبح اختيار النظام الأساسي للبرامج الذي يدعم نموذج النشر الذي اخترته أمرًا ضروريًا. إحدى هذه الأنظمة الأساسية التي تلبي تفضيلات النشر المختلفة هي AppMaster ، وهي أداة قوية بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول.

باعتبارها بيئة تطوير متكاملة وشاملة (IDE)، يمكّنك AppMaster من إنشاء تطبيقات أسرع بـ 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات. يؤدي منهجها في تطوير التطبيقات إلى التخلص من الديون الفنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات. وهذا يعني أنه حتى المطور المواطن الوحيد يمكنه إنشاء حلول برمجية شاملة تتضمن الواجهات الخلفية للخادم ومواقع الويب وبوابات العملاء وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية .

يقدم AppMaster خطط اشتراك مختلفة تلبي نماذج النشر المختلفة، مما يجعل النظام الأساسي مناسبًا للمؤسسات من جميع الأحجام:

اشتراك المؤسسة: بالنسبة للشركات التي تتطلب النشر المحلي أو المستضاف، يوفر اشتراك المؤسسة التعليمات البرمجية المصدر لتطبيقاتها. ويتيح لك ذلك نشر تطبيقاتك على البنية الأساسية الخاصة بك أو على بنية أساسية تابعة لجهة خارجية، وتخصيصها بالكامل لتناسب احتياجاتك.

بالنسبة للشركات التي تتطلب النشر المحلي أو المستضاف، يوفر اشتراك المؤسسة التعليمات البرمجية المصدر لتطبيقاتها. ويتيح لك ذلك نشر تطبيقاتك على البنية الأساسية الخاصة بك أو على بنية أساسية تابعة لجهة خارجية، وتخصيصها بالكامل لتناسب احتياجاتك. اشتراك الشركات الناشئة والشركات: بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى نشر تطبيقاتها في بيئة مستضافة أو قائمة على السحابة (SaaS)، تسمح اشتراكات الشركات الناشئة والشركات بالوصول إلى الملفات الثنائية والنشر القائم على الحاويات باستخدام حاويات Docker . ويحقق هذا قابلية توسع أسهل وإدارة فعالة لتطبيقاتك عبر بيئات مختلفة.

مع أكثر من 60.000 مستخدم، تم الاعتراف بـ AppMaster باعتباره صاحب أداء عالٍ في عدة فئات بواسطة G2، مثل منصات التطوير No-code ، والتطوير السريع للتطبيقات (RAD)، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API). بغض النظر عن نموذج النشر الذي تختاره، يوفر AppMaster المرونة والدعم اللازمين لمساعدتك في إدارة تطبيقاتك بفعالية.

خاتمة

يعد اختيار نموذج النشر الصحيح أمرًا بالغ الأهمية للشركات عند تنفيذ تطبيق أو برنامج جديد. تتمتع كل من نماذج النشر المحلية والمستضافة وSaaS بمزايا وعيوب. عند تحديد نموذج النشر الأفضل بالنسبة لك، من الضروري مراعاة ميزانية مؤسستك واحتياجات الأمان ومتطلبات التخصيص وموارد تكنولوجيا المعلومات وتوقعات قابلية التوسع.

تدعم الأنظمة الأساسية مثل AppMaster نماذج نشر مختلفة، مما يجعل اختيار النموذج الذي يناسب احتياجات مؤسستك أكثر ملاءمة لك. فكر في إنشاء حساب مجاني واستكشاف الميزات والاشتراكات المتنوعة التي يقدمها AppMaster لفهم أفضل لكيفية مساعدة أعمالك على الازدهار في بيئة النشر التي اخترتها.