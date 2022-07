La création d'une application qui utilise une base de données peut faciliter l'accès des utilisateurs, y stocker des données et obtenir des informations pertinentes pour leurs besoins. La majorité des bases de données sont vastes et contiennent une quantité importante d'informations avec de bons retours, ce qui rend plus difficile le chargement de données sur une page Web mobile typique. De plus, il est possible que des problèmes de sécurité surviennent lorsqu'une page Web le charge. Ce problème peut être résolu en utilisant cette application, qui permet une récupération rapide et efficace des données, quel que soit l'emplacement.

Comment créer un site web de base de données sans programmation ?

Pour créer un site Web de base de données en ligne sans programmation, vous pouvez utiliser AppMaster. Pour créer une base de données en ligne chez AppMaster, vous n'avez pas besoin d'expertise. AppMaster.io est une plateforme sans code qui vise à aider les organisations à créer des applications de niveau production avec génération de code. Ces applications incluent des applications backend, Web et mobiles natives.

Vous aurez un contrôle total sur l'emplacement où votre application est déployée avec AppMaster.io, et vous pourrez conserver votre indépendance vis-à-vis de la plateforme en exportant votre code source. Cela vous permettra de passer d'un produit minimum viable (MVP) à une solution d'entreprise capable de gérer des millions de demandes par minute. Même si l'utilisation d'un fournisseur de services de base de données en ligne élimine l'exigence de connaissances en codage, certains sites peuvent exiger que vous ayez des connaissances fondamentales en programmation. Vous pouvez vérifier les commentaires sur ces sites Web. Ces plates-formes exigent souvent une compréhension des langages JavaScript, HTML et CSS.

Qu'est-ce que la programmation sans code ?

Un programme sans code est un outil qui permet aux utilisateurs de créer une base de données ou un site Web en ligne, des applications, des chatbots et d'autres types de programmation sans que les programmeurs aient besoin d'écrire directement du code. Le développement sans code est une alternative efficace aux méthodes plus conventionnelles de création de logiciels. Les utilisateurs d'une plate-forme qui ne nécessite aucun programme de codage n'ont souvent pas besoin de connaître les langages de mise en page ou de programmation, ni de recruter une équipe de programmeurs.

L'utilisateur des outils sans code développe une application en utilisant un constructeur de blocs visuels, qu'il remplit ensuite avec le contenu et les fonctionnalités requis. La plate-forme sans code gère elle-même le processus de demande et de compilation du programme. Il crée soit du code via l'utilisation de l'intelligence artificielle, soit inclut des morceaux de code que les programmeurs ont précédemment créés.

Comment créer un site Web de base de données ?

Il existe une méthode relativement standard que la majorité des plates-formes modernes sans code peuvent utiliser pour lancer le processus de création d'application via l'interface utilisateur. Même si une telle stratégie donne l'impression d'un démarrage en douceur, elle n'est pas adaptée aux projets de moyenne ou grande envergure. À une exception près, le processus de développement logiciel pour AppMaster est effectué de la manière conventionnelle, que les programmeurs utilisent partout dans le monde depuis un temps considérable. Pour créer une base de données en ligne pour votre site Web, vous devez établir une connexion à un serveur et utiliser diverses applications logicielles pour concevoir la base de données et ses composants organisationnels. Il stockera toutes les informations. Les éléments suivants sont requis avant de pouvoir commencer :

Connectez-vous à votre compte serveur

Votre première tâche avec un fournisseur de services de base de données en ligne consiste à vous connecter à votre compte de serveur. Le fournisseur de services de base de données en ligne vous fournira ensuite les outils nécessaires pour créer une base de données en ligne pour votre site Web. Les outils que vous obtenez vous aideront à le faire. Le logiciel se compose souvent de Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle et MongoDB. Ceux-ci, ainsi que d'autres comme eux, sont parfaits pour les sites Web très fréquentés en raison de leurs temps de réponse rapides. Vous n'avez rien à payer pour établir une base de données, mais si vous voulez un serveur de meilleure qualité, il peut être intéressant de payer un petit coût pour obtenir un serveur répondant à vos besoins.

Il doit avoir des données utiles

Il s'agit essentiellement d'une structure vide si aucune information utile n'est implémentée. Une illustration de ce que l'on entend par données utiles est la suivante : si vous exploitez une librairie en ligne, elle aura besoin d'une base de données d'inventaire décrivant chaque livre mis en vente. Ces enregistrements comprendront la description de la pièce, le nom du livre, le nom de l'auteur et le prix. Les données de la base de données doivent fonctionner correctement. Il est possible que certaines entreprises aient déjà enregistré ces informations dans une feuille de calcul ; si tel est le cas, vous pouvez simplement utiliser les outils pour en créer une copie.

Connectez-vous au programme Web

Vos données doivent être reliées à une application Web pour que tout se passe bien. Cela se produit parce que le logiciel examine les données reçues de votre base de données en ligne. Il fournit ensuite aux utilisateurs des pages Web basées sur les informations incluses dans la base de données. Il est lié en utilisant quelque chose qui est appelé un lien. Le lien de connexion contient les informations nécessaires au fonctionnement. Ces informations incluent le nom de la base de données, l'adresse IP (Internet Protocol) du serveur, un ID de connexion et un mot de passe. D'autres composants de l'application Web sont utilisés pour rechercher des données, modifier des entrées existantes et créer une base de données en ligne pour votre site Web.

Avantages de la création d'une base de données basée sur un site Web

Les employés d'entreprise travaillent avec des feuilles de calcul Excel et d'autres fichiers contenant des données sur les stocks de produits, des informations sur les clients et des rapports financiers, entre autres. Et puis, il y a aussi les mails, les appels téléphoniques et les papiers à remplir. Alors, pour gérer plus efficacement toutes ces données ? Créez un site web géré par une base de données !

Voici une liste de certains des avantages d'en construire un :

Éliminez la saisie de données et l'administration inutiles et gagnez du temps. Vous souhaitez vous concentrer sur la gestion de votre équipe en tant que gestionnaire de site Web ou professionnel, et non sur la modification manuelle et fastidieuse de pages Web contenant des informations que vous avez précédemment mises à jour dans des feuilles de calcul ou d'autres domaines.

Assurez-vous que les informations sur le site Web sont constamment à jour. Lorsqu'un client contacte une entreprise au sujet d'une bonne offre publiée sur le site Web de l'entreprise, l'expérience peut être rendue encore plus irritante car l'offre a été modifiée ou a déjà suivi son cours. Arrêtez de traiter vos consommateurs de cette manière. Vous devez synchroniser votre site Web basé sur une base de données en ligne avec votre cloud pour afficher uniquement les informations récemment mises à jour.

Bonnes pratiques de la base de données

Les instructions de construction étape par étape diffèrent pour chaque constructeur de base de données en ligne, et les étapes sont suffisamment similaires pour que vous puissiez utiliser ces meilleures pratiques pour une meilleure fin. Vous pouvez facilement trouver des constructeurs de bases de données sur Internet. La modélisation des données est effectuée avec le constructeur de base de données car ce sont des outils pour simplifier la modélisation de la base de données. Vous pouvez utiliser n'importe quel constructeur de base de données avec de bons commentaires en fonction de vos besoins.

Choisissez un excellent fournisseur de services

Le choix d'un excellent serveur de base de données est crucial. Toute solution de base de données en ligne personnalisée qui mérite d'être envisagée répondra aux exigences et à l'apparence de votre inventaire. Choisissez un fournisseur de serveur de base de données avec des thèmes ou des outils créés par des professionnels pour créer des conceptions d'applications innovantes. Pour concevoir des applications, des outils sont nécessaires.

Prenez soin de votre sécurité

Votre base de données en ligne est fournie avec un ID utilisateur et un mot de passe d'administrateur. Créez des ID utilisateur et des mots de passe supplémentaires pour l'accès aux éléments de données spécialisés afin d'éviter les défaillances de sécurité et toute perte d'informations.

Les tableaux doivent être basés sur les noms

Tous les tableaux doivent être basés sur des noms. Après avoir décidé quelles données vous souhaitez stocker, créez vos tables. Un excellent moyen d'identifier ce qui devient un tableau est de décrire votre entreprise dans un relevé ; les noms indiqueront ce qui doit être stocké dans des tables pour votre base de données. Deux possibilités s'offrent à vous lorsque vous nommez des tables, l'une au singulier et l'autre au pluriel. Ma recommandation est de toujours utiliser les noms dans les tableaux au singulier.

Ne jamais trop se connecter

L'étape la plus importante dans la conception d'une application fonctionnelle consiste à déterminer les connexions de la table. L'utilisation excessive des deux mêmes tables peut rendre votre application ingérable. Il est donc bon de créer des tables différentes à chaque fois. La connexion des tables de mappage permet de visualiser comment elles doivent être mises en place.

Fonctionnalités fournies par AppMaster pour le programme sans codage

Créez des applications d'entreprise entièrement fonctionnelles, pas simplement des prototypes ou des produits minimum viables (MVP). À cette fin, notre plate-forme sans code possède les fonctionnalités suivantes et plus :



À l'aide d'une simple interface glisser-déposer, une logique métier sophistiquée peut être facilement gérée.



À l'aide d'intergiciels, les points de terminaison peuvent être configurés et l'accès à l'API peut être personnalisé.



Observez le processus car la documentation technique de l'API est automatiquement créée.



Modifiez à la fois la structure et l'apparence du programme pour être pratique pour les concepteurs.



Profitez d'une bibliothèque de composants préfabriqués et de la production automatisée de pages (écrans).



Créez votre application plus rapidement avec des modèles prédéfinis.



Créez des applications natives pour iOS et Android, puis distribuez-les sur les marchés d'applications.



Installez l'application sur votre serveur, dans le cloud fourni par AppMaster.io ou dans tout autre référentiel de votre choix.



Vous n'êtes pas limité à utiliser uniquement la plate-forme si vous exportez des fichiers binaires et du code source.



Intégrez les ressources fournies par d'autres parties et ajoutez des fonctionnalités à l'aide de modules.

Dernières pensées

Rejoignez-nous sur AppMaster.io si vous ne l'avez pas déjà fait et que vous n'y avez pas de compte. Suite à votre inscription, une période d'essai gratuite de 14 jours sera mise à votre disposition, durant laquelle vous aurez accès aux fonctionnalités essentielles de la plateforme. Vous pouvez visiter le site Web pour voir les commentaires fournis par les clients. Vous serez en mesure de comprendre les possibilités d'un programme sans code de niveau professionnel et de saisir les complexités liées à son utilisation. Ainsi, vous pouvez facilement créer une application de base de données en ligne sans programmation.