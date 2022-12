La costruzione di un'applicazione che utilizza un database può facilitare l'accesso degli utenti, la memorizzazione dei dati e l'ottenimento di informazioni rilevanti per le loro esigenze. La maggior parte dei database è vasta e include una quantità significativa di informazioni con un buon feedback, rendendo più difficile il caricamento dei dati su una tipica pagina web mobile. Inoltre, è possibile che si verifichino problemi di sicurezza durante il caricamento di una pagina web. Questo problema può essere risolto utilizzando questa applicazione, che consente di recuperare i dati in modo rapido ed efficace indipendentemente dalla posizione.

Come creare un sito web di database senza programmazione?

Per creare un sito web di database online senza programmazione, potete utilizzare AppMaster. Per creare un database online su AppMaster, non è necessario avere competenze specifiche. AppMaster.io è una piattaforma no-code che ha lo scopo di assistere le organizzazioni nella creazione di applicazioni di livello produttivo con generazione di codice. Queste applicazioni includono applicazioni backend, web e mobile native.

Con AppMaster.io avrete il controllo completo sulla posizione in cui la vostra applicazione viene distribuita e potrete mantenere la vostra indipendenza dalla piattaforma esportando il vostro codice sorgente. Questo vi permetterà di scalare da un prodotto minimo realizzabile (MVP) a una soluzione aziendale in grado di gestire milioni di richieste al minuto. Anche se l'utilizzo di un fornitore di servizi di database online elimina il requisito della conoscenza della codifica, alcuni siti possono richiedere alcune conoscenze fondamentali di programmazione. È possibile verificare il feedback su questi siti web. Queste piattaforme spesso richiedono la conoscenza dei linguaggi JavaScript, HTML e CSS.

Che cos'è la programmazione senza codice?

Un programma no-code è uno strumento che consente agli utenti di creare un database online o un sito web, app, chatbot e altri tipi di programmazione senza che i programmatori debbano scrivere direttamente il codice. Lo sviluppo no-code è un'alternativa efficace ai metodi più convenzionali di creazione del software. Gli utenti di una piattaforma che non richiede programmi di codifica spesso non hanno bisogno di conoscere il layout o i linguaggi di programmazione, né di assumere uno staff di programmatori.

L'utente degli strumenti no-code sviluppa un'applicazione utilizzando un costruttore di blocchi visuali, che poi riempie con i contenuti e le funzionalità richieste. La piattaforma no-code stessa gestisce il processo di richiesta e compilazione del programma. Crea il codice attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale o include pezzi di codice creati in precedenza dai programmatori.

Come si crea un sito web con database?

Esiste un metodo relativamente standard che la maggior parte delle moderne piattaforme no-code può utilizzare per avviare il processo di creazione dell'applicazione attraverso l'interfaccia utente. Anche se questa strategia dà l'impressione di un inizio senza intoppi, non è adatta a progetti di medie o grandi dimensioni. Con una piccola eccezione, il processo di sviluppo del software per AppMaster si svolge nel modo convenzionale che i programmatori utilizzano in tutto il mondo da molto tempo. Per creare un database online per il vostro sito web, dovete stabilire una connessione a un server e utilizzare varie applicazioni software per progettare il database e i suoi componenti organizzativi. Il database memorizzerà tutte le informazioni. Prima di iniziare, sono necessari i seguenti elementi:

Accedere all'account del server

La prima cosa da fare con un fornitore di servizi di database online è accedere all'account del server. Il fornitore di servizi di database online vi fornirà gli strumenti necessari per creare un database online per il vostro sito web. Gli strumenti che riceverete vi aiuteranno a realizzarlo. Il software è spesso costituito da Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle e MongoDB. Questi strumenti, insieme ad altri simili, sono ideali per i siti web molto frequentati, grazie ai loro tempi di risposta rapidi. Non è necessario pagare nulla per creare un database, ma se si desidera un server di qualità superiore, può valere la pena pagare un piccolo costo per ottenere un server adatto alle proprie esigenze.

Deve contenere dati utili

Si tratta essenzialmente di una struttura vuota se non è implementata alcuna informazione utile. Un'illustrazione di ciò che si intende per dati utili è la seguente: se gestite un negozio di libri online, avrete bisogno di un database di inventario che descriva ogni libro in vendita. Questi record includeranno la descrizione del pezzo, il nome del libro, il nome dell'autore e il prezzo. I dati del database devono funzionare correttamente. È possibile che alcune aziende abbiano già registrato queste informazioni in un foglio di calcolo; in tal caso, è sufficiente utilizzare gli strumenti per crearne una copia.

Collegamento al programma Web

I dati devono essere collegati a un'applicazione web affinché tutto funzioni correttamente. Questo avviene perché il software esamina i dati ricevuti dal vostro database online. Quindi fornisce agli utenti pagine web basate sulle informazioni incluse nel database. Il collegamento avviene tramite un elemento che viene definito "link". Il collegamento contiene le informazioni necessarie per il funzionamento. Queste informazioni comprendono il nome del database, l'indirizzo del protocollo Internet (IP) del server, un ID di accesso e una password. Gli altri componenti dell'applicazione web sono utilizzati per cercare i dati, modificare le voci esistenti e creare un database online per il vostro sito web.

Vantaggi della creazione di un database basato su un sito web

I lavoratori delle aziende lavorano con fogli di calcolo Excel e altri file che contengono dati sull'inventario dei prodotti, informazioni sui clienti e rapporti finanziari, tra le altre cose. E poi ci sono anche e-mail, telefonate e documenti da compilare. Quindi, per gestire tutti questi dati in modo più efficace? Creare un sito web gestito da un database!

Di seguito sono elencati alcuni dei vantaggi derivanti dalla creazione di un database:

Eliminare l'inserimento di dati e l'amministrazione non necessari e risparmiare tempo. Volete concentrarvi sulla gestione del vostro team come manager di siti web o professionista aziendale, non sulla modifica manuale e noiosa di pagine web che includono informazioni precedentemente aggiornate in fogli di calcolo o in altre aree.

Assicuratevi che le informazioni sul sito web siano costantemente aggiornate. Quando un cliente contatta un'azienda per una buona offerta pubblicata sul sito web, l'esperienza potrebbe essere resa ancora più irritante perché l'offerta è stata modificata o ha già fatto il suo corso. Non trattate più i vostri consumatori in questo modo. Dovreste sincronizzare il vostro sito web online basato su database con il vostro cloud per visualizzare solo le informazioni aggiornate di recente.

Migliori pratiche per i database

Le istruzioni passo-passo per la costruzione differiscono per ogni costruttore di database online, ma le fasi sono abbastanza simili da poter utilizzare queste best practice per ottenere un risultato migliore. I costruttori di database sono facilmente reperibili su Internet. La modellazione dei dati avviene con il costruttore di database, in quanto si tratta di strumenti che semplificano la modellazione del database. È possibile utilizzare qualsiasi costruttore di database con un buon feedback in base alle proprie esigenze.

Scegliere un eccellente fornitore di servizi

La scelta di un eccellente server di database è fondamentale. Qualsiasi soluzione di database online personalizzata che valga la pena di essere presa in considerazione risponderà alle esigenze e all'aspetto del vostro inventario. Scegliete un fornitore di server di database con temi o strumenti creati professionalmente per creare progetti di app innovativi. Per progettare le app sono necessari degli strumenti.

Prendetevi cura della vostra sicurezza

Il vostro database online è dotato di un ID utente e di una password per l'amministratore. Create altri ID utente e password per l'accesso a dati specifici, per evitare falle nella sicurezza e perdite di informazioni.

Le tabelle devono essere basate su nomi

Tutte le tabelle devono essere basate su nomi. Dopo aver deciso quali dati si vogliono memorizzare, si creano le tabelle. Un modo eccellente per identificare ciò che diventerà una tabella è descrivere la vostra attività in una dichiarazione; i sostantivi indicheranno ciò che deve essere memorizzato nelle tabelle per il vostro database. Esistono due possibilità per dare un nome alle tabelle: una è al singolare e l'altra al plurale. Il mio consiglio è di utilizzare sempre nomi di tabelle al singolare.

Non esagerare con le connessioni

Il passo più importante nella progettazione di un'applicazione funzionante è la definizione delle connessioni delle tabelle. L'uso eccessivo delle stesse due tabelle può rendere l'applicazione ingestibile. Pertanto, è bene creare tabelle diverse ogni volta. La mappatura delle connessioni delle tabelle aiuta a visualizzare il modo in cui devono essere disposte.

Caratteristiche fornite da AppMaster per il programma No-coding

Costruire applicazioni di livello aziendale completamente funzionali, non semplici prototipi o prodotti minimi realizzabili (MVP). A tal fine, la nostra piattaforma no-code possiede le seguenti caratteristiche e altre ancora:



Utilizzando una semplice interfaccia drag-and-drop, è possibile gestire facilmente una logica aziendale sofisticata.



Utilizzando il middleware, è possibile configurare gli endpoint e personalizzare l'accesso alle API.



Osservate il processo di creazione automatica della documentazione tecnica dell'API.



Modificate la struttura e l'aspetto del programma in modo che sia comodo per i progettisti.



Utilizzate una libreria di componenti preconfezionati e la produzione automatizzata di pagine (schermate).



Costruite la vostra applicazione più rapidamente grazie a modelli precostituiti.



Costruire applicazioni native per iOS e Android, quindi distribuirle sui marketplace di applicazioni.



Installate l'applicazione sul vostro server, nel cloud fornito da AppMaster.io o in qualsiasi altro repository desideriate.



L'esportazione dei file binari e del codice sorgente non limita l'utilizzo della sola piattaforma.



Integrazione con le risorse fornite da altre parti e aggiunta di funzionalità tramite moduli.

Pensieri finali

Unitevi a noi su AppMaster.io se non l'avete ancora fatto e non avete un account. Dopo la registrazione, vi verrà messo a disposizione un periodo di prova gratuito di 14 giorni, durante il quale avrete accesso alle funzionalità essenziali della piattaforma. Potete visitare il sito web per vedere il feedback fornito dai clienti. Sarete in grado di comprendere le possibilità di un programma no-code di livello professionale e di capire le complessità che comporta lavorare con uno di essi. Potrete quindi creare facilmente un'applicazione di database online senza programmazione.