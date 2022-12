Het bouwen van een applicatie die gebruik maakt van een database kan het voor gebruikers gemakkelijker maken om toegang te krijgen, gegevens erin op te slaan en informatie te krijgen die relevant is voor hun behoeften. De meeste databases zijn enorm groot en bevatten een aanzienlijke hoeveelheid informatie met goede feedback, waardoor het moeilijker is om gegevens te laden op een typische mobiele webpagina. Bovendien kunnen er veiligheidsproblemen ontstaan wanneer een webpagina dit laadt. Dit probleem kan worden verholpen door het gebruik van deze toepassing, die zorgt voor de snelle en effectieve gegevens ophalen, ongeacht de locatie.

Hoe maak je een database website zonder programmeren?

Voor het maken van een online database website zonder programmeren kunt u AppMaster gebruiken. Om bij AppMaster een online database te maken, heeft u geen expertise nodig. AppMaster.io is een no-code platform dat tot doel heeft organisaties te helpen bij het creëren van applicaties op productieniveau met codegeneratie. Deze toepassingen omvatten backend-, web- en native mobiele toepassingen.

Met AppMaster.io heeft u volledige controle over de locatie waar uw app wordt ingezet en kunt u uw onafhankelijkheid van het platform behouden door uw broncode te exporteren. Hierdoor kunt u schalen van een minimum viable product (MVP) naar een bedrijfsoplossing die miljoenen aanvragen per minuut kan verwerken. Hoewel het gebruik van een online aanbieder van databaseservices het vereiste van coderingskennis overbodig maakt, vereisen sommige sites dat u over enige fundamentele programmeerkennis beschikt. U kunt de feedback op deze websites controleren. Deze platforms vereisen vaak kennis van JavaScript, HTML en CSS talen.

Wat is No-Code Programmeren?

Een no-code programma is een tool waarmee gebruikers een online database of website, apps, chatbots en andere soorten programmering kunnen maken zonder dat programmeurs direct code hoeven te schrijven. No-code ontwikkeling is een effectief alternatief voor meer conventionele methoden van software creatie. Gebruikers van een platform waarvoor geen coderingsprogramma nodig is, hoeven vaak geen kennis te hebben van lay-out of programmeertalen, noch een staf van programmeurs in dienst te nemen.

De gebruiker van de no-code tools ontwikkelt een toepassing door gebruik te maken van een visuele blokconstructeur, die hij vervolgens vult met de vereiste inhoud en functionaliteiten. Het no-code platform zorgt zelf voor de aanvraag en de compilatie van het programma. Het creëert code via het gebruik van kunstmatige intelligentie of bevat brokken code die programmeurs eerder hebben gemaakt.

Hoe maak ik een database website?

Er is een relatief standaard methode die de meerderheid van de moderne no-code platforms kunnen gebruiken om het proces van het maken van applicaties te starten via de gebruikersinterface. Hoewel een dergelijke strategie de indruk wekt van een vlot begin, is ze niet geschikt voor middelgrote of grootschalige projecten. Op een kleine uitzondering na wordt het softwareontwikkelingsproces voor AppMaster uitgevoerd op de conventionele manier, die programmeurs over de hele wereld al geruime tijd gebruiken. Om een online database voor uw website te maken, moet u een verbinding met een server tot stand brengen en verschillende softwaretoepassingen gebruiken om de database en de organisatorische onderdelen ervan te ontwerpen. Het zal alle informatie opslaan. De volgende zaken zijn vereist voordat u kunt beginnen:

Aanmelden bij uw serveraccount

Uw eerste taak bij een online database dienstverlener is om u aan te melden bij uw server account. De online database service provider zal u dan de nodige tools geven om een online database voor uw website te maken. De tools die u krijgt zullen u helpen bij het maken hiervan. De software bestaat vaak uit Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle en MongoDB. Deze, samen met anderen zoals zij, zijn geweldig voor drukke websites vanwege hun snelle reactietijden. U hoeft niets te betalen om een database op te zetten, maar als u een server van hogere kwaliteit wilt, kan het de moeite waard zijn om een klein bedrag te betalen om een server van uw wensen te krijgen.

Het moet nuttige gegevens bevatten

Dit is in wezen gewoon een lege structuur als er geen nuttige informatie in is geïmplementeerd. Een illustratie van wat wordt bedoeld met nuttige gegevens is als volgt: als u een online boekwinkel runt, zal het een inventarisdatabase nodig hebben die elk boek beschrijft dat te koop is. Deze records zullen de beschrijving van het stuk, de naam van het boek, de naam van de auteur en de prijs bevatten. De gegevens in de database moeten goed functioneren. Het is mogelijk dat sommige bedrijven deze informatie al hebben vastgelegd in een spreadsheet; als dat het geval is, kunt u gewoon de hulpmiddelen gebruiken om er een kopie van te maken.

Aansluiten op het webprogramma

Uw gegevens moeten worden gekoppeld aan een webprogramma zodat alles soepel kan verlopen. Dit gebeurt omdat de software de gegevens onderzoekt die van uw online database worden ontvangen. Vervolgens voorziet het gebruikers van webpagina's op basis van de informatie die in de database is opgenomen. De koppeling gebeurt met behulp van iets dat een link wordt genoemd. De verbindingslink bevat de informatie die nodig is voor de werking. Deze informatie omvat de naam van de database, het Internet Protocol (IP)-adres van de server, een login-ID en een wachtwoord. Andere onderdelen van de webtoepassing worden gebruikt om gegevens te zoeken, bestaande gegevens te wijzigen en een online database voor uw website te creëren.

Voordelen van het creëren van een op een website gebaseerde database

Bedrijfsmedewerkers werken met Excel-spreadsheets en andere bestanden die gegevens bevatten over onder meer productvoorraden, klantinformatie en financiële rapporten. En dan zijn er ook nog e-mails, telefoongesprekken en papierwerk om in te vullen. Dus, om al deze gegevens effectiever te beheren? Maak een website die wordt beheerd door een database!

Hieronder volgt een lijst met enkele voordelen van het bouwen van een database:

Elimineer onnodige gegevensinvoer en administratie en bespaar tijd. U wilt zich als websitebeheerder of business professional concentreren op het managen van uw team, niet op het handmatig en vervelend aanpassen van webpagina's die informatie bevatten die u eerder in spreadsheets of andere gebieden hebt bijgewerkt.

Zorg ervoor dat de informatie op de website voortdurend up-to-date is. Wanneer een klant contact opneemt met een bedrijf over een goede aanbieding die op de website van het bedrijf staat, kan de ervaring nog irritanter worden omdat de aanbieding ofwel is gewijzigd ofwel al is verlopen. Maak een einde aan een dergelijke behandeling van uw consumenten. U moet uw online databasegestuurde website synchroniseren met uw cloud om alleen informatie weer te geven die recentelijk is bijgewerkt.

Database best practices

De stapsgewijze bouwinstructies verschillen per online databasebouwer, maar de stadia lijken genoeg op elkaar dat u deze best practices kunt gebruiken voor een beter eind. U kunt gemakkelijk databasebouwers vinden op het internet. Datamodellering gebeurt met de database builder, omdat dit hulpmiddelen zijn om database modellering te vereenvoudigen. U kunt elke database builder gebruiken met goede feedback volgens uw eisen.

Kies een uitstekende dienstverlener

Het kiezen van een uitstekende database server is cruciaal. Elke aangepaste online database-oplossing die het overwegen waard is, zal de eisen en het uiterlijk van uw inventaris aanpakken. Kies een database server provider met professioneel gemaakte thema's of tools om innovatieve app ontwerpen te maken. Voor het ontwerpen van apps zijn tools nodig.

Zorg voor uw veiligheid

Uw online database wordt geleverd met een gebruikers-ID en wachtwoord voor de beheerder. Maak extra gebruikers-ID's en wachtwoorden voor gespecialiseerde toegang tot gegevensitems om beveiligingsfouten en eventueel informatieverlies te voorkomen.

Tabellen moeten op naamwoorden gebaseerd zijn

Alle tabellen moeten op naamwoorden gebaseerd zijn. Nadat u hebt besloten welke gegevens u wilt opslaan, maakt u uw tabellen. Een uitstekende manier om te bepalen wat een tabel wordt, is om uw bedrijf in een verklaring te beschrijven; de zelfstandige naamwoorden zullen aangeven wat er in tabellen voor uw database moet worden opgeslagen. Er zijn twee mogelijkheden bij het benoemen van tabellen, de ene is enkelvoud, de andere is meervoud. Mijn aanbeveling is om namen in de tabellen altijd in het enkelvoud te gebruiken.

Verbind nooit te veel

De belangrijkste stap bij het ontwerpen van een werkende app is het uitzoeken van de tabelverbindingen. Overmatig gebruik van dezelfde twee tabellen kan je app onhandelbaar maken. Het is dus goed om telkens andere tabellen te maken. Het in kaart brengen van tabelverbindingen helpt om te visualiseren hoe ze moeten worden opgesteld.

Functies van AppMaster voor No-Coding Programma

Volledig functionele apps op bedrijfsniveau bouwen, niet alleen prototypes of minimum viable products (MVP's). Hiervoor beschikt ons no-code platform over de volgende functies en meer:



Met behulp van een eenvoudige drag-and-drop interface kan geavanceerde bedrijfslogica gemakkelijk worden beheerd.



Met behulp van middleware kunnen eindpunten worden geconfigureerd en API-toegang kan worden aangepast.



Observeer het proces terwijl de technische documentatie van de API automatisch wordt aangemaakt.



Pas zowel de structuur als het uiterlijk van het programma aan om het de ontwerpers gemakkelijk te maken.



Maak gebruik van een bibliotheek met vooraf gemaakte componenten en geautomatiseerde productie van pagina's (schermen).



Bouw uw app sneller met vooraf gemaakte sjablonen.



Bouw native applicaties voor iOS en Android, en distribueer ze vervolgens naar app marktplaatsen.



Installeer de app op uw server, in de door AppMaster.io geleverde cloud, of in elke andere repository die u wilt.



U bent niet beperkt tot het gebruik van alleen het platform als u binaries en broncode exporteert.



Integreer met de door andere partijen geleverde middelen en voeg functionaliteit toe met behulp van modules.

Laatste gedachten

Meld je aan op AppMaster.io als je dat nog niet hebt gedaan en je daar nog geen account hebt. Na registratie krijgt u een gratis proefperiode van 14 dagen ter beschikking, waarin u toegang krijgt tot de essentiële functies van het platform. U kunt de website bezoeken om de feedback van klanten te bekijken. U zult in staat zijn om de mogelijkheden van een professioneel no-code programma te begrijpen en de complexiteit van het werken met een programma te begrijpen. U kunt dus gemakkelijk een online database-app maken zonder te programmeren.