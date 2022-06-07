Создание приложения, использующего базу данных, может облегчить пользователям доступ, хранение в ней данных и получение информации, соответствующей их требованиям. Большинство баз данных обширны и содержат значительный объем информации с хорошей обратной связью, что затрудняет загрузку данных на типичную мобильную веб-страницу. Кроме того, при загрузке веб-страницы могут возникнуть проблемы с безопасностью. Эта проблема может быть устранена с помощью этого приложения, которое позволяет быстро и эффективно извлекать данные независимо от местоположения.

Как создать сайт базы данных без программирования?

Для создания веб-сайта онлайн-базы данных без программирования вы можете использовать AppMaster. Чтобы создать онлайн-базу данных в AppMaster, вам не нужны специальные знания. AppMaster.io — это платформа без кода, целью которой является помощь организациям в создании приложений производственного уровня с генерацией кода. Эти приложения включают серверные, веб-приложения и собственные мобильные приложения.

Вы будете иметь полный контроль над местом, в котором развернуто ваше приложение, с помощью AppMaster.io, и вы сможете сохранить свою независимость от платформы, экспортируя свой исходный код. Это позволит вам перейти от минимально жизнеспособного продукта (MVP) к корпоративному решению, способному обрабатывать миллионы запросов в минуту. Несмотря на то, что использование поставщика услуг онлайн-базы данных устраняет необходимость в знаниях программирования, некоторые сайты могут потребовать от вас некоторых фундаментальных знаний в области программирования. Вы можете проверить отзывы на этих сайтах. Эти платформы часто требуют понимания языков JavaScript, HTML и CSS.

Что такое программирование без кода?

Программа без кода — это инструмент, который позволяет пользователям создавать онлайн-базу данных или веб-сайт, приложения, чат-боты и другие типы программирования без необходимости непосредственного написания кода программистами. Разработка без кода — эффективная альтернатива более традиционным методам создания программного обеспечения. Пользователям платформы, для которой не требуется программа кодирования, часто не нужно знать макеты или языки программирования, а также им не нужно нанимать штат программистов.

Пользователь инструментов без кода разрабатывает приложение, используя конструктор визуальных блоков, который он затем наполняет необходимым содержимым и функциями. Платформа без кода сама обрабатывает процесс запроса и компиляции программы. Он либо создает код с использованием искусственного интеллекта, либо включает в себя фрагменты кода, ранее созданные программистами.

Как сделать сайт с базой данных?

Существует относительно стандартный метод, который можно использовать на большинстве современных платформ без кода, чтобы инициировать процесс создания приложения через пользовательский интерфейс. Даже несмотря на то, что такая стратегия создает впечатление плавного начала, она не подходит для средних или крупных проектов. За одним небольшим исключением, процесс разработки программного обеспечения для AppMaster осуществляется традиционным способом, который программисты во всем мире используют в течение значительного периода времени. Для создания онлайн-базы данных для вашего веб-сайта вы должны установить соединение с сервером и использовать различные программные приложения для разработки базы данных и ее организационных компонентов. В нем будет храниться вся информация. Прежде чем вы сможете начать, необходимы следующие элементы:

Войдите в свою учетную запись сервера

Ваша первая задача с поставщиком услуг онлайн-базы данных — войти в свою учетную запись на сервере. Затем поставщик услуг онлайн-базы данных предоставит вам необходимые инструменты для создания онлайн-базы данных для вашего веб-сайта. Инструменты, которые вы получите, помогут в этом. Программное обеспечение часто состоит из Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle и MongoDB. Они, наряду с другими подобными им, отлично подходят для загруженных веб-сайтов из-за их быстрого времени отклика. Вам не нужно ничего платить за создание базы данных, но если вам нужен сервер более высокого качества, может быть целесообразно заплатить небольшую сумму, чтобы получить сервер, соответствующий вашим потребностям.

Он должен иметь полезные данные

По сути, это просто пустая структура, если в ней не реализована какая-либо полезная информация. Ниже приведена иллюстрация того, что имеется в виду под полезными данными: если вы управляете интернет-магазином книг, ему потребуется база данных инвентаризации, описывающая каждую книгу, выставленную на продажу. Эти записи будут включать описание произведения, название книги, имя автора и цену. Данные в базе данных должны функционировать должным образом. Возможно, в некоторых компаниях эта информация уже записана в электронной таблице; если это так, вы можете просто использовать инструменты для создания его копии.

Подключиться к веб-программе

Ваши данные должны быть связаны с веб-приложением, чтобы все могло работать без сбоев. Это происходит потому, что программное обеспечение проверяет данные, полученные из вашей онлайн-базы данных. Затем он предоставляет пользователям веб-страницы на основе информации, содержащейся в базе данных. Он связан с помощью чего-то, что называется ссылкой. Ссылка для подключения содержит информацию, необходимую для работы. Эта информация включает имя базы данных, IP-адрес сервера, идентификатор входа в систему и пароль. Другие компоненты веб-приложения используются для поиска данных, изменения существующих записей и создания онлайн-базы данных для вашего веб-сайта.

Преимущества создания базы данных на основе веб-сайта

Бизнес-работники работают с электронными таблицами Excel и другими файлами, которые содержат, среди прочего, данные о товарных запасах, информацию о клиентах и финансовые отчеты. Кроме того, есть также электронные письма, телефонные звонки и документы, которые необходимо заполнить. Итак, чтобы управлять всеми этими данными более эффективно? Создайте сайт, управляемый базой данных!

Ниже приводится список некоторых преимуществ его создания:

Избавьтесь от ненужного ввода данных и администрирования и сэкономьте время. Вы хотите сосредоточиться на управлении своей командой в качестве менеджера веб-сайта или бизнес-профессионала, а не на ручном и утомительном изменении веб-страниц, содержащих информацию, которую вы ранее обновили в электронных таблицах или других областях.

Убедитесь, что информация на сайте постоянно актуальна. Когда клиент связывается с компанией по поводу хорошего предложения, размещенного на веб-сайте компании, его опыт может стать еще более раздражающим, потому что предложение либо было изменено, либо уже исчерпало себя. Положите конец такому обращению со своими потребителями. Вы должны синхронизировать свой онлайн-сайт, управляемый базой данных, с вашим облаком, чтобы отображать только недавно обновленную информацию.

Рекомендации по работе с базами данных

Пошаговые инструкции по сборке различаются для каждого онлайн-конструктора баз данных, и этапы достаточно схожи, чтобы вы могли использовать эти рекомендации для достижения лучших результатов. Вы можете легко найти конструкторы баз данных в Интернете. Моделирование данных выполняется с помощью построителя базы данных, поскольку это инструменты для упрощения моделирования базы данных. Вы можете использовать любой конструктор баз данных с хорошими отзывами в соответствии с вашими требованиями.

Выберите отличного поставщика услуг

Выбор отличного сервера базы данных имеет решающее значение. Любое специализированное онлайн-решение для базы данных, которое стоит рассмотреть, будет соответствовать требованиям и внешнему виду вашего инвентаря. Выберите поставщика серверов баз данных с профессионально созданными темами или инструментами для создания инновационных приложений. Для разработки приложений требуются инструменты.

Позаботьтесь о своей безопасности

Ваша онлайн-база данных поставляется с идентификатором пользователя и паролем администратора. Создавайте дополнительные идентификаторы пользователей и пароли для доступа к специализированным элементам данных, чтобы предотвратить сбои в системе безопасности и любую потерю информации.

Таблицы должны быть основаны на существительных

Все таблицы должны быть основаны на существительных. Решив, какие данные вы хотите сохранить, создайте свои таблицы. Отличный способ определить, что становится таблицей, — это описать свой бизнес в заявлении; существительные укажут, что нужно хранить в таблицах для вашей базы данных. При именовании таблиц доступны две возможности: одна в единственном числе, а другая во множественном числе. Я рекомендую всегда использовать имена в таблицах в единственном числе.

Никогда не подключайтесь

Самый важный шаг в разработке работающего приложения — определение соединений таблиц. Чрезмерное использование одних и тех же двух таблиц может сделать ваше приложение неуправляемым. Так что лучше каждый раз делать разные таблицы. Соединение картографических таблиц помогает наглядно представить, как они должны располагаться.

Функции, предоставляемые программой AppMaster For No-coding

Создавайте полнофункциональные приложения корпоративного уровня, а не просто прототипы или минимально жизнеспособные продукты (MVP). Для этой цели наша платформа без кода обладает следующими и другими функциями:



Используя простой интерфейс перетаскивания, можно легко управлять сложной бизнес-логикой.



С помощью промежуточного программного обеспечения можно настроить конечные точки и настроить доступ к API.



Наблюдайте за процессом, поскольку техническая документация по API создается автоматически.



Измените как структуру, так и внешний вид программы так, чтобы это было удобно для дизайнеров.



Воспользуйтесь библиотекой готовых компонентов и автоматизированным производством страниц (экранов).



Создавайте свое приложение быстрее с помощью готовых шаблонов.



Создавайте нативные приложения для iOS и Android, а затем распространяйте их на рынках приложений.



Установите приложение на свой сервер, в облако, предоставленное AppMaster.io, или в любой другой репозиторий, который вы хотите.



Вы не ограничены использованием только платформы, если экспортируете двоичные файлы и исходный код.



Интегрируйтесь с ресурсами, предоставленными другими сторонами, и добавляйте функциональные возможности с помощью модулей.

Последние мысли

Присоединяйтесь к нам на AppMaster.io, если вы еще этого не сделали и у вас нет там учетной записи. После регистрации вам будет предоставлен бесплатный пробный период продолжительностью 14 дней, в течение которого вы будете иметь доступ к основным функциям платформы. Вы можете посетить веб-сайт, чтобы увидеть отзывы, оставленные клиентами. Вы сможете понять возможности программы без кода профессионального уровня и понять сложности, связанные с работой с ней. Таким образом, вы можете легко создать онлайн-приложение базы данных без программирования.







