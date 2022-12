Budowanie aplikacji wykorzystującej bazę danych może ułatwić użytkownikom dostęp do niej, przechowywanie w niej danych i uzyskiwanie informacji odpowiadających ich wymaganiom. Większość baz danych jest ogromna i zawiera znaczną ilość informacji z dobrym sprzężeniem zwrotnym, co utrudnia ładowanie danych na typowej mobilnej stronie internetowej. Dodatkowo, istnieje możliwość pojawienia się problemów z bezpieczeństwem, gdy strona internetowa ładuje to. Ten problem może być rozwiązany za pomocą tej aplikacji, która pozwala na szybkie i skuteczne pobieranie danych niezależnie od lokalizacji.

Jak stworzyć stronę internetową z bazą danych bez programowania?

Do tworzenia strony internetowej z bazą danych online bez programowania można użyć AppMaster. Aby stworzyć bazę danych online w AppMaster, nie potrzebujesz specjalistycznej wiedzy. AppMaster.io to platforma no-code, która ma na celu pomóc organizacjom w tworzeniu aplikacji na poziomie produkcyjnym z generowaniem kodu. Te aplikacje obejmują backend, web, i natywne aplikacje mobilne.

Będziesz miał pełną kontrolę nad miejscem, w którym Twoja aplikacja jest wdrażana z AppMaster.io, i będziesz mógł zachować niezależność od platformy, eksportując swój kod źródłowy. Pozwoli Ci to na skalowanie z minimalnego realnego produktu (MVP) do rozwiązania korporacyjnego zdolnego do obsługi milionów żądań na minutę. Nawet jeśli korzystanie z usługodawcy bazy danych online eliminuje wymóg wiedzy o kodowaniu, niektóre witryny mogą wymagać od Ciebie podstawowej wiedzy programistycznej. Możesz sprawdzić opinie na temat tych stron. Platformy te często wymagają zrozumienia języków JavaScript, HTML i CSS.

Co to jest No-Code Programming?

Program no-code to narzędzie, które pozwala użytkownikom tworzyć bazę danych online lub stronę internetową, aplikacje, chatboty i inne rodzaje programowania bez konieczności bezpośredniego pisania kodu przez programistów. Rozwój bez kodu jest skuteczną alternatywą dla bardziej konwencjonalnych metod tworzenia oprogramowania. Użytkownicy platformy, która wymaga programu no-code, często nie muszą posiadać wiedzy na temat układu graficznego lub języków programowania, ani zatrudniać sztabu programistów.

Użytkownik narzędzi no-code tworzy aplikację wykorzystując wizualny konstruktor bloków, które następnie wypełnia wymaganą treścią i funkcjonalnościami. Platforma no-code sama zajmuje się procesem żądania i kompilacji programu. Tworzy kod za pomocą sztucznej inteligencji lub zawiera fragmenty kodu, które programiści wcześniej napisali.

Jak zrobić stronę internetową z bazą danych?

Istnieje stosunkowo standardowa metoda, którą większość nowoczesnych platform no-code może wykorzystać do zainicjowania procesu tworzenia aplikacji poprzez interfejs użytkownika. Nawet jeśli taka strategia zapewnia wrażenie gładkiego początku, nie jest odpowiednia dla projektów o średniej lub dużej skali. Z jednym drobnym wyjątkiem, proces tworzenia oprogramowania dla AppMaster odbywa się w konwencjonalny sposób, który programiści wykorzystują na całym świecie od znacznej ilości czasu. Aby stworzyć bazę danych online dla swojej witryny, musisz ustanowić połączenie z serwerem i użyć różnych aplikacji do zaprojektowania bazy danych i jej komponentów organizacyjnych. Będzie ona przechowywać wszystkie informacje. Przed rozpoczęciem pracy wymagane są następujące elementy:

Zaloguj się na swoje konto na serwerze

Pierwszym zadaniem dostawcy usług baz danych online jest zalogowanie się na konto serwera. Wówczas dostawca usług bazy danych online udostępni Ci niezbędne narzędzia do stworzenia bazy danych online dla Twojej strony internetowej. Narzędzia, które otrzymasz, pomogą Ci w tym. Oprogramowanie często składa się z Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle i MongoDB. Te, wraz z innymi podobnymi, są świetne dla zajętych stron internetowych ze względu na ich szybki czas reakcji. Nie musisz nic płacić, aby założyć bazę danych, ale jeśli chcesz mieć serwer wyższej jakości, może być warto zapłacić niewielki koszt, aby uzyskać serwer swoich potrzeb.

Musi mieć użyteczne dane

To jest w zasadzie tylko pusta struktura, jeśli nie ma żadnych przydatnych informacji zaimplementowanych. Ilustracja tego, co oznacza użyteczne dane jest następujący: jeśli prowadzisz sklep internetowy z książkami, będzie potrzebował bazy danych inwentaryzacji, która opisuje każdą książkę do sprzedaży. Rekordy te będą zawierać opis dzieła, nazwę książki, nazwisko autora i cenę. Dane w bazie danych muszą funkcjonować prawidłowo. Możliwe, że niektóre firmy mają już te informacje zapisane w arkuszu kalkulacyjnym; jeśli tak jest, możesz po prostu użyć narzędzi do stworzenia jego kopii.

Podłączenie do programu internetowego

Twoje dane muszą być połączone z aplikacją internetową, aby wszystko działało sprawnie. Dzieje się tak, ponieważ oprogramowanie bada dane otrzymane z Twojej bazy danych online. Następnie dostarcza użytkownikom strony internetowe oparte na informacjach, które są zawarte w bazie danych. Jest to połączone za pomocą czegoś, co jest określane jako łącze. Łącze zawiera informacje, które są wymagane do działania. Informacje te obejmują nazwę bazy danych, adres protokołu internetowego (IP) serwera, identyfikator logowania oraz hasło. Inne komponenty aplikacji internetowej są używane do wyszukiwania danych, modyfikowania istniejących wpisów i tworzenia bazy danych online dla witryny.

Korzyści z tworzenia bazy danych opartej na stronie internetowej

Pracownicy biznesowi pracują z arkuszami kalkulacyjnymi Excel i innymi plikami, które zawierają dane dotyczące między innymi zapasów produktów, informacji o klientach i sprawozdań finansowych. Do tego dochodzą jeszcze e-maile, rozmowy telefoniczne i papierkowa robota do wypełnienia. Więc, aby zarządzać tymi wszystkimi danymi bardziej efektywnie? Stwórz stronę internetową, która jest zarządzana przez bazę danych!

Poniżej znajduje się lista niektórych korzyści z budowania jednego:

Wyeliminowanie zbędnego wprowadzania danych i administracji oraz oszczędność czasu. Chcesz skupić się na zarządzaniu swoim zespołem jako menedżer strony internetowej lub profesjonalista biznesowy, a nie na ręcznym i żmudnym modyfikowaniu stron internetowych, które zawierają informacje, które wcześniej aktualizowałeś w arkuszach kalkulacyjnych lub innych obszarach.

Upewnij się, że informacje na stronie internetowej są stale aktualne. Kiedy klient kontaktuje się z firmą w sprawie dobrej oferty zamieszczonej na stronie internetowej firmy, doświadczenie może być jeszcze bardziej irytujące, ponieważ oferta została zmodyfikowana lub już się skończyła. Skończ z takim traktowaniem swoich konsumentów. Powinieneś zsynchronizować swoją witrynę opartą na bazie danych online z chmurą, aby wyświetlać tylko te informacje, które zostały ostatnio zaktualizowane.

Najlepsze praktyki dotyczące baz danych

Instrukcje budowania krok po kroku różnią się dla każdego konstruktora bazy danych online, a etapy są na tyle podobne, że możesz użyć tych najlepszych praktyk dla lepszego końca. Możesz łatwo znaleźć konstruktorów baz danych w Internecie. Modelowanie danych odbywa się za pomocą konstruktora bazy danych, ponieważ są to narzędzia upraszczające modelowanie bazy danych. Możesz użyć dowolnego kreatora bazy danych z dobrymi opiniami zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Wybierz doskonałego dostawcę usług

Wybór doskonałego serwera bazy danych jest kluczowy. Każde niestandardowe rozwiązanie bazy danych online warte rozważenia będzie adresować wymagania i wygląd Twojego inwentarza. Wybierz dostawcę serwera bazy danych z profesjonalnie stworzonymi motywami lub narzędziami do tworzenia innowacyjnych projektów aplikacji. Do projektowania aplikacji niezbędne są narzędzia.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Twoja baza danych online posiada identyfikator użytkownika i hasło administratora. Stwórz dodatkowe identyfikatory użytkowników i hasła dla specjalistycznego dostępu do elementów danych, aby zapobiec błędom bezpieczeństwa i utracie informacji.

Tabele powinny być rzeczownikowe

Wszystkie tabele powinny być oparte na rzeczownikach. Po podjęciu decyzji, jakie dane chcesz przechowywać, utwórz swoje tabele. Doskonałym sposobem na określenie, co stanie się tabelą, jest opisanie swojego biznesu w oświadczeniu; rzeczowniki wskażą, co należy przechowywać w tabelach dla Twojej bazy danych. Istnieją dwie możliwości dostępne podczas nazywania tabel jedna jest w liczbie pojedynczej, a druga w liczbie mnogiej. Moim zaleceniem jest, aby zawsze używać nazw w tabelach w liczbie pojedynczej.

Nigdy nie przesadzaj z połączeniami

Najważniejszym krokiem w projektowaniu działającej aplikacji jest wymyślenie połączeń między tabelami. Nadużywanie tych samych dwóch tabel może sprawić, że Twoja aplikacja będzie nie do opanowania. Dlatego dobrze jest tworzyć różne tabele za każdym razem. Mapowanie połączeń tabel pomaga wizualizować, jak powinny być one umieszczone.

Funkcje dostarczane przez AppMaster dla programu bez kodowania

Buduj w pełni funkcjonalne aplikacje na poziomie przedsiębiorstwa, a nie tylko prototypy lub minimalne produkty wykonalne (MVP). W tym celu nasza platforma no-code posiada następujące cechy i więcej:



Wykorzystując prosty interfejs drag-and-drop, można łatwo zarządzać zaawansowaną logiką biznesową.



Wykorzystanie oprogramowania pośredniczącego, punkty końcowe mogą być skonfigurowane, a dostęp do API może być dostosowany.



Obserwuj proces, gdy dokumentacja techniczna API jest tworzona automatycznie.



Modyfikuj zarówno strukturę, jak i wygląd programu, aby był wygodny dla projektantów.



Korzystaj z biblioteki gotowych komponentów i zautomatyzowanej produkcji stron (ekranów).



Szybciej buduj swoją aplikację dzięki wstępnie przygotowanym szablonom.



Konstruuj natywne aplikacje dla iOS i Androida, a następnie dystrybuuj je na app marketplaces.



Zainstaluj aplikację na swoim serwerze, w chmurze dostarczonej przez AppMaster.io lub w dowolnym innym repozytorium, które chcesz.



Nie jesteś ograniczony do korzystania tylko z platformy, jeśli eksportujesz binaria i kod źródłowy.



Integracja z zasobami dostarczonymi przez inne strony i dodać funkcjonalność za pomocą modułów.

Końcowe przemyślenia

Dołącz do nas na AppMaster.io, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i nie masz tam konta. Po rejestracji zostanie Ci udostępniony bezpłatny okres próbny trwający 14 dni, w którym to czasie będziesz miał dostęp do podstawowych funkcji platformy. Możesz odwiedzić stronę internetową, aby zapoznać się z opiniami wystawionymi przez klientów. Będziesz w stanie zrozumieć możliwości profesjonalnego poziomu programu no-code i uchwycić zawiłości związane z pracą z jednym. Tak więc, możesz łatwo stworzyć aplikację bazy danych online bez programowania.