Construir um aplicativo que utiliza um banco de dados pode tornar mais fácil para os usuários acessar, armazenar dados nele e obter informações relevantes para seus requisitos. A maioria dos bancos de dados é vasta e inclui uma quantidade significativa de informações com bom feedback, dificultando o carregamento de dados em uma página móvel típica. Além disso, existe a possibilidade de surgirem problemas de segurança quando uma página da Web carrega isso. Este problema pode ser sanado usando este aplicativo, que permite a recuperação de dados rápida e eficaz, independentemente da localização.

Como criar um site de banco de dados sem programação?

Para criar um site de banco de dados online sem programação, você pode usar o AppMaster. Para criar um banco de dados online no AppMaster, você não precisa de experiência. AppMaster.io é uma plataforma sem código que visa auxiliar as organizações na criação de aplicativos em nível de produção com geração de código. Esses aplicativos incluem back-end, web e aplicativos móveis nativos.

Você terá controle total sobre o local em que seu aplicativo é implantado com o AppMaster.io e poderá manter sua independência da plataforma exportando seu código-fonte. Isso permitirá que você escale de um produto mínimo viável (MVP) para uma solução corporativa capaz de lidar com milhões de solicitações por minuto. Embora a utilização de um provedor de serviços de banco de dados online elimine o requisito de conhecimento de codificação, alguns sites podem exigir que você tenha algum conhecimento fundamental de programação. Você pode verificar o feedback nesses sites. Essas plataformas geralmente exigem uma compreensão das linguagens JavaScript, HTML e CSS.

O que é programação sem código?

Um programa sem código é uma ferramenta que permite aos usuários criar um banco de dados ou site online, aplicativos, chatbots e outros tipos de programação sem a necessidade de programadores escreverem código diretamente. O desenvolvimento sem código é uma alternativa eficaz aos métodos mais convencionais de criação de software. Os usuários de uma plataforma que não requer programa de codificação geralmente não precisam ter conhecimento de layout ou linguagens de programação, nem precisam recrutar uma equipe de programadores.

O usuário das ferramentas sem código desenvolve um aplicativo utilizando um construtor de bloco visual, que ele preenche com o conteúdo e as funcionalidades necessárias. A própria plataforma sem código trata do processo de solicitação e compilação do programa. Ele cria código por meio do uso de inteligência artificial ou inclui pedaços de código que os programadores criaram anteriormente.

Como faço um site de banco de dados?

Existe um método relativamente padrão que a maioria das plataformas modernas sem código pode usar para iniciar o processo de criação de aplicativos por meio da interface do usuário. Mesmo que essa estratégia dê a impressão de um começo tranquilo, ela não é apropriada para projetos de médio ou grande porte. Com uma pequena exceção, o processo de desenvolvimento de software para AppMaster é realizado da maneira convencional, que os programadores têm utilizado em todo o mundo por um período considerável de tempo. Para criar um banco de dados online para seu site, você deve estabelecer uma conexão com um servidor e empregar vários aplicativos de software para projetar o banco de dados e seus componentes organizacionais. Ele irá armazenar todas as informações. Os seguintes itens são necessários antes que você possa começar:

Faça login na sua conta de servidor

Sua primeira tarefa com um provedor de serviços de banco de dados online é entrar em sua conta de servidor. O provedor de serviços de banco de dados online fornecerá as ferramentas necessárias para criar um banco de dados online para seu site. As ferramentas que você obtém ajudarão a fazer isso. O software geralmente consiste em Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle e MongoDB. Estes, juntamente com outros como eles, são ótimos para sites ocupados por causa de seus tempos de resposta rápidos. Você não precisa pagar nada para estabelecer um banco de dados, mas se deseja um servidor de maior qualidade, pode valer a pena pagar um pequeno custo para obter um servidor de suas necessidades.

Deve ter dados úteis

Esta é essencialmente apenas uma estrutura vazia se não tiver nenhuma informação útil implementada. Uma ilustração do que se entende por dados úteis é a seguinte: se você administra uma livraria online, ela precisará de um banco de dados de inventário que descreva cada livro à venda. Esses registros incluirão a descrição da peça, nome do livro, nome do autor e preço. Os dados no banco de dados precisam funcionar corretamente. É possível que algumas empresas já tenham essas informações registradas em uma planilha; se for esse o caso, você pode simplesmente usar as ferramentas para criar uma cópia dele.

Conecte-se ao programa da Web

Seus dados devem ser vinculados a um aplicativo da Web para que tudo possa funcionar sem problemas. Isso ocorre porque o software examina os dados recebidos de seu banco de dados online. Em seguida, ele fornece aos usuários páginas da Web com base nas informações incluídas no banco de dados. Ele é vinculado usando algo que é chamado de link. O link de conexão contém as informações necessárias para a operação. Essas informações incluem o nome do banco de dados, o endereço IP (Internet Protocol) do servidor, uma ID de login e uma senha. Outros componentes do aplicativo da Web são usados para pesquisar dados, modificar entradas existentes e criar um banco de dados online para seu site.

Benefícios da criação de banco de dados baseado em site

Os trabalhadores de negócios trabalham com planilhas do Excel e outros arquivos que contêm dados sobre estoques de produtos, informações de clientes e relatórios financeiros, entre outras coisas. E também há e-mails, telefonemas e documentos para preencher. Então, para gerenciar todos esses dados de forma mais eficaz? Crie um site gerenciado por um banco de dados!

A seguir está uma lista de alguns dos benefícios de construir um:

Elimine a entrada e administração de dados desnecessária e economize tempo. Você deseja se concentrar no gerenciamento de sua equipe como um gerente de site ou profissional de negócios, e não em modificar manualmente e de forma tediosa as páginas da Web que incluem informações que você atualizou anteriormente em planilhas ou outras áreas.

Certifique-se de que as informações no site estejam constantemente atualizadas. Quando um cliente entra em contato com uma empresa sobre uma boa oferta publicada no site da empresa, a experiência pode se tornar ainda mais irritante porque a oferta foi modificada ou já terminou. Acabe com o tratamento de seus consumidores dessa maneira. Você deve sincronizar seu site baseado em banco de dados online com sua nuvem para exibir apenas as informações que foram atualizadas recentemente.

Práticas recomendadas de banco de dados

As instruções de construção passo a passo diferem para cada construtor de banco de dados online, e os estágios são semelhantes o suficiente para que você possa usar essas práticas recomendadas para um final melhor. Você pode encontrar facilmente construtores de banco de dados na internet. A modelagem de dados é feita com o construtor de banco de dados, pois são ferramentas para simplificar a modelagem de banco de dados. Você pode usar qualquer construtor de banco de dados com bom feedback de acordo com seus requisitos.

Escolha um excelente provedor de serviços

Escolher um excelente servidor de banco de dados é crucial. Qualquer solução de banco de dados on-line personalizada que vale a pena considerar atenderá às demandas e à aparência do seu inventário. Escolha um provedor de servidor de banco de dados com temas ou ferramentas criados profissionalmente para criar designs de aplicativos inovadores. Para projetar aplicativos, são necessárias ferramentas.

Cuide da sua segurança

Seu banco de dados online vem com um ID de usuário e senha de administrador. Crie IDs de usuário e senhas extras para acesso especializado a itens de dados para evitar falhas de segurança e qualquer perda de informações.

As tabelas devem ser baseadas em substantivos

Todas as tabelas devem ser baseadas em substantivos. Depois de decidir quais dados você deseja armazenar, crie suas tabelas. Uma excelente maneira de identificar o que se torna uma tabela é descrever seu negócio em uma declaração; os substantivos indicarão o que precisa armazenar em tabelas para seu banco de dados. Existem duas possibilidades disponíveis ao nomear tabelas, uma é singular e a outra é plural. Minha recomendação é sempre usar nomes nas tabelas no singular.

Nunca conecte demais

A etapa mais importante na criação de um aplicativo funcional é descobrir as conexões da tabela. O uso excessivo das mesmas duas tabelas pode tornar seu aplicativo incontrolável. Então, é bom fazer tabelas diferentes todas as vezes. A conexão das tabelas de mapeamento ajuda a visualizar como elas devem ser colocadas.

Recursos fornecidos pelo AppMaster para programa sem codificação

Crie aplicativos de nível empresarial totalmente funcionais, não apenas protótipos ou produtos mínimos viáveis (MVPs). Para isso, nossa plataforma sem código possui os seguintes recursos e muito mais:



Utilizando uma interface simples de arrastar e soltar, a lógica de negócios sofisticada pode ser facilmente gerenciada.



Utilizando middleware, os endpoints podem ser configurados e o acesso à API pode ser personalizado.



Observe o processo enquanto a documentação técnica da API é criada automaticamente.



Modifique a estrutura e a aparência do programa para ser conveniente para os designers.



Faça uso de uma biblioteca de componentes pré-fabricados e produção automatizada de páginas (telas).



Crie seu aplicativo mais rapidamente com modelos pré-criados.



Construa aplicativos nativos para iOS e Android e distribua-os para mercados de aplicativos.



Instale o aplicativo em seu servidor, na nuvem fornecida pelo AppMaster.io ou em qualquer outro repositório que desejar.



Você não está restrito a usar apenas a plataforma se exportar binários e código-fonte.



Integre com os recursos fornecidos por outras partes e adicione funcionalidade usando módulos.

Pensamentos finais

Junte-se a nós no AppMaster.io se você ainda não o fez e não tem uma conta lá. Após o registo, será disponibilizado um período de teste gratuito de 14 dias, durante o qual terá acesso às funcionalidades essenciais da plataforma. Você pode visitar o site para ver o feedback fornecido pelos clientes. Você será capaz de entender as possibilidades de um programa sem código de nível profissional e compreender as complexidades envolvidas em trabalhar com um. Assim, você pode criar facilmente um aplicativo de banco de dados online sem programação.