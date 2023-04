Alors que l'industrie technologique évolue à un rythme effréné, la demande de développement de logiciels agiles, évolutifs et efficaces s'intensifie. Docker a déjà laissé une marque indélébile sur l'industrie en introduisant la conteneurisation, permettant aux développeurs de créer, expédier et exécuter des applications dans des environnements cohérents et reproductibles. Docker Compose, un composant puissant de l'écosystème Docker , est conçu pour optimiser davantage la gestion des applications multi-conteneurs.

Ce guide complet vise à fournir une compréhension approfondie de Docker Compose, de sa pertinence dans le développement de logiciels modernes et de ses principales fonctionnalités et avantages. Nous explorerons les concepts et composants fondamentaux qui définissent l'écosystème Docker Compose, vous dotant des connaissances nécessaires pour tirer parti de son potentiel dans vos projets et contribuer à la communauté Docker en constante expansion.

Dans cette exploration de Docker Compose, nous aborderons :

Orchestration de conteneurs : bref aperçu de l'orchestration de conteneurs et de la nécessité d'une gestion efficace des applications conteneurisées.

Docker Compose : Une introduction à Docker Compose , ses fonctionnalités clés et ses avantages dans le contexte de l'orchestration de conteneurs.

Compose File and Services : une plongée approfondie dans la structure d'un fichier Compose, le rôle des services et l'importance de la définition des composants de l'application.

Mise en réseau et volumes : une discussion sur les options de mise en réseau et de stockage disponibles dans Docker Compose et comment elles facilitent une communication transparente entre les conteneurs et la persistance des données.

Mise à l'échelle et équilibrage de charge : un examen de la façon dont Docker Compose permet la mise à l'échelle des applications conteneurisées et un équilibrage de charge efficace pour répondre à une demande accrue.

Flux de travail et meilleures pratiques : un aperçu du flux de travail typique pour l'utilisation Docker Compose et quelques meilleures pratiques recommandées pour garantir des performances optimales.

Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le monde de Docker Compose et préparez-vous à améliorer vos compétences en matière d'orchestration de conteneurs, ouvrant la voie à des processus de développement logiciel plus rationalisés et plus efficaces.

Présentation Docker Compose

Docker Compose est un outil open source qui rationalise le processus de définition, de configuration et de gestion des applications Docker multi-conteneurs. En offrant un moyen simple de déclarer et de connecter plusieurs services à l'aide d'un seul fichier YAML, Docker Compose améliore considérablement le processus de développement, de test et de déploiement. Par conséquent, les développeurs peuvent se concentrer sur l'écriture de code sans se préoccuper de l'infrastructure sous-jacente.

Fonctionnalités clés étendues

Compose File : En utilisant un fichier YAML , généralement nommé docker-compose.yml , Docker Compose vous permet de définir les services, les réseaux et les volumes de votre application. Ce fichier agit comme un plan détaillé pour l'ensemble de votre application, simplifiant la gestion, la reproduction et le partage de la configuration de l'application.

Services : dans Docker Compose , les services désignent des instances de conteneur individuelles créées à partir d'images Docker spécifiques. Ces services sont à la base d'une application multi-conteneurs et peuvent être interconnectés via des réseaux tout en partageant des données en utilisant des volumes.

Mise en réseau : Docker Compose facilite la création de réseaux personnalisés pour les applications conteneurisées, permettant une communication fluide entre les services. Bien que Compose génère automatiquement un réseau unique pour tous les services par défaut, vous pouvez également définir des réseaux supplémentaires pour isoler des services spécifiques ou établir des topologies complexes.

Volumes : Docker Compose propose des volumes pour conserver les données générées et utilisées par les conteneurs Docker . Les volumes facilitent le partage de données entre les conteneurs et garantissent que les données sont préservées lorsqu'un conteneur est supprimé ou mis à jour.

Mise à l'échelle : avec Docker Compose , vous pouvez facilement mettre à l'échelle des services pour gérer des charges de travail accrues en ajustant le nombre d'instances de conteneur pour un service spécifique. Cela peut être fait en utilisant l'attribut scale ou l'option de ligne de commande --scale.

: avec , vous pouvez facilement mettre à l'échelle des services pour gérer des charges de travail accrues en ajustant le nombre d'instances de conteneur pour un service spécifique. Cela peut être fait en utilisant l'attribut scale ou l'option de ligne de commande --scale. Substitution de variable d'environnement : Docker Compose prend en charge la substitution de variable d'environnement, ce qui vous permet d'adapter le fichier Compose à divers environnements ou étapes de votre pipeline de développement. Cette fonctionnalité permet une flexibilité et une personnalisation accrues dans différents scénarios de déploiement.

Cas d'utilisation

Docker Compose est idéal pour divers scénarios, tels que :

Développement et tests locaux : les développeurs peuvent utiliser Docker Compose pour créer une réplique de l'environnement de production sur leurs machines locales, garantissant un comportement cohérent à travers les différentes étapes du cycle de développement.

Intégration continue et déploiement continu ( CI/CD ) : Docker Compose peut être intégré dans les pipelines CI/CD pour créer, tester et déployer des applications multi-conteneurs, rationalisant ainsi le processus de développement.

) : peut être intégré dans les pipelines pour créer, tester et déployer des applications multi-conteneurs, rationalisant ainsi le processus de développement. Architecture de microservices : Avec Docker Compose , vous pouvez facilement gérer et orchestrer des applications complexes basées sur des microservices, permettant une communication et une collaboration efficaces entre différents services.

Docker Compose est un outil puissant qui simplifie l'orchestration et la gestion des applications multi-conteneurs. Sa capacité à définir, configurer et connecter des services via un seul fichier YAML améliore le processus de développement et permet une mise à l'échelle et une maintenance efficaces des applications conteneurisées.

La configuration YAML expliquée

YAML, abréviation de " YAML Ain't Markup Language ", est un format de sérialisation de données lisible par l'homme conçu pour la simplicité et la facilité d'utilisation. Il est fréquemment utilisé dans l'industrie du développement de logiciels pour les fichiers de configuration, l'échange de données entre langages avec différentes structures de données et comme alternative plus accessible aux formats comme XML ou JSON . YAML utilise une structure minimaliste basée sur l'indentation, ce qui la rend visuellement attrayante et favorise une meilleure compréhension des relations hiérarchiques entre les éléments de données.

Par exemple, dans la configuration d'une application Web, un développeur peut définir les paramètres de la base de données, les clés API et les préférences de mise en cache à l'aide d'un fichier YAML structuré. En tirant parti des fonctionnalités de YAML, telles que les ancres, les alias et les balises personnalisées, les développeurs peuvent réduire la redondance et améliorer la maintenabilité de leurs projets. L'adoption généralisée de YAML témoigne de son efficacité à simplifier les configurations complexes et à rationaliser la communication entre les membres de l'équipe et les composants logiciels.

Docker Compose - installation

Docker Compose est un outil inestimable dans le domaine du développement logiciel, car il facilite la gestion et l'orchestration des applications Docker multi-conteneurs. Avec Docker Compose, les développeurs peuvent facilement définir et configurer l'intégralité de leur pile d'applications, englobant les services, les réseaux et les volumes, le tout dans un seul fichier YAML. Cette approche simplifiée permet une gestion cohérente et efficace des applications conteneurisées tout au long des étapes de développement, de test et de production.

Pour installer Docker Compose, commencez par confirmer que Docker est correctement installé et opérationnel sur votre système. Ensuite, le processus d'installation Docker Compose sera différent en fonction de votre système d'exploitation. Par exemple, sous Linux, vous pouvez obtenir la dernière version de Compose à partir de GitHub à l'aide d'une commande curl, demander des autorisations exécutables et transférer le binaire vers un emplacement dans le PATH du système. Inversement, Docker Compose est fourni avec Docker Desktop pour macOS et Windows, ce qui simplifie considérablement le processus d'installation.

Un exemple concret illustrant les capacités de Docker Compose consisterait à développer une application Web nécessitant un service frontal, un service d'API principal et un service de base de données. En installant avec succès Docker Compose, les développeurs peuvent utiliser sa configuration YAML intuitive et maintenable pour définir des applications complexes et multi-conteneurs, améliorant ainsi le flux de travail de développement et accélérant la livraison des logiciels.

Création de votre premier fichier Docker-Compose

La création de votre premier fichier Docker-Compose est une étape essentielle pour rationaliser et simplifier la gestion des applications multi-conteneurs. Docker-Compose est un outil puissant qui vous permet de définir, de configurer et d'exécuter plusieurs conteneurs comme une seule unité, améliorant ainsi l'expérience globale de développement et de déploiement. Pour commencer, vous devrez installer Docker et Docker-Compose sur votre ordinateur local. Une fois installé, créez un fichier nommé " docker-compose.yml " dans le répertoire racine de votre projet. Dans ce fichier, vous définirez vos services, réseaux et volumes à l'aide de la syntaxe YAML.

Par exemple, supposons que vous disposiez d'une application Web composée d'un frontend construit à l'aide de React, d'une API backend développée avec Node.js et d'une base de données MongoDB . Vous allez définir trois services dans votre fichier docker-compose.yml - un pour chaque composant. En plus de spécifier les images Docker pour chaque service, vous pouvez également définir des variables d'environnement, des connexions réseau et un stockage persistant via des volumes. Une fois votre fichier Docker-Compose en place, vous pouvez ensuite exécuter " docker-compose up " dans le terminal pour créer et démarrer tous les services, ce qui facilite la gestion et le déploiement cohérent de votre application multi-conteneurs dans divers environnements.

Voici un exemple de fichier docker-compose.yml simple pour une application Web composée d'un frontend React, d'un backend Node.js et d'une base de données MongoDB :

Dans cet exemple, la section services définit trois services : frontend, backend et db. Chaque service a une configuration unique, telle que le contexte de génération, l'image, les ports, les dépendances, les variables d'environnement et les réseaux.

Le service frontend utilise le contexte de construction ./frontend to build l'application React, et cela dépend du service backend. Le service backend utilise le contexte de génération ./backend pour créer l'application Node.js, et cela dépend du service db. Les variables d'environnement, comme DATABASE_URL, sont utilisées pour transmettre les détails de configuration au backend.

Le service db utilise l'image MongoDB officielle de Docker Hub et spécifie un volume nommé myapp-data pour la persistance des données.

Enfin, les sections networks et volumes en bas définissent un réseau personnalisé nommé myapp-network utilisant le pilote de pont et un volume nommé appelé myapp-data. Ces éléments sont utilisés pour connecter les services et conserver les données.