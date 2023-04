W miarę jak branża technologiczna rozwija się w zawrotnym tempie, wzrasta zapotrzebowanie na zwinne, skalowalne i wydajne tworzenie oprogramowania. Docker odcisnął już niezatarte piętno na branży, wprowadzając konteneryzację, umożliwiającą programistom budowanie, wysyłanie i uruchamianie aplikacji w spójnych i powtarzalnych środowiskach. Docker Compose... potężny składnik ekosystemu Docker ekosystemu, został zaprojektowany w celu dalszej optymalizacji zarządzania aplikacjami opartymi na wielu kontenerach.

Ten kompleksowy przewodnik aspiruje do zapewnienia dogłębnego zrozumienia Docker Compose, jego znaczenia w nowoczesnym tworzeniu oprogramowania, a także jego kluczowych cech i korzyści. Poznamy podstawowe pojęcia i komponenty, które definiują Docker Compose wyposażając Cię w wiedzę, która pozwoli Ci wykorzystać jego potencjał w Twoich projektach i przyczynić się do rozwoju stale rosnącej społeczności Docker.

W tej eksploracji Docker Compose, omówimy:

Orkiestracja kontenerów: Krótki przegląd orkiestracji kontenerów i potrzeby efektywnego zarządzania skonteneryzowanymi aplikacjami.

kontenerów: Krótki przegląd orkiestracji kontenerów i potrzeby efektywnego zarządzania skonteneryzowanymi aplikacjami. Docker Compose : Wprowadzenie do. Docker Compose , jego kluczowych cech, oraz zalet w kontekście orkiestracji kontenerów.

: Wprowadzenie do. , jego kluczowych cech, oraz zalet w kontekście orkiestracji kontenerów. Compose File and Services : Głębokie zanurzenie w strukturę pliku Compose, rolę usług i znaczenie definiowania komponentów aplikacji.

: Głębokie zanurzenie w strukturę pliku Compose, rolę usług i znaczenie definiowania komponentów aplikacji. Sieć i wolumeny : Dyskusja na temat opcji sieci i przechowywania danych dostępnych w ramach Docker Compose i jak ułatwiają one płynną komunikację pomiędzy kontenerami oraz trwałość danych.

: Dyskusja na temat opcji sieci i przechowywania danych dostępnych w ramach i jak ułatwiają one płynną komunikację pomiędzy kontenerami oraz trwałość danych. Skalowanie i Load Balancing : Analiza tego, jak Docker Compose umożliwia skalowanie skonteneryzowanych aplikacji i wydajne równoważenie obciążenia w celu dostosowania do zwiększonego zapotrzebowania.

: Analiza tego, jak umożliwia skalowanie skonteneryzowanych aplikacji i wydajne równoważenie obciążenia w celu dostosowania do zwiększonego zapotrzebowania. Workflow i najlepsze praktyki: Spojrzenie na typowy przepływ pracy przy użyciu Docker Compose oraz kilka zalecanych najlepszych praktyk w celu zapewnienia optymalnej wydajności.

Dołącz do nas i zagłęb się w świat Docker Composei przygotuj się do zwiększenia swoich umiejętności w zakresie orkiestracji kontenerów, tworząc scenę dla bardziej usprawnionych i wydajnych procesów rozwoju oprogramowania.

Przegląd Docker Compose

Docker Compose jest narzędziem typu open-source, które usprawnia proces definiowania, konfigurowania i zarządzania aplikacjami opartymi na wielu kontenerach Docker. Oferując nieskomplikowany sposób deklarowania i łączenia wielu usług za pomocą jednego pliku YAML, Docker Compose znacznie usprawnia proces tworzenia, testowania i wdrażania. W rezultacie programiści mogą skoncentrować się na pisaniu kodu, nie martwiąc się o bazową infrastrukturę.

Rozszerzone kluczowe funkcje

Compose File : Wykorzystanie pliku YAML , zwykle o nazwie docker-compose.yml, Docker Compose pozwala zdefiniować usługi, sieci i woluminy aplikacji. Plik ten działa jako kompleksowy schemat dla całej aplikacji, upraszczając zarządzanie, odtwarzanie i udostępnianie konfiguracji aplikacji.

: Wykorzystanie pliku , zwykle o nazwie docker-compose.yml, pozwala zdefiniować usługi, sieci i woluminy aplikacji. Plik ten działa jako kompleksowy schemat dla całej aplikacji, upraszczając zarządzanie, odtwarzanie i udostępnianie konfiguracji aplikacji. Usługi : W Docker Compose usługi oznaczają poszczególne instancje kontenera utworzone z określonych obrazów Docker . Usługi te są podstawą aplikacji wielokontenerowej i mogą być połączone ze sobą poprzez sieci, współdzieląc dane za pomocą woluminów.

: W usługi oznaczają poszczególne instancje kontenera utworzone z określonych obrazów . Usługi te są podstawą aplikacji wielokontenerowej i mogą być połączone ze sobą poprzez sieci, współdzieląc dane za pomocą woluminów. Networking : Docker Compose ułatwia tworzenie niestandardowych sieci dla skonteneryzowanych aplikacji, umożliwiając płynną komunikację między usługami. Chociaż Compose domyślnie automatycznie generuje pojedynczą sieć dla wszystkich usług, można również zdefiniować dodatkowe sieci, aby odizolować określone usługi lub ustanowić złożone topologie.

: ułatwia tworzenie niestandardowych sieci dla skonteneryzowanych aplikacji, umożliwiając płynną komunikację między usługami. Chociaż Compose domyślnie automatycznie generuje pojedynczą sieć dla wszystkich usług, można również zdefiniować dodatkowe sieci, aby odizolować określone usługi lub ustanowić złożone topologie. Volumes : Docker Compose oferuje wolumeny do utrzymywania danych generowanych i używanych przez kontenery Docker . Wolumeny ułatwiają współdzielenie danych między kontenerami i zapewniają, że dane są zachowane, gdy kontener jest usuwany lub aktualizowany.

: oferuje wolumeny do utrzymywania danych generowanych i używanych przez kontenery . Wolumeny ułatwiają współdzielenie danych między kontenerami i zapewniają, że dane są zachowane, gdy kontener jest usuwany lub aktualizowany. Skalowanie : Dzięki Docker Compose można bez wysiłku skalować usługi, aby zarządzać zwiększonymi obciążeniami, dostosowując liczbę instancji kontenera dla określonej usługi. Można to zrobić za pomocą atrybutu scale lub opcji wiersza poleceń --scale.

: Dzięki można bez wysiłku skalować usługi, aby zarządzać zwiększonymi obciążeniami, dostosowując liczbę instancji kontenera dla określonej usługi. Można to zrobić za pomocą atrybutu scale lub opcji wiersza poleceń --scale. Zastępowanie zmiennych środowiskowych: Docker Compose obsługuje zastępowanie zmiennych środowiskowych, umożliwiając dostosowanie pliku Compose do różnych środowisk lub etapów potoku programowania. Ta funkcja pozwala na zwiększenie elastyczności i dostosowanie w różnych scenariuszach wdrażania.

Przypadki użycia

Docker Compose jest idealny dla różnych scenariuszy, takich jak:

Lokalny rozwój i testowanie : Programiści mogą użyć Docker Compose aby stworzyć replikę środowiska produkcyjnego na swoich lokalnych maszynach, zapewniając spójne zachowanie na różnych etapach cyklu rozwoju.

: Programiści mogą użyć aby stworzyć replikę środowiska produkcyjnego na swoich lokalnych maszynach, zapewniając spójne zachowanie na różnych etapach cyklu rozwoju. Continuous Integration i Continuous Deployment ( CI/CD ): Docker Compose mogą być zintegrowane z potokami CI/CD , aby budować, testować i wdrażać aplikacje z wieloma kontenerami, usprawniając proces rozwoju.

): mogą być zintegrowane z potokami , aby budować, testować i wdrażać aplikacje z wieloma kontenerami, usprawniając proces rozwoju. Architektura mikroserwisów: Dzięki Docker Compose można łatwo zarządzać i orkiestrować złożone aplikacje oparte na mikroserwisach, umożliwiając sprawną komunikację i współpracę między różnymi usługami.

Docker Compose jest potężnym narzędziem, które upraszcza orkiestrację i zarządzanie aplikacjami wielowarstwowymi. Jego zdolność do definiowania, konfigurowania i łączenia usług za pośrednictwem pojedynczego pliku YAML usprawnia proces rozwoju i umożliwia wydajne skalowanie i utrzymanie skonteneryzowanych aplikacji.

Konfiguracja YAML wyjaśniła.

YAML, skrót od "YAML Ain't Markup Language", to czytelny dla człowieka format serializacji danych, zaprojektowany z myślą o prostocie i łatwości użycia. Jest często stosowany w branży rozwoju oprogramowania do plików konfiguracyjnych, wymiany danych między językami o różnych strukturach danych i jako bardziej przystępna alternatywa dla formatów takich jak XML lub JSON. YAML wykorzystuje minimalistyczną strukturę opartą na wcięciach, dzięki czemu jest atrakcyjna wizualnie i promuje lepsze zrozumienie hierarchicznych relacji między elementami danych.

Na przykład w konfiguracji aplikacji internetowej programista może zdefiniować ustawienia bazy danych, klucze API i preferencje buforowania za pomocą ustrukturyzowanego pliku YAML. Wykorzystując funkcje YAML, takie jak kotwice, aliasy i niestandardowe znaczniki, programiści mogą zmniejszyć redundancję i poprawić łatwość utrzymania swoich projektów. Powszechne przyjęcie YAML jest świadectwem jego skuteczności w upraszczaniu złożonych konfiguracji i usprawnianiu komunikacji między członkami zespołu i komponentami oprogramowania.

Docker Compose - instalacja

Docker Compose jest nieocenionym narzędziem w dziedzinie tworzenia oprogramowania, ponieważ ułatwia zarządzanie i orkiestrację wielkokontenerowych aplikacji Docker. Dzięki Docker Composeprogramiści mogą wygodnie zdefiniować i skonfigurować cały stos aplikacji, obejmujący usługi, sieci i woluminy, a wszystko to w jednym pliku YAML. To usprawnione podejście umożliwia spójną i efektywną obsługę skonteneryzowanych aplikacji na etapie rozwoju, testowania i produkcji.

Aby zainstalować Docker ComposeZacznij od potwierdzenia, że Docker jest poprawnie zainstalowany i działa w Twoim systemie. Następnie należy Docker Compose proces instalacji będzie się różnił w zależności od systemu operacyjnego. Na przykład w systemie Linux można uzyskać najnowsze wydanie Compose z GitHub za pomocą polecenia curl, ubiegać się o uprawnienia do wykonywania i przenieść binarkę do lokalizacji w PATH systemu. I odwrotnie, Docker Compose jest dostarczany w pakiecie z Docker Desktop dla systemów macOS i Windows, co znacznie upraszcza proces instalacji.

Przykładem z życia wziętym, który pokazuje możliwości Docker Compose, jest tworzenie aplikacji internetowej, która wymaga usługi frontendowej, usługi backend API i usługi bazy danych. Po pomyślnym zainstalowaniu Docker Composeprogramiści mogą wykorzystywać intuicyjną i łatwą w utrzymaniu konfigurację YAML do definiowania skomplikowanych, wielowarstwowych aplikacji, co ostatecznie usprawnia proces tworzenia i przyspiesza dostarczanie oprogramowania.

Tworzenie pierwszego pliku Docker-Compose

Utworzenie pierwszego pliku Docker-Compose jest niezbędnym krokiem w usprawnianiu i upraszczaniu zarządzania aplikacjami wielowarstwowymi. Docker-Compose to potężne narzędzie, które pozwala definiować, konfigurować i uruchamiać wiele kontenerów jako pojedynczą jednostkę, co poprawia ogólne wrażenia z tworzenia i wdrażania aplikacji. Aby rozpocząć, musisz zainstalować Docker i Docker-Compose na swoim lokalnym komputerze. Po zainstalowaniu utwórz plik o nazwie"docker-compose.yml" w głównym katalogu projektu. W tym pliku zdefiniujesz swoje usługi, sieci i woluminy, używając składni YAML.

Na przykład, załóżmy, że masz aplikację internetową, która składa się z frontendu zbudowanego przy użyciu React, backendowego API stworzonego przy użyciu Node.js i bazy danych. MongoDB bazy danych. W swoim pliku zdefiniujesz trzy usługi docker-compose.yml po jednej dla każdego komponentu. Oprócz określenia obrazów Docker dla każdej z usług, możesz również zdefiniować zmienne środowiskowe, połączenia sieciowe i trwałe przechowywanie za pomocą woluminów. Mając plik Docker-Compose, możesz następnie wykonać polecenie"docker-compose up" w terminalu, aby zbudować i uruchomić wszystkie usługi, co ułatwia zarządzanie i wdrażanie aplikacji z wieloma kontenerami w różnych środowiskach.

Oto przykład prostego pliku docker-compose.yml dla aplikacji internetowej składającej się z frontendu React, backendu Node.js i bazy danych MongoDB:

W tym przykładzie sekcja services definiuje trzy usługi: frontend, backend i db. Każda usługa ma unikalną konfigurację, taką jak kontekst budowania, obraz, porty, zależności, zmienne środowiskowe i sieci.

Usługa frontend usługa używa kontekstu budowania ./frontend to build aplikacji React, a także zależy od backend service. Usługa backend usługa używa kontekstu budowania ./backend do budowania aplikacji Node.js, i zależy od db usługi. Zmienne środowiskowe, takie jak np. DATABASE_URL, są używane do przekazywania szczegółów konfiguracji do backendu.

Usługa db używa oficjalnego obrazu MongoDB z Docker Hub i określa wolumen o nazwie myapp-data do przechowywania danych.

Na koniec networks i volumes na dole definiują niestandardową sieć o nazwie myapp-network wykorzystującą sterownik mostu i nazwany wolumin o nazwie myapp-data. Elementy te są używane do łączenia usług i utrzymywania danych.