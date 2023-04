Da sich die Technologiebranche in einem halsbrecherischen Tempo entwickelt, steigt die Nachfrage nach agiler, skalierbarer und effizienter Softwareentwicklung . Docker hat bereits einen unauslöschlichen Eindruck in der Branche hinterlassen, indem es die Containerisierung eingeführt hat, die es Entwicklern ermöglicht, Anwendungen in konsistenten und wiederholbaren Umgebungen zu erstellen, zu versenden und auszuführen. Docker Compose, eine leistungsstarke Komponente des Docker Ökosystems, wurde entwickelt, um die Verwaltung von Multi-Container-Anwendungen weiter zu optimieren.

Dieser umfassende Leitfaden soll ein tiefes Verständnis von Docker Compose, seiner Relevanz in der modernen Softwareentwicklung und seinen wichtigsten Funktionen und Vorteilen vermitteln. Wir werden die grundlegenden Konzepte und Komponenten untersuchen, die das Docker Compose Ökosystem definieren, und Sie mit dem Wissen ausstatten, um sein Potenzial in Ihren Projekten zu nutzen und zur ständig wachsenden Docker Community beizutragen.

In dieser Erkundung von Docker Compose behandeln wir Folgendes:

Container-Orchestrierung : Ein kurzer Überblick über die Container-Orchestrierung und die Notwendigkeit einer effizienten Verwaltung containerisierter Anwendungen.

: Ein kurzer Überblick über die Container-Orchestrierung und die Notwendigkeit einer effizienten Verwaltung containerisierter Anwendungen. Docker Compose : Eine Einführung in Docker Compose , seine Hauptfunktionen und Vorteile im Kontext der Container-Orchestrierung.

: Eine Einführung in , seine Hauptfunktionen und Vorteile im Kontext der Container-Orchestrierung. Compose-Datei und -Dienste : Ein tiefer Einblick in die Struktur einer Compose-Datei, die Rolle von Diensten und die Bedeutung der Definition von Anwendungskomponenten.

: Ein tiefer Einblick in die Struktur einer Compose-Datei, die Rolle von Diensten und die Bedeutung der Definition von Anwendungskomponenten. Networking and Volumes : Eine Diskussion über die in Docker Compose verfügbaren Netzwerk- und Speicheroptionen und wie sie die nahtlose Kommunikation zwischen Containern und Datenpersistenz erleichtern.

: Eine Diskussion über die in verfügbaren Netzwerk- und Speicheroptionen und wie sie die nahtlose Kommunikation zwischen Containern und Datenpersistenz erleichtern. Skalierung und Lastenausgleich : Eine Untersuchung, wie Docker Compose die Skalierung containerisierter Anwendungen und einen effizienten Lastenausgleich ermöglicht, um einer erhöhten Nachfrage gerecht zu werden.

: Eine Untersuchung, wie die Skalierung containerisierter Anwendungen und einen effizienten Lastenausgleich ermöglicht, um einer erhöhten Nachfrage gerecht zu werden. Workflow und Best Practices : Ein Blick auf den typischen Workflow für die Verwendung Docker Compose und einige empfohlene Best Practices, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Tauchen Sie mit uns in die Welt von Docker Compose ein und bereiten Sie sich darauf vor, Ihre Fähigkeiten zur Container-Orchestrierung zu verbessern und so die Voraussetzungen für optimierte und effizientere Softwareentwicklungsprozesse zu schaffen.

Übersicht Docker Compose

Docker Compose ist ein Open-Source -Tool, das den Prozess der Definition, Konfiguration und Verwaltung Docker Anwendungen mit mehreren Containern rationalisiert. Durch die unkomplizierte Möglichkeit, mehrere Dienste mit einer einzigen YAML Datei zu deklarieren und zu verbinden, verbessert Docker Compose den Entwicklungs-, Test- und Bereitstellungsprozess erheblich. Dadurch können sich Entwickler auf das Schreiben von Code konzentrieren, ohne sich um die zugrunde liegende Infrastruktur kümmern zu müssen.

Erweiterte Schlüsselfunktionen

Compose File : Docker Compose verwendet eine YAML Datei mit dem typischen Namen docker-compose.yml , Docker Compose der Sie die Dienste, Netzwerke und Volumes Ihrer Anwendung definieren können. Diese Datei fungiert als umfassender Entwurf für Ihre gesamte Anwendung und vereinfacht die Verwaltung, Reproduktion und gemeinsame Nutzung der Anwendungskonfiguration.

: Docker Compose verwendet eine Datei mit dem typischen Namen docker-compose.yml , der Sie die Dienste, Netzwerke und Volumes Ihrer Anwendung definieren können. Diese Datei fungiert als umfassender Entwurf für Ihre gesamte Anwendung und vereinfacht die Verwaltung, Reproduktion und gemeinsame Nutzung der Anwendungskonfiguration. Dienste : In Docker Compose bezeichnen Dienste einzelne Containerinstanzen, die aus bestimmten Docker Images erstellt wurden. Diese Dienste bilden die Grundlage einer Multi-Container-Anwendung und können über Netzwerke miteinander verbunden werden, während Daten über Volumes gemeinsam genutzt werden.

: In bezeichnen Dienste einzelne Containerinstanzen, die aus bestimmten Images erstellt wurden. Diese Dienste bilden die Grundlage einer Multi-Container-Anwendung und können über Netzwerke miteinander verbunden werden, während Daten über Volumes gemeinsam genutzt werden. Networking : Docker Compose vereinfacht die Erstellung benutzerdefinierter Netzwerke für containerisierte Anwendungen und ermöglicht eine reibungslose Kommunikation zwischen Diensten. Obwohl Compose standardmäßig automatisch ein einzelnes Netzwerk für alle Dienste generiert, können Sie auch zusätzliche Netzwerke definieren, um bestimmte Dienste zu isolieren oder komplexe Topologien einzurichten.

: vereinfacht die Erstellung benutzerdefinierter Netzwerke für containerisierte Anwendungen und ermöglicht eine reibungslose Kommunikation zwischen Diensten. Obwohl Compose standardmäßig automatisch ein einzelnes Netzwerk für alle Dienste generiert, können Sie auch zusätzliche Netzwerke definieren, um bestimmte Dienste zu isolieren oder komplexe Topologien einzurichten. Volumes : Docker Compose bietet Volumes zum Beibehalten von Daten, die von Docker Containern generiert und verwendet werden. Volumes erleichtern die gemeinsame Nutzung von Daten zwischen Containern und stellen sicher, dass Daten erhalten bleiben, wenn ein Container entfernt oder aktualisiert wird.

: bietet Volumes zum Beibehalten von Daten, die von Containern generiert und verwendet werden. Volumes erleichtern die gemeinsame Nutzung von Daten zwischen Containern und stellen sicher, dass Daten erhalten bleiben, wenn ein Container entfernt oder aktualisiert wird. Skalierung : Mit Docker Compose können Sie Dienste mühelos skalieren, um erhöhte Workloads zu bewältigen, indem Sie die Anzahl der Containerinstanzen für einen bestimmten Dienst anpassen. Dies kann mit dem scale-Attribut oder der Befehlszeilenoption --scale erfolgen.

: Mit können Sie Dienste mühelos skalieren, um erhöhte Workloads zu bewältigen, indem Sie die Anzahl der Containerinstanzen für einen bestimmten Dienst anpassen. Dies kann mit dem scale-Attribut oder der Befehlszeilenoption --scale erfolgen. Ersetzung von Umgebungsvariablen : Docker Compose unterstützt die Ersetzung von Umgebungsvariablen, sodass Sie die Compose-Datei an verschiedene Umgebungen oder Phasen Ihrer Entwicklungspipeline anpassen können. Diese Funktion ermöglicht eine erhöhte Flexibilität und Anpassung in verschiedenen Bereitstellungsszenarien.

Anwendungsfälle

Docker Compose ist ideal für verschiedene Szenarien, wie zum Beispiel:

Lokale Entwicklung und Tests : Entwickler können Docker Compose verwenden, um eine Kopie der Produktionsumgebung auf ihren lokalen Computern zu erstellen und so ein konsistentes Verhalten über verschiedene Phasen des Entwicklungslebenszyklus sicherzustellen.

: Entwickler können verwenden, um eine Kopie der Produktionsumgebung auf ihren lokalen Computern zu erstellen und so ein konsistentes Verhalten über verschiedene Phasen des Entwicklungslebenszyklus sicherzustellen. Kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung ( CI/CD ): Docker Compose kann in CI/CD Pipelines integriert werden, um Multi-Container-Anwendungen zu erstellen, zu testen und bereitzustellen und so den Entwicklungsprozess zu optimieren.

): kann in Pipelines integriert werden, um Multi-Container-Anwendungen zu erstellen, zu testen und bereitzustellen und so den Entwicklungsprozess zu optimieren. Microservices-Architektur : Mit Docker Compose können Sie komplexe, auf Microservices basierende Anwendungen einfach verwalten und orchestrieren und so eine effiziente Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Diensten ermöglichen.

Docker Compose ist ein leistungsstarkes Tool, das die Orchestrierung und Verwaltung von Multi-Container-Anwendungen vereinfacht. Seine Fähigkeit, Dienste über eine einzige YAML Datei zu definieren, zu konfigurieren und zu verbinden, verbessert den Entwicklungsprozess und ermöglicht eine effiziente Skalierung und Wartung von containerisierten Anwendungen.

Die YAML Konfiguration erklärt

YAML, kurz für „ YAML Ain’t Markup Language“, ist ein für Menschen lesbares Datenserialisierungsformat, das auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist. Es wird häufig in der Softwareentwicklungsbranche für Konfigurationsdateien, den Datenaustausch zwischen Sprachen mit unterschiedlichen Datenstrukturen und als zugänglichere Alternative zu Formaten wie XML oder JSON eingesetzt. YAML verwendet eine minimalistische Struktur, die auf Einrückungen basiert, was es optisch ansprechender macht und ein besseres Verständnis der hierarchischen Beziehungen zwischen Datenelementen fördert.

Beispielsweise kann ein Entwickler in der Konfiguration einer Webanwendung Datenbankeinstellungen, API- Schlüssel und Caching-Einstellungen mithilfe einer strukturierten YAML Datei definieren. Durch die Nutzung der YAML-Funktionen wie Anker, Aliase und benutzerdefinierte Tags können Entwickler Redundanzen reduzieren und die Wartbarkeit ihrer Projekte verbessern. Die weit verbreitete Einführung von YAML ist ein Beweis für seine Effektivität bei der Vereinfachung komplexer Konfigurationen und der Rationalisierung der Kommunikation zwischen Teammitgliedern und Softwarekomponenten.

Docker Compose – Installation

Docker Compose ist ein unschätzbares Tool im Bereich der Softwareentwicklung, da es die Verwaltung und Orchestrierung von Docker Anwendungen mit mehreren Containern erleichtert. Mit Docker Compose können Entwickler bequem ihren gesamten Anwendungsstapel definieren und konfigurieren, der Dienste, Netzwerke und Volumes umfasst, und das alles in einer einzigen YAML Datei. Dieser optimierte Ansatz ermöglicht eine konsistente und effiziente Handhabung containerisierter Anwendungen während der gesamten Entwicklungs-, Test- und Produktionsphase.

Um Docker Compose zu installieren, bestätigen Sie zunächst, dass Docker korrekt installiert und auf Ihrem System betriebsbereit ist. Danach unterscheidet sich der Installationsprozess Docker Compose je nach Betriebssystem. Unter Linux können Sie beispielsweise die neueste Compose-Version von GitHub mit einem curl-Befehl abrufen, Ausführungsberechtigungen beantragen und die Binärdatei an einen Speicherort innerhalb des PATH des Systems übertragen. Umgekehrt wird Docker Compose mit Docker Desktop für macOS und Windows vorinstalliert geliefert, was den Installationsprozess erheblich vereinfacht.

Ein reales Beispiel, das die Fähigkeiten von Docker Compose zeigt, wäre die Entwicklung einer Webanwendung, die einen Front-End-Dienst, einen Back-End-API-Dienst und einen Datenbankdienst erfordert. Durch die erfolgreiche Installation Docker Compose können Entwickler seine intuitive und wartbare YAML Konfiguration verwenden, um komplizierte Multi-Container-Anwendungen zu definieren, was letztendlich den Entwicklungsworkflow verbessert und die Softwarebereitstellung beschleunigt.

Das Erstellen Ihrer ersten Docker-Compose-Datei ist ein wesentlicher Schritt zur Rationalisierung und Vereinfachung der Verwaltung von Multi-Container-Anwendungen. Docker-Compose ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie mehrere Container als eine Einheit definieren, konfigurieren und ausführen können, wodurch die allgemeine Entwicklungs- und Bereitstellungserfahrung verbessert wird. Zunächst müssen Sie Docker und Docker-Compose auf Ihrem lokalen Computer installieren. Erstellen Sie nach der Installation eine Datei mit dem Namen „ docker-compose.yml “ im Stammverzeichnis Ihres Projekts. In dieser Datei definieren Sie Ihre Dienste, Netzwerke und Volumes mithilfe der YAML Syntax.

Angenommen, Sie haben eine Webanwendung, die aus einem mit React erstellten Frontend, einer mit Node.js entwickelten Backend-API und einer MongoDB Datenbank besteht. Sie definieren drei Dienste in Ihrer docker-compose.yml Datei – einen für jede Komponente. Zusätzlich zur Angabe der Docker Images für jeden Dienst können Sie auch Umgebungsvariablen, Netzwerkverbindungen und persistente Speicherung über Volumes definieren. Wenn Ihre Docker-Compose-Datei vorhanden ist, können Sie dann „ docker-compose up “ im Terminal ausführen, um alle Dienste zu erstellen und zu starten, wodurch es einfach wird, Ihre Multi-Container-Anwendung konsistent in verschiedenen Umgebungen zu verwalten und bereitzustellen.

Hier ist ein Beispiel für eine einfache docker-compose.yml- Datei für eine Webanwendung, die aus einem React-Frontend, einem Node.js-Backend und einer MongoDB Datenbank besteht:

In diesem Beispiel definiert der Services- Abschnitt drei Services: Frontend, Backend und db. Jeder Dienst hat eine eindeutige Konfiguration, z. B. Build-Kontext, Image, Ports, Abhängigkeiten, Umgebungsvariablen und Netzwerke.

Der frontend Dienst verwendet den Build-Kontext ./frontend to build, und hängt vom backend Dienst ab. Der backend Dienst verwendet den Build-Kontext ./backend um die Node.js-App zu erstellen, und hängt vom db Dienst ab. Umgebungsvariablen wie DATABASE_URL werden verwendet, um Konfigurationsdetails an das Back-End zu übergeben.

Der db Dienst verwendet das offizielle MongoDB Image von Docker Hub und gibt ein Volume namens myapp-data für die Datenpersistenz an.

Schließlich definieren die Abschnitte networks “ und volumes unten ein benutzerdefiniertes Netzwerk namens myapp-network unter Verwendung des Bridge-Treibers und eines benannten Volumes namens myapp-data. Diese Elemente werden verwendet, um die Dienste zu verbinden und Daten zu speichern.