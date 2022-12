Molti fornitori di servizi richiedono la possibilità di ricevere le password di autenticazione a due fattori tramite testo, ID e-mail o entrambi. In parole povere, l'autenticazione a due fattori è una funzione che aiuta gli utenti ad aggiungere un secondo livello di sicurezza ai propri dati, garantendo un'ulteriore fase di identificazione. Di solito prevede che gli utenti inseriscano una password una tantum o un codice di convalida generato che arriva al numero di telefono o all'ID di posta elettronica registrati dall'utente dopo aver alimentato la credenziale della password. Le password o i codici di convalida generati sono validi per pochi minuti. Questa ulteriore fase di riempimento delle credenziali impedisce l'accesso non autorizzato al vostro account.

Il riempimento delle credenziali con password di autenticazione a due fattori (2fa) fornisce una protezione aggiuntiva per il vostro account. È difficile violare l'autorizzazione a due fattori, poiché la password di verifica raggiunge solo il numero di cellulare o l'ID di posta elettronica registrati. Pertanto, solo l'utente autorizzato a ricevere tale password potrà accedervi e utilizzarla.

Come attivare l'autenticazione a due fattori (2fa)

Vediamo come abilitare la funzione di autenticazione a due fattori (2fa). È fondamentale aggiungere un secondo livello di sicurezza per l'app mobile e l'account di posta elettronica, grazie al quale l'utente può proteggersi dalle violazioni dei dati sensibili. Diverse applicazioni di Autenticazione a due fattori (TFA) consentono all'utente di abilitare le password di autenticazione a due fattori (2fa) per le applicazioni web. Google è una di queste. Le password di autenticazione a due fattori (TFA) forniscono un ulteriore livello di protezione della sicurezza attraverso il riempimento delle credenziali per impedire l'accesso non autorizzato a persone non autorizzate ad accedere al telefono cellulare o alla posta elettronica.

Nella maggior parte delle password di autenticazione a due fattori (TFA), il testo di verifica ricevuto nel dispositivo dell'utente tramite SMS o notifica via e-mail sarà una password monouso a tempo limitato (TOTP) generata dall'app di sicurezza. Gli utenti devono digitare nuovamente la password di sicurezza nella finestra che appare sul loro telefono cellulare o e-mail per verificare o configurare l'uso del telefono o l'indirizzo e-mail, a seconda dei casi. Attivando il secondo livello di protezione, si proteggerà il dispositivo da accessi non autorizzati e si rafforzerà la sicurezza dell'applicazione.





L'autenticazione a due fattori (2fa) è una funzione opzionale, che l'utente può attivare o disattivare nel modo in cui preferisce utilizzare il proprio sistema. Una volta attivata la funzione, gli utenti riceveranno l'OTP sul proprio dispositivo e potranno utilizzarlo solo al termine del processo 2fa. Il processo di sicurezza 2fa può variare a seconda dei fornitori di servizi della piattaforma di verifica. Tuttavia, lo schema generale del processo di configurazione della sicurezza sarà quasi lo stesso.

Passi per configurare l'Application Manager di Autenticazione a due fattori:

1. Dalle impostazioni, andare su Gestione utenti e selezionare Autenticazione a due fattori.

2. Selezionare quindi Abilita autenticazione a due fattori (TFA).

3. Selezionare ora la modalità di autenticazione. L'utente deve scegliere qualsiasi metodo disponibile nel Gestore applicazioni di autenticazione. Alcune delle opzioni per configurare l'applicazione sono le seguenti:

Authenticator Apps-TOTP (Time-based One Time Password): Selezionando questa opzione, gli utenti avranno la possibilità di autenticare il dispositivo da utilizzare con una password unica a tempo generata dall'app di verifica. Al giorno d'oggi sono disponibili molte app Authenticator; alcune delle più popolari sono Microsoft Authenticator, Google Authenticator, One Auth, Zoho e Duo, tra le altre.

E-mail: Se si opta per una verifica via e-mail, gli utenti riceveranno una password 2fa via e-mail, consentendo loro di configurare l'indirizzo e-mail e di continuare a utilizzarlo.

Altre caratteristiche: La maggior parte delle app per l'autenticazione a due fattori (2fa) offre opzioni per selezionare il periodo di validità del servizio di verifica e per far sì che il browser ricordi il testo dell'autenticazione a due fattori (2fa). Optare per queste opzioni sarà comodo per gli utenti per risparmiare tempo e facilitare le operazioni. Trattandosi di una funzione opzionale, gli utenti avranno la libertà di sceglierla.

Salva: Dopo aver selezionato le opzioni richieste, fare clic sull'opzione Salva.

Processo di risoluzione dei problemi:

Cosa fare se il testo OTP/TOTP non viene generato e il Gestore applicazioni di autenticazione non funziona correttamente, oppure se è necessario un nuovo generatore 2fa a causa della perdita del telefono cellulare?

1. ;In questa situazione è possibile apportare le modifiche necessarie dalle impostazioni del dispositivo. Innanzitutto, andare su Impostazioni, quindi selezionare Gestione utenti. Da qui, scegliere Utenti e andare sull'icona Ripristina TOTP per ripristinare il TOTP.

2. ;Se avete perso il cellulare o non siete riusciti a recuperare l'OTP dall'app, la soluzione migliore è quella di disabilitare manualmente la funzione entrando nel server e cercando Application Manager. Seguite i passaggi allegati per risolvere il problema:

Chiudere Application Manager.

Andare quindi a <Application Manager Home>/conf/directory per aprire il file AMServer.properties.

Inserire am.twofactor.authentication.status=disable e salvare.

Ora accedere a Applications Manager e fare il login.

Attivare l'autenticazione a due fattori.

Come si usa l'app di Autenticazione a due fattori (2fa) di Google?

L'applicazione Google Authenticator offre gratuitamente ai suoi utenti la possibilità di salvaguardare le proprie informazioni aggiungendo l'autenticazione a due fattori (2fa). Vediamo come abilitare l'autenticazione a due fattori (2fa) utilizzando l'app di Google.

Google Authenticator è una delle applicazioni gratuite più popolari per l'autenticazione a due fattori (2fa). Durante l'accesso, oltre alla password, viene richiesta la convalida del codice generato e inviato all'app di autenticazione a due fattori (2fa) di Google, Google Authenticator.

Come si aggiunge Google Authenticator all'applicazione web?

L'aggiunta di Google Authenticator alla web app non è un problema complesso. Seguite i passaggi allegati per aggiungere Google Authenticator.

I passaggi per aggiungere Google Authenticator:

1. Scaricare Google Authenticator sul cellulare.

2. Ora, toccate la scheda Sicurezza del vostro account Google. Toccare l'autenticazione a due fattori (2fa) sotto "Accesso a Google".

3. ;Potrebbe essere necessario accedere al proprio account Google.

4. Sotto l'app Autenticatore, scegliere "Configura" o potrebbe essere scritto "Inizia".

5. Seguire quindi le istruzioni sullo schermo.

Posso usare Google Authenticator per la mia app?

Sì, potete usare Google Authenticator per la sicurezza della vostra app. L'aggiunta dell'autenticazione a due fattori (2fa) vi proteggerà da qualsiasi attività dannosa.

Google Authenticator può essere violato?

In teoria, l'aggiunta dell'autenticazione a due fattori (2FA) non è un sistema di protezione completo, ma può salvarvi da qualsiasi possibile attacco al vostro sistema. Poiché Google Authenticator non utilizza codici, non esiste la possibilità di intercettare i codici. Pertanto, la possibilità che l'account venga compromesso è minima. Tuttavia, la sicurezza dipende sempre da come gli utenti gestiscono il messaggio pop-up. Gli utenti devono accettare la convalida del codice generato per accedere.

Si noti che se si utilizza lo stesso dispositivo per attività lavorative, verrà richiesta solo la password. L'app chiederà la verifica quando si cercherà di aprirla con un altro telefono o se qualcun altro cercherà di accedere al vostro cellulare, all'applicazione web o all'account di posta elettronica. In questo modo, Google Authenticator protegge il vostro account mobile/web app e di posta elettronica da qualsiasi possibile violazione/hack.

Qual è la migliore autenticazione a due fattori (2fa)?

Google Authenticator è una delle migliori piattaforme che consentono agli utenti di aggiungere l'autenticazione a due fattori (2fa) gratuitamente. Oltre a Google, alcune piattaforme 2fa popolari sono Amazon, Facebook, Coinbase, Apple, eBay, Epic Games, Cloudflare, Dropbox, PayPal, Evernote, ecc. Potete consultare una qualsiasi di queste piattaforme e selezionare quella che fa al caso vostro.





In che modo AppMaster protegge i vostri dati?

Per la memorizzazione di informazioni private e sicure, AppMaster Security è una delle migliori applicazioni, in quanto opera sempre in un ambiente altamente protetto con le sue configurazioni ricche di funzionalità senza codice. L'applicazione utilizza un'applicazione no-code precostituita e aggiunge funzioni di sicurezza per mantenere la privacy dei dati con funzioni di crittografia. La piattaforma no-code offre funzioni di accesso complete con applicazioni di accesso configurabili.

Recupero dei dati:

AppMaster mantiene tutti i servizi critici come la gestione delle zone DNS, il database e l'isolamento dei servizi in un unico server virtuale, riducendo al minimo le possibilità di minacce esterne. AppMaster senza codice utilizza i metodi di separazione dei dati di AWS e cripta i dati con la crittografia HTTPS per impedire l'accesso non autorizzato e consentire il permesso con l'autorizzazione. La crittografia end-to-end utilizza il protocollo di crittografia TLS V1.3.

No-code AppMaster consente all'utente di recuperare i dati da un momento precedente in caso di malfunzionamenti. Questa funzione consente all'utente di recuperare tutti i dati che non è stato possibile recuperare a causa di un'operazione non intenzionale.

Limitazione dell'accesso:

L'applicazione consente all'utente di creare restrizioni basate sui ruoli, permettendo solo alle persone autorizzate di accedere ai file sensibili, apportare modifiche, ecc.

Archiviazione sicura:

Sebbene AppMaster non offra l'autenticazione a due fattori (2fa), fornisce un sistema di archiviazione altamente sicuro, dove l'utente può conservare tutte le informazioni sensibili, le password di autorizzazione a due livelli, ecc.

Vantaggi di AppMaster:

AppMaster impiega funzioni di sicurezza di livello enterprise per proteggere i dati degli utenti da possibili violazioni. Funziona su AWS (Amazon Web Services), che è conforme a CSA, SOC 2, 27001, ISO, ecc.

Pagamento sicuro:

AppMaster utilizza Stripe, un fornitore certificato di livello 1 PCI, per i pagamenti sicuri. Poiché AppMaster utilizza Stripe, nel sistema dell'app non vengono memorizzati i dati sensibili del pagamento.

Backup automatici:

Il backup automatico di AppMaster vi offre un ambiente privo di preoccupazioni per svolgere le vostre attività. La funzione di server di riserva si occuperà dei guasti al server per offrire un servizio continuo. La funzione di server di riserva consente all'utente di ricostruire tutti i dati nel nuovo server nel più breve tempo possibile.

Conclusioni:

La protezione della password, l'archiviazione sicura e l'autenticazione a due fattori sono facoltà vitali nelle applicazioni mobili e web. Poiché gli utenti si dedicano a varie attività online, c'è sempre la possibilità di essere colpiti da violazioni delle informazioni e rischi per la sicurezza. Il successo di un'azienda dipende dalla sicurezza, in particolare dalle password di autenticazione a due fattori e dalla sicurezza con cui l'utente può accedere ai dati senza dare la possibilità a persone non autorizzate di accedere alle informazioni sensibili dell'azienda.

AppMaster offre funzioni di sicurezza, che sono altrettanto valide dell'autenticazione a due fattori, in collaborazione con operatori di livello mondiale per proteggere le informazioni della vostra azienda. È quindi fondamentale proteggere le informazioni con le applicazioni di sicurezza 2fa e no-code all'avanguardia offerte da AppMaster. L'applicazione no-code consente di generare una master password e di memorizzarla in modo sicuro nel proprio portafoglio protetto, consentendo un accesso limitato solo alle persone autorizzate. AppMaster sarà il vostro miglior partner commerciale per lo sviluppo di un'applicazione no-code.