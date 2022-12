Veel dienstverleners vragen om opties om wachtwoorden voor authenticatie met twee factoren te ontvangen via tekst, e-mail of beide. Eenvoudig gezegd is authenticatie met twee factoren een functie die gebruikers helpt een tweede beveiligingslaag toe te voegen aan hun gegevens door te zorgen voor een extra identificatiestap. Gewoonlijk moeten de gebruikers een eenmalig wachtwoord of een gegenereerde codevalidatie invoeren die naar het geregistreerde telefoonnummer of de e-mail-ID van de gebruiker wordt gestuurd nadat het wachtwoord is opgevuld. De wachtwoorden of gegenereerde codevalidatie zijn enkele minuten geldig. Deze extra credential stuffing stap verhindert ongeautoriseerde toegang tot uw account.

Twee-factor authenticatie wachtwoorden (2fa) credential stuffing biedt extra bescherming voor uw account. Het kraken van twee-factor authenticatie zal moeilijk zijn, omdat het verificatie wachtwoord alleen het geregistreerde mobiele nummer of e-mail ID zal bereiken. Dus alleen de gebruiker die geautoriseerd is om zo'n wachtwoord te ontvangen zal er toegang toe hebben en het gebruiken.

Hoe de twee-factor-authenticatie (2fa) in te schakelen

Laten we begrijpen hoe de functie van twee-factor authenticatie (2fa) in te schakelen. Het is cruciaal om een tweede beveiligingslaag toe te voegen voor uw mobiele app en e-mailaccount, waarmee de gebruiker zich kan beschermen tegen inbreuken op gevoelige gegevens. Verschillende Two-Factor Authentication (TFA) apps laten een gebruiker toe om twee-factor authenticatie (2fa) wachtwoorden in te schakelen voor de web apps. Google is er één van. Two-Factor Authentication (TFA) wachtwoorden bieden een extra beveiligingslaag door middel van credential stuffing om onbevoegde toegang te voorkomen voor personen die niet bevoegd zijn om toegang te krijgen tot uw mobiele telefoon of e-mail.

Bij de meeste TFA-wachtwoorden (two-factor authentication) is de verificatietekst die de gebruiker per sms of e-mail ontvangt, een eenmalig wachtwoord met tijdsbeperking (TOTP) dat door de beveiligingsapp wordt gegenereerd. De gebruikers moeten het beveiligingswachtwoord terugsturen naar het venster dat op hun mobiele telefoon of e-mail verschijnt om het telefoongebruik of e-mailadres te verifiëren of te configureren, naargelang het geval. Door de tweede beschermingslaag in te schakelen, wordt het apparaat beschermd tegen onbevoegde toegang en wordt de beveiliging van de app opnieuw geactiveerd.





De 2fa (Two-Factor Authentication) is een optionele functie, die de gebruiker kan activeren of uitschakelen hoe de gebruiker zijn systeem het liefst gebruikt. Bij het inschakelen van de functie, krijgen gebruikers de OTP op hun apparaat en kunnen deze pas gebruiken nadat het 2fa proces is voltooid. Het 2fa-beveiligingsproces kan variëren afhankelijk van de aanbieders van verificatieplatforms. Echter, het algemene beveiligingsconfiguratieproces patroon zal bijna hetzelfde zijn.

Stappen om de Two-Factor Authentication Application Manager te bevestigen:

1. Ga vanuit de Setting naar User Management en selecteer vervolgens de Two-Factor Authentication.

2. Selecteer vervolgens Enable Two-Factor Authentication (TFA).

3. Selecteer nu de Authenticatiemodus. De gebruiker moet elke beschikbare methode kiezen in de Authentication Application Manager. Enkele van de opties om de app te configureren zijn als volgt:

Authenticator Apps-TOTP (Time-based One Time Password): Door deze optie te selecteren, zullen gebruikers de mogelijkheid hebben om het te gebruiken apparaat te authenticeren met een Time-based one-time password gegenereerd door de verificatie-app. Tegenwoordig zijn er veel Authenticator-apps beschikbaar; enkele van de populairste apps zijn onder meer Microsoft Authenticator, Google Authenticator, One Auth, Zoho en Duo.

E-mail: Kiezen voor een e-mailverificatie laat gebruikers een 2fa-wachtwoord per e-mail ontvangen, waardoor gebruikers het e-mailadres kunnen configureren en verder kunnen gebruiken.

Andere functies: De meeste tweefactorauthenticatie-apps (2fa) bieden opties voor het selecteren van de vereiste periode voor de verificatieservice en voor de browser om de tweefactorauthenticatietekst (2fa) te onthouden. Kiezen voor deze opties is handig voor gebruikers om tijd te besparen en handelingen te vergemakkelijken. Omdat het een optionele functie is, kunnen gebruikers er vrij voor kiezen.

Opslaan: Nadat u de vereiste opties hebt geselecteerd, klikt u op de optie Opslaan.

Problemen oplossen:

Wat doet u als de OTP/TOTP tekst niet wordt gegenereerd en de Authentication Application Manager niet goed werkt, of als u een nieuwe 2fa generator nodig heeft vanwege het verlies van de mobiele telefoon?

1. ;U kunt in een dergelijke situatie de vereiste wijzigingen aanbrengen in de instelling van het toestel. Ga eerst naar instelling en kies dan Gebruikersbeheer. Kies daar Gebruikers en ga naar het Reset TOTP pictogram om de TOTP te herstellen.

2. ;Als u de mobiele telefoon kwijt bent of de OTP niet uit de app kon halen, is de volgende beste optie om de functie handmatig uit te schakelen door de server binnen te gaan en op zoek te gaan naar de Application Manager. Volg de bijgevoegde stappen om het probleem op te lossen:

Sluit Application Manager.

Ga vervolgens naar <Application Manager Home>/conf/directory om het bestand AMServer.properties te openen.

Voer am.twofactor.authentication.status=disable in en sla op.

Ga nu naar Applications Manager en log in.

Activeer de 2fa.

Hoe gebruik ik de Google Two-Factor Authentication (2fa) App?;

De app, Google Authenticator, biedt haar gebruikers een gratis mogelijkheid om hun informatie te beveiligen door het toevoegen van twee-factor authenticatie (2fa). Laten we bespreken hoe we twee-factor authenticatie (2fa) kunnen inschakelen met behulp van de Google app.

Google Authenticator is een van de populairste gratis apps voor twee-factor authenticatie (2fa). Tijdens het inloggen zal het, naast het wachtwoord, vragen om de gegenereerde codevalidatie die naar uw Google-app voor twee-factorauthenticatie (2fa), de Google Authenticator, wordt verzonden.

Hoe voeg ik Google Authenticator toe aan mijn webapp?

Het toevoegen van Google Authenticator aan de webapp is niet ingewikkeld. Volg de bijgevoegde stappen om Google Authenticator toe te voegen.

De stappen om Google Authenticator toe te voegen:

1. Download Google Authenticator op uw mobiele telefoon.

2. Tik nu op het tabblad beveiliging van uw Google-account. Tik op tweefactorauthenticatie (2fa) onder 'Aanmelden bij Google'.

3. ;Mogelijk moet u zich aanmelden bij uw Google-account.

4. Kies onder de authenticator-app voor "instellen", of het staat misschien geschreven als "aan de slag".

5. Volg daarna de instructies op het scherm.

Kan ik Google Authenticator gebruiken voor mijn app?

Ja, u kunt Google Authenticator gebruiken voor de beveiliging van uw app. Het toevoegen van twee-factor authenticatie (2fa) zal u beschermen tegen kwaadaardige activiteiten.

Kan Google Authenticator worden gehackt?

Theoretisch is het toevoegen van twee-factor authenticatie (2FA) geen volledig beveiligingssysteem, maar het kan u redden van elke mogelijke aanval op uw systeem. Aangezien Google Authenticator geen codes gebruikt, is er geen mogelijkheid om de codes te laten onderscheppen. De kans dat het account wordt gecompromitteerd is dus minimaal. De veiligheid hangt echter altijd af van hoe gebruikers omgaan met het pop-up bericht. De gebruikers moeten de gegenereerde codevalidatie accepteren om in te loggen.

Houd er rekening mee dat als u hetzelfde apparaat gebruikt voor werkgerelateerde zaken, het gewoon om het wachtwoord zal vragen. De app zal om verificatie vragen wanneer u het probeert te openen met een andere telefoon of als iemand anders probeert in te loggen op uw mobiel, webapp of e-mailaccount. Dus, op deze manier beschermt Google Authenticator uw mobiele/web app en e-mail account tegen elke mogelijke inbreuk/hack.

Wat is de beste twee-factor authenticatie (2fa)?

Google Authenticator is een van de beste platforms waarmee gebruikers gratis twee-factor authenticatie (2fa) kunnen toevoegen. Naast Google zijn enkele populaire 2fa platforms Amazon, Facebook, Coinbase, Apple, eBay, Epic Games, Cloudflare, Dropbox, PayPal, Evernote, enz. U kunt elk van deze platforms doorlopen en degene selecteren die bij u past.





Hoe beveiligt AppMaster uw gegevens?

Om informatie veilig en privé op te slaan is AppMaster Security een van de beste apps, omdat het altijd in een zeer beveiligde omgeving werkt met zijn no-code feature-rijke configuraties. De applicatie maakt gebruik van een vooraf gebouwde no-code toepassing en voegt beveiligingsfuncties toe voor het behoud van gegevensprivacy met versleutelingsfuncties. Het no-code platform biedt uitgebreide inlogfuncties met configureerbare inlogtoepassingen.

Gegevensherstel:

AppMaster houdt alle kritieke diensten zoals DNS zone management, database en service isolatie onder één enkele virtuele server, waardoor de kans op externe bedreigingen geminimaliseerd wordt. De no-code AppMaster gebruikt AWS datascheidingsmethoden en versleutelt de gegevens met HTTPS-encryptie om onbevoegde toegang te voorkomen en toestemming met autorisatie mogelijk te maken. De end-to-end encryptie maakt gebruik van TLS V1.3 protocol encryptie.

No-code AppMaster laat de gebruiker de gegevens van een eerder tijdstip herstellen in geval van storingen. Met deze functie kan de gebruiker alle gegevens herstellen die door een onbedoelde handeling niet konden worden hersteld.

Toegangsbeperking:

De applicatie laat de gebruiker rolgebaseerde beperkingen creëren, waardoor alleen geautoriseerde personen toegang krijgen tot gevoelige bestanden, wijzigingen kunnen aanbrengen, enz.

Veilige opslag:

Hoewel AppMaster geen tweefactorauthenticatie (2fa) biedt, biedt het een zeer veilige kluisopslag, waar de gebruiker alle gevoelige informatie, tweelaagse autorisatiewachtwoorden, enz. kan bewaren.

Voordelen van AppMaster:

AppMaster maakt gebruik van beveiligingsfuncties van wereldklasse op ondernemingsniveau om de gegevens van gebruikers te beschermen tegen mogelijke inbreuken. Ze draaien op AWS (Amazon Web Services), dat voldoet aan CSA, SOC 2, 27001, ISO, enz.

Beveiligde betaling:

AppMaster gebruikt Stripe, een gecertificeerde Level 1 PCI Provider, voor beveiligde betaling. Aangezien AppMaster Stripe gebruikt, worden er geen gevoelige betalingsgegevens opgeslagen in het app-systeem.

Automatische back-ups:

De automatische back-up van AppMaster geeft u een zorgeloze omgeving om het bedrijf uit te voeren. De stand-by serverfaciliteit zorgt voor serveruitval om naadloze service te bieden. De stand-by server faciliteit zal de gebruiker in staat stellen om alle gegevens in de nieuwe server binnen de kortst mogelijke tijd te reconstrueren.

Conclusie:

Wachtwoordbeveiliging, beveiligde opslag en twee-factor-authenticatie zijn essentiële voorzieningen in mobiele en webtoepassingen. Aangezien de gebruiker zich bezighoudt met verschillende online activiteiten, zijn er altijd kansen om getroffen te worden door informatie-inbreuken en veiligheidsrisico's. Het succes van een bedrijf hangt af van de beveiliging, met name de wachtwoorden voor twee-factor-authenticatie en hoe veilig de gebruiker toegang kan krijgen tot de gegevens zonder dat onbevoegden de kans krijgen om toegang te krijgen tot de gevoelige informatie van het bedrijf.

AppMaster biedt beveiligde functies, die zo goed zijn als twee-factor authenticatie, in samenwerking met spelers van wereldklasse om de informatie van uw bedrijf te beveiligen. Het is dus cruciaal om uw informatie te beveiligen met 2fa en state-of-the-art no-code beveiligingstoepassingen aangeboden door AppMaster. Met de no-code-app kunt u een hoofdwachtwoord genereren en dit veilig opslaan in uw beveiligde portefeuille door alleen geautoriseerde personen beperkte toegang te verlenen. AppMaster zal zeker uw beste zakenpartner zijn voor het ontwikkelen van een no-code toepassing.