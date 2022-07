De nombreux fournisseurs de services demandent des options pour recevoir les mots de passe d'authentification à deux facteurs par texte, par ID de courriel, ou les deux. En termes simples, l'authentification à deux facteurs est une fonction qui aide les utilisateurs à ajouter une deuxième couche de sécurité à leurs données en assurant une autre étape d'identification. Elle implique généralement que les utilisateurs saisissent un mot de passe à usage unique ou un code de validation généré qui est envoyé au numéro de téléphone ou à l'adresse électronique enregistrés de l'utilisateur après le bourrage de crdential du mot de passe. Les mots de passe ou les codes de validation générés ne sont valables que quelques minutes. Cette étape supplémentaire de "credential stuffing" empêche tout accès non autorisé à votre compte.

Le bourrage de crédits pour les mots de passe d'authentification à deux facteurs (2fa) offre une protection supplémentaire à votre compte. Il sera difficile de percer l'autorisation à deux facteurs, car le mot de passe de vérification n'atteindra que le numéro de téléphone mobile ou l'ID e-mail enregistré. Ainsi, seul l'utilisateur qui est autorisé à recevoir un tel mot de passe y aura accès et l'utilisera.

Comment activer l'authentification à deux facteurs (2fa) ?

Voyons comment activer la fonction d'authentification à deux facteurs (2fa). Il est crucial d'ajouter une deuxième couche de fonctions de sécurité pour votre application mobile et votre compte de messagerie, grâce à laquelle l'utilisateur peut se protéger contre les violations de données sensibles. Diverses applications d'authentification à deux facteurs (TFA) permettent à un utilisateur d'activer des mots de passe d'authentification à deux facteurs (2fa) pour les applications Web. Google est l'une d'entre elles. Les mots de passe d'authentification à deux facteurs (TFA) fournissent une couche supplémentaire de protection de sécurité par le biais d'un bourrage de justificatifs pour empêcher l'accès non autorisé à des personnes qui ne sont pas autorisées à accéder à votre téléphone portable ou à votre courrier électronique.

Dans la plupart des mots de passe d'authentification à deux facteurs (TFA), le texte de vérification reçu par l'appareil de l'utilisateur, soit par SMS, soit par notification par e-mail, est un mot de passe unique limité dans le temps (TOTP) généré par l'application de sécurité. Les utilisateurs doivent renvoyer le mot de passe de sécurité dans la fenêtre qui apparaît sur leur téléphone mobile ou leur e-mail pour vérifier ou configurer l'utilisation du téléphone ou l'adresse e-mail, selon le cas. En activant la deuxième couche de protection, l'appareil sera protégé contre les accès non autorisés et la sécurité de l'application sera renforcée.





L'authentification à deux facteurs (2fa) est une fonction facultative, que l'utilisateur peut activer ou désactiver selon ses préférences. En activant cette fonction, les utilisateurs recevront l'OTP sur leur appareil et ne pourront l'utiliser qu'une fois le processus 2fa terminé. Le processus de sécurité 2fa peut varier en fonction des fournisseurs de services de plateforme de vérification. Cependant, le modèle général du processus de configuration de la sécurité sera presque le même.

Étapes pour configurer le gestionnaire d'application d'authentification à deux facteurs :

1. À partir de Setting, allez à User Management et sélectionnez Two-Factor Authentication.

2. Sélectionnez ensuite Enable Two-Factor Authentication (TFA).

3. Sélectionnez maintenant le Mode d'authentification. L'utilisateur doit choisir l'une des méthodes disponibles dans le Gestionnaire d'applications d'authentification. Voici quelques-unes des options permettant de configurer l'application :

Authenticator Apps-TOTP (Time-based One Time Password) : En sélectionnant cette option, les utilisateurs auront la possibilité d'authentifier le dispositif à utiliser avec un mot de passe à usage unique basé sur le temps généré par l'app de vérification. De nos jours, de nombreuses applications d'authentification sont disponibles ; certaines des applications les plus populaires sont Microsoft Authenticator, Google Authenticator, One Auth, Zoho et Duo, entre autres.

E-mail : En optant pour une vérification par e-mail, les utilisateurs recevront un mot de passe 2fa par e-mail, ce qui leur permettra de configurer l'adresse e-mail et de continuer à l'utiliser.

Autres caractéristiques : La plupart des applications d'authentification à deux facteurs (2fa) offrent des options permettant de sélectionner la période d'exigence du service de vérification et au navigateur de se souvenir du texte d'authentification à deux facteurs (2fa). En optant pour ces options, les utilisateurs gagneront du temps et faciliteront les opérations. Comme il s'agit d'une fonctionnalité facultative, les utilisateurs auront la liberté de la choisir.

Sauvegarder : Après avoir sélectionné les options requises, cliquez sur l'option Enregistrer.

Processus de dépannage :

Que ferez-vous si le texte OTP/TOTP n'est pas généré et que le gestionnaire d'application d'authentification ne fonctionne pas correctement, ou si vous avez besoin d'un nouveau générateur 2fa en raison de la perte du téléphone mobile ?

1. ;Dans une telle situation, vous pouvez effectuer les modifications nécessaires à partir des paramètres de l'appareil. Tout d'abord, allez dans les paramètres, puis sélectionnez Gestion des utilisateurs. De là, choisissez Utilisateurs et allez à l'icône Réinitialiser TOTP pour remettre le TOTP à zéro.

2. ;Si vous avez perdu le téléphone mobile ou si vous n'avez pas pu récupérer l'OTP à partir de l'application, la meilleure option suivante consiste à désactiver manuellement la fonction en entrant dans le serveur et en recherchant le gestionnaire d'applications. Suivez les étapes ci-jointes pour résoudre le problème :

Fermez le Gestionnaire d'applications.

Ensuite, allez dans le répertoire <Application Manager Home>/conf/directory pour ouvrir le fichier AMServer.properties.

Entrez am.twofactor.authentication.status=disable et enregistrez.

Allez maintenant dans le Gestionnaire d'applications et connectez-vous.

Activez le 2fa.

Comment utiliser l'application Google Two-Factor Authentication (2fa) ?

L'application, Google Authenticator, offre gratuitement à ses utilisateurs la possibilité de protéger leurs informations en ajoutant une authentification à deux facteurs (2fa). Voyons comment nous pouvons activer l'authentification à deux facteurs (2fa) en utilisant l'application Google.

Google Authenticator est l'une des applications gratuites d'authentification à deux facteurs (2fa) les plus populaires. Lorsque vous vous connectez, en plus du mot de passe, il vous sera demandé de valider le code généré envoyé à votre application Google d'authentification à deux facteurs (2fa), le Google Authenticator.

Comment ajouter Google Authenticator à mon application Web ?

L'ajout de Google Authenticator à l'application Web n'est pas une question complexe. Suivez les étapes ci-jointes pour ajouter Google Authenticator.

Les étapes pour ajouter Google Authenticator :

1. Téléchargez Google Authenticator sur votre téléphone portable.

2. Maintenant, appuyez sur l'onglet sécurité de votre compte Google. Appuyez sur l'authentification à deux facteurs (2fa) sous " Se connecter à Google ".

3. ;Vous devrez peut-être vous connecter à votre compte Google.

4. Sous l'application d'authentification, choisissez " configurer ", ou cela pourrait être écrit comme " commencer ".

5. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

Puis-je utiliser Google Authenticator pour mon application ?

Oui, vous pouvez utiliser Google Authenticator pour la sécurité de votre application. L'ajout de l'authentification à deux facteurs (2fa) vous protégera de toute activité malveillante.

Google Authenticator peut-il être piraté ?

Théoriquement, l'ajout de l'authentification à deux facteurs (2FA) n'est pas un système de protection complet, mais il peut vous protéger de toute attaque possible sur votre système. Étant donné que Google Authenticator n'utilise pas de codes, il n'y a aucune possibilité que les codes soient interceptés. Ainsi, le risque que le compte soit compromis est minime. Cependant, la sécurité dépend toujours de la façon dont les utilisateurs traitent le message pop-up. Les utilisateurs doivent accepter la validation du code généré pour se connecter.

Notez que si vous utilisez le même appareil pour des activités professionnelles, le mot de passe vous sera simplement demandé. L'application demandera une vérification lorsque vous tenterez de l'ouvrir à l'aide d'un autre téléphone ou si quelqu'un d'autre tente de se connecter à votre mobile, à votre application Web ou à votre compte e-mail. De cette façon, Google Authenticator protège votre application mobile/web et votre compte de messagerie électronique contre toute violation/tout piratage éventuel.

Quelle est la meilleure authentification à deux facteurs (2fa) ?

Google Authenticator est l'une des meilleures plateformes permettant aux utilisateurs d'ajouter gratuitement une authentification à deux facteurs (2fa). Outre Google, d'autres plateformes 2fa populaires sont Amazon, Facebook, Coinbase, Apple, eBay, Epic Games, Cloudflare, Dropbox, PayPal, Evernote, etc. Vous pouvez passer par n'importe laquelle de ces plateformes et sélectionner celle qui vous convient.





Comment AppMaster sécurise-t-il vos données ?

Pour le stockage sécurisé d'informations privées et sûres, AppMaster Security est l'une des meilleures applications, car elle fonctionne toujours dans un environnement hautement sécurisé grâce à ses configurations sans code et riches en fonctionnalités. L'application utilise une application no-code préconstruite et ajoute des fonctions de sécurité pour maintenir la confidentialité des données avec des fonctions de cryptage. La plateforme no-code offre des fonctions de connexion complètes avec des applications de connexion configurables.

Récupération des données :

AppMaster conserve tous les services critiques comme la gestion de la zone DNS, la base de données et l'isolation des services sous un seul serveur virtuel, ce qui minimise les risques de menaces externes. Le no-code AppMaster utilise les méthodes de séparation des données AWS et crypte les données avec un cryptage HTTPS pour empêcher tout accès non autorisé et permettre une permission avec autorisation. Le cryptage de bout en bout utilise le protocole de cryptage TLS V1.3.

No-code AppMaster permet à l'utilisateur de récupérer les données d'un moment précédent en cas de dysfonctionnement. La fonction permettra à l'utilisateur de récupérer toutes les données qui n'ont pu être récupérées en raison d'une opération non intentionnelle.

Restriction d'accès :

L'application permet à l'utilisateur de créer des restrictions basées sur les rôles, permettant aux seules personnes autorisées d'accéder aux fichiers sensibles, d'effectuer des modifications, etc.

Stockage sécurisé :

Bien qu'AppMaster ne propose pas d'authentification à deux facteurs (2fa), il fournit un système de stockage en chambre forte hautement sécurisé, où l'utilisateur peut conserver toutes les informations sensibles, les mots de passe à deux niveaux d'autorisation, etc.

Avantages d'AppMaster :

AppMaster utilise des fonctionnalités de sécurité de classe mondiale pour protéger les données des utilisateurs contre d'éventuelles violations. Ils fonctionnent sur AWS (Amazon Web Services), qui est conforme aux normes CSA, SOC 2, 27001, ISO, etc.

Paiement sécurisé :

AppMaster utilise Stripe, un fournisseur certifié PCI de niveau 1, pour le paiement sécurisé. Depuis qu'AppMaster utilise Stripe, aucun détail de paiement sensible n'est stocké dans le système de l'application.

Sauvegardes automatiques :

La sauvegarde automatique d'AppMaster vous offre un environnement sans souci pour mener à bien votre activité. Son serveur de secours prend en charge les pannes de serveur pour offrir un service sans faille. La fonction de serveur de secours permettra à l'utilisateur de reconstruire toutes les données sur le nouveau serveur dans les plus brefs délais.

Conclusion :

La protection par mot de passe, le stockage sécurisé et l'authentification à deux facteurs sont des facultés vitales dans les applications mobiles et web. Comme l'utilisateur s'engage dans diverses activités en ligne, il y a toujours des chances d'être touché par des violations de l'information et des risques de sécurité. Le succès d'une entreprise dépend de la sécurité, en particulier des mots de passe d'authentification à deux facteurs et de la façon dont l'utilisateur peut accéder aux données sans donner une chance aux personnes non autorisées d'avoir accès aux informations sensibles de l'entreprise.

AppMaster offre des fonctionnalités sécurisées, qui sont aussi bonnes que l'authentification à deux facteurs, en collaboration avec des acteurs de niveau mondial pour sécuriser les informations de votre entreprise. Il est donc essentiel de sécuriser vos informations avec les applications de sécurité 2fa et no-code de pointe proposées par AppMaster. L'application no-code vous permet de générer un mot de passe principal et de le stocker en toute sécurité dans votre portefeuille sécurisé en fournissant un accès restreint uniquement aux personnes autorisées. Par tous les moyens, AppMaster sera votre meilleur partenaire commercial pour développer une application no-code.