Wielu usługodawców pyta o opcje otrzymywania haseł uwierzytelniania dwuskładnikowego za pomocą tekstu, identyfikatora e-mail lub obu. W prostych słowach, dwuskładnikowe uwierzytelnianie jest funkcją, która pomaga użytkownikom dodać drugą warstwę zabezpieczeń do ich danych poprzez zapewnienie kolejnego kroku identyfikacji. Zazwyczaj polega na tym, że użytkownicy wprowadzają jednorazowe hasło lub wygenerowany kod walidacyjny, który przychodzi na zarejestrowany numer telefonu użytkownika lub identyfikator e-mail po podaniu hasła uwierzytelniającego. Hasła lub wygenerowane walidacja kodu będą ważne przez kilka minut. Ten dodatkowy krok credential stuffing zabrania nieautoryzowanego dostępu do konta.

Two-factor authentication passwords (2fa) credential stuffing zapewnia dodatkową ochronę konta. Złamanie dwuskładnikowej autoryzacji będzie trudne, ponieważ hasło weryfikacyjne dotrze tylko do zarejestrowanego numeru telefonu komórkowego lub e-mail ID. Zatem tylko użytkownik, który jest upoważniony do otrzymania takiego hasła, będzie miał do niego dostęp i będzie z niego korzystał.

Jak włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2fa)

Zrozummy, jak włączyć funkcję dwuskładnikowego uwierzytelniania (2fa). Jest to kluczowe, aby dodać drugą warstwę zabezpieczeń dla aplikacji mobilnej i konta e-mail, dzięki której użytkownik może chronić przed naruszeniem poufnych danych. Różne aplikacje Two-Factor Authentication (TFA) umożliwiają użytkownikowi włączenie dwuskładnikowego uwierzytelniania (2fa) haseł dla aplikacji internetowych. Google jest jedną z nich. Hasła dwuskładnikowe (TFA) zapewniają dodatkową warstwę ochrony bezpieczeństwa poprzez wypychanie poświadczeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi osób, które nie są upoważnione do dostępu do telefonu komórkowego lub poczty elektronicznej.

W większości haseł do uwierzytelniania dwuskładnikowego (TFA), tekst weryfikacyjny otrzymany w urządzeniu użytkownika w postaci wiadomości SMS lub powiadomienia e-mail będzie ograniczonym czasowo hasłem jednorazowym (TOTP) wygenerowanym przez aplikację zabezpieczającą. Użytkownicy muszą ponownie wbić hasło zabezpieczające do okna, które pojawi się na ich telefonie komórkowym lub e-mailu, aby zweryfikować lub skonfigurować użycie telefonu lub adres e-mail, w zależności od przypadku. Włączenie drugiej warstwy ochrony zabezpieczy urządzenie przed nieautoryzowanym dostępem i ponownie wymusi bezpieczeństwo aplikacji.





2fa (Two-Factor Authentication) jest opcjonalną funkcją, którą użytkownik może aktywować lub wyłączyć, jak użytkownik woli korzystać z ich systemu. Po włączeniu funkcji, użytkownicy otrzymają OTP na swoim urządzeniu i mogą go używać tylko po zakończeniu procesu 2fa. Proces bezpieczeństwa 2fa może się różnić w zależności od dostawców usług platformy weryfikacyjnej. Jednak ogólny wzór procesu konfiguracji bezpieczeństwa będzie prawie taki sam.

Kroki do Konfirmacji Menedżera aplikacji Two-Factor Authentication:

1. Z Ustawień przejdź do Zarządzania użytkownikami, a następnie wybierz Uwierzytelnianie dwuczynnikowe.

2. Następnie wybierz opcję Enable Two-Factor Authentication (TFA).

3. Teraz wybierz opcję Tryb uwierzytelniania. Użytkownik musi wybrać dowolne dostępne metody w Menedżerze aplikacji uwierzytelniania. Niektóre z opcji konfiguracji aplikacji będą następujące:

Authenticator Apps-TOTP (Time-based One Time Password): Wybierając tę opcję, użytkownicy będą mieli możliwość uwierzytelnienia urządzenia do użytku za pomocą hasła jednorazowego opartego na czasie wygenerowanego przez aplikację weryfikacyjną. Obecnie dostępnych jest wiele aplikacji Authenticator; niektóre z najpopularniejszych aplikacji to między innymi Microsoft Authenticator, Google Authenticator, One Auth, Zoho i Duo.

E-mail: Wybór weryfikacji e-mail pozwoli użytkownikom otrzymać hasło 2fa za pośrednictwem poczty elektronicznej, umożliwiając użytkownikom skonfigurowanie adresu e-mail i dalsze korzystanie z niego.

Inne funkcje: Większość aplikacji do uwierzytelniania dwuskładnikowego (2fa) oferuje opcje wyboru okresu wymagania usługi weryfikacji oraz zapamiętania przez przeglądarkę tekstu uwierzytelniania dwuskładnikowego (2fa). Wybór tych opcji będzie wygodny dla użytkowników, aby zaoszczędzić czas i ułatwić operacje. Ponieważ jest to funkcja opcjonalna, użytkownicy będą mieli swobodę jej wyboru.

Zapisz: Po wybraniu wymaganych opcji kliknij opcję Zapisz.

Troubleshooting Process:

Co zrobisz, jeśli tekst OTP/TOTP nie zostanie wygenerowany, a Authentication Application Manager nie działa prawidłowo lub jeśli potrzebujesz nowego generatora 2fa z powodu utraty telefonu komórkowego?

1. ;W takiej sytuacji możesz dokonać wymaganych zmian z poziomu ustawień urządzenia. Najpierw przejdź do ustawień, a następnie wybierz Zarządzanie użytkownikami. Stamtąd wybierz Użytkownicy i przejdź do ikony Resetuj TOTP, aby przywrócić TOTP.

2. ;Jeśli zgubiłeś telefon komórkowy lub nie mogłeś odzyskać OTP z aplikacji, kolejną najlepszą opcją jest ręczne wyłączenie funkcji poprzez wejście na serwer i wyszukanie Menedżera aplikacji. Wykonaj załączone kroki, aby rozwiązać problem:

Zamknij Application Manager.

Następnie przejdź do <Application Manager Home>/conf/directory, aby otworzyć plik AMServer.properties.

Wpisz am.twofactor.authentication.status=disable i zapisz.

Teraz przejdź do Applications Manager i zaloguj się.

Aktywuj 2fa.

Jak korzystać z aplikacji Google Two-Factor Authentication (2fa)?

Aplikacja, Google Authenticator, zapewnia swoim użytkownikom bezpłatną możliwość zabezpieczenia swoich informacji poprzez dodanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (2fa). Omówmy, jak możemy włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2fa) za pomocą aplikacji Google.

Google Authenticator to jedna z najpopularniejszych darmowych aplikacji do uwierzytelniania dwuskładnikowego (2fa). Podczas logowania, oprócz hasła, poprosi o wygenerowanie walidacji kodu wysłanego do Twojej aplikacji Google do uwierzytelniania dwuskładnikowego (2fa) - Google Authenticator.

Jak dodać Google Authenticator do mojej aplikacji internetowej?

Dodanie Google Authenticator do aplikacji internetowej nie jest skomplikowaną sprawą. Wykonaj załączone kroki, aby dodać Google Authenticator.

Kroki dodawania Google Authenticator:

1. Pobierz Google Authenticator na swój telefon komórkowy.

2. Teraz stuknij kartę bezpieczeństwa na swoim koncie Google. Stuknij uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2fa) pod "Logowanie do Google.

3. ;Może być wymagane zalogowanie się na konto Google.

4. Pod aplikacją uwierzytelniającą wybierz "skonfiguruj", lub może być napisane jako "rozpocznij".

5. Po tym, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Czy mogę użyć Google Authenticator dla mojej aplikacji?

Tak, możesz użyć Google Authenticator do zabezpieczenia swojej aplikacji. Dodanie dwuskładnikowego uwierzytelniania (2fa) ochroni Cię przed wszelkimi złośliwymi działaniami.

Czy Google Authenticator może zostać zhakowany?

Teoretycznie dodanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA) nie jest kompletnym systemem ochrony przed dowodami, ale może uchronić Cię przed każdym możliwym atakiem na Twój system. Ponieważ Google Authenticator nie używa kodów, nie ma możliwości przechwycenia kodów. Tak więc, szansa na kompromitację konta jest minimalna. Jednak bezpieczeństwo zawsze zależy od tego, jak użytkownicy obsługują wyskakującą wiadomość. Użytkownicy muszą zaakceptować wygenerowaną walidację kodu, aby się zalogować.

Wystarczy zauważyć, że jeśli używasz tego samego urządzenia do rzeczy związanych z pracą, to po prostu poprosi o hasło. Aplikacja poprosi o weryfikację, gdy spróbujesz ją otworzyć za pomocą dowolnego innego telefonu lub gdy ktoś inny będzie próbował zalogować się do Twojego telefonu, aplikacji internetowej lub konta e-mail. Tak więc w ten sposób Google Authenticator chroni Twoje konto mobilne/aplikację internetową i konto e-mail przed jakimkolwiek możliwym naruszeniem/hackowaniem.

Co to jest najlepsze Two-Factor Authentication (2fa)?

Google Authenticator jest jedną z najlepszych platform pozwalających użytkownikom na dodanie dwuskładnikowego uwierzytelniania (2fa) za darmo. Oprócz Google, niektóre popularne platformy 2fa to Amazon, Facebook, Coinbase, Apple, eBay, Epic Games, Cloudflare, Dropbox, PayPal, Evernote itp. Możesz przejść przez każdą z tych platform i wybrać tę, która Ci odpowiada.





Jak AppMaster zabezpiecza Twoje dane?

Do bezpiecznego przechowywania informacji prywatnych i bezpiecznych, AppMaster Security jest jedną z najlepszych aplikacji, ponieważ zawsze działa w wysoce bezpiecznym środowisku z jego bogatymi w funkcje konfiguracjami bez kodu. Aplikacja wykorzystuje wstępnie zbudowaną aplikację no-code i dodaje funkcje bezpieczeństwa dla zachowania prywatności danych z funkcjami szyfrowania. Platforma bez kodu oferuje kompleksowe funkcje logowania z konfigurowalnymi aplikacjami logowania.

Odzyskiwanie danych:

AppMaster utrzymuje wszystkie krytyczne usługi, takie jak zarządzanie strefą DNS, baza danych i izolacja usług pod jednym serwerem wirtualnym, minimalizując szanse na zagrożenia zewnętrzne. AppMaster bez kodu wykorzystuje metody separacji danych AWS i szyfruje dane za pomocą szyfrowania HTTPS, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i umożliwić zezwolenie z autoryzacją. Szyfrowanie end-to-end wykorzystuje szyfrowanie protokołu TLS V1.3.

No-code AppMaster pozwala użytkownikowi odzyskać dane z poprzedniego czasu w przypadku awarii. Funkcja pozwoli użytkownikowi odzyskać wszystkie dane, których nie udało się odzyskać z powodu niezamierzonej operacji.

Ograniczenie dostępu:

Aplikacja pozwala użytkownikowi tworzyć ograniczenia oparte na rolach, pozwalając tylko upoważnionym osobom na dostęp do wrażliwych plików, wprowadzanie zmian itp.

Bezpieczne przechowywanie:

Chociaż AppMaster nie oferuje dwuskładnikowego uwierzytelniania (2fa), zapewnia wysoce bezpieczny system przechowywania Vault, w którym użytkownik może przechowywać wszystkie wrażliwe informacje, dwuwarstwowe hasła autoryzacji itp.

Zalety AppMaster:

AppMaster zatrudnia światowej klasy zabezpieczenia klasy korporacyjnej, aby chronić dane użytkowników przed możliwymi naruszeniami. Działają na AWS (Amazon Web Services), który jest zgodny z CSA, SOC 2, 27001, ISO itp.

Bezpieczna płatność:

AppMaster używa Stripe, certyfikowanego dostawcy PCI Level 1, do bezpiecznej płatności. Ponieważ AppMaster używa Stripe, żadne wrażliwe dane dotyczące płatności nie są przechowywane w systemie aplikacji.

Automatyczne kopie zapasowe:

Automatyczna kopia zapasowa AppMaster daje Ci wolne od zmartwień środowisko do prowadzenia działalności. Jego obiekt serwera standby zajmie się awarią serwera, aby zaoferować bezproblemową obsługę. Obiekt serwera standby pozwoli użytkownikowi odtworzyć wszystkie dane w nowym serwerze w najkrótszym możliwym czasie.

Wnioski:

Ochrona haseł, zabezpieczone przechowywanie i dwuskładnikowe uwierzytelnianie są istotnymi fakultetami w aplikacjach mobilnych i internetowych. Ponieważ użytkownik angażuje się w różne działania online, zawsze istnieje szansa, że zostanie dotknięty naruszeniem informacji i ryzykiem bezpieczeństwa. Sukces firmy zależy od bezpieczeństwa, zwłaszcza od haseł dwuskładnikowego uwierzytelniania i tego, jak bezpiecznie użytkownik może uzyskać dostęp do danych, nie dając szansy nieautoryzowanym osobom na dostęp do wrażliwych informacji firmy.

AppMaster oferuje zabezpieczone funkcje, które są tak dobre, jak dwuskładnikowe uwierzytelnianie, we współpracy z graczami światowej klasy, aby zabezpieczyć informacje o Twojej firmie. Tak więc, kluczowe jest zabezpieczenie informacji za pomocą 2fa i najnowocześniejszych aplikacji bezpieczeństwa bez kodu oferowanych przez AppMaster. Aplikacja no-code pozwala wygenerować hasło główne i bezpiecznie przechowywać je w zabezpieczonym portfelu, zapewniając ograniczony dostęp tylko osobom upoważnionym. Ze wszech miar AppMaster będzie Twoim najlepszym partnerem biznesowym przy tworzeniu aplikacji no-code.