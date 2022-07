Muchos proveedores de servicios piden opciones para recibir las contraseñas de autenticación de dos factores por texto, por correo electrónico, o por ambos. En palabras sencillas, la autenticación de dos factores es una función que ayuda a los usuarios a añadir una segunda capa de características de seguridad a sus datos asegurando otro paso de identificación. Suele implicar que los usuarios introduzcan una contraseña de un solo uso o una validación de código generada que llega al número de teléfono registrado del usuario o a su ID de correo electrónico después de alimentar el relleno de credenciales de la contraseña. Las contraseñas o la validación del código generado serán válidas durante unos minutos. Este paso adicional de relleno de credenciales impide el acceso no autorizado a su cuenta.

El relleno de credenciales de las contraseñas de autenticación de dos factores (2fa) proporciona una protección adicional para su cuenta. Descifrar la autorización de dos factores será difícil, ya que la contraseña de verificación sólo llegará al número de móvil registrado o al ID de correo electrónico. Por lo tanto, sólo el usuario que esté autorizado a recibir dicha contraseña tendrá acceso a ella y la utilizará.

Cómo habilitar la autenticación de dos factores (2fa)

Entendamos cómo habilitar la función de autenticación de dos factores (2fa). Es crucial añadir una segunda capa de características de seguridad para su aplicación móvil y su cuenta de correo electrónico, mediante la cual el usuario puede protegerse contra las violaciones de datos sensibles. Varias aplicaciones de autenticación de dos factores (TFA) permiten al usuario habilitar contraseñas de autenticación de dos factores (2fa) para las aplicaciones web. Google es una de ellas. Las contraseñas de autenticación de dos factores (TFA) proporcionan una capa adicional de protección de la seguridad mediante el relleno de credenciales para evitar el acceso no autorizado a personas que no están autorizadas a acceder a su teléfono móvil o correo electrónico.

En la mayoría de las contraseñas de autenticación de dos factores (TFA), el texto de verificación que se recibe en el dispositivo del usuario, ya sea mediante un SMS o una notificación por correo electrónico, será una contraseña de un solo uso restringida en el tiempo (TOTP) generada por la aplicación de seguridad. Los usuarios tienen que volver a marcar la contraseña de seguridad en la ventana que aparece en su teléfono móvil o correo electrónico para verificar o configurar el uso del teléfono o la dirección de correo electrónico, según el caso. Al activar la segunda capa de protección, se protegerá el dispositivo de accesos no autorizados y se volverá a forzar la seguridad de la app.





El 2fa (Two-Factor Authentication) es una característica opcional, que el usuario puede activar o desactivar como prefiera utilizar su sistema. Al activar la función, los usuarios recibirán la OTP en su dispositivo y podrán utilizarla sólo después de que el proceso de 2fa se haya completado. El proceso de seguridad 2fa puede variar dependiendo de los proveedores de servicios de la plataforma de verificación. Sin embargo, el patrón general del proceso de configuración de seguridad será casi el mismo.

Pasos para Confeccionar el Administrador de Aplicaciones de Autenticación de Dos Factores:

1. Desde la Configuración, vaya a Gestión de Usuarios y luego seleccione la Autenticación de Dos Factores.

2. 2. A continuación, seleccione Habilitar la autenticación de dos factores (TFA).

3. Ahora seleccione el Modo de autenticación. El usuario debe elegir cualquiera de los métodos disponibles en el Administrador de aplicaciones de autenticación. Algunas de las opciones para configurar la aplicación serán las siguientes:

Authenticator Apps-TOTP (Time-based One Time Password): Al seleccionar esta opción, los usuarios tendrán la opción de autenticar el dispositivo a utilizar con una contraseña de un solo uso basada en el tiempo generada por la app de verificación. Hoy en día, hay muchas aplicaciones de autenticación disponibles; algunas de las más populares son Microsoft Authenticator, Google Authenticator, One Auth, Zoho y Duo, entre otras.

Correo electrónico: Optar por una verificación por correo electrónico permitirá a los usuarios recibir una contraseña 2fa por correo electrónico, permitiendo a los usuarios configurar la dirección de correo electrónico y seguir utilizándola.

Otras características: La mayoría de las Apps de autenticación de dos factores (2fa) ofrecen opciones para seleccionar el periodo de exigencia del servicio de verificación y para que el navegador recuerde el texto de autenticación de dos factores (2fa). Optar por estas opciones será conveniente para que los usuarios ahorren tiempo y faciliten las operaciones. Al ser una característica opcional, los usuarios tendrán la libertad de elegirla.

Guardar: Después de seleccionar las opciones requeridas, haga clic en la opción Guardar.

Proceso de resolución de problemas:

¿Qué hará si el texto OTP/TOTP no se genera y el Gestor de Aplicaciones de Autenticación no funciona correctamente, o si necesita un nuevo generador de 2fa debido a la pérdida del teléfono móvil?

1. Ÿ Puede realizar los cambios necesarios desde la configuración del dispositivo en tal situación. En primer lugar, vaya a la configuración y seleccione Gestión de usuarios. Desde allí, elija Usuarios y vaya al icono Restablecer TOTP para restablecer el TOTP.

2. Ÿ Si has perdido el móvil o no has podido recuperar la OTP desde la aplicación, la siguiente mejor opción es desactivar manualmente la función entrando en el servidor y buscando el Administrador de aplicaciones. Siga los pasos adjuntos para resolver el problema:

Cierre el Administrador de Aplicaciones.

Luego vaya a <Application Manager Home>/conf/directorio para abrir el archivo AMServer.properties.

Introduzca am.twofactor.authentication.status=disable y guarde.

Ahora ve al Gestor de Aplicaciones e inicia sesión.

Activa el 2fa.

¿Cómo se utiliza la aplicación de autenticación de dos factores (2fa) de Google?

La aplicación, Google Authenticator, proporciona una oportunidad gratuita a sus usuarios para salvaguardar su información añadiendo la autenticación de dos factores (2fa). Vamos a discutir cómo podemos habilitar la autenticación de dos factores (2fa) utilizando la aplicación de Google.

Google Authenticator es una de las aplicaciones gratuitas de autenticación de dos factores (2fa) más populares. Al iniciar la sesión, además de la contraseña, le pedirá la validación del código generado enviado a su aplicación de autenticación de dos factores (2fa) de Google, el Autenticador de Google.

¿Cómo puedo añadir Google Authenticator a mi aplicación web?

Añadir el Google Authenticator a la aplicación web no es una cuestión compleja. Siga los pasos adjuntos para añadir Google Authenticator.

Los pasos para añadir Google Authenticator:

1. Descargue Google Authenticator en su teléfono móvil.

2. Ahora, toca la pestaña de seguridad en tu cuenta de Google. Toque la autenticación de dos factores (2fa) en "Iniciar sesión en Google".

3. Ÿ Es posible que tengas que iniciar sesión en tu cuenta de Google.

4. Bajo la aplicación del autenticador, elige "configurar", o puede que esté escrito como "empezar".

5. Después, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

¿Puedo utilizar Google Authenticator para mi aplicación?

Sí, puedes utilizar Google Authenticator para la seguridad de tu aplicación. Añadir la autenticación de dos factores (2fa) le protegerá de cualquier actividad maliciosa.

¿Puede ser hackeado Google Authenticator?

En teoría, añadir la autenticación de dos factores (2FA) no es un sistema de protección de prueba completo, pero puede salvarle de cualquier posible ataque a su sistema. Dado que Google Authenticator no utiliza códigos, no hay posibilidad de que los códigos sean interceptados. Por lo tanto, la posibilidad de que la cuenta se vea comprometida es mínima. Sin embargo, la seguridad siempre depende de cómo los usuarios manejen el mensaje emergente. Los usuarios deben aceptar la validación del código generado para iniciar la sesión.

Ten en cuenta que si utilizas el mismo dispositivo para cosas relacionadas con el trabajo, sólo te pedirá la contraseña. La aplicación pedirá la verificación cuando intentes abrirla utilizando cualquier otro teléfono o si otra persona intenta iniciar sesión en tu móvil, aplicación web o cuenta de correo electrónico. De este modo, Google Authenticator protege su aplicación móvil/web y su cuenta de correo electrónico de cualquier posible infracción o pirateo.

¿Cuál es la mejor autenticación de dos factores (2fa)?

Google Authenticator es una de las mejores plataformas que permiten a los usuarios añadir la autenticación de dos factores (2fa) de forma gratuita. Además de Google, algunas plataformas 2fa populares son Amazon, Facebook, Coinbase, Apple, eBay, Epic Games, Cloudflare, Dropbox, PayPal, Evernote, etc. Puedes pasar por cualquiera de estas plataformas y seleccionar la que más te convenga.





¿Cómo asegura AppMaster sus datos?

Para asegurar la información de almacenamiento privado y seguro, AppMaster Security es una de las mejores aplicaciones, ya que siempre opera en un entorno altamente seguro con sus configuraciones sin código de características. La aplicación utiliza una aplicación pre-construida sin código y añade características de seguridad para mantener la privacidad de los datos con características de encriptación. La plataforma sin código ofrece amplias funciones de inicio de sesión con aplicaciones de inicio de sesión configurables.

Recuperación de datos:

AppMaster mantiene todos los servicios críticos como la gestión de zonas DNS, la base de datos y el aislamiento de servicios bajo un único servidor virtual, minimizando las posibilidades de amenazas externas. El AppMaster sin código utiliza métodos de separación de datos de AWS y cifra los datos con cifrado HTTPS para evitar el acceso no autorizado y permitir el permiso con autorización. El cifrado de extremo a extremo utiliza el cifrado del protocolo TLS V1.3.

No-code AppMaster permite al usuario recuperar los datos de un momento anterior en caso de mal funcionamiento. La función permitirá al usuario recuperar todos los datos que no pudo recuperar debido a una operación involuntaria.

Restricción de acceso:

La aplicación permite al usuario crear restricciones basadas en roles, permitiendo que sólo las personas autorizadas puedan acceder a los archivos sensibles, realizar cambios, etc.

Almacenamiento seguro:

Aunque AppMaster no ofrece autenticación de dos factores (2fa), proporciona un sistema de almacenamiento de bóveda altamente seguro, donde el usuario puede guardar toda la información sensible, contraseñas de autorización de dos capas, etc.

Ventajas de AppMaster:

AppMaster emplea características de seguridad de nivel empresarial de clase mundial para proteger los datos de los usuarios de posibles violaciones. Se ejecuta en AWS (Amazon Web Services), que cumple con CSA, SOC 2, 27001, ISO, etc.

Pago seguro:

AppMaster utiliza Stripe, un proveedor PCI certificado de nivel 1, para el pago seguro. Dado que AppMaster utiliza Stripe, no se almacenan datos de pago sensibles en el sistema de la aplicación.

Copias de seguridad automáticas:

Las copias de seguridad automáticas de AppMaster le ofrecen un entorno libre de preocupaciones para llevar a cabo el negocio. Su instalación de servidor de reserva se encargará de las averías del servidor para ofrecer un servicio sin problemas. La instalación del servidor de reserva permitirá al usuario reconstruir todos los datos en el nuevo servidor en el menor tiempo posible.

Conclusión:

La protección por contraseña, el almacenamiento seguro y la autenticación de dos factores son facultades vitales en las aplicaciones móviles y web. A medida que el usuario se involucra en diversas actividades en línea, siempre hay posibilidades de sufrir violaciones de la información y riesgos de seguridad. El éxito de una empresa depende de la seguridad, especialmente de las contraseñas de autenticación de dos factores y de la seguridad con la que el usuario puede acceder a los datos sin dar la oportunidad a personas no autorizadas de tener acceso a la información sensible de la empresa.

AppMaster ofrece funciones seguras, que son tan buenas como la autenticación de dos factores, en colaboración con actores de nivel mundial para asegurar la información de su empresa. Por lo tanto, es fundamental para asegurar su información con 2fa y aplicaciones de seguridad sin código de última generación que ofrece AppMaster. La aplicación sin código le permite generar una contraseña maestra y almacenarla de forma segura en su cartera protegida, proporcionando acceso restringido sólo a las personas autorizadas. Por supuesto, AppMaster será su mejor socio comercial para desarrollar una aplicación sin código.