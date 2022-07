Viele Dienstanbieter bieten die Möglichkeit, Passwörter für die Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS, E-Mail-ID oder beides zu erhalten. Einfach ausgedrückt ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung eine Funktion, die den Nutzern hilft, ihren Daten eine zweite Sicherheitsebene hinzuzufügen, indem sie einen weiteren Identifikationsschritt gewährleistet. In der Regel müssen die Benutzer ein Einmalpasswort oder einen generierten Code eingeben, der nach Eingabe des Passworts an die registrierte Telefonnummer oder E-Mail-ID des Benutzers gesendet wird. Die Passwörter oder die generierte Code-Validierung sind einige Minuten lang gültig. Dieser zusätzliche Schritt des Credential Stuffing verhindert den unbefugten Zugriff auf Ihr Konto.

Zwei-Faktor-Authentifizierungspasswörter (2fa) bieten zusätzlichen Schutz für Ihr Konto. Es ist schwierig, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu knacken, da das Verifizierungspasswort nur die registrierte Handynummer oder E-Mail-ID erreicht. Daher kann nur der Benutzer, der zum Empfang eines solchen Passworts berechtigt ist, darauf zugreifen und es verwenden.

So aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2fa)

Lassen Sie uns verstehen, wie man die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2fa) aktiviert. Es ist von entscheidender Bedeutung, eine zweite Sicherheitsebene für Ihre mobile App und Ihr E-Mail-Konto hinzuzufügen, mit der sich der Benutzer vor Verletzungen sensibler Daten schützen kann. Verschiedene Apps für die Zwei-Faktor-Authentifizierung (TFA) ermöglichen es dem Benutzer, Passwörter für die Web-Apps mit Zwei-Faktor-Authentifizierung (2fa) zu aktivieren. Google ist eine von ihnen. Passwörter für die Zwei-Faktor-Authentifizierung (TFA) bieten eine zusätzliche Sicherheitsebene in Form von Credential Stuffing, um den unbefugten Zugriff von Personen zu verhindern, die nicht zum Zugriff auf Ihr Mobiltelefon oder Ihre E-Mail berechtigt sind.

Bei den meisten Passwörtern für die Zwei-Faktor-Authentifizierung (TFA) ist der Verifizierungstext, der entweder per SMS oder E-Mail-Benachrichtigung auf dem Gerät des Benutzers eingeht, ein zeitlich begrenztes Einmalpasswort (TOTP), das von der Sicherheits-App generiert wird. Die Benutzer müssen das Sicherheitspasswort in das Fenster eingeben, das auf ihrem Mobiltelefon oder ihrer E-Mail erscheint, um die Verwendung des Telefons bzw. der E-Mail-Adresse zu überprüfen oder zu konfigurieren. Durch die Aktivierung der zweiten Schutzschicht wird das Gerät vor unbefugtem Zugriff geschützt und die Sicherheit der App wiederhergestellt.





Die 2fa (Zwei-Faktor-Authentifizierung) ist eine optionale Funktion, die der Benutzer aktivieren oder deaktivieren kann, je nachdem, wie der Benutzer sein System verwenden möchte. Bei Aktivierung der Funktion erhalten die Benutzer das OTP auf ihr Gerät und können es erst nach Abschluss des 2fa-Prozesses verwenden. Der 2fa-Sicherheitsprozess kann je nach Anbieter der Verifizierungsplattform variieren. Das allgemeine Muster des Sicherheitskonfigurationsprozesses ist jedoch nahezu identisch.

Schritte zur Konfiguration des Two-Factor Authentication Application Manager:

1. Gehen Sie in den Einstellungen zu Benutzerverwaltung und wählen Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung.

2. Wählen Sie dann Zwei-Faktor-Authentifizierung (TFA) aktivieren.

3. Wählen Sie nun den Authentifizierungsmodus. Der Benutzer muss eine der verfügbaren Methoden im Authentifizierungsanwendungsmanager auswählen. Einige der Optionen zur Konfiguration der Anwendung sind wie folgt:

Authenticator Apps-TOTP (Zeitbasiertes Einmal-Passwort): Durch Auswahl dieser Option haben Benutzer die Möglichkeit, das zu verwendende Gerät mit einem von der Verifizierungs-App generierten zeitbasierten Einmalpasswort zu authentifizieren. Heutzutage sind viele Authenticator-Apps verfügbar; einige der beliebtesten Apps sind Microsoft Authenticator, Google Authenticator, One Auth, Zoho und Duo, um nur einige zu nennen.

E-Mail: Wenn Sie sich für eine E-Mail-Verifizierung entscheiden, erhalten die Nutzer ein 2fa-Passwort per E-Mail, mit dem sie die E-Mail-Adresse konfigurieren und weiter verwenden können.

Andere Funktionen: Die meisten Apps für die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2fa) bieten Optionen für die Auswahl des Zeitraums, in dem der Verifizierungsdienst benötigt wird, und für die Speicherung des Textes für die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2fa) durch den Browser. Die Wahl dieser Optionen spart Zeit und erleichtert die Bedienung. Da es sich um eine optionale Funktion handelt, haben die Nutzer die Freiheit, sie zu wählen.

Speichern: Nachdem Sie die gewünschten Optionen ausgewählt haben, klicken Sie auf die Option Speichern.

Prozess der Fehlerbehebung:

Was tun Sie, wenn der OTP/TOTP-Text nicht generiert wird und der Authentication Application Manager nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn Sie einen neuen 2fa-Generator benötigen, weil Sie Ihr Mobiltelefon verloren haben?

1. ;In einer solchen Situation können Sie die erforderlichen Änderungen in den Geräteeinstellungen vornehmen. Gehen Sie zunächst zu den Einstellungen und wählen Sie dann Benutzerverwaltung. Wählen Sie dort Benutzer und gehen Sie auf das Symbol TOTP zurücksetzen, um den TOTP zurückzusetzen.

2. ;Wenn Sie das Mobiltelefon verloren haben oder das OTP nicht von der App abrufen konnten, ist die nächstbeste Option, die Funktion manuell zu deaktivieren, indem Sie den Server aufrufen und nach dem Anwendungsmanager suchen. Folgen Sie den beigefügten Schritten, um das Problem zu lösen:

Schließen Sie den Anwendungsmanager.

Gehen Sie dann zu <Application Manager Home>/conf/directory und öffnen Sie die Datei AMServer.properties.

Geben Sie am.twofactor.authentication.status=disable ein und speichern Sie.

Gehen Sie nun zum Anwendungsmanager und melden Sie sich an.

Aktivieren Sie die 2fa.

Wie verwende ich die Google-App zur Zwei-Faktor-Authentifizierung (2fa)?

Die App Google Authenticator bietet seinen Nutzern eine kostenlose Möglichkeit, ihre Daten durch Hinzufügen der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2fa) zu schützen. Lassen Sie uns besprechen, wie wir die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2fa) mit der Google-App aktivieren können.

Google Authenticator ist eine der beliebtesten kostenlosen Apps für die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2fa). Bei der Anmeldung wird zusätzlich zum Passwort der generierte Validierungscode abgefragt, der an Ihre Google-App für die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2fa), den Google Authenticator, gesendet wird.

Wie füge ich Google Authenticator zu meiner Webanwendung hinzu?

Das Hinzufügen von Google Authenticator zur Webanwendung ist keine komplexe Angelegenheit. Folgen Sie den beigefügten Schritten, um Google Authenticator hinzuzufügen.

Die Schritte zum Hinzufügen von Google Authenticator:

1. Laden Sie Google Authenticator auf Ihr Mobiltelefon herunter.

2. Tippen Sie auf die Registerkarte Sicherheit in Ihrem Google-Konto. Tippen Sie auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2fa) unter "Anmeldung bei Google".

3. ;Möglicherweise müssen Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden.

4. Wählen Sie unter der Authentifizierungs-App "Einrichten" oder "Erste Schritte".

5. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Kann ich Google Authenticator für meine App verwenden?

Ja, Sie können Google Authenticator für die Sicherheit Ihrer App verwenden. Durch Hinzufügen der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2fa) werden Sie vor bösartigen Aktivitäten geschützt.

Kann Google Authenticator gehackt werden?

Theoretisch ist das Hinzufügen der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) kein vollständiges Schutzsystem, aber es kann Sie vor einem möglichen Angriff auf Ihr System schützen. Da Google Authenticator keine Codes verwendet, gibt es keine Möglichkeit, die Codes abzufangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Konto kompromittiert wird, ist also minimal. Die Sicherheit hängt jedoch immer davon ab, wie die Nutzer mit der Pop-up-Nachricht umgehen. Die Benutzer müssen die Validierung des generierten Codes akzeptieren, um sich anzumelden.

Beachten Sie jedoch, dass die App nur nach dem Passwort fragt, wenn Sie das gleiche Gerät für berufliche Zwecke verwenden. Die App fragt nach einer Verifizierung, wenn Sie versuchen, sie mit einem anderen Telefon zu öffnen oder wenn jemand anderes versucht, sich bei Ihrem Mobiltelefon, Ihrer Web-App oder Ihrem E-Mail-Konto anzumelden. Auf diese Weise schützt Google Authenticator Ihr Mobiltelefon, Ihre Web-App und Ihr E-Mail-Konto vor einem möglichen Verstoß/Hack.

Was ist die beste Zwei-Faktoren-Authentifizierung (2fa)?

Google Authenticator ist eine der besten Plattformen, die es Nutzern ermöglicht, die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2fa) kostenlos hinzuzufügen. Neben Google gibt es weitere beliebte 2fa-Plattformen wie Amazon, Facebook, Coinbase, Apple, eBay, Epic Games, Cloudflare, Dropbox, PayPal, Evernote usw. Sie können jede dieser Plattformen durchgehen und diejenige auswählen, die zu Ihnen passt.





Wie sichert AppMaster Ihre Daten?

Für die sichere Speicherung von Informationen privat und sicher, AppMaster Security ist eine der besten Anwendungen, da es immer in einer hoch gesicherten Umgebung mit seinen No-Code-Funktion reichen Konfigurationen arbeitet. Die Anwendung verwendet eine vorgefertigte No-Code-Anwendung und fügt Sicherheitsfunktionen zur Wahrung des Datenschutzes mit Verschlüsselungsfunktionen hinzu. Die No-Code-Plattform bietet umfassende Log-in-Funktionen mit konfigurierbaren Log-in-Anwendungen.

Datenwiederherstellung:

AppMaster hält alle kritischen Dienste wie DNS-Zonenmanagement, Datenbank und Service-Isolierung unter einem einzigen virtuellen Server, wodurch das Risiko externer Bedrohungen minimiert wird. Der no-code AppMaster verwendet AWS-Datentrennungsmethoden und verschlüsselt die Daten mit HTTPS-Verschlüsselung, um unbefugten Zugriff zu verhindern und die Genehmigung mit Autorisierung zu ermöglichen. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet die TLS V1.3-Protokollverschlüsselung.

No-code AppMaster ermöglicht es dem Benutzer, die Daten aus einer früheren Zeit im Falle von Störungen wiederherzustellen. Mit dieser Funktion kann der Benutzer alle Daten wiederherstellen, die aufgrund eines unbeabsichtigten Vorgangs nicht wiederhergestellt werden konnten.

Zugriffsbeschränkung:

Die Anwendung ermöglicht es dem Benutzer, rollenbasierte Einschränkungen zu erstellen, die es nur autorisierten Personen erlauben, auf sensible Dateien zuzugreifen, Änderungen vorzunehmen usw.

Sichere Speicherung:

Obwohl AppMaster keine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2fa) bietet, stellt es ein hochsicheres Tresor-Speichersystem zur Verfügung, in dem der Benutzer alle sensiblen Informationen, zweischichtige Autorisierungspasswörter usw. aufbewahren kann.

Vorteile von AppMaster:

AppMaster verwendet Sicherheitsfunktionen auf Weltklasse-Niveau, um die Daten der Benutzer vor möglichen Verstößen zu schützen. Sie laufen auf AWS (Amazon Web Services), das mit CSA, SOC 2, 27001, ISO, etc. konform ist.

Sichere Bezahlung:

AppMaster verwendet Stripe, einen zertifizierten Level 1 PCI-Anbieter, für sichere Zahlungen. Da AppMaster Stripe nutzt, werden keine sensiblen Zahlungsdaten im App-System gespeichert.

Automatische Backups:

Die automatische Datensicherung von AppMaster bietet Ihnen eine sorgenfreie Umgebung, um Ihr Geschäft zu betreiben. Die Standby-Server-Einrichtung kümmert sich um den Ausfall des Servers und bietet einen nahtlosen Service. Die Standby-Server-Einrichtung ermöglicht es dem Benutzer, alle Daten innerhalb kürzester Zeit auf dem neuen Server zu rekonstruieren.

Fazit:

Passwortschutz, sichere Speicherung und Zwei-Faktor-Authentifizierung sind wichtige Funktionen in mobilen und Web-Anwendungen. Da der Benutzer an verschiedenen Online-Aktivitäten teilnimmt, besteht immer die Möglichkeit, dass er von Informationsverletzungen und Sicherheitsrisiken betroffen ist. Der Erfolg eines Unternehmens hängt von der Sicherheit ab, insbesondere von den Passwörtern für die Zwei-Faktor-Authentifizierung und davon, wie sicher der Benutzer auf die Daten zugreifen kann, ohne dass Unbefugte die Chance haben, auf die sensiblen Informationen des Unternehmens zuzugreifen.

AppMaster bietet in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Anbietern sichere Funktionen, die so gut sind wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung, um die Informationen Ihres Unternehmens zu schützen. Es ist also von entscheidender Bedeutung, Ihre Informationen mit 2fa und den hochmodernen No-Code-Sicherheitsanwendungen von AppMaster zu schützen. Mit der no-code App können Sie ein Master-Passwort generieren und es sicher in Ihrer gesicherten Brieftasche speichern, indem Sie nur autorisierten Personen Zugang gewähren. AppMaster wird auf jeden Fall Ihr bester Geschäftspartner für die Entwicklung einer no-code Anwendung sein.